Финансы
Чуждый чайник

LF.Group Алексея Моисеенкова и других привлёк $1 млн — стартап помогает геймерам находить товарищей по команде Статьи редакции

Инвестором британского проекта стал фонд Grishin Robotics Дмитрия Гришина.

  • Условия сделки не раскрываются, пишет VentureBeat. Деньги направят на проведение внутриигровых мероприятий, добавление новых функций на платформу и другое.
  • LF.Group позволяет геймерам бесплатно находить партнёров по команде в League of Legends, World of Warcraft и Lost Ark, похожих по уровню навыков и целям, планировать встречи и другое. В ближайшие месяцы команда планирует расширить количество игр.
  • По собственным данным, на платформе зарегистрированы 50 тысяч игроков и более 200 команд в списке ожидания для набора новичков.
  • Сооснователь фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков запустил LF.Group в Лондоне вместе с основателями игровой платформы Overgear Дмитрием Беседой и Александром Каретиным и сооснователем сервиса аналитики стримов eStreams Стасом Капинусом.

#новость

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10 комментариев
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 Rabbit Rabbin

В британский стартап Моисеенкова вложился американский фонд Гришина. Теперь вы видите? Благодаря грамотному соблюдению законодательства и созданию отличных условий для бизнесменов и инвесторов, идет возрождение России!

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Вадим Д.

Геймеры продолжают терять товарищей в жарких сражениях?

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JewelRunner

Закончится как обычно очередным бустинг сервисом😂👍

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Marat Nigametzianov

Я хочу вас обнять и пожать руку!

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виктор сикрит

Хочется геймерский тиндер с хайлайтами игр

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Артём К

А ведь идея! Можно набрать нехилых инвестиций перед тем, как стартап развалится и закроется

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виктор сикрит

Желательно еще получить господдержку и плюшки для айтишников

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Ansi XOR

А что социальная сеть CAPTURE уже всё?

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Yaroslava Markova

Уже;⁠-⁠)

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Marat Nigametzianov

Перевожу: Гришина наебали.

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