Новости и тексты на фоне 198 дня «спецоперации»: продукты для ресторанов подешевели, мораторий на банкротство навредил Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 9 сентября: доллар — 61,18 рубля, евро — 60,54 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,22 рубля.
Стало лучше
Минфин США издал генеральную лицензию — она продлила разрешение гражданам и компаниям, которые контролируют американцы или в которых они имеют доли, платить налоги в России до 7 декабря.
Ювелирная компания Sokolov планирует до конца 2022 года выпустить облигации, чтобы привлечь деньги на развитие сети.
За лето средняя стоимость продуктов для ресторанов и кафе снизилась почти на 10%, приблизившись к уровню до начала военных действий в Украине.
«Яндекс» выпустит шлюз для устройств «умного» дома для периферии с поддержкой протокола локальной беспроводной связи Zigbee, выяснил «Ъ». Он должен стать альтернативой облачным сервисам, поддержку которых прекратили зарубежные вендоры.
Группа компаний «Астра» получила льготный кредит в 3,8 млрд рублей на адаптацию под требования заказчиков операционной системы Astra Linux.
Стало хуже
Мораторий на банкротство, введённый 1 апреля, навредил 26% российских компаний — они не смогли получить деньги от должников, следует из результатов опроса сервиса «Актион Бухгалтерия», проведенного для Forbes.
После начала военных действий в Украине услуги зарубежного роуминга у российских операторов подорожали на 5–40%, дополнительные опции — на 40–60%.
Российские пациенты могут в ближайшие 10 лет не получить около 300 препаратов, разрабатываемых международными фармацевтическими компаниями. Это связано с прекращением исследований в стране.
Почему так
«Ведомости» спросили финансистов, на что повлияет открытие Мосбиржи для нерезидентов с 12 сентября. Эксперты считают, что они не обвалят рынок, но повлияют на волатильность и ликвидность.
Новости предыдущего дня, 8 сентября — здесь.
"Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» взяла кредит под 5% годовых на 3,8 млрд руб. по программе льготного кредитования"
Ничего не могу с собой поделать, но меня всегда передёргивает, когда я в одном предложении вижу "отечественной операционной системы" и "Linux".
Такая же печенька))
Это также кринжово звучит, как например "отечественная сборка" каких либо автомобилей зарубежного бренда.
даже у эппл хватает ума не указывать что айфоны американские, они американской фирмы) сборка-то может быть отечественной, но часто называют не отечественный бренд и сборка, а именно что изделие "отечественное", хотя там может даже и сборки нет и шильдик " сделано в России" индусами наклеен.
«Designed by Apple in California Assembled in China»
Но главное — где основная прибавочная стоимость создаётся.
Помню, китайцы на сборке iPhone 7 зарабатывали $5. Сейчас хорошо, если $10.
А Apple — под 40% маржи, а иногда и больше: https://www.cnbc.com/2021/04/28/apple-price-hikes-and-services-growth-produced-a-42point5percent-gross-margin.html
То есть от $170 на самом дешёвом iPhone SE до $640 на самом дорогом iPhone 14 Pro Max.
Вот, интересно глянуть, как отмаркировали "белорусский" бук😁 пока фоток подробных не видел в сети, но присутствующим он обещал пощупать чудо аппарат.
Тут на ум сразу приходит батько, с первым отечественным ноутбуком🙈😁
Он вроде честно признался что там не все белорусское.
Его слова были "...создан в Беларуси...", да и около 12% Белорусского в нём, чего именно, не уточняется.
Фраза "собран в Беларуссии" мне было бы понятнее.
P.s. не однократно встречал на технике надпись, например "Designed in USA, Made in Taiwan". Вот это более понятно.
Такая же отечественная, как и новые машины от Соллерс. Просто отечество не наше, вот и всё.
Очередной человек, не понимающий, что операционная система и ядро - не одно и то же
Поясни. Биг дил.
Я постараюсь исправиться. Bolgenos - лучшая ОС всех времён и народов.
Ок расскажи почему это другая ос а не криво собранный дебиан а я послушаю
А так же расскажи почему разрабов кто делает астру не нужно обоссать и запинать ногами за нарушение GNU лицензии.Я бы таких уродов которые кладут болт на основные открытого по в любом проф сообществе гнобил как только можно.
И при встрече сразу плевал им в лицо.
более того, на "отечественные" OS на базе Linux еще и лицензия не кисло платная. Самый то прикол в том что многие организации где нужно иметь "отечественную" OS требуют лицензии именно финансово подтвержденной, документы с 0 рублей никто не дает, А на 1 рубль выставлять... Вот пересобрали и втюхивают потому что выбора особенно нет когда скажут. Да и сама ОС так себе, пробовали.
А если html css и js (ядро веба) разработаны не россиянами, то сайты сделанные на них тоже не могут считаться российской разработкой?
Конечно. Пора отходить от использования тлетворного загнивающего кода и вообще всего, что не на кириллице.
За лето средняя стоимость продуктов для ресторанов и кафе снизилась почти на 10%, приблизившись к уровню до начала военных действий в Украине.
эм, а если сезонное колебание цен посмотреть, то примерно так и было в это время года обычно или нет?
Это наглый пистеж, ценники на многие продукты выросли +30%, например фритюрное масло.
Ну тут же о "средней" идёт речь. Так что, думаю, что это вполне справедливое утверждение, тк мясо, овощи, фрукты и пр. заметно снижает стоимость летом, а растительное масло всё же не основной пункт расходов. Другое дело сейчас впереди зима и прочие прелести и вот там посмотрим до каких уровней всё устаканится
Если посмотреть овощи, то да.
Но как условный пармезан мог подешеветь, который везли с переклеем в другой стране или там норвежский лосось, или бухлишко? С ужесточением логистики то.
не увидел где сказано про то что подешевел именно пармезан, а вот то что среднее удешевление было это да. если 1000 человек потеряет в зарплате 1000 рублей, а у одного она станет на 1 000 000 больше, то в среднем зарплаты не изменились.
Делаем вывод, что подешевело только у говнокафешек, которые не могут позволить себе узбекские помидоры (они подорожали) и прочие нормальные продукты?
Это другое.
сезонное колебание + замена на продукты худшего качества
Они скорее всего сложили всё в кучу и сравнили конкретно с февралём-мартом, но вот если об овощах-фруктах говорить, то, возможно, что даже если сравнивать с летом прошлого года, то есть снижение цен. Это лишь предложение)
И пятница, и Международный день красоты — с праздником!
Граждане и компании могут платить налоги в РФ, целая ген. лицензия на это дело выдана!
Облигации Sokolov: серебряные, золотые, разбирайте, граждане.
Яндекс готовит локальный шлюз умного дома вместо буржуинских облаков. Идём к: сервер в каждый дом?
Астра за 3,8 млрд ₽ льготного кредита будет кастомизировать linux.
Компании страны страдают от невозможности банкротства должников. Те и рады бы обанкротиться, да мораторий.
С февраля роуминг и опции ОпСоСов дорожают от 5% до 60%. Ничто их не угомонит.
Порядка 300 лек. препаратов потеряют рос. пациенты — в стране прекращены исследования нерусских фарм. компаний.
Эксперты, ведомости, мосбиржа, опрос, рынок — соберите любое предложение.
Великолепного дня всем и чудесного настроения 🤘🏻
Мораторий на банкротство вообще то не только запрещает банкротить, а ещё взыскивать долги по исполнительным листам даже если не банкрот и есть деньги для исполнения решения. Таким образом долги есть а взыскать не могут по исполнительному производству по долгам возникшим до 1 апреля и неустойка не начисляется.
А самостоятельно на себя подавать не запрещено на банкротство даже во время моратория. Поэтому мораторий на банкротство это больше чем невозможность обанкротить кого.
Так что недостоверную информацию доносите)
Подскажите, как скоро будет введен мораторий на минеты в супружеской жизни? Потому что невозможно уже это все.
Ваш парень недоволен?
Наличная валюта со счетов и вкладов с теперь будет выдаваться в рублях по курсу банка, без привязки к официальному курсу ЦБ.
Изменение касается средств, которые зачислены на счёт или вклад с 00 часов сегодняшнего дня.
Валюта, зачисленная до 9 сентября будет выдаваться также в рублях по курсу банка, но при этом сумма в рублях должна быть не меньше, чем по курсу ЦБ на день выплаты.
Напомним, что сейчас с валютных счетов можно снять максимум 10 000 долларов или евро, а средства сверх этой суммы можно получить только рублями.
Сообщение удалено
А кто еще кроме Tuya прекратил поддержку устройств умного дома? Хаб от Яндекса это хорошо, но он, скорее всего, будет требовать наличие интернета. Кто бы сделал локальных хаб, без танцев с бубном по установке HA.
Интересно тоже. До войны собирался делать ремонт и поюзать Эппл Хомкит. Вроде неттновостей, что он не раьотает.
Автору уже советовали переименовать рубрику "Почему так"?
Мораторий на банкротство, введённый 1 апреля, навредил 26% российских компаний - очередной прорыв!
Когда хотел как лучше, а получилось как всегда