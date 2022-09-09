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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 9 сентября: доллар — 61,18 рубля, евро — 60,54 рубля.

Курсы на Мосбирже на 17:09 мск: доллар — 60,80 рублей, евро — 60,69 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,61 рубля, евро — 61,07 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,22 рубля.

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Стало лучше

Минфин США издал генеральную лицензию — она продлила разрешение гражданам и компаниям, которые контролируют американцы или в которых они имеют доли, платить налоги в России до 7 декабря.

Ювелирная компания Sokolov планирует до конца 2022 года выпустить облигации, чтобы привлечь деньги на развитие сети.

За лето средняя стоимость продуктов для ресторанов и кафе снизилась почти на 10%, приблизившись к уровню до начала военных действий в Украине.

«Яндекс» выпустит шлюз для устройств «умного» дома для периферии с поддержкой протокола локальной беспроводной связи Zigbee, выяснил «Ъ». Он должен стать альтернативой облачным сервисам, поддержку которых прекратили зарубежные вендоры.

Группа компаний «Астра» получила льготный кредит в 3,8 млрд рублей на адаптацию под требования заказчиков операционной системы Astra Linux.

Стало хуже

Мораторий на банкротство, введённый 1 апреля, навредил 26% российских компаний — они не смогли получить деньги от должников, следует из результатов опроса сервиса «Актион Бухгалтерия», проведенного для Forbes.

После начала военных действий в Украине услуги зарубежного роуминга у российских операторов подорожали на 5–40%, дополнительные опции — на 40–60%.

Российские пациенты могут в ближайшие 10 лет не получить около 300 препаратов, разрабатываемых международными фармацевтическими компаниями. Это связано с прекращением исследований в стране.

Почему так

«Ведомости» спросили финансистов, на что повлияет открытие Мосбиржи для нерезидентов с 12 сентября. Эксперты считают, что они не обвалят рынок, но повлияют на волатильность и ликвидность.

Новости предыдущего дня, 8 сентября — здесь.