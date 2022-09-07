Белорусский «Сбербанк» вслед за российским начнёт «выковыривать» чипы из карт Статьи редакции
Таких «заготовок» как минимум 200 тысяч.
- Белорусский «Сбербанк» решил повторить опыт российского «Сбера», пишет бизнес-журнал Office Life. Из выпущенных карт, которые оказались не востребованы у клиентов, будут доставать чипы, удалять с них персональные данные и вставлять в новые карты.
- Как рассказал председатель правления банка Игорь Меркулов, таких «заготовок» с чипами как минимум 200 тысяч. Их хотят внедрить в новые карты платёжной системы «Белкарт/Мир».
- В июне 2022 года белорусский Нацбанк рассказал изданию о сложностях с изготовлением чипов для карт, в том числе «связанных с санкционными ограничениями».
- В июне российский «Сбер» начал «выковыривать» чипы из неактивированных карт, чтобы выпускать новые — на фоне дефицита, который возник после ухода из России Visa и Mastercard. Для «реимплантации» используют только неактивированные карты, с чипов стирают все персональные данные.
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А что будут делать , когда все выковыренные закончатся ?
Будут просить клиентов сдавать карты по истечению сроков :3
На оплату по qr перейдём!
Виртуалки выпускать же
Обрезки карт затолкают в анальное отверстие директору Микрона который на голубом глазу врал что они полностью локализовали производство чипов, а на самом деле получали комплектующие из германии. Очень странно что его до сих пор не расстреляли.
Можно начать покупать старые карты у населения.
будет кайф если СБП замутит запуск приложухи c кнопки и возможность выбора карты, как Apple Wallet
Китай уж давно на qr кодах везде сидит. В топку чипы
Это очень не удобно в сравнении с Apple Pay Samsung Pay и т.д.
Это шаг назад от цивилизаци
Китай тюрьма
Для этого нужно 100% покрытие мобильным интернетом, в Китае мб и реализуемо, а здесь нет. Если проводной худо-бедно в подвал/село протянут к терминалу/роутеру, вы своим отсутствующим интернетом никакие коды не откроете
На фоне новой порции победного бреда, от коротенького КГБшника, это выглядит очень забавно
Ну что, прекращаем жить "почти как в Европе", начинаем жить "почти как в Иране". Турецкие сериалы, выковыривание чипов, иранские автомобили, краснодарские виски.. Чо, отличный итог.
Нафиг вообще этот пластик нужен? С виртуальной картой в разы меньше мороки.
А в магазине как платить виртуальной картой?
На самом деле, было бы не плохо, чтобы просто перерабатывали карты.
Но не потому что никто ничего не может произвести, а просто для экономии и экологии.
Как же это все ничтожно😪
Это великий Сбербанк, которой «выкавыривает».
Будет довыковыривать то, что пропустили мега-спецы из сбера РФ? (-:
Эх, бляха, союз прорывов: бригады ковыряльщиков на страже не шибко высоких технологий!
Профессия будещего: Выковыриватель микросхем
А в чём новость собственно? Если у Сбера есть филиал в Африке, там тоже начнут, голова то одна.
А у меня нал и я на все чихал😂
В прошлой теме об этом патриотическая общественность выработала формулу:
"Зато это полезнее для экологии. Если бы так на Западе сделали, то вы бы все по другому запели!"
Странно, что ещё нет, так что мне пришлось за них написать 🤔
Помню мою первую карту, году так в 2001 полученную, я обязан был по истечении срока сдать её в банк (банк БашКредитБанк, ныне Уралсиб)
А я первую получил в 1998, банки этой живой уже нет. Карта была только с магнитной полосой :-)
А никто не в курсе, а из уже истекших карт (которые до СВО закончили срок своего действия) технически реально ли приспособить чип для использования в новых картах? Или там какой-то блок есть, допускающий только однократную запись?
Ну nfc не у всех есть ,а по qr коду через камеру получится более чем 99%
На практике обычно переводят по номеру телефона внутри сбербанки, в прошлом годе видал такое даже в маршрутках в Улан-Удэ... Беда одна- при наборе номера можно ошибиться.
Успех! Прорыв!