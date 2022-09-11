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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,59 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 68,39 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Из-за упавшего спроса на жильё петербургские застройщики вынуждены предлагать потенциальным покупателям скидки. Иногда они составляют треть от стартовой цены на квартиру.

Япония думает ослабить ограничения на въезд для туристов: отменить суточный лимит на количество въезжающих — он составляет 50 тысяч человек, разрешить самостоятельный туризм и смягчить визовый режим. Всё потому, что «слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», сообщили в правительстве страны.

Правительства России и Беларуси готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Оно поможет сформировать «единые и предсказуемые правила ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей».

Какие есть проблемы и трудности

С начала «операции» Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы», сообщает ТАСС со ссылкой на Politico. Впрочем, страна, по данным РИА «Новости» приостановила рассмотрение российских документов на выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции ещё 27 февраля.

Благотворительные фонды сообщают, что из-за санкций против России сталкиваются с задержкой поставок лекарств, нужных для лечения тяжело больных детей. Большая часть импортируется из Европы и США и не у всех есть аналоги в России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили возможное ужесточение санкций в отношении России. Каких именно отраслей могут коснуться новые меры — неизвестно.

Контекст

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает ослабление рубля и доллар по 70-75 рублей к концу 2022 года. Способствовать этому, помимо прочего, будет рост спроса со стороны импортёров на иностранную валюту и сокращение предложения со стороны экспортёров.