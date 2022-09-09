Ювелирный бренд Sokolov до конца года выпустит облигации, чтобы привлечь 5 млрд рублей на открытие магазинов Статьи редакции
Пока в сети 400 точек, компания хочет увеличить их количество до 1000.
- Sokolov планирует до конца года выпустить первый облигационный заём, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Параметры размещения утвердят позже. По словам управляющего партнера бренда Артёма Соколова, они будут зависеть от потребностей компании и экономической ситуации. Пока группе нужно около 5 млрд рублей для расширения розничной сети.
- Компания прошла независимый аудит отчетности за 2021 год по МСФО. Согласно заключению АО «Технологии доверия – аудит» (экс-PwC), выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) составила 22 млрд рублей, в два раза больше, чем в 2020 году. EBITDA — 2,3 млрд рублей. За год бренд увеличил количество магазинов в пять раз — с 69 до 350.
- Компания Sokolov основана в 1993 году ювелиром Алексеем Соколовым и его женой Еленой. Сейчас бизнесом управляет их сын Артём. Производство выпускает 20 млн изделий в год весом более 40 тонн, у компании есть аффинажный завод и 4000 оптовых дистрибуторов в России и за рубежом.
- В ноябре 2021 года Sokolov объявил о планах провести IPO в 2023 году. От идеи не отказались — «в случае благоприятной экономической ситуации по итогам года привлечение инвестиций через рынки ценных бумаг может иметь смысл».
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5 млрд? Серьезно?они теперь как аптеки что ли будут, Соколов в каждый двор! ?
Как пивнухи, в каждом доме у подъезда
Звучит как ахуеннный план
Пока не смотришь на картинку ниже данного предложения. Всё на ассоциациях.
Ахуеть 😂 открыть больше магазинов! на это привлечь деньги лохов, что бы потом схлопнуться! И это план развития? 😂 - это же пирамида? Я ору!
Расскажи какое еще может быть развитие в ритейле?
например вот такое:
https://vc.ru/trade/32130-amazon-otkryl-pervyy-oflayn-magazin-bez-kass-i-prodavcov-pochti-na-god-pozzhe-plana
Чем открытие магазина отличается от открытия магазина?
Как центрообувь, 8 млрд взяли и на следующий день владелец уже пропал;)
А почему нет? Масс-маркет же по доступным ценам) Рынок высвободился от зарубежных брендов + есть свое производство)
Они же не перекупы из санлайта)
Ну да. Лох не мамонт. Вам сколько облигаций? )
Какой-то пук в воду без какого-либо анализа)
а что здесь анализировать? - они товарами первой необходимости торгуют? - жрачкой, туалетной бумагой, лекарствами и тд? или в стране ничего не происходит, экономическая ситуация лучше не бывает?
Так сейчас как раз идеальные условия для расширения бизнеса во многих отраслях. Ювелирку будут покупать всегда. Многие хотят и будут радовать своих жен, дочерей, сестер, матерей и любовниц)
Да и положительная динамика продаж с февраля это доказывает)
А что происходит то? 15рублей а может уже и больше по прежнему платят...а электорату 40+возрастом по прежнему сказки "об успехах и прорывах" по ящику рассказывают, значит всё в порядке...
У Санлайта перманентное закрытие
У Соколова дефолт облигаций
Перманентный...
.
Соколов и точка
щас прям самое время для ювелирки
А Sunlight, предположу, привлекает средства на закрытие магазинов (если верить их рекламной компании, где постоянно идёт распродажа в связи с «ликвидацией» магазинов). 😄
Хз, что там у них с индикаторами, но в магазины Соколов заходить приятно. Дочери там покупаю иногда всякие дешёвые подарки и ассортимент радует на фоне конкурентов...
Оу! Премиум размещение в среде претендентов на премию Дарвина? Или аффилированных? Или в Минфин сдадут? Или сразу в ЦБ?
Получить премию 5 млрд и обанкротиться )
Щас банки вместо вкладов тоже активно предлагают облигации, прям очень надо продать
Интересно, как на это отреагирует санлайт)
Количество магазинов выросло в 5 раз , а выручка только в 2 раза.
Хотят увеличить ещё в 2-3 раза кол-ва точек. Точно все посчитали, надёжный план ?)
Интересно. На 50-100к куплю облигаций, если купон будет нормальным. А то тут ключевую ставку снижают быстро, к концу года могут до 6-6,5% снизить. Тогда уже облигации для меня будут не интересными.
Чего ,за неделю на завтраках наэкономил?
Тинькоф Джуниор за обучение начислил бонусы )
"чтобы привлечь 5 млрд рублей на открытие магазинов"
А они точно сейчас нужны?
Ювелирный бренд Санлайт до конца года выпустит облигации, чтобы привлечь 5 млрд рублей на закрытие магазинов