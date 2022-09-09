Финансы
Маша Цепелева

Ювелирный бренд Sokolov до конца года выпустит облигации, чтобы привлечь 5 млрд рублей на открытие магазинов Статьи редакции

Пока в сети 400 точек, компания хочет увеличить их количество до 1000.

  • Sokolov планирует до конца года выпустить первый облигационный заём, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Параметры размещения утвердят позже. По словам управляющего партнера бренда Артёма Соколова, они будут зависеть от потребностей компании и экономической ситуации. Пока группе нужно около 5 млрд рублей для расширения розничной сети.
  • Компания прошла независимый аудит отчетности за 2021 год по МСФО. Согласно заключению АО «Технологии доверия – аудит» (экс-PwC), выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) составила 22 млрд рублей, в два раза больше, чем в 2020 году. EBITDA — 2,3 млрд рублей. За год бренд увеличил количество магазинов в пять раз — с 69 до 350.
  • Компания Sokolov основана в 1993 году ювелиром Алексеем Соколовым и его женой Еленой. Сейчас бизнесом управляет их сын Артём. Производство выпускает 20 млн изделий в год весом более 40 тонн, у компании есть аффинажный завод и 4000 оптовых дистрибуторов в России и за рубежом.
  • В ноябре 2021 года Sokolov объявил о планах провести IPO в 2023 году. От идеи не отказались — «в случае благоприятной экономической ситуации по итогам года привлечение инвестиций через рынки ценных бумаг может иметь смысл».

#новость #sokolov

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 Дмитрий Никуткин

Ещё хотелось бы каждому покупателю облигаций подвеску в подарок!

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BLVCK SQUARE

Актуальные подвески для российских инвесторов ЧЕЕЕЕК

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Rodrigez Garsea

5 млрд? Серьезно?они теперь как аптеки что ли будут, Соколов в каждый двор! ?

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BLVCK SQUARE

Как пивнухи, в каждом доме у подъезда

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Тимур Кандауров

Звучит как ахуеннный план

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Светлана Завацкая

Пока не смотришь на картинку ниже данного предложения. Всё на ассоциациях.

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морда наглая

Ахуеть 😂 открыть больше магазинов! на это привлечь деньги лохов, что бы потом схлопнуться! И это план развития? 😂 - это же пирамида? Я ору!

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roboto

Расскажи какое еще может быть развитие в ритейле?

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Алексей Карпов

например вот такое:
https://vc.ru/trade/32130-amazon-otkryl-pervyy-oflayn-magazin-bez-kass-i-prodavcov-pochti-na-god-pozzhe-plana

Amazon открыл первый офлайн-магазин без касс и…
Покупки в магазине в Сиэтле контролируют сотни камер.
vc.ru
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roboto

Чем открытие магазина отличается от открытия магазина?

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Grandzlo

Как центрообувь, 8 млрд взяли и на следующий день владелец уже пропал;)

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ru.lucky

А почему нет? Масс-маркет же по доступным ценам) Рынок высвободился от зарубежных брендов + есть свое производство)

Они же не перекупы из санлайта)

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морда наглая

Ну да. Лох не мамонт. Вам сколько облигаций? )

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ru.lucky

Какой-то пук в воду без какого-либо анализа)

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Алексей Карпов

а что здесь анализировать? - они товарами первой необходимости торгуют? - жрачкой, туалетной бумагой, лекарствами и тд? или в стране ничего не происходит, экономическая ситуация лучше не бывает?

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ru.lucky

Так сейчас как раз идеальные условия для расширения бизнеса во многих отраслях. Ювелирку будут покупать всегда. Многие хотят и будут радовать своих жен, дочерей, сестер, матерей и любовниц)
Да и положительная динамика продаж с февраля это доказывает)

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Уполномоченный крюк

А что происходит то? 15рублей а может уже и больше по прежнему платят...а электорату 40+возрастом по прежнему сказки "об успехах и прорывах" по ящику рассказывают, значит всё в порядке...

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Дмитрий Никуткин

У Санлайта перманентное закрытие
У Соколова дефолт облигаций

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Уполномоченный крюк

Перманентный...

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Дмитрий Никуткин

.

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Rodrigez Garsea

Соколов и точка

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Сакаган Чи

щас прям самое время для ювелирки

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Alexey V

А Sunlight, предположу, привлекает средства на закрытие магазинов (если верить их рекламной компании, где постоянно идёт распродажа в связи с «ликвидацией» магазинов). 😄

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Антон piter

Хз, что там у них с индикаторами, но в магазины Соколов заходить приятно. Дочери там покупаю иногда всякие дешёвые подарки и ассортимент радует на фоне конкурентов...

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Птеро Дактиль

Оу! Премиум размещение в среде претендентов на премию Дарвина? Или аффилированных? Или в Минфин сдадут? Или сразу в ЦБ?

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Александр Виннер

Получить премию 5 млрд и обанкротиться )

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Salena_ya

Щас банки вместо вкладов тоже активно предлагают облигации, прям очень надо продать

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Никита Борисов

Интересно, как на это отреагирует санлайт)

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Владислав Данилов

Количество магазинов выросло в 5 раз , а выручка только в 2 раза.

Хотят увеличить ещё в 2-3 раза кол-ва точек. Точно все посчитали, надёжный план ?)

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Илья Волочков

Интересно. На 50-100к куплю облигаций, если купон будет нормальным. А то тут ключевую ставку снижают быстро, к концу года могут до 6-6,5% снизить. Тогда уже облигации для меня будут не интересными.

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роман долгополов

Чего ,за неделю на завтраках наэкономил?

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Александр Виннер

Тинькоф Джуниор за обучение начислил бонусы )

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Уполномоченный крюк

"чтобы привлечь 5 млрд рублей на открытие магазинов"
А они точно сейчас нужны?

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Denis G

Ювелирный бренд Санлайт до конца года выпустит облигации, чтобы привлечь 5 млрд рублей на закрытие магазинов

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