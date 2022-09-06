ЦБ: инвесторы осознали риски акций из «недружественных» стран, а брокеры должны были это заметить и изменить свой бизнес Статьи редакции
Так регулятор прокомментировал запрет на продажу таких бумаг неквалифицированным инвесторам. Брокеры считают, что он ударит по всему рынку.
- Инвесторы в последнее время начали сокращать вложения в ценные бумаги компаний из «недружественных» стран — и без ограничений от ЦБ, заявила на встрече банка по инвестициям директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.
- На вопрос о рисках запрета на продажу бумаг из «недружественных» стран для брокеров и «СПБ Биржи» Шишлянникова заявила, что те сами должны были заметить эту тенденцию, а заметив — «принять решение, как изменить свой бизнес».
- Сами брокеры назвали решение ЦБ «ударом по ликвидности и разнообразию рынка»: Алексей Тимофеев, президент НАУФОР (в него входят «Тинькофф инвестиции», «ВТБ Капитал», БКС и другие) заявил, что оно окажет влияние не только на отдельные портфели инвесторов, но и на рынок целиком. И отметил, что запрет скажется также на тех, кто в ближайшее время впервые собирался вложиться в иностранные акции.
- «СПБ Биржа» также высказалась против решения ЦБ — она назвала его «слишком жёстким». В частности, площадка считает, что переход к полному запрету на покупку акций из «недружественных» стран должен продлиться дольше.
- Также на встрече присутствовал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Он заявил, что изменения условий присвоения статуса квалифицированного инвестора регулятор подготовит в течение полугода. Вся информация о квалификации должна будет находиться в реестре, который ЦБ «надеется» запустить в 2023 году.
- ЦБ с 1 октября ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Сначала брокеры не будут проводить сделки, если в итоге доля таких акций в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября порог снизят до 10%, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года продажу запретят полностью.
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Почему Россия не может жить как все нормальные страны и дружить со всем миром. Обязательно нужны враги и войнушки.
А как тогда царю оставаться на а троне?
потому что иначе у людей будет слишком много вопросов к текущей власти. А вечный враг - хороший способ оправдать ситуацию
Почему не "может"? Может, вполне. Людей здесь много, культура есть(как бы её ни пытались в прошлом ограничивать совки и гробить в настоящем), созидательные достижения тоже есть, далеко не самое последнее и отсталое государственное образование на планете. Ресурсы есть, образованное население в городах весьма продвинуто как в компетенциях. Страна могла бы за 20 лет добиться огромных достижений.
Почему не живёт? Потому что группа людей осознано гробит любую гражданскую инициативу и системы защиты от произвола:
планомерно выстраивает вертикаль власти;
создаёт покорный парламент из 450 депутатов, каждый из которых представляет интересы примерно 300 000 человек, но который "не место для дискуссий";
лишает людей права избираться по надуманным делам;
каждый электоральный цикл меняет избирательные нормы;
не позволяет гражданам научиться участвовать в жизни своего субъекта, города, района;
разгоняет СМИ, которые ведут расследования и нарушения со стороны ветвей власти;
втирает дичь про "утерянную империю", будто Россия такая слабая и беззащитная, что все её обижают и угнетают;
и так далее.
Зачем эта группа делает это? Очевидно, чтобы оставаться у власти и защищаться от конкурентов на выборах нужно, чтобы у людей была иллюзия, что они ничего не решают, никогда не решали и никогда не будут решать; чтобы у людей ни в коем случае не возник вкус успеха в решении своих проблем на уровне выше домашнего хозяйства; чтобы люди думали, что в их проблемах виновата внешняя угроза.
Зачем оставаться у власти? Прикольно и денех много.
Потому что Особый Путьи дружить со всем миром. Обязательно нужны враги и войнушки
Так население не хочет дружить. Население хочет Особый Путь и Империю
Можно и не дружить! Достаточно просто не враждовать...
Какие нормальные ? Франция ?
а что такое "дружить со всем миром" на уровне страны?
Так-то претензии к соседям есть у многих стран + участвовали в войнах за последние лет 20-30 тоже многие, список нормальных получится куцым.
Ах вот оно что, сука
Че ребят, осознали?
Как вам?
Родился. Осознал. Умер.
Увлекательный путь инвестора на рф
Родился. Осознал. Понял что ничего не понял. Умер.
Умер с голода FTFY
- То, что вы делаете - рискованно
- Да не, все в порядке, мы все понимаем
- Вот вам суки, теперь ничего нельзя
- Ну пипец
- Население осознало все риски
Недружественная к инвестору страна - Россия. Мне кажется сегодня все инвесторы осознали риски вложения денег в бумаги этой страны
Полный бред! Кто осознал? Инвесторы осознали возможные риски принятия регулятором чудовищного решения! Слов нет! Инвестор в силу закона сам осознает все риски и регулирует их.... Эти действия кроме убытков для инвестора ничего не принесут и самое главное если кто то рассчитывал, что за счёт данной инициатива увеличиться число инвесторов в акции Московской биржи то думаю это также бред. У всех инвестиции сбалансированы, ровно так как счёл для себя нужным каждый инвестор. Данное решение ещё долгие годы будут вспоминать не добрым словом и сколько ещё времени придется восстанавливать доверие к фондовому рынку даже не предположить.
При текущих властях доверия не будет никогда
Инвесторы осознали все риски вкладывать в свое "дружественное" болото
Родился. Потерпел. Умер. Вся суть жизни в России
Все всё осознали? Вольно, разойдись.
Торговайте давайте чем положено, ишь чего удумали!
Придётся запретить российские акции. Россия стала явно недружественной для россиян
Инвесторы неожиданно осознали риски инвестирования внутри рф.
Так если инвесторы осознали, зачем им запрещать покупку ИЦБ?
чтобы защитить :)
Логично, финекс не работает, другие фонды тоже, поэтому я просто не буду покупать фонду в России в принципе, так как не могу реализовать свою стратегию
Релокация в инвест целях в Казахстан?
Крипта нас спасёт 🙏
Начались оправдания управленческой импотенции. Любимое занятие российских чиновников после тупорылых решений под видом реформ для народа.
Вот и пульсянам прилетело. Теперь на завод пойдут. Эх хорошо в стране советской жить. Не были богаты и не надо.
Не, не. Для полноты надо заставить покупать офз.
Нет я бы сказала наоборот почему Россию не принимают как нормальную дружественную страну всё другие - Запад, Америка? Почему они в нас видят врага ? Почему же мы должны у недружественых стран покупать акции. ? Они же у нас газ от казываются покупать. Что ж тогда? ☹️☹️☹️
Потому что на то, кто там, с каким политиком, где и с кем
Вполне принимали.
Но если ты начал гадить в общей комнате, то давай на выход
Что за...
Друзья у меня цензурных слов не хватает...
be happy don't worry
Крепчайте друг, крепчайте
Я не понял, что будет с теми у кого закуплены зарубежные акции? Их принудительно продадут?
А что с ETF?!
Будете у нас на Колыме, милости просим.
Принудительно нет.
Но вот с продажей могут возникнуть проблемы и с покупкой новых
Если акции были куплены на российской бирже, то вполне могут обязать брокеров принудительно продать их. Если это иностранная биржа, то здесь у наших чинушников к счастью нет никаких рычагов давления на брокеров, разве что могут потребовать от роскомпозора заблокировать сайт биржи в рф.
Занавесом этого спектакля будет запрет на выезд в недружественные страны.
Правильно, вот жители СССР осознавали все риски, поэтому для их безопасности государство выдавало выездные визы.
Я вчера пять раз за ночь осознал риски. До сих пор рука болит.
Идея отличная - на коррекции рынка высаживать людей с убытками.
Так продавать не заставляют?
Какие же блядь хуемрази все таки, ну просто уже нет слов для объективного описания, пидарьё, гниды и паскуды, если рай и ад существует и я попаду в последнее, я знаю под чей котел буду бросать дрова с избытком, без масла будут шкварчать сучары.