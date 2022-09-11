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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 200 дня «спецоперации»: застройщики предлагают скидки, аналитики ждут ослабления рубля Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,59 рулей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 68,39 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Из-за упавшего спроса на жильё петербургские застройщики вынуждены предлагать потенциальным покупателям скидки. Иногда они составляют треть от стартовой цены на квартиру.

Япония думает ослабить ограничения на въезд для туристов: отменить суточный лимит на количество въезжающих — он составляет 50 тысяч человек, разрешить самостоятельный туризм и смягчить визовый режим. Всё потому, что «слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», сообщили в правительстве страны.

Какие есть проблемы и трудности

С начала «операции» Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы», сообщает ТАСС со ссылкой на Politico. Впрочем, страна, по данным РИА «Новости» приостановила рассмотрение российских документов на выдачу ВНЖ в обмен на инвестиции ещё 27 февраля.

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Благотворительные фонды сообщают, что из-за антироссийских санкций сталкиваются с задержкой поставок лекарств, нужных для лечения тяжело больных детей. Большая часть импортируется из Европы и США и не у всех есть аналоги в России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили возможное ужесточение антироссийских санкций. Каких именно отраслей могут коснуться новые меры — неизвестно.

Контекст

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает ослабление рубля и доллар по 70-75 рублей к концу 2022 года. Способствовать этому, помимо прочего, будет рост спроса со стороны импортёров на иностранную валюту и сокращение предложения со стороны экспортёров.

Новости предыдущего дня, 10 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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13 комментариев
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 Андрей Волхонский

А где новость "Российская армия установила мировой рекорд в беге на длинные дистанции"?

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Андрей Рядькин

Чемпионы по Отвлекающим и демонстрационным мероприятиям

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роман долгополов

Обсудили ужесточение санкций,куда там еще ужесточать то есть?

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Вася Пражкин

Ну можно к айфонам зарядки не докладывать )

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Antny Slmv

Ну осталось только запретить использование английского языка

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Vitaly Tolstykh
Португалия не выдала россиянам ни одной «золотой визы»

Еще одно подтверждение, что санкции против государственной машины, а не простых граждан.

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Герман Хибберт

Сбер продает доллар по курсу из будущего.

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Слегка Придурковатый

Вот правильно там по ссылке сказал Сергей Терентьев: "иногда скидка — это лишь маркетинговый ход, за которым не стоит реальное или, по крайней мере, значительное снижение цены".

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Семен Смирнов

Скидка - всегда маркетинговый ход без мнения Сергея Терентьева. Никакой другой причины просто так продавать товар дешевле той цены по которой его и так покупали - нет

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Вадим Д.

Вот и доползли: 200-й день.
А тем временем Всероссийский День трезвости и одновременно День гранёного стакана — выбирай какой по нраву (-:

Несчастные застройщики СПб «вынуждены» идти на скидки. Пожалеем бедолаг.
Японцы раздумывают как снять лими и разрешить туризм. Слабая иена — сильная Япония.
Португалия зажимает золотые визы! Экие редиски.
Благотворительные фонда недополучают лекарства. И это категорически плохо. Оказывается, аналоги-то у нас не на всё есть.
Секретные ужесточения готовия штаты и Европа, видать, сюрприз готовят.
Очередной аналитик предсказывает курс валюты к концу года. Но непредсказуемы власти давно плюют на экспертов.

Отличнейшего всем воскресенья и прекрасного настроения 🤘🏻

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Abnatop Sky
Богдан Зварич рассказал, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает ослабление рубля и доллар по 70-75 рублей к концу 2022 года.

.
https://youtu.be/LLk9_EH6Pfo

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MT Advanced

Информация о смягчении ограничений на въезд туристов в Японию на сегодняшний день является очень актуальной и востребованной. Вот прочитал, и как-то дышать стало легче, внутри все потеплело прям сразу.

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sles

Хрен им, а не Курилы :-D

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