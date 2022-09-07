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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 196 дня «спецоперации»: «Аэрофлот» потратит на российские самолёты 1 трлн рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Самолёт МС-21

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 60,85 рубля, евро — 60,49 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,5 рубля, евро — 59,79 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,57 рубля, евро — по 66,02 рубля.

Стало лучше

После закрытия магазинов Zara продолжила оформлять новые товары в России. Возможно, это нужно для продажи товаров на маркетплейсах через посредников.

«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолетов российской сборки на рекордный 1 трлн рублей. Количество самолётов в контракте увеличилось с 323 до 339.

Презентация внедорожника российского производства Aurus Komendant пройдет в конце сентября.

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Стало хуже

На разработку российского движка для видеоигр надо не меньше 3 млрд рублей — такую сумму VK запросила у Минцифры, выяснил «Ъ».

Почему так

Politico узнала о просьбе Венгрии к ЕС снять санкции с Алишера Усманова и Петра Авена. Ранее представитель венгерского правительства заявлял, что включение в санкционный списки определённых людей «может быть недостаточно обосновано».

РБК опросил членов правления и бюро РСПП о текущей ситуации в их компаниях и перспективах. Большинство опрошенных считают, что дальше экономика в России будет восстанавливаться, но «дружественные» страны не смогут компенсировать потери бизнеса от санкций.

Новости предыдущего дня, 6 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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58 комментариев
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 Вадим Д.

А ведь сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба, с праздником!

Хитрая Zara: магазинов нет, а товары есть. Рационально.
Аэрофлот жаждет больше самолётов! Уж не из старых ли частично их соберут?
Новый Aurus покажут в конце сентября. А вот насколько он российский — другой вопрос.
ВК нужно «немного» на отечественные игровой движок — жалкие 3 млрд ₽. А можно было и что-то полезное сделать.
Венгрии нужны Усманов и Авен. Зачем — понятно, но нужны ли они всему ЕС?
Члены бюро верят в экономику РФ, но не сильно верят в «друзей». Не имей 100 ₽, а имей 100 друзей — и с каждым кризисом сильней.

Замечательного дня и прекрасного настроения 🤘🏻

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Lauris

Если я не ошиблась, речь идёт о тех самых самолётах, которые спроектированы с французским двигателем. То есть, на бумаге они есть, в реальности не хватает мелочи, которая их в небо должна поднять. И свои двигатели не собрать, потому что микросхемы тоже под санкциями. А так, триллион потрачен будет, за это можно не беспокоиться

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20 комментариев
Marat Hakimov

к "Новый Aurus покажут в конце сентября. А вот насколько он российский — другой вопрос."

"...Несмотря на союз с «Порше», в автомобиле есть и отечественные компоненты, например АКПП или роскошная отделка из кожи коров, выращенных в Рязанской области. ..."

Источник: https://vc.ru/flood/38271-limuzin-prezidenta-aurus-chto-u-nego-s-nazvaniem

Лимузин президента Aurus — что у него с…
Совсем недавно состоялась инаугурация президента, Владимир Путин прибыл в новом отечественном…
vc.ru
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1 комментарий
Сидор

Усманов с потрохами купил Венгрию, а Аэрофлот потратит 1 триллион рублей на то , «чего на целом свете вообще не может быть» © Филатов

Зазеркалье во всей красе

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Слегка Придурковатый

Ну с точки зрения интересов своей страны венгры всё правильно делают. Нужно пользоваться возможностью и делать гешефт, пока это возможно, а не тупо следовать интересам Евросоюза.

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2 комментария
Виктор Албанец

Почему не может быть?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Представляю, как молодой энергичный лидер выходит из "Коменданта" такой расцветки.

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Гоги Твардовски

Это маскировочная расцветка.

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3 комментария
Артём К

Альфонсы привлекают внимание светских львиц

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Степан Позняк

Обычный предрелизный камуфляж

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Артём К

Игровой движок от VK? Да на DTF кипятком будут ссать, когда выйдет

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Юрий Климов

Ну как минимум глянуть будет забавно. Но опять же, это будет ооооой как нескоро

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1 комментарий
Бобер Бобров

Шо им так этот игровой движок дался. Есть же уже Unigine

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Georgi Lis

Попилить надо, а так да, движков много )

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у нас отмена

видимо потому что не наш

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Ян Тюрин

Речь ведь идёт про те самые самолёты, которые как бы должны быть, но по факту не производятся?

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Политический якорь

Видимо так и есть.
Так же и про 1 трлн , которого нет у Аэрофлота.

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Kate Moonfire

Да. Про те самые, на которые государство и так уже потратило не один триллион

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Виктор Албанец

Которые будут произведены

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1 комментарий
Император Нолимоций

Да, на этот раз не про те, которые украли у лизингодателей.

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Иван Иванов

Забавно, что бизнес оптимистичнее нашего Минфина и ЦБ

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Александр Голубев

Опросы они такие опросы.
Хули этих дятлов безголосых опрашивать? По нынешним временам они не больше чем обслуга.

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MT Advanced

1 трлн рублей. Уж очень грандиозная тема распила, маштаб которой я своим скудным умишком даже осознать не могу.

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Дмитрий Филиппов
На разработку российского движка для видеоигр надо не меньше 3 млрд рублей — такую сумму VK запросила у Минцифры, выяснил «Ъ».

Это что за хня?

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Александр Голубев

Тоже считаю, что смешная цифра. На до, как минимум, на порядок поднять.

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Aimee Korinek

почему новость про ZARA в стало лучше, нет же точной информации для чего оформляют товар, только предположения

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Парадный мангал

Венгрию наверное скоро выкинут...

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Антон piter

Венгрию Австрия прикрывает по старой памяти. Венгрия с Россией за газ договаривается со скидкой, а потом Австрии часть отсыпает. В общем, работают в паре, как в старые добрые времена. Придётся обоих выкидывать.

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Ilya Bogunov

А как связана Венгрия и Усманов ?

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