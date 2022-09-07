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Самолёт МС-21

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 7 сентября: доллар — 60,85 рубля, евро — 60,49 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,5 рубля, евро — 59,79 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,57 рубля, евро — по 66,02 рубля.

Стало лучше

После закрытия магазинов Zara продолжила оформлять новые товары в России. Возможно, это нужно для продажи товаров на маркетплейсах через посредников.

«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолетов российской сборки на рекордный 1 трлн рублей. Количество самолётов в контракте увеличилось с 323 до 339.

Презентация внедорожника российского производства Aurus Komendant пройдет в конце сентября.

Стало хуже

На разработку российского движка для видеоигр надо не меньше 3 млрд рублей — такую сумму VK запросила у Минцифры, выяснил «Ъ».

Почему так

Politico узнала о просьбе Венгрии к ЕС снять санкции с Алишера Усманова и Петра Авена. Ранее представитель венгерского правительства заявлял, что включение в санкционный списки определённых людей «может быть недостаточно обосновано».

РБК опросил членов правления и бюро РСПП о текущей ситуации в их компаниях и перспективах. Большинство опрошенных считают, что дальше экономика в России будет восстанавливаться, но «дружественные» страны не смогут компенсировать потери бизнеса от санкций.

Новости предыдущего дня, 6 сентября — здесь.