ЦБ на полгода продлил запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физлиц Статьи редакции
Запрет будет действовать до 9 марта 2023 года.
Банк России продлил запрет для банков взимать комиссию с физлиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Эта мера первоначально была введена в марте 2022 года со сроком действия до 9 сентября, сообщил ЦБ.
- Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.
В августе ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физлиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счёт или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тысяч или эквивалент в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счёта.
- В ЦБ отметили, что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счёт или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября, будет проводиться в рублях по курсу банка. При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября, выдаётся в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.
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" В ЦБ отметили, что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счёт или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября, будет проводиться в рублях по курсу банка."
Обратили внимание? Курочку продолжают потихоньку щипать..
Что бы корова давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Когда молоко закончится, можно и на бургер пустить
😒🤔
А смысл, если всё равно выдавать будут в рублях? Типа, мы сделали как бы хорошо, хотя это ни на что не влияет.
Теперь можно выдавать меньше рублей.
Лучше бы ЦБ в принципе запретил комиссию за снятие любой валюты в банках, если только это не счета чиновников. Для них комиссию можно оставить.
Ну хоть что-то🙂