Финансы
Капитальный яд

ЦБ: инвесторы осознали риски акций из «недружественных» стран, а брокеры должны были это заметить и изменить свой бизнес Статьи редакции

Так регулятор прокомментировал запрет на продажу таких бумаг неквалифицированным инвесторам. Брокеры считают, что он ударит по всему рынку.

  • Инвесторы в последнее время начали сокращать вложения в ценные бумаги компаний из «недружественных» стран — и без ограничений от ЦБ, заявила на встрече банка по инвестициям директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Даже несмотря на принятые наши решения, последние месяцы показывают, что и инвесторы осознали риски, которые несут в себе ценные бумаги эмитентов из «недружественных» стран, и мы видим постоянное снижение доли в общем портфеле клиентов этих бумаг.

Ольга Шишлянникова, цитата по «Интерфаксу»
  • На вопрос о рисках запрета на продажу бумаг из «недружественных» стран для брокеров и «СПБ Биржи» Шишлянникова заявила, что те сами должны были заметить эту тенденцию, а заметив — «принять решение, как изменить свой бизнес».
  • Сами брокеры назвали решение ЦБ «ударом по ликвидности и разнообразию рынка»: Алексей Тимофеев, президент НАУФОР (в него входят «Тинькофф инвестиции», «ВТБ Капитал», БКС и другие) заявил, что оно окажет влияние не только на отдельные портфели инвесторов, но и на рынок целиком. И отметил, что запрет скажется также на тех, кто в ближайшее время впервые собирался вложиться в иностранные акции.
  • «СПБ Биржа» также высказалась против решения ЦБ — она назвала его «слишком жёстким». В частности, площадка считает, что переход к полному запрету на покупку акций из «недружественных» стран должен продлиться дольше.
  • Также на встрече присутствовал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Он заявил, что изменения условий присвоения статуса квалифицированного инвестора регулятор подготовит в течение полугода. Вся информация о квалификации должна будет находиться в реестре, который ЦБ «надеется» запустить в 2023 году.
  • ЦБ с 1 октября ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Сначала брокеры не будут проводить сделки, если в итоге доля таких акций в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября порог снизят до 10%, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года продажу запретят полностью.

#новость #цб

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68 комментариев
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 Alex R

Почему Россия не может жить как все нормальные страны и дружить со всем миром. Обязательно нужны враги и войнушки.

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Михаил

А как тогда царю оставаться на а троне?

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Jack Bauer

потому что иначе у людей будет слишком много вопросов к текущей власти. А вечный враг - хороший способ оправдать ситуацию

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2 комментария
citizen

Почему не "может"? Может, вполне. Людей здесь много, культура есть(как бы её ни пытались в прошлом ограничивать совки и гробить в настоящем), созидательные достижения тоже есть, далеко не самое последнее и отсталое государственное образование на планете. Ресурсы есть, образованное население в городах весьма продвинуто как в компетенциях. Страна могла бы за 20 лет добиться огромных достижений.

Почему не живёт? Потому что группа людей осознано гробит любую гражданскую инициативу и системы защиты от произвола:
планомерно выстраивает вертикаль власти;
создаёт покорный парламент из 450 депутатов, каждый из которых представляет интересы примерно 300 000 человек, но который "не место для дискуссий";
лишает людей права избираться по надуманным делам;
каждый электоральный цикл меняет избирательные нормы;
не позволяет гражданам научиться участвовать в жизни своего субъекта, города, района;
разгоняет СМИ, которые ведут расследования и нарушения со стороны ветвей власти;
втирает дичь про "утерянную империю", будто Россия такая слабая и беззащитная, что все её обижают и угнетают;
и так далее.

Зачем эта группа делает это? Очевидно, чтобы оставаться у власти и защищаться от конкурентов на выборах нужно, чтобы у людей была иллюзия, что они ничего не решают, никогда не решали и никогда не будут решать; чтобы у людей ни в коем случае не возник вкус успеха в решении своих проблем на уровне выше домашнего хозяйства; чтобы люди думали, что в их проблемах виновата внешняя угроза.

Зачем оставаться у власти? Прикольно и денех много.

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Алексей Прасковьин
Почему Россия не может жить как все нормальные страны

Потому что Особый Путь

и дружить со всем миром. Обязательно нужны враги и войнушки

Так население не хочет дружить. Население хочет Особый Путь и Империю

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6 комментариев
Легендарный кот

Можно и не дружить! Достаточно просто не враждовать...

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Crocodile

Какие нормальные ? Франция ?

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1 комментарий
Andre Macareno
имплаинг кроме России никто таким никогда не занимался
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Мимопрохожий

а что такое "дружить со всем миром" на уровне страны?
Так-то претензии к соседям есть у многих стран + участвовали в войнах за последние лет 20-30 тоже многие, список нормальных получится куцым.

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Skyray

Ах вот оно что, сука

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Skyray

Че ребят, осознали?
Как вам?

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2 комментария
ПармиджаноРиджано

Родился. Осознал. Умер.
Увлекательный путь инвестора на рф

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Nick Mannet

Родился. Осознал. Понял что ничего не понял. Умер.

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1 комментарий
Пришелец 11

Умер с голода FTFY

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Valeryi

- То, что вы делаете - рискованно
- Да не, все в порядке, мы все понимаем

- Вот вам суки, теперь ничего нельзя
- Ну пипец

- Население осознало все риски

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Sergeant Ding

Недружественная к инвестору страна - Россия. Мне кажется сегодня все инвесторы осознали риски вложения денег в бумаги этой страны

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Армен Арзуманян

Полный бред! Кто осознал? Инвесторы осознали возможные риски принятия регулятором чудовищного решения! Слов нет! Инвестор в силу закона сам осознает все риски и регулирует их.... Эти действия кроме убытков для инвестора ничего не принесут и самое главное если кто то рассчитывал, что за счёт данной инициатива увеличиться число инвесторов в акции Московской биржи то думаю это также бред. У всех инвестиции сбалансированы, ровно так как счёл для себя нужным каждый инвестор. Данное решение ещё долгие годы будут вспоминать не добрым словом и сколько ещё времени придется восстанавливать доверие к фондовому рынку даже не предположить.

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Sergeant Ding

При текущих властях доверия не будет никогда

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Maksim Ziabkin

Инвесторы осознали все риски вкладывать в свое "дружественное" болото

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onlyDropped

Родился. Потерпел. Умер. Вся суть жизни в России

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Вадим Д.

Все всё осознали? Вольно, разойдись.
Торговайте давайте чем положено, ишь чего удумали!

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Иван Иванов

Придётся запретить российские акции. Россия стала явно недружественной для россиян

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Марта Сапожонкова

Инвесторы неожиданно осознали риски инвестирования внутри рф.

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Alexey V

Так если инвесторы осознали, зачем им запрещать покупку ИЦБ?

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alice fox

чтобы защитить :)

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5 комментариев
Andre Macareno

Логично, финекс не работает, другие фонды тоже, поэтому я просто не буду покупать фонду в России в принципе, так как не могу реализовать свою стратегию

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Антон Храмченко

Релокация в инвест целях в Казахстан?

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igotosochi
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Lukas Dexter

Крипта нас спасёт 🙏

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Антон Гамаюнов

Начались оправдания управленческой импотенции. Любимое занятие российских чиновников после тупорылых решений под видом реформ для народа.

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Денис Вершинин

Вот и пульсянам прилетело. Теперь на завод пойдут. Эх хорошо в стране советской жить. Не были богаты и не надо.

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Игорь Протасов

Не, не. Для полноты надо заставить покупать офз.

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3 комментария
Гульнара Абдюшева

Нет я бы сказала наоборот почему Россию не принимают как нормальную дружественную страну всё другие - Запад, Америка? Почему они в нас видят врага ? Почему же мы должны у недружественых стран покупать акции. ? Они же у нас газ от казываются покупать. Что ж тогда? ☹️☹️☹️

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Andre Macareno

Потому что на то, кто там, с каким политиком, где и с кем

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Игорь Протасов

Вполне принимали.
Но если ты начал гадить в общей комнате, то давай на выход

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Легендарный кот

Что за...
Друзья у меня цензурных слов не хватает...

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Денис Вершинин

be happy don't worry

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Sergeant Ding

Крепчайте друг, крепчайте

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Ware Wow

Я не понял, что будет с теми у кого закуплены зарубежные акции? Их принудительно продадут?

А что с ETF?!

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Sergeant Ding

Будете у нас на Колыме, милости просим.

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Игорь Протасов

Принудительно нет.
Но вот с продажей могут возникнуть проблемы и с покупкой новых

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Марта Сапожонкова

Если акции были куплены на российской бирже, то вполне могут обязать брокеров принудительно продать их. Если это иностранная биржа, то здесь у наших чинушников к счастью нет никаких рычагов давления на брокеров, разве что могут потребовать от роскомпозора заблокировать сайт биржи в рф.

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Макс Номакс

Занавесом этого спектакля будет запрет на выезд в недружественные страны.

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Sergeant Ding

Правильно, вот жители СССР осознавали все риски, поэтому для их безопасности государство выдавало выездные визы.

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Слегка Придурковатый

Я вчера пять раз за ночь осознал риски. До сих пор рука болит.

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Sergeant Ding

Идея отличная - на коррекции рынка высаживать людей с убытками.

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Мимопрохожий

Так продавать не заставляют?

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Вадим Парамонов

Какие же блядь хуемрази все таки, ну просто уже нет слов для объективного описания, пидарьё, гниды и паскуды, если рай и ад существует и я попаду в последнее, я знаю под чей котел буду бросать дрова с избытком, без масла будут шкварчать сучары.

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