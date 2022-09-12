Новости и тексты на фоне 201 дня «спецоперации»: банкоматы российского производства передадут банкам на тесты осенью Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,94 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,03 рубля, евро — по 67,61 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
ЦБ представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. По его плану, первые образцы для выдачи наличных поступят в крупнейшие банки для тестирования уже осенью.
Ввод коворкингов в Москве в январе-августе более чем на 30% превысил показатель за весь 2021 год и стал рекордным, подсчитали в Knight Frank. Рост сегмента подстегнули наличие на рынке неиспользуемых офисов и стремление арендаторов заключать договоры с гибкими условиями.
Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России.
«Лаборатория Касперского» разработала учебный курс для программистов, которые смогут создавать решения на базе общедоступной версии операционной системы KasperskyOS Community Edition.
Какие есть проблемы и трудности
К критике законопроекта о «принудительном лицензировании», то есть использовании контента из «недружественных» стран без разрешения правообладателя, присоединились отечественные разработчики ПО, пишет «Ъ». Они настаивают, что механизм не решит проблемы использования зарубежного ПО в России.
РСПП раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранного участия до 20% в российских классифайдах, принятый в первом чтении, узнал «Ъ». Против него выступал, в частности, «Авито».
Контекст
В августе российские банки выдали розничных кредитов на 1,1 трлн рублей, подсчитали аналитики Frank RG. Больше 1 трлн в 2022 году банки смогли выдать лишь в феврале. Как россияне брали кредиты и как тратили деньги — в разборе «Ведомостей».
На фоне усиления проинфляционных факторов ЦБ будет действовать более сдержанно, чем раньше, и снизит ставку только до 7,5%, ожидают опрошенные РБК и Bloomberg аналитики. Основной риск, который регулятору придется учитывать, — рост бюджетных расходов. Заседание запланировано на 16 сентября 2022 года.
Совокупная выручка российских фитнес-клубов в августе выросла на 3,6% год к году. Продажи новых карт пока стагнируют, но набирают обороты посещаемость клубов и продажи дополнительных услуг.
Новости предыдущего дня, 11 сентября — здесь.
Как хочется услышать к новому году фразу: "я устал, я ухожу"
А вы знаете, что тот не говорил этой фразы?)
Не важно, говорил ли тот, важно, чтобы сказал этот
Тебе 12, чтобы думать, что Путин все в одиночку решает и с его уходом что-либо поменяется? Про геополитику, интересы капиталистов и сферы влияния что-нибудь слышал или «бля, дед ебнулся, забыл таблетки выпить»?
Даже без смены режима после такого наступает оттепель, в истории уже все было
I'm tired,I'm going away.
Camalla,keep America in safety
Ждёте повторения сценария февраля 1917?
Как поется в песне группы Пневмослон "никуда, никуда мне не деться - везде пизда"
"Скоро всё ёбнется - не успеешь опомниться" от Прохора и Пузо эпичней будет: https://www.youtube.com/watch?v=UncEN9Xkku0
ЦБ представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. По его плану, первые образцы для выдачи наличных поступят в крупнейшие банки для тестирования уже осенью.
хотелось бы посмотреть, это отечественное изготовление или сборка. корпус в России еще осилят, и какой-нибудь замок типа "эльбор". на счет всего что является основными компонентами, включая кассеты, скорее всего откуда угодно, но не из России.
За счёт чего такой рост коворкингов?
За счет спроса на них
Спасибо что ты есть, Кэп.
Это чтоб не мучались,выдумывая какую нибудь гадость
А российские дочки Sony ещё не обанкротились? На счетах есть чо? А то можно хоть стотыщ судов выиграть, только откуда деньги взыскивать потом.
"Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России."-удачи потерпевшим
А я ищу заголовки "Стало хуже", "Стало лучше", а их нет
Слишком много было недовольных этими "стало лучше", "стало хуже". Вот по просьбам трудящихся, так сказать, и поменяли.
Сейчас нет "стало лучше" или "стало хуже".
Есть постоянный пи@дец
М,да,⭐ везде и огрооомная)))
200 прошли, хреново, а куда деваться?
Международный день вязания крючком — такой сегодня день. С праздником!
ЦБ хочет видеть отечественные банкоматы уже осенью. Тоже хотелось бы посмотреть.
В МСК рекордно и мощно плодятся коворкинги. В офисы никого не заманишь.
Игроки PlayStation судятся, а раньше просто играли.
Касперский запустил курс для программистов на базе своей ОС.
Всё больше противников принудительного лицензирования в сиране. Здравый смысл или «пятая колонна»?
РСПП критикует, но не предлагает.
Банки выдают больше 1 трлн ₽ в месяц и сколько ещё соберут!
ЦБ станет более сдержанным и будет учитывать рост расходов. Запомним этот день!
Фитнес встрепенулся, но слабо, жлём реального подъёма.
Хорошего дня и прекрасного настроения 🤘🏻