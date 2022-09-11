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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 200 дня «спецоперации»: Черногория думает отменить безвизовый режим с Россией Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

11 298 просмотров

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,59 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 68,39 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Из-за упавшего спроса на жильё петербургские застройщики вынуждены предлагать потенциальным покупателям скидки. Иногда они составляют треть от стартовой цены на квартиру.

Япония думает ослабить ограничения на въезд для туристов: отменить суточный лимит на количество въезжающих — он составляет 50 тысяч человек, разрешить самостоятельный туризм и смягчить визовый режим. Всё потому, что «слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», сообщили в правительстве страны.

Правительства России и Беларуси готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Оно поможет сформировать «единые и предсказуемые правила ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей».

Какие есть проблемы и трудности

С начала «операции» Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы», сообщает ТАСС со ссылкой на Politico. Впрочем, страна, по данным РИА «Новости» приостановила рассмотрение российских документов на выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции ещё 27 февраля.

Благотворительные фонды сообщают, что из-за санкций против России сталкиваются с задержкой поставок лекарств, нужных для лечения тяжело больных детей. Большая часть импортируется из Европы и США и не у всех есть аналоги в России.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили возможное ужесточение санкций в отношении России. Каких именно отраслей могут коснуться новые меры — неизвестно.

Власти Черногории предложили ввести визы для россиян — то есть отказаться от безвизового соглашения, которое действовало с 2008 года. В МИДе страны заявили, что Черногория должна так поступить, поскольку она «преданный партнёр ЕС».

Контекст

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает ослабление рубля и доллар по 70-75 рублей к концу 2022 года. Способствовать этому, помимо прочего, будет рост спроса со стороны импортёров на иностранную валюту и сокращение предложения со стороны экспортёров.

В августе 2022 года в Грузию приехало свыше 260 тысяч россиян. В МВД страны отмечают, что 99% из них останавливается в Батуми, Тбилиси и винодельческом регионе Кахети.

Новости предыдущего дня, 10 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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197 комментариев
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 Андрей Волхонский

А где новость "Российская армия установила мировой рекорд в беге на длинные дистанции"?

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Soulis

Потому что здесь про экономику, а не политику🤷

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19 комментариев
Denis Ulyanov

Вот этому точно не место здесь

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5 комментариев
melkiyPadonok

Это так называемый " жест доброй воли" , не перепутайте

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3 комментария
Андрей Рядькин

Чемпионы по Отвлекающим и демонстрационным мероприятиям

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Ivan Off

Там же, где и новость про то, как мундепы перед выборами коллективно обратились в Госдуру с предложением отстранить Великого Стратега за провал Великой Стратегии.

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7 комментариев

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Вадим Д.

Слава всем богам там не миповые соревнования, скорее региональные сборы.

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Александр А.

Прикольно, я тут только что цитировал Льва Толстого, и Ярослава Гашека, и коммент оперативно потерли :)))

По острию ножа прошел :) И это я еще Е.Шварца не успел добавить!

Здесь вам не ауди клуб, прирежут и нож не вытрут!

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2 комментария

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SUPERBLOOM

Потому что это статья называется «… на фоне «спецоперации», а не « о «спецоперации».

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Михаил Романов

Только на пользу, все идет по плану )) Главный по извинением из чечни подтвердил

Ситуация очень интересная, прям офигенная ситуация, то, что ушли оттуда, отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс.
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1 комментарий
Денис Демидов

После tj, комитет так теперь на воду дуть будет!
ps Не убегает, а делает перегруппировку войск в пользу Донбасса, Канашенкова сейчас можно только безнаказанно цитировать, иначе фейк, до 15 лет

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Vitaly Tolstykh
Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы»

Еще одно подтверждение, что санкции против государственной машины, а не простых граждан.

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Свежерег Июньский

Золотая виза
@
простые граждане

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45 комментариев
melkiyPadonok

Простые граждане Португалии смотрят на" простых граждан РФ " с золотой визой мягко говоря с недоумением

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11 комментариев
Олег Ш.

Не бывает "простых граждан". Граждане государства несут ответственность за то, что это государство делает. И за то, что оно будет делать в будущем.
Ну и да, "золотые паспорта" и "простые граждане" - это не пересекающиеся множества.

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5 комментариев
роман долгополов

Обсудили ужесточение санкций,куда там еще ужесточать то есть?

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Вася Пражкин

Ну можно к айфонам зарядки не докладывать )

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2 комментария
Сергей Сма

А вы думаете, что уже дно?.. Поверьте, это только первые 100 метров Марианской впадины

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6 комментариев
Antny Slmv

Ну осталось только запретить использование английского языка

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9 комментариев
Мурад Муртазалиев

Всегда есть куда

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6 комментариев
Олег Ш.

Более чем достаточно, на самом деле.

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3 комментария
Allestor Klei

Аурусам перестать посылать коробки автомата

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1 комментарий
Денис Демидов

Самую мощную санкцию пока прорабатывают, хотят к ограничению цен на нефть и газ подключить Индию и Китай, сейчас активный торг идет

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1 комментарий
Air Balloon

так же вопрос, куда правительству рф пробивать дно, а они уже который год находят.

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1 комментарий
Илья Попов

Если остались какие-нибудь щели, будут замуровать. О другом и моя фантазия не тянет.

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Вадим Д.

Вот и доползли: 200-й день.
А тем временем Всероссийский День трезвости и одновременно День гранёного стакана — выбирай какой по нраву (-:

Несчастные застройщики СПб «вынуждены» идти на скидки. Пожалеем бедолаг.
Японцы раздумывают как снять лими и разрешить туризм. Слабая иена — сильная Япония.
Португалия зажимает золотые визы! Экие редиски.
Благотворительные фонда недополучают лекарства. И это категорически плохо. Оказывается, аналоги-то у нас не на всё есть.
Секретные ужесточения готовия штаты и Европа, видать, сюрприз готовят.
Очередной аналитик предсказывает курс валюты к концу года. Но непредсказуемы власти давно плюют на экспертов.

Отличнейшего всем воскресенья и прекрасного настроения 🤘🏻

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Иван Помидоров

Из граненого стакана хорошо чаек пить, в поезде)

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4 комментария
Dmitriy

Про скидки от застройщиков, это просто надувательство лохов.

Живу в милионнике. Наблюдаю за рынком недвижимости с 2012 года, сразу как начал работать.
Цена на новострой и то что было сдано не более 10 лет назад выросла раза в 2-3.
В 2012 помню рекламу от застройщиков в тех же автобусах и на билбордах, однушки по 1 790 000 за 40 квадратов. Сейчас такие цены только в сказках.
Если сравнивать с уровнем зарплат, то выходит так:
В 2012 получал после испытательного 25 тысяч, сейчас предлагают 35 на этой же самой должности.
Так что скидки это полная чушь.

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Фрау Мюллер

как аналитик не банки ру, хочу авторитетно сообщить: на постсоветском пространстве в ближайший месяц никто не знает, что будет завтра с его попой, а не то что будет с рублем к концу года. Запомнити этот твит! (С)

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Георгий Багратуни

Даешь новости про «отрицательное наступление» второй армии мира 😅😂 и какие экономические последствия от этого всего.

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Оптимальный Слава

У банки.ру есть аналитик? Я думал, это чисто рекламная площадка

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Сидор

А кто будет анализировать, какой банк прямо сейчас дал больше всех и все негативные отзывы о нем надо удалять в первую очередь?
Это, между прочим, очень важная должность - аналитик в банки.ру

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Слегка Придурковатый

Вот правильно там по ссылке сказал Сергей Терентьев: "иногда скидка — это лишь маркетинговый ход, за которым не стоит реальное или, по крайней мере, значительное снижение цены".

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Я так чувствую

Сергей Палыч Терентьев?

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6 комментариев
Семен Смирнов

Скидка - всегда маркетинговый ход без мнения Сергея Терентьева. Никакой другой причины просто так продавать товар дешевле той цены по которой его и так покупали - нет

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2 комментария
Олег Ш.

Каждый раз спотыкаюсь о слова "антироссийские санкции". Вот не против России санкции придумывают.

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роман долгополов

Да, лично по Путину бьют ужесточением виз.

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Сидор

"Иногда они составляют треть от стартовой цены на квартиру" - даже в новости от РБК написано БЕЗ каких либо примеров (хотя там же куча примеров с цифрами, которые, правда говорят о скидке от 10%, а не 30%).

30% скидки вам могут дать. Легко. Если покупаете миллионов за 300. Но ее давали и до февраля 2022 года.
А для обычных квартир скидку в 30% никто не даст.

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MT Advanced

Информация о смягчении ограничений на въезд туристов в Японию на сегодняшний день является очень актуальной и востребованной. Вот прочитал, и как-то дышать стало легче, внутри все потеплело прям сразу.

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Олег Ш.

Оно относится не только к россиянам, а в мире всё ещё более чем достаточно людей, продолжающих путешествовать.

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sles

Хрен им, а не Курилы :-D

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Невкусно и грустно

Советую посмотреть на цены на билеты в Японию %)

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5 комментариев
Герман Хибберт

Сбер продает доллар по курсу из будущего.

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Я так чувствую

Когда везде будет Россия?

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1 комментарий
Гена Иванов

Абрамович тихонько хихикает

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Террористический ГОСТ

С Юбилеем Друзья!!!

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Я так чувствую

Тонко)

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Indy Pop
Благотворительные фонды сообщают, что из-за санкций против России сталкиваются с задержкой поставок лекарств, нужных для лечения тяжело больных детей. Большая часть импортируется из Европы и США и не у всех есть аналоги в России.

Не только благотворительные фонды и не только дети. Отечественные и индийские дженерики есть у распространенных лекарств, а всем остальным желательно тяжело не болеть.

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Сексорцист Милфхантерович

Похоронный бизнес ждут сверхприбыли 🤔

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Nick Shilov

Квартиры предлагают по скидону —> маржинальность падает, увеличиваются операционный издержки из-за непроданных активов —> маржинальность падает, увеличивается альтернативная стоимость —> инвестор перекидывает капитал из застройки в более прибыльные проекты —> ничего не строится. Красота.
Хотя эти скидки могут быть разводом на лоха, конечно, чтобы подстегнуть людей осуществить "всё как у людей".

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Дмитрий Ригов

Ну это меньшее из зол так-то. Хуже просто вставшего рынка ничего нет.

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1 комментарий
Я так чувствую

Это называется дефляционный коллапс

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Сидор

"инвестор перекидывает капитал из застройки в более прибыльные проекты" - какой инвестор? Частный?
Он не сможет перекинуть - никто не купит квартиру в нестроящемся объекте.
А недостроев у нас с 2022 года НЕТ. Минстрой сказал - не будет у нас недостроев. Все - больше ни один объект в реестр недостроя не включается до конца 2022 года

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Abnatop Sky
Богдан Зварич рассказал, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает ослабление рубля и доллар по 70-75 рублей к концу 2022 года.

.
https://youtu.be/LLk9_EH6Pfo

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Aleksandr Rogozhnikov
Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы»

Кроме одного гражданства Абромовичу.

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Сидор

у того гражданство Великбритании и Израиля, помимо российского.

"Не знаю как мне дали, я просто показал другой паспорт"

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1 комментарий
Roman Avramenko

Золотая виза это внж, а не паспорт

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1 комментарий
Георгий Багратуни

Зачем трупу электростимуляция? Уже все…

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Paul Borodin

Как на бинансе п2п купить бакс за такую цену? Разберитесь в теме плиз. @Полина Лааксо

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Che Khov

Ну всё-таки не бакс, а USDT. Который может и потерять привязку к доллару США, как уже было у других криптостейблкоинов. Ну а прямо сейчас курс на покупку около 63.7 если именно через российский банк покупать.

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Anton Ilabanau
Власти Черногории предложили ввести визы для россиян

опа, будет неприятно многим жителям чг

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Andy Avramenko

В этом году и так провал туризма процентов на 20-30. Хуже уже не будет

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Сексорцист Милфхантерович

Второй юбилей :^)

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