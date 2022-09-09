Группа отказалась от идеи покупки неподсанкционного банка в СНГ из-за неодобрения такого решения Банком России, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на слова президента холдинга Владислава Кочеткова. «Мы вариант покупки смотрели. ЦБ считает, что нужно работать через оставшиеся в России институты», — сообщил он.

Группа открыла собственные прямые корреспондентские счета в «Уралсибе». Кроме того, тестируются платежи через один из банков в Китае и один из крупных российских банков, где брокером также открыты счета.

В конце июня «Уралсиб» сообщил, что больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро из-за политики иностранных кредитных организаций. Одним из контрагентов банка был «Финам». «Мы работали через собственный банк “Финам”, которому “Уралсиб” закрыл счета, но при этом он открыл их на брокера, у брокера появились прямые корсчета и он работает через “Уралсиб”», — рассказал сейчас Владислав Кочетков.

В июле этого года «Финам» рассматривал возможность покупки небольшого банка в Киргизии, чтобы упростить операции с валютой. Покупка иностранного банка помогла бы наладить возможности перевода валюты между странами и внутри России.

Однако вместе с разработкой идеей продолжалась работа по возможности проводить SWIFT-переводы через самого брокера, а не через одноименный банк. «Валюту можно покупать и продавать, а вывести на банковский счет нельзя», — говорил Владислав Кочетков.