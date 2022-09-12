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Источник: ЦБ

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.

Курсы валют на Forex к 07:13 мск: доллар — 60,73 рубля, евро — 61,22 рубля.

Курсы на Мрсбирже на 10:05 мс: доллар — 60,73 рубля, евро — 61,65 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,94 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,03 рубля, евро — по 67,61 рублей.

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Кто и как адаптируется к изменениям

ЦБ представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. По его плану, первые образцы для выдачи наличных поступят в крупнейшие банки для тестирования уже осенью.

Ввод коворкингов в Москве в январе-августе более чем на 30% превысил показатель за весь 2021 год и стал рекордным, подсчитали в Knight Frank. Рост сегмента подстегнули наличие на рынке неиспользуемых офисов и стремление арендаторов заключать договоры с гибкими условиями.

Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России.

«Лаборатория Касперского» разработала учебный курс для программистов, которые смогут создавать решения на базе общедоступной версии операционной системы KasperskyOS Community Edition.

Консалтинговая технологическая компания, ранее входившая в международную сеть Accenture, будет работать в России под брендом Axenix.

Какие есть проблемы и трудности

К критике законопроекта о «принудительном лицензировании», то есть использовании контента из «недружественных» стран без разрешения правообладателя, присоединились отечественные разработчики ПО, пишет «Ъ». Они настаивают, что механизм не решит проблемы использования зарубежного ПО в России.

РСПП раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранного участия до 20% в российских классифайдах, принятый в первом чтении, узнал «Ъ». Против него выступал, в частности, «Авито».

Контекст

В августе российские банки выдали розничных кредитов на 1,1 трлн рублей, подсчитали аналитики Frank RG. Больше 1 трлн в 2022 году банки смогли выдать лишь в феврале. Как россияне брали кредиты и как тратили деньги — в разборе «Ведомостей».

На фоне усиления проинфляционных факторов ЦБ будет действовать более сдержанно, чем раньше, и снизит ставку только до 7,5%, ожидают опрошенные РБК и Bloomberg аналитики. Основной риск, который регулятору придется учитывать, — рост бюджетных расходов. Заседание запланировано на 16 сентября 2022 года.

Совокупная выручка российских фитнес-клубов в августе выросла на 3,6% год к году. Продажи новых карт пока стагнируют, но набирают обороты посещаемость клубов и продажи дополнительных услуг.

Склады переживают ровно тот же кризис, что и большинство сегментов коммерческой недвижимости, но участники рынка уверяют, что складам не грозят никакие потрясения и рост вот-вот восстановится. Насколько оправдан такой оптимизм, разбирался Forbes.

Глобальный рынок недвижимости ждёт снижение в 2023-2024 годах, пишет Bloomberg. Цены на недвижимость уже снижаются почти на всех рынках от Австралии до Канады — «спасибо» центральным банкам, поднимающим ключевые ставки. В большинстве регионов ставки по ипотеке плавающие, поэтому платежи заёмщиков растут вместе с ужесточением денежно-кредитной политики. Это приводит к снижению спроса и цен.

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