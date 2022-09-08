Финансы
Frank Media

ЦБ на полгода продлил запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физлиц Статьи редакции

Запрет будет действовать до 9 марта 2023 года.

  • Банк России продлил запрет для банков взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Эта мера первоначально была введена в марте 2022 года со сроком действия до 9 сентября, сообщил ЦБ.

  • Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

  • В августе ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физлиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счёт или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тысяч или эквивалент в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счёта.

  • В ЦБ отметили, что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счёт или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября, будет проводиться в рублях по курсу банка. При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября, выдаётся в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.

#новость #цб #валюта

1435 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
Многий блик

" В ЦБ отметили, что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счёт или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября, будет проводиться в рублях по курсу банка."

Обратили внимание? Курочку продолжают потихоньку щипать..

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Что бы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Когда молоко закончится, можно и на бургер пустить

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Федоров

😒🤔

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А смысл, если всё равно выдавать будут в рублях? Типа, мы сделали как бы хорошо, хотя это ни на что не влияет.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kuzmitsky

Теперь можно выдавать меньше рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Инкогнито
Ответить
Развернуть ветку
Send Nukes

Лучше бы ЦБ в принципе запретил комиссию за снятие любой валюты в банках, если только это не счета чиновников. Для них комиссию можно оставить.

Ответить
Развернуть ветку
Короткий нос

Ну хоть что-то🙂

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
null