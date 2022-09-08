Банк России продлил запрет для банков взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Эта мера первоначально была введена в марте 2022 года со сроком действия до 9 сентября, сообщил ЦБ.

В августе ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физлиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счёт или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тысяч или эквивалент в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счёта.