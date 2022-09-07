Новости и тексты на фоне 196 дня «спецоперации»: «Аэрофлот» потратит на российские самолёты 1 трлн рублей Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 60,85 рубля, евро — 60,49 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,57 рубля, евро — по 66,02 рубля.
Стало лучше
После закрытия магазинов Zara продолжила оформлять новые товары в России. Возможно, это нужно для продажи товаров на маркетплейсах через посредников.
«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолетов российской сборки на рекордный 1 трлн рублей. Количество самолётов в контракте увеличилось с 323 до 339.
Презентация внедорожника российского производства Aurus Komendant пройдет в конце сентября.
Стало хуже
На разработку российского движка для видеоигр надо не меньше 3 млрд рублей — такую сумму VK запросила у Минцифры, выяснил «Ъ».
Почему так
Politico узнала о просьбе Венгрии к ЕС снять санкции с Алишера Усманова и Петра Авена. Ранее представитель венгерского правительства заявлял, что включение в санкционный списки определённых людей «может быть недостаточно обосновано».
РБК опросил членов правления и бюро РСПП о текущей ситуации в их компаниях и перспективах. Большинство опрошенных считают, что дальше экономика в России будет восстанавливаться, но «дружественные» страны не смогут компенсировать потери бизнеса от санкций.
Новости предыдущего дня, 6 сентября — здесь.
А ведь сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба, с праздником!
Хитрая Zara: магазинов нет, а товары есть. Рационально.
Аэрофлот жаждет больше самолётов! Уж не из старых ли частично их соберут?
Новый Aurus покажут в конце сентября. А вот насколько он российский — другой вопрос.
ВК нужно «немного» на отечественные игровой движок — жалкие 3 млрд ₽. А можно было и что-то полезное сделать.
Венгрии нужны Усманов и Авен. Зачем — понятно, но нужны ли они всему ЕС?
Члены бюро верят в экономику РФ, но не сильно верят в «друзей». Не имей 100 ₽, а имей 100 друзей — и с каждым кризисом сильней.
Замечательного дня и прекрасного настроения 🤘🏻
Если я не ошиблась, речь идёт о тех самых самолётах, которые спроектированы с французским двигателем. То есть, на бумаге они есть, в реальности не хватает мелочи, которая их в небо должна поднять. И свои двигатели не собрать, потому что микросхемы тоже под санкциями. А так, триллион потрачен будет, за это можно не беспокоиться
к "Новый Aurus покажут в конце сентября. А вот насколько он российский — другой вопрос."
"...Несмотря на союз с «Порше», в автомобиле есть и отечественные компоненты, например АКПП или роскошная отделка из кожи коров, выращенных в Рязанской области. ..."
Источник: https://vc.ru/flood/38271-limuzin-prezidenta-aurus-chto-u-nego-s-nazvaniem
Усманов с потрохами купил Венгрию, а Аэрофлот потратит 1 триллион рублей на то , «чего на целом свете вообще не может быть» © Филатов
Зазеркалье во всей красе
Ну с точки зрения интересов своей страны венгры всё правильно делают. Нужно пользоваться возможностью и делать гешефт, пока это возможно, а не тупо следовать интересам Евросоюза.
Почему не может быть?
Представляю, как молодой энергичный лидер выходит из "Коменданта" такой расцветки.
Это маскировочная расцветка.
Альфонсы привлекают внимание светских львиц
Обычный предрелизный камуфляж
Игровой движок от VK? Да на DTF кипятком будут ссать, когда выйдет
Ну как минимум глянуть будет забавно. Но опять же, это будет ооооой как нескоро
Шо им так этот игровой движок дался. Есть же уже Unigine
Попилить надо, а так да, движков много )
видимо потому что не наш
Речь ведь идёт про те самые самолёты, которые как бы должны быть, но по факту не производятся?
Видимо так и есть.
Так же и про 1 трлн , которого нет у Аэрофлота.
Да. Про те самые, на которые государство и так уже потратило не один триллион
Которые будут произведены
Да, на этот раз не про те, которые украли у лизингодателей.
Забавно, что бизнес оптимистичнее нашего Минфина и ЦБ
Опросы они такие опросы.
Хули этих дятлов безголосых опрашивать? По нынешним временам они не больше чем обслуга.
1 трлн рублей. Уж очень грандиозная тема распила, маштаб которой я своим скудным умишком даже осознать не могу.
Это что за хня?
Тоже считаю, что смешная цифра. На до, как минимум, на порядок поднять.
почему новость про ZARA в стало лучше, нет же точной информации для чего оформляют товар, только предположения
Венгрию наверное скоро выкинут...
Венгрию Австрия прикрывает по старой памяти. Венгрия с Россией за газ договаривается со скидкой, а потом Австрии часть отсыпает. В общем, работают в паре, как в старые добрые времена. Придётся обоих выкидывать.
А как связана Венгрия и Усманов ?