Финансы
Слышный космос

Белорусский «Сбербанк» вслед за российским начнёт «выковыривать» чипы из карт Статьи редакции

Таких «заготовок» как минимум 200 тысяч.

  • Белорусский «Сбербанк» решил повторить опыт российского «Сбера», пишет бизнес-журнал Office Life. Из выпущенных карт, которые оказались не востребованы у клиентов, будут доставать чипы, удалять с них персональные данные и вставлять в новые карты.
  • Как рассказал председатель правления банка Игорь Меркулов, таких «заготовок» с чипами как минимум 200 тысяч. Их хотят внедрить в новые карты платёжной системы «Белкарт/Мир».
  • В июне 2022 года белорусский Нацбанк рассказал изданию о сложностях с изготовлением чипов для карт, в том числе «связанных с санкционными ограничениями».
  • В июне российский «Сбер» начал «выковыривать» чипы из неактивированных карт, чтобы выпускать новые — на фоне дефицита, который возник после ухода из России Visa и Mastercard. Для «реимплантации» используют только неактивированные карты, с чипов стирают все персональные данные.

#новость #сбер

3021 просмотров
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94 комментария
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 Марина Никифорова

А что будут делать , когда все выковыренные закончатся ?

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Silver Midnight

Будут просить клиентов сдавать карты по истечению сроков :3

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7 комментариев
Andrey Uchaev

На оплату по qr перейдём!

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24 комментария
Andre Macareno

Виртуалки выпускать же

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6 комментариев
Никитин Сергей

Обрезки карт затолкают в анальное отверстие директору Микрона который на голубом глазу врал что они полностью локализовали производство чипов, а на самом деле получали комплектующие из германии. Очень странно что его до сих пор не расстреляли.

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Вася Пражкин

Можно начать покупать старые карты у населения.

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BLVCK SQUARE

будет кайф если СБП замутит запуск приложухи c кнопки и возможность выбора карты, как Apple Wallet

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Айрат Галиуллин

Китай уж давно на qr кодах везде сидит. В топку чипы

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Минеральный браслет

Это очень не удобно в сравнении с Apple Pay Samsung Pay и т.д.
Это шаг назад от цивилизаци

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5 комментариев
Исторический кран

Китай тюрьма

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Gollut

Для этого нужно 100% покрытие мобильным интернетом, в Китае мб и реализуемо, а здесь нет. Если проводной худо-бедно в подвал/село протянут к терминалу/роутеру, вы своим отсутствующим интернетом никакие коды не откроете

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15 сантиметров в обхвате

На фоне новой порции победного бреда, от коротенького КГБшника, это выглядит очень забавно

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Инкогнито
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Uuno Turhopuru

Ну что, прекращаем жить "почти как в Европе", начинаем жить "почти как в Иране". Турецкие сериалы, выковыривание чипов, иранские автомобили, краснодарские виски.. Чо, отличный итог.

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Александр Хрусталев

Нафиг вообще этот пластик нужен? С виртуальной картой в разы меньше мороки.

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Айрат Галиуллин

А в магазине как платить виртуальной картой?

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18 комментариев
Tannim

На самом деле, было бы не плохо, чтобы просто перерабатывали карты.

Но не потому что никто ничего не может произвести, а просто для экономии и экологии.

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Александр

Как же это все ничтожно😪

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Grandzlo

Это великий Сбербанк, которой «выкавыривает».

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Вадим Д.

Будет довыковыривать то, что пропустили мега-спецы из сбера РФ? (-:
Эх, бляха, союз прорывов: бригады ковыряльщиков на страже не шибко высоких технологий!

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Псков Бурито

Профессия будещего: Выковыриватель микросхем

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Георгий Чесноков

А в чём новость собственно? Если у Сбера есть филиал в Африке, там тоже начнут, голова то одна.

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Lukas Dexter

А у меня нал и я на все чихал😂

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Soulis

В прошлой теме об этом патриотическая общественность выработала формулу:
"Зато это полезнее для экологии. Если бы так на Западе сделали, то вы бы все по другому запели!"
Странно, что ещё нет, так что мне пришлось за них написать 🤔

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Alexey Arhipov

Помню мою первую карту, году так в 2001 полученную, я обязан был по истечении срока сдать её в банк (банк БашКредитБанк, ныне Уралсиб)

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sles

А я первую получил в 1998, банки этой живой уже нет. Карта была только с магнитной полосой :-)

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2 комментария
Vlad

А никто не в курсе, а из уже истекших карт (которые до СВО закончили срок своего действия) технически реально ли приспособить чип для использования в новых картах? Или там какой-то блок есть, допускающий только однократную запись?

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Cidirw Cidirw

Ну nfc не у всех есть ,а по qr коду через камеру получится более чем 99%

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sles

На практике обычно переводят по номеру телефона внутри сбербанки, в прошлом годе видал такое даже в маршрутках в Улан-Удэ... Беда одна- при наборе номера можно ошибиться.

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2 комментария
Парадный мангал

Успех! Прорыв!

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