«Если предложат отдать половину состояния Украине за снятие ограничений, побегут все»: FT о бизнесменах под санкциями Статьи редакции
Предприниматели рассказали изданию о звонках Кремля с просьбой вернуться в Россию и вариантах отмены санкций.
- Financial Times поговорило с семью бизнесменами, попавшими под санкции, а также с высокопоставленными банкирами, топ-менеджерами компаний, бывшими и нынешними чиновниками. По словам многих из них, санкции не побудили бизнесменов устроить «дворцовый переворот», наоборот, вынуждают становиться ближе к Кремлю — даже тех, кто хотел бы дистанцироваться от российского правительства.
- «Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно быть во дворце», — говорит один из источников. Но предпринимателей там нет и рычагов давления на Путина у них тоже нет, на его решения они повлиять не могут.
- Живущие за границей российские бизнесмены регулярно получают звонки с призывами вернуться в Россию. Санкции только подталкивают их к возвращению — многие задумываются, что если вернутся в Москву, то смогут «ходить по ресторанам и прекрасно себя чувствовать».
- Сейчас как минимум 21 российский бизнесмен подал в суд ЕС из-за введённых санкций. Многие признают, что этих усилий может быть недостаточно, чтобы добиться отмены ограничений. Но некоторые готовы «биться до конца» — например, совладельцы «Альфа-банка» Пётр Авен и Михаил Фридман, которые в 2013 году создали в Лондоне инвесткомпанию LetterOne.
- Для Фридмана жизнь и бизнес в Лондоне означали, что он «наконец вышел на мировую арену», говорит неназванный бывший деловой партнёр предпринимателя. По его словам, Фридман всегда ненавидел Россию и хотел вырваться на Запад при любой удобной возможности.
Состояние в обмен на снятие санкций
- После начала «спецоперации» Фридман звонил послу США в Украине Кристине Квин: предлагал пожертвовать часть своего состояния на поддержку Украины, если взамен он избежит санкций США. Разговор быстро «накалился», Фридман стал кричать, что у него хотят забрать деньги. Квин повесила трубку, а бизнесмен позже извинился, говорят источники. Сам Фридман этот разговор отрицает.
- Некоторые бизнесмены тоже хотели бы отдать часть состояния в обмен на снятие санкций. Несколько из них уже обратились к Украине с таким предложением. По словам одного источника, если бы им предложили отдать половину состояния на поддержку Украину — «побежали бы все до единого». Сейчас у предпринимателей нет выхода: Путин может предложить им что-то только в будущем, а они хотят вернуть потерянные деньги прямо сейчас.
- Но президент Украины Владимир Зеленский со скепсисом относится к предложению отменить санкции в обмен на деньги. Например, в случае с Фридманом он согласится на такой вариант, только если его активы частично национализируют, а бизнесмен публично осудит Путина, решительнее выступит против «спецоперации» и «порвёт российский паспорт». Фридман заявил, что не обсуждал получение украинского гражданства.
- Многие бизнесмены чувствуют, что они «оказались в ловушке» — между принятием нынешней жизни в России или возможной «расправой» за публичное осуждение «спецоперации». На вопрос, почему они не сделали больше, многие приводят в пример Олега Тинькова, который выступил против боевых действий, а потом был вынужден продать долю в своём банке.
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Филиал УНИАН открыли на VC?
Вообще очень пугает эта проукраинская тенденция на VC.ru
Я уже молчу про комментарии и аномально высокую поддержку проиукраинских взглядов в них, то теперь и статьи полетели уже. Редакция, ало, вы русский ресурс. Да и смотрите, сейчас боты заминусят этот коммент.
Но комментаторы с Пикабу отважно стоят на страже госпропаганды.
Каждый видит, что хочет.
Я, например, вижу в статье трагедию российского бизнеса, не желающего спонсировать переворот в РФ, с одной стороны, и хотящего просто выжить, с другой
Мы знаем куда это привело TJ =)
Походу
Комментарий удален модератором
может потому что, многим россиянам чисто по-человечески жалко обычных украинцев, оказавшихся в таком ***** ?!
Скорее филиал tj, так как tj фсё
Так что набег тж-шников только начинается
Так это не FT и вообще ниправда?)
Сижу читаю комменты, и тут пишут про проукраинские настроение, люди вам не кажется что вы путаете желание прекратить это и вернуться к нормальной жизни, проукраинским настроением ?
Почему в вашей голове не укладываться что такое возможно что это спецоперация нахер не нужна ? Почему навязанная вам с телика позиция так хорошо засела в голову, и вы предполагаете что, кто то думает по другому ?
Я не говорю что ваша позиция не верная , она просто другая .
Можно же сказать что с вашей позицией вы за убийства и садизм, и вы этим гордитесь что смахивает на психологические отклонение.
Лично я сам столкнулся что потерял очень много клиентов, и я бы с удовольствием отдал половину чтобы это закончилось и все вернулось. ( хоть я и не миллиардер )
Это не проукраинскую позицию, это за логичную позицию, про капитал а не про убийства
Комментарий удален модератором
Проблема в том что ты половиной не отделаешься. В случае проигрыша даже твои внуки будут платить репарации и сидеть тихо и не отсвечивать как люди второго сорта. Путь только один - победа в СВО, любой другой вариант уничтожит Россию и русских. Я вовсе не рад такому положению, но таковы условия в которых мы сейчас находимся
Да хоть зачитайтесь, у ботофермы установка, приравнивать критику руководства в ее предательству страны.
Хоть один профит, санкции ударили прежде всего по Фридманам и им подобным, которые жили за бугром и вывозили деньги из России
По населению они ударили, эти с голоду не помрут.
Не знаю, я вижу что санкции прежде всего ударили по среднему классу. Уход master card, ikea, проблемы с визами
и в чем Фридман не прав? Банк не приватизирован, как завод. А это не приведет к тому, что в страну больше вкладываться будут, наоборот, бежать и ныкать состояния еще сильнее
Так их, буржуев этих, даёшь власть Советам!
В том будущем, где тебя гарантированно нет, можно что угодно пообещать...
В его будущем уже никого из нас не будет в живых.
Ну надо было в свое время поддерживать оппозицию активнее, а не чилить по Куршавелям, пока дед строил тоталитарное государство.
Теперь спохватились.
Комментарий удален модератором
Поздновато что-то
Статья, написаная на основании доводов "одна бабка сказала")))
Нет.
А как мы знаем Путин держит свое слово
Он уже предложил, им ад, а себе рай
Бьет первым?
"А как мы знаем Путин держит свое слово"
Вот Вы ерничаете, но на самом деле, большая политика - это такое дело.. почти как на войне. А война - искусство обмана, давно замечено.
Может, он и не всегда "держит слово", но из всех мировых политиков такого уровня - пожалуй, честнее человека не найти.
Болото, болото, смерть. Примерно так можно описать текущую ситуацию
У нас у петербуржцев это в Свидетельстве о рождении пишут.
На китайском территории России обозначаются тремя иероглифами :разруха, нищета, смерть. Остальное производное на пути.
Бедняги, пытаются усидеть на двух стульях.
Так никто не дает гарантий, что евростул будет доступен, приходится как-то и диктатору улыбаться и гарантии выпрашивать, чтобы диктатора послать
Ну что ж, их понять можно. Столько лизать жопу власти, чтобы их не трогали и давали зарабатывать деньги, а потом потерять все? Да уж лучше отдать половину и освободиться от всего этого разом, чем опять идти в "заложники" к режиму с неопределенными перспективами. Вот только интересно, не пойдут ли в новостях опять заметки о пациентах в европейских клиниках со странными диагнозами.
До следующего раза.
Как то странно читать, как трясутся от страха олигархи, которые по чужим трупам прошли сквозь бандитские 90-е. Похоже из всей этой шоблы один лишь Тиньков оказался с яйцами.
Они испытывают примерно тоже самое, что Остап Бендер на советско-румынской границе.
С годами выработка тестостерона снижается.
Я бы очень удивился, если бы миллиардер с лейкемией стал лишать себя шансов на излечение в западных клиниках.
Ну, если бизнесмен готов подарить половину своего состояния врагам, лишь бы враги его не обижали… то это похоже на предательство Родины.
А может они просто правильно идентифицируют врага. Например враг это тот кто узурпировал власть на родине, облагал налогами, вымагал взятки а теперь вымагает деньги на войну не понятно чего ради
Да сейчас блядь вообще все похоже на предательство Родины. 🤣
Многие пусть спасибо скажут, что не в тюрьме сидят... наворовали и сбежали, а теперь их щемят, бедные
какая это грязь, даже противно читать
Читай раша тудей, там одни "победы" и все по плану.
Что за дичь я сейчас прочитал? Вам нужно фантастику писать, может напишите второго Гарри Потера или Властелин колец
Правильно, надо смотреть и читать исключительно Соловьева и Симоньян. Там успехи, прорывы.
а шо Тиньков, продал банк, теперь свободный человек, молодец
Уровень опроса, аналитики и выборки: одна бабка-срака с соседнего подъезда –> "По словам одного источника, если бы им предложили отдать половину состояния на поддержку Украину — «побежали бы все до единого»"
Ну ладно, Малофеев бы не побежал!
Особую пикантность ситуации придаёт то, что капиталы олигархов западные господа «отжали» легко и непринужденно. Совершенно не слышно всяких глупостей про права частной собственности, верховенство права, презумпцию невиновности.
Одна бумажка о санкциях - с сразу не нужно никаких следственных действий, судов, судебного процесса, адвокатов, приставов, доказательств и аргументов. Все это оказалось бутафорией, которую используют по ситуации. Сейчас она не пригодилась: можно сразу назначить виновным и привести приговор в исполнение.
Да, пострадавших не особо и жалко: у многих источник капитала крайне мутный. Да и нечего было убегать из родины и вывозить нажитое «непосильным трудом».
Но легкость, с которой были откинуты «фундаментальные принципы», конечно - поражает.
Будет урок как миллиардерам, так и светлолицым идеалистам. Хотя вторые пока ещё находятся на стадии отрицания.
Сказки о хорошей России и вечном царе))))) розовые мечты и слоники))))
Зеленый слоник.
Фридман, бедняга
По части достоверности приведённой информации есть, конечно, сомнения. Но точно нет сомнения в том, что 99% граждан РФ убеждены в том, что "Фридманы" ненавидят Россию сейчас и ненавидели её всегда. "Фридманы" - это не по национальности, а по вхождению в группу т.н. "предпринимателей", которые мутным, непрозрачным путём стали очень богатыми. Ну и не только предпринимателей, нужно вспомнить и другую т.н. элиту - "силовиков", "чиновников".
К сожалению, у нас не так много богатых предпринимателей которые достигли своего богатства таким путём, который не стыдно публично показать.
ВЦ вы хоть бы постеснялись такую желтуху публиковать. Источники должны быть озвучены явно.
Как можно отдать половину своих активов, если большая их часть в России. А ту часть, что на западе и так уже арестована.
Заморожены под санкциями != изъята
"Financial Times поговорило с семью бизнесменами"
Поговорило с семью анонимами, скорее.
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тинЁк продал банку, которая находилась в состоянии свободного падения на днище. И несмотря на все его вопли и стоны - неплохо на этом заработал.
Удивительно, что подобных предложений до сих пор не поступило. Хотя, возможно, уже сейчас идёт какая-то игра в непубличном поле.
Может потому что эти бизнесмены отчасти, а возможно и в большей части сами виноваты в том что вскормили волка.
кринж
Фридман кричал и топал ногами. Потом извинялся, но уже шёпотом.
Двоестулье двойственно.
А в чью пользу отжимать-то планируют?Например, в случае с Фридманом он согласится на такой вариант, только если его активы частично национализируют, а бизнесмен публично осудит Путина, решительнее выступит против «спецоперации» и «порвёт российский паспорт». Фридман заявил, что не обсуждал получение украинского гражданства.
Идеальные же условия для кражи - для окружающих ты морально чист даже остаешься. Хотя казалось бы где вышедший на мировую арену бизнесмен из РФ, и где Путин и сама РФ.
"национализированы" какой страной? вангую - в этом загвоздка, желающих долю получить будет очень много :)
"порвать паспорт" не равно "выйти из гражданства", за испорченный документ у нас сколько, пятьсот рублей вроде бы штрафа?
"за испорченный документ у нас сколько, пятьсот рублей вроде бы штрафа"
Нисколько. Он может порвать внутренний паспорт РФ, который ему для проживания за границей все равно не нужен!!! ))) А если порвет загранпаспорт, то там никакого штрафа, просто заплатит пошлину за новый паспорт..
Сейчас любой чаюеловек, имеющий хоть какой то баланс на счёте больше чем сумма стандартного вклада сбера (1млн), старается усидеть на 2х стульях. Кто знает куда вкладывать сейчас, научите 😂
Святой Биткоин.
Комментарий недоступен
Они же во всех своих интервью говорят о том, что думают только о своих сотрудниках, поэтому не высказываются о ситуации, что бы сохранить бизнес и рабочие места. А на деле готовы откупиться половиной состояния, что бы свалить с оставшимся на запад, бросив своих сотрудников в россии с путиным и ко в которой сами не хотят жить даже с миллиардами на балансе
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Добро пожаловать в Россию, господа 🤷
Ну их как бы давно предупреждали, развивайте Россию, здесь работы непочатый край...
А вы что думаете русских на западе прям так ждут? Вы что думаете там кто- то кусок хлеба хочет делить с другой культурой? Ни кто никого не будет просто так поддерживать, всем удобно что б была Африка, была Россия и великая западная культура. Если мы сами ничего не решим ни кто нам не поможет