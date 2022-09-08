Новости и тексты на фоне 197 дня «спецоперации»: кинотеатры и книгоиздатели выступили за «принудительное лицензирование» Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 8 сентября: доллар — 61,18 рубля, евро — 60,54 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,94 рубля, евро — по 66,71 рубля.
Стало лучше
Под маркой «Соллерс» в России будут выпускать локализованные китайские машины JAC, выяснили «Ведомости».
Стало хуже
SAP начала искать партнёра для продажи техники дата-центров в России — это около 3,5 тысячи единиц с общей рыночной стоимостью в 1,4 млрд рублей.
Ассоциации кинотеатров и книгоиздателей посчитали законопроект о «принудительном лицензировании» полезным, онлайн-кинотеатры выступили против. Там считают, что «реализация будет иметь долгосрочные разрушительные последствия для российской креативной индустрии».
Почему так
Чтобы удлинить сроки фондирования банков и ввести долгосрочные кредиты, ЦБ предложил разрешить вклады, с которых нельзя снять деньги до конца договора. Сейчас депозит можно закрыть досрочно, но с потерей процентов.
В Минфине рассказали, что доллар и евро в экономике России постепенно может заменить юань или индийский дихрам.
Новости предыдущего дня, 7 сентября — здесь.
в минфине могут сказки рассказывать дальше, это сколько десятилетий рассказывают что от доллара отойдут. Вроде планировали все в рублях теперь? Нет? Все же оказалось что дхармы и юани надежнее?
Полагаю, что юанем и рупией хоть кто-то пользуется - это по числу стран, по числу населения - вообще вопросов нет. А кому сильно нужен ₽? Правильно, он и Минфину нахрен не упал.
Ваще-то в Индии ни дхармы, ни дихрама нет. Там, сука, рупия сто лет была.
Может, Эмираты имелись в виду?
Ну, цен в у.е. в договорах, например, я уже много лет в России не видел...
у.е. это и не доллар и не евро. Нет их потому что есть прямой запрет, а не потому что ими не пользуются. Сейчас есть куча оговорок что чена действительна вот сейчас, и хоть каждый день будут ценники менять. Собственно цена в у.е. и была потому что ценники менять не хотели непрерывно. В реальности все равно через баксы и евро, просто с конвертацией. Попробуйте рублями в китае оплатить
где есть эта куча оговорок? если цена в договоре зафиксирована, она там и будет на весь срок действия договора
Так не о договорах цены, а про ценники. А у нас в договорах и счетах до сих пор указано: расчет в рублях по курсу цб на день оплаты. Никуда мы от доллара не ушли
а вот счет когда выставляют там указано что предложение действительно лишь пару дней, а не пол года. не надо путать теплое с мягким и считать что оговорки всегда прописываются прямым текстом, сделать определенные рамки что мешает?
Недавно был в магазине мебели на Нахимовском (Москва) наблюдал там цены в евро
Значит вернулось в кризис. Грустно слышать...
Индийский дирхам?
И китайская йена
Закончили упражнение повторения!
Хороший редактор, только у Индии национальная валюта рупий
Может Минфин там чего-то знает? Ну из новой методички скопировали просто, а мы тут еще не в курсе?
В День грамотности поздравлю всех с Днём Бородинского сражения!
И снова прорыв — китайский автопром помогает появиться «новой отечественной» марке авто.
SAP реализует оборудование ДЦ: б/у, состояние отличное, не тёртое, не битое, возможен торг.
Во те раз: кинотеатры голосуют ЗА принудительное лицензирование.
ЦБ придумал вклады, которые никак нельзя снимать досрочно. Отличный у нас тамада!
Новый $ — юань, новый € — дихрам. Так повелел Минфин.
Отличного дня, прекрасного настроения, больше улыбок 🤘🏻
Вчера встретил человека, прибывшего к нам из 2750 года! Биткоин стоит 7 миллиардов долларов, и чтобы его купить нужно выучить китайский и индийские языки, ну и само собой, носить цак..
И дважды приседать в присутствии бояр в жёлтых штанах?
Ээээ шта?
А невозвращаемые кредиты, до конца срока кредитования, они не хотят ввести???
Плюшки на подходе. Дирхам и юань)
Про юань и дирхам - это стало хуже.
Волатильные ненадёжные валюты, у юаня курс сшивается одной подписью лидера, когда вздумается
Ну так и ₽ ничем не лучше, как удобно, так и рисуется. Так что, совокупно с охренительно «надёжными и востребованными» валютами очень Средней Азии отличная компания выходит.
Вот они с рублем и будут договариваться, куда курс пускать
Принудительное лицензирование… Звучит как принудительное бракосочетание.
ЦБ опять о народе думает. И даже идёт на нарушение Гражданского кодекса!
Вклады без возможности снятия напоминает банковскую продразверстку - нести необязательно, но если что - расстрел
Идея для ЦБ: разрешить вклады в т.н. недружественных валютах без возможности снятия до конца договора. А т.к. банки будут брать процент за то, что у них открыт вклад в недружественных валютах, то к концу договора клиенту, если повезёт, нечего будет забирать. А то и вовсе ещё должен будет. Профит!
Ой у банков все не так хорошо, как говорят по федеральным каналам
Российские банки в совокупности потеряли 1,5 трлн рублей ($24,95 млрд) за первое полугодие текущего года, заявил первый зампред Центробанка, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК.
Поэтому давайте принудительно заберём деньги у вассалов... Они стерпят все... Принудительно лицензируем их вклады)))
"По словам главы АВК, в целом предлагается ускорить процесс получения прав на фильмы, чтобы избегать утечек пиратам"
Глава АВК, кажется, живёт ещё в 20-м веке.
Воронков, пока ты с помощью наших судов принудительно спизд... пардон, лицензируешь какой-нибудь фильм, он уже на торрентах давно устареет.
Каперы из АВК хотят оказаться быстрее пиратов? Наивные Арррр (-;
На абордаж!
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Потом введут необязательную выплату процентов по вкладам, а дальше, отрицательную доходность
Живой и могучий русский язык. Ох уж этот новояз))))))
Китайцы на ую вертят свой юань как хотят, нахрена надо от их цк зависеть...
Перекладываем зависимость от загнивающего запада на загнивающий восток. Хрен редьки не слаще.
Вот и хорошие "отечественные" разработки подъехали, втридорога.
Напомнило "1984".
Три державы по очереди конфликтуют друг с другом ну и всё сопутствующее..