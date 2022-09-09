«Финам» отказался от идеи покупки банка в Киргизии из-за позиции ЦБ Статьи редакции
Брокер собирался купить банк, чтобы наладить валютные переводы между странами и внутри России.
Группа отказалась от идеи покупки неподсанкционного банка в СНГ из-за неодобрения такого решения Банком России, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на слова президента холдинга Владислава Кочеткова. «Мы вариант покупки смотрели. ЦБ считает, что нужно работать через оставшиеся в России институты», — сообщил он.
Группа открыла собственные прямые корреспондентские счета в «Уралсибе». Кроме того, тестируются платежи через один из банков в Китае и один из крупных российских банков, где брокером также открыты счета.
- В конце июня «Уралсиб» сообщил, что больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро из-за политики иностранных кредитных организаций. Одним из контрагентов банка был «Финам». «Мы работали через собственный банк “Финам”, которому “Уралсиб” закрыл счета, но при этом он открыл их на брокера, у брокера появились прямые корсчета и он работает через “Уралсиб”», — рассказал сейчас Владислав Кочетков.
В июле этого года «Финам» рассматривал возможность покупки небольшого банка в Киргизии, чтобы упростить операции с валютой. Покупка иностранного банка помогла бы наладить возможности перевода валюты между странами и внутри России.
- Однако вместе с разработкой идеей продолжалась работа по возможности проводить SWIFT-переводы через самого брокера, а не через одноименный банк. «Валюту можно покупать и продавать, а вывести на банковский счет нельзя», — говорил Владислав Кочетков.
Кроме того, брокер тогда подписал предварительные соглашения с несколькими банками об открытии корсчетов в других банках и ждет окончания процедуры комплаенса. «То есть клиент, который покупает через брокера валюту на Мосбирже, сможет вывести ее в нужный банк, тем самым, часть проблем снимается», — говорил президент группы.
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Какой банк собирались купить интересно
похоже СПБ бирже тоже не дадут в Казахстан выйти, дабы деньги не утекали