ЦБ обсуждает создание фонда для выплат компенсаций инвесторам с замороженными активами — Набиуллина Статьи редакции
Выплачивать их могут за счёт прибыли от активов нерезидентов, которые заморозил ЦБ.
- Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме. По её словам, это нужно, чтобы «вернуть доверие инвесторов». Идею создания механизма компенсаций регулятор обсуждал с представителями банков.
- Фонд должен помочь частично компенсировать потери из-за замороженных активов. Один из вариантов — использовать для этого прибыль от средств нерезидентов в России, которые заморозил ЦБ. Регулятор ещё в феврале запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги.
- Фонд могут создать на базе Агентства по страхованию вкладов, который будет распределять компенсации.
- В июне ЕС ввёл санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) — из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей.
- В июле ЦБ оценивал число инвесторов, чьи акции оказались заблокированы из-за разрыва отношений между НРД и Euroclear в марте и других санкций, в 5 млн человек. Только иностранных акций, принадлежащих физлицам, заблокировано на 320 млрд рублей.
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Ага, об этом мы (инвесторы) еще в мае догадались. Что нас кинули, поимели, а потом дадут палочку от леденца.
Во, тут сейчас активисты с тиджея вроде Подивилова наверняка есть, расскажите, куда писать, если я хочу, чтобы мои замороженные активы оставили замороженными до лучших времен и отъебались от них
В Спортлото.
Хоть я и не активист tj
Ну под спортолотом имеется в виду обращение в ЦБ, я так понимаю, ну мало ли, вдруг ещё предложат :)
ЦБ сегодня в ударе!
Какое может быть доверие к казино. Это относится как к ЦБ, так и к Euroclear.