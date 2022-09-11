Новости и тексты на фоне 200 дня «спецоперации»: Черногория думает отменить безвизовый режим с Россией Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,59 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 68,39 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Из-за упавшего спроса на жильё петербургские застройщики вынуждены предлагать потенциальным покупателям скидки. Иногда они составляют треть от стартовой цены на квартиру.
Япония думает ослабить ограничения на въезд для туристов: отменить суточный лимит на количество въезжающих — он составляет 50 тысяч человек, разрешить самостоятельный туризм и смягчить визовый режим. Всё потому, что «слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», сообщили в правительстве страны.
Правительства России и Беларуси готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Оно поможет сформировать «единые и предсказуемые правила ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей».
Какие есть проблемы и трудности
С начала «операции» Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы», сообщает ТАСС со ссылкой на Politico. Впрочем, страна, по данным РИА «Новости» приостановила рассмотрение российских документов на выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции ещё 27 февраля.
Благотворительные фонды сообщают, что из-за санкций против России сталкиваются с задержкой поставок лекарств, нужных для лечения тяжело больных детей. Большая часть импортируется из Европы и США и не у всех есть аналоги в России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили возможное ужесточение санкций в отношении России. Каких именно отраслей могут коснуться новые меры — неизвестно.
Власти Черногории предложили ввести визы для россиян — то есть отказаться от безвизового соглашения, которое действовало с 2008 года. В МИДе страны заявили, что Черногория должна так поступить, поскольку она «преданный партнёр ЕС».
Контекст
Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает ослабление рубля и доллар по 70-75 рублей к концу 2022 года. Способствовать этому, помимо прочего, будет рост спроса со стороны импортёров на иностранную валюту и сокращение предложения со стороны экспортёров.
В августе 2022 года в Грузию приехало свыше 260 тысяч россиян. В МВД страны отмечают, что 99% из них останавливается в Батуми, Тбилиси и винодельческом регионе Кахети.
Новости предыдущего дня, 10 сентября — здесь.
А где новость "Российская армия установила мировой рекорд в беге на длинные дистанции"?
Потому что здесь про экономику, а не политику🤷
Вот этому точно не место здесь
Это так называемый " жест доброй воли" , не перепутайте
Чемпионы по Отвлекающим и демонстрационным мероприятиям
Там же, где и новость про то, как мундепы перед выборами коллективно обратились в Госдуру с предложением отстранить Великого Стратега за провал Великой Стратегии.
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Слава всем богам там не миповые соревнования, скорее региональные сборы.
Прикольно, я тут только что цитировал Льва Толстого, и Ярослава Гашека, и коммент оперативно потерли :)))
По острию ножа прошел :) И это я еще Е.Шварца не успел добавить!
Здесь вам не ауди клуб, прирежут и нож не вытрут!
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Потому что это статья называется «… на фоне «спецоперации», а не « о «спецоперации».
Только на пользу, все идет по плану )) Главный по извинением из чечни подтвердилСитуация очень интересная, прям офигенная ситуация, то, что ушли оттуда, отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс.
После tj, комитет так теперь на воду дуть будет!
ps Не убегает, а делает перегруппировку войск в пользу Донбасса, Канашенкова сейчас можно только безнаказанно цитировать, иначе фейк, до 15 лет
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Еще одно подтверждение, что санкции против государственной машины, а не простых граждан.
Золотая виза
@
простые граждане
Простые граждане Португалии смотрят на" простых граждан РФ " с золотой визой мягко говоря с недоумением
Не бывает "простых граждан". Граждане государства несут ответственность за то, что это государство делает. И за то, что оно будет делать в будущем.
Ну и да, "золотые паспорта" и "простые граждане" - это не пересекающиеся множества.
Обсудили ужесточение санкций,куда там еще ужесточать то есть?
Ну можно к айфонам зарядки не докладывать )
А вы думаете, что уже дно?.. Поверьте, это только первые 100 метров Марианской впадины
Ну осталось только запретить использование английского языка
Всегда есть куда
Более чем достаточно, на самом деле.
Аурусам перестать посылать коробки автомата
Самую мощную санкцию пока прорабатывают, хотят к ограничению цен на нефть и газ подключить Индию и Китай, сейчас активный торг идет
так же вопрос, куда правительству рф пробивать дно, а они уже который год находят.
Если остались какие-нибудь щели, будут замуровать. О другом и моя фантазия не тянет.
Вот и доползли: 200-й день.
А тем временем Всероссийский День трезвости и одновременно День гранёного стакана — выбирай какой по нраву (-:
Несчастные застройщики СПб «вынуждены» идти на скидки. Пожалеем бедолаг.
Японцы раздумывают как снять лими и разрешить туризм. Слабая иена — сильная Япония.
Португалия зажимает золотые визы! Экие редиски.
Благотворительные фонда недополучают лекарства. И это категорически плохо. Оказывается, аналоги-то у нас не на всё есть.
Секретные ужесточения готовия штаты и Европа, видать, сюрприз готовят.
Очередной аналитик предсказывает курс валюты к концу года. Но непредсказуемы власти давно плюют на экспертов.
Отличнейшего всем воскресенья и прекрасного настроения 🤘🏻
Из граненого стакана хорошо чаек пить, в поезде)
Про скидки от застройщиков, это просто надувательство лохов.
Живу в милионнике. Наблюдаю за рынком недвижимости с 2012 года, сразу как начал работать.
Цена на новострой и то что было сдано не более 10 лет назад выросла раза в 2-3.
В 2012 помню рекламу от застройщиков в тех же автобусах и на билбордах, однушки по 1 790 000 за 40 квадратов. Сейчас такие цены только в сказках.
Если сравнивать с уровнем зарплат, то выходит так:
В 2012 получал после испытательного 25 тысяч, сейчас предлагают 35 на этой же самой должности.
Так что скидки это полная чушь.
как аналитик не банки ру, хочу авторитетно сообщить: на постсоветском пространстве в ближайший месяц никто не знает, что будет завтра с его попой, а не то что будет с рублем к концу года. Запомнити этот твит! (С)
Даешь новости про «отрицательное наступление» второй армии мира 😅😂 и какие экономические последствия от этого всего.
У банки.ру есть аналитик? Я думал, это чисто рекламная площадка
А кто будет анализировать, какой банк прямо сейчас дал больше всех и все негативные отзывы о нем надо удалять в первую очередь?
Это, между прочим, очень важная должность - аналитик в банки.ру
Вот правильно там по ссылке сказал Сергей Терентьев: "иногда скидка — это лишь маркетинговый ход, за которым не стоит реальное или, по крайней мере, значительное снижение цены".
Сергей Палыч Терентьев?
Скидка - всегда маркетинговый ход без мнения Сергея Терентьева. Никакой другой причины просто так продавать товар дешевле той цены по которой его и так покупали - нет
Каждый раз спотыкаюсь о слова "антироссийские санкции". Вот не против России санкции придумывают.
Да, лично по Путину бьют ужесточением виз.
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"Иногда они составляют треть от стартовой цены на квартиру" - даже в новости от РБК написано БЕЗ каких либо примеров (хотя там же куча примеров с цифрами, которые, правда говорят о скидке от 10%, а не 30%).
30% скидки вам могут дать. Легко. Если покупаете миллионов за 300. Но ее давали и до февраля 2022 года.
А для обычных квартир скидку в 30% никто не даст.
Информация о смягчении ограничений на въезд туристов в Японию на сегодняшний день является очень актуальной и востребованной. Вот прочитал, и как-то дышать стало легче, внутри все потеплело прям сразу.
Оно относится не только к россиянам, а в мире всё ещё более чем достаточно людей, продолжающих путешествовать.
Хрен им, а не Курилы :-D
Советую посмотреть на цены на билеты в Японию %)
Сбер продает доллар по курсу из будущего.
Когда везде будет Россия?
Абрамович тихонько хихикает
С Юбилеем Друзья!!!
Тонко)
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Не только благотворительные фонды и не только дети. Отечественные и индийские дженерики есть у распространенных лекарств, а всем остальным желательно тяжело не болеть.
Похоронный бизнес ждут сверхприбыли 🤔
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Квартиры предлагают по скидону —> маржинальность падает, увеличиваются операционный издержки из-за непроданных активов —> маржинальность падает, увеличивается альтернативная стоимость —> инвестор перекидывает капитал из застройки в более прибыльные проекты —> ничего не строится. Красота.
Хотя эти скидки могут быть разводом на лоха, конечно, чтобы подстегнуть людей осуществить "всё как у людей".
Ну это меньшее из зол так-то. Хуже просто вставшего рынка ничего нет.
Это называется дефляционный коллапс
"инвестор перекидывает капитал из застройки в более прибыльные проекты" - какой инвестор? Частный?
Он не сможет перекинуть - никто не купит квартиру в нестроящемся объекте.
А недостроев у нас с 2022 года НЕТ. Минстрой сказал - не будет у нас недостроев. Все - больше ни один объект в реестр недостроя не включается до конца 2022 года
.
https://youtu.be/LLk9_EH6Pfo
Кроме одного гражданства Абромовичу.
у того гражданство Великбритании и Израиля, помимо российского.
"Не знаю как мне дали, я просто показал другой паспорт"
Золотая виза это внж, а не паспорт
Зачем трупу электростимуляция? Уже все…
Как на бинансе п2п купить бакс за такую цену? Разберитесь в теме плиз. @Полина Лааксо
Ну всё-таки не бакс, а USDT. Который может и потерять привязку к доллару США, как уже было у других криптостейблкоинов. Ну а прямо сейчас курс на покупку около 63.7 если именно через российский банк покупать.
опа, будет неприятно многим жителям чг
В этом году и так провал туризма процентов на 20-30. Хуже уже не будет
Второй юбилей :^)
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