Новости и тексты на фоне 199 дня «спецоперации»: объём ФНБ сократился, деньги за авиабилеты не возвращают, TJ — всё Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.
Курсы на закрытии Мосбиржи 9 сентября: доллар — 60,6 рубля, евро — 60,97 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рулей.
Кто и как адаптируется к изменениям
Правительство России продлило ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Среди прочего, возобновило временный запрет на экспорт семян рапса — до 28 февраля 2023 года. До этого он помог увеличить загрузку отечественных производителей рапсового масла, а также «обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки».
Хабаровский край предложил Китаю наладить обмен грузами между северными и южными провинциями КНР через свой регион. До этого власти обеих сторон подписали соглашение «о намерениях по торговому и экономическому сотрудничеству» — например, перемещении грузов внутрикитайского значения по Амуру и морем, так как это дешевле и быстрее.
Популярность игровой платформы Roblox в России выросла на фоне ухода крупных разработчиков. Ежедневно ею пользуется свыше 2 млн активных пользователей, и по объёмам аудитории Россию обгоняют только США, Бразилия и Филиппины. Уходить из страны компания не собирается, поскольку считает своей целью «объединить людей по всему миру».
Какие есть проблемы и трудности
Издание TJournal завершило свою работу. Блокировка TJ по требованию Генпрокуратуры РФ привела к пятикратному падению аудитории и потере рекламной выручки. Решение о закрытии приняла компания «Комитет», которая, помимо TJ, владеет также vc.ru. У неё «закончились средства для развития и поддержки проекта».
Туристы не могут вернуть деньги за авиабилеты после отмены зарубежных рейсов и жалуются на онлайн-агентства в Роспотребнадзор. Рост жалоб подтвердил и регулятор. Источник «Ъ» сообщает, что сроки увеличились с четырёх-пяти до 30-90 дней из-за «проблем с валютными платежами».
За август объём Фонда национального благосостояния сократился на 285,9 млрд рублей и составил 11,87 трлн рублей — это 8,9% ВВП. Вместе с тем на счетах ФНБ упали также бъёмы евро, британских фунтов и японских иен.
Минфин США объявил, что с 5 декабря 2022 года сами США вместе со странами G7 и Евросоюза введут запрет на морские поставки сырой нефти из России, а с 5 февраля 2023 года и на остальные нефтепродукты. Лимит цен на нефть будут устанавливать только согласные на такой механизм страны.
Контекст
9 сентября ЕС утвердил приостановку упрощённого визового режима с Россией, а Еврокомиссия выпустила рекомендации по выдаче. Чтобы узнать, как изменения будут работать на деле, редакция The Bell поговорила с юристом. Тот отметил, что документ ЕК — «документ юридически не обязательный, не более чем рекомендация».
Число официальных безработных россиян на начало сентября 2022 года составляет 665 тысяч человек. Это не более 0,9% от общего количества занятых. По данным «Ъ», снижается также количество работников в простое или занятых неполный рабочий день. Однако если из России продолжат уходить зарубежные компании, в последующие месяцы показатели могут ухудшиться.
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что к концу 2022 года инфляция может составить 11-14%. Затем упадёт до 6-7% в 2023 году и 5% в 2024-2025 годах. И дело не только в денежно-кредитной политике ЦБ. Большое влияние на показатель оказывают также поведение потребителей и стоимость импорта, говорят в ЦМАКП.
С 1 октября ЦБ запретил продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов, но оставил возможность покупать паи паевых инвестиционных фондов. Какие могут стать альтернативой прямым покупкам запрещённых акций — разбирается РБК.
Новости предыдущего дня, 9 сентября — здесь.
Настал 199 день на проекте СВО 2. Участники собрались на лобном месте под Херсоном, чтобы решить кто покинет проект без ног.
Ксения Коношенков расскажет подробности о конфликте произошедшем между участниками, а звезды проекта ВВП и Зеленский расскажут какое оружие будут использовать до следующего голосования Европы по вопросу нового пакета санкций.
Когда же закончится это реалити((((
Ждем также очередного интервью с зарубежными продюсерами этого реалити.
Ничего, потом санитары всё объяснят.
Тут главное не привлекать внимание санитаров.
Вот именно, на этом всё 20 лет и стояло.
Какой 20? Как минимум 80 лет удавалось править миром не привлекая внимания санитаров. А сейчас санитары начали что-то подозревать.
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Ура, новые заголовки! Так гораздо лучше
Так смешно это. Если хотите, прям сегодня запретите. Че ж тянуть то? Умные такие, запасы себе увеличивают потихоньку, а как увеличат - все, до свидания!!! Угрозы из дет. сада. Вот приедут мои друзья через месяц и я с тобой дружить не буду! А пока пойдем поиграем.
Ты совершенно не в теме, даже спорить не о чем )))
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки…
Ще не вмерла-а-а-а...