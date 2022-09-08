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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 8 сентября: доллар — 61,18 рубля, евро — 60,54 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,29 рубля, евро — 60,27 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,94 рубля, евро — по 66,71 рубля.

Стало лучше

Под маркой «Соллерс» в России будут выпускать локализованные китайские машины JAC, выяснили «Ведомости».

Стало хуже

SAP начала искать партнёра для продажи техники дата-центров в России — это около 3,5 тысячи единиц с общей рыночной стоимостью в 1,4 млрд рублей.

Ассоциации кинотеатров и книгоиздателей посчитали законопроект о «принудительном лицензировании» полезным, онлайн-кинотеатры выступили против. Там считают, что «реализация будет иметь долгосрочные разрушительные последствия для российской креативной индустрии».

Почему так

Чтобы удлинить сроки фондирования банков и ввести долгосрочные кредиты, ЦБ предложил разрешить вклады, с которых нельзя снять деньги до конца договора. Сейчас депозит можно закрыть досрочно, но с потерей процентов.

В Минфине рассказали, что доллар и евро в экономике России постепенно может заменить юань или индийский дихрам.

Новости предыдущего дня, 7 сентября — здесь.