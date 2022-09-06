Даже несмотря на принятые наши решения, последние месяцы показывают, что и инвесторы осознали риски, которые несут в себе ценные бумаги эмитентов из «недружественных» стран, и мы видим постоянное снижение доли в общем портфеле клиентов этих бумаг.