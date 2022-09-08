LF.Group Алексея Моисеенкова и других привлёк $1 млн — стартап помогает геймерам находить товарищей по команде Статьи редакции
Инвестором британского проекта стал фонд Grishin Robotics Дмитрия Гришина.
- Условия сделки не раскрываются, пишет VentureBeat. Деньги направят на проведение внутриигровых мероприятий, добавление новых функций на платформу и другое.
- LF.Group позволяет геймерам бесплатно находить партнёров по команде в League of Legends, World of Warcraft и Lost Ark, похожих по уровню навыков и целям, планировать встречи и другое. В ближайшие месяцы команда планирует расширить количество игр.
- По собственным данным, на платформе зарегистрированы 50 тысяч игроков и более 200 команд в списке ожидания для набора новичков.
- Сооснователь фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков запустил LF.Group в Лондоне вместе с основателями игровой платформы Overgear Дмитрием Беседой и Александром Каретиным и сооснователем сервиса аналитики стримов eStreams Стасом Капинусом.
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В британский стартап Моисеенкова вложился американский фонд Гришина. Теперь вы видите? Благодаря грамотному соблюдению законодательства и созданию отличных условий для бизнесменов и инвесторов, идет возрождение России!
Геймеры продолжают терять товарищей в жарких сражениях?
Закончится как обычно очередным бустинг сервисом😂👍
Я хочу вас обнять и пожать руку!
Хочется геймерский тиндер с хайлайтами игр
А ведь идея! Можно набрать нехилых инвестиций перед тем, как стартап развалится и закроется
Желательно еще получить господдержку и плюшки для айтишников
А что социальная сеть CAPTURE уже всё?
Уже;-)
Перевожу: Гришина наебали.