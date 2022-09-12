Новости и тексты на фоне 201 дня «спецоперации»: суд принял иск игроков PlayStation, выручка фитнес-клубов еле растёт Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10-12 сентября: доллар — 60,46 рубля, евро — 60,85 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,94 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,03 рубля, евро — по 67,61 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
ЦБ представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. По его плану, первые образцы для выдачи наличных поступят в крупнейшие банки для тестирования уже осенью.
Ввод коворкингов в Москве в январе-августе более чем на 30% превысил показатель за весь 2021 год и стал рекордным, подсчитали в Knight Frank. Рост сегмента подстегнули наличие на рынке неиспользуемых офисов и стремление арендаторов заключать договоры с гибкими условиями.
Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России.
«Лаборатория Касперского» разработала учебный курс для программистов, которые смогут создавать решения на базе общедоступной версии операционной системы KasperskyOS Community Edition.
Консалтинговая технологическая компания, ранее входившая в международную сеть Accenture, будет работать в России под брендом Axenix.
Какие есть проблемы и трудности
К критике законопроекта о «принудительном лицензировании», то есть использовании контента из «недружественных» стран без разрешения правообладателя, присоединились отечественные разработчики ПО, пишет «Ъ». Они настаивают, что механизм не решит проблемы использования зарубежного ПО в России.
РСПП раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранного участия до 20% в российских классифайдах, принятый в первом чтении, узнал «Ъ». Против него выступал, в частности, «Авито».
Контекст
В августе российские банки выдали розничных кредитов на 1,1 трлн рублей, подсчитали аналитики Frank RG. Больше 1 трлн в 2022 году банки смогли выдать лишь в феврале. Как россияне брали кредиты и как тратили деньги — в разборе «Ведомостей».
На фоне усиления проинфляционных факторов ЦБ будет действовать более сдержанно, чем раньше, и снизит ставку только до 7,5%, ожидают опрошенные РБК и Bloomberg аналитики. Основной риск, который регулятору придется учитывать, — рост бюджетных расходов. Заседание запланировано на 16 сентября 2022 года.
Совокупная выручка российских фитнес-клубов в августе выросла на 3,6% год к году. Продажи новых карт пока стагнируют, но набирают обороты посещаемость клубов и продажи дополнительных услуг.
Склады переживают ровно тот же кризис, что и большинство сегментов коммерческой недвижимости, но участники рынка уверяют, что складам не грозят никакие потрясения и рост вот-вот восстановится. Насколько оправдан такой оптимизм, разбирался Forbes.
Глобальный рынок недвижимости ждёт снижение в 2023-2024 годах, пишет Bloomberg. Цены на недвижимость уже снижаются почти на всех рынках от Австралии до Канады — «спасибо» центральным банкам, поднимающим ключевые ставки. В большинстве регионов ставки по ипотеке плавающие, поэтому платежи заёмщиков растут вместе с ужесточением денежно-кредитной политики. Это приводит к снижению спроса и цен.
Новости предыдущего дня, 11 сентября — здесь.
Как хочется услышать к новому году фразу: "я устал, я ухожу"
Тебе 12, чтобы думать, что Путин все в одиночку решает и с его уходом что-либо поменяется? Про геополитику, интересы капиталистов и сферы влияния что-нибудь слышал или «бля, дед ебнулся, забыл таблетки выпить»?
Российских бизнесменов среди них нет.
Больше всех выиграл Китай: он получил дешевые ресурсы на ближайшие десятилетия и крупный рынок сбыта продукции не пошевелив и пальцем. На втором месте США: подтвердили свою репутацию сверхдержавы и эффективность американского оружия. Получили рынки СПГ Европы плюс контракты на поставки эффективного оружия в страны, куда ранее поставлялись "аналоговнет".
Выходит, что наш Володя - это американо-китайская марионетка. Иначе зачем он это всё затеял? Он же не пропускал приём таблеток и всё как следует продумал?
А Европа что получила? Кроме беженцев, втрое более дорогого газа и необходимости снова тратить ресурсы на вооружение. Или всем плевать на Европу?
Может быть вы забыли, но Латвия, Литва, Молдова, Польша - это тоже Европа, а риторика Кремля «на колени поставим, государственные недоразумения, возьмём за три дня» уже давно открыто вещается и известна всем, в том числе и Европе. Ну, а последние события 24 февраля всем показали ещё и способность кое-кого начинать кровопролитные захватнические войны.
Так что, не всегда всё в деньги упирается.
Так что лучше в Европе то стало? Россия перестала мочь вести захватнические войны или что? Просто там наверху что-то конкретное про цены, про СПГ и т.п., а у вас какие-то очередные общечеловеческие ценности. Если вы про безопасность, то сейчас она в ЕС выше или ниже, чем в начале года?
Хрена вы какой заботливый, о Европе волнуетесь. Сразу видно человека широкой души!
Ну там наши европейские музеи, парки и магазины с Фейри. Не хотелось бы, чтобы местное население их к запустению привело...
Это какие страны и что туда станут поставлять из штатов вместо российского?
Даже без смены режима после такого наступает оттепель, в истории уже все было
наступает не всегда. К рулю галеры как встанет Дмитрий Анатольич - вот будет радостно. Глядя на его высказывания за последние пол-года - я чёт опасаюсь.
Геополитика - да, сферы влияния, как неотъемлемая составная часть геополитики - да. А вот каким таким капиталистам нынешняя ситуация выгодна? Парочку примеров пожалуйста, для серости неумытой и школоты малограмотный.
Вы это серьезно?
Да, и желательно поконкретнее. Имена, фамилии, сферы интересов, величина капитала, планируемая прибыль, пути достижения?
Потанину купившему банк занедорого? И любым прочим скупающим активы за копейки?
Про геополитику и сферы влияния, как и вариации фраз "учи историю" предпочёл бы не слышать, потому что у нас у рядовых (!) жителей страны это оправдание любого дерьма, которую делает власть и да, при уходе правителя, который наделён неограниченной властью, обычно меняется немало вещей...ну если ещё власть не превратилась по сути в монархию, которую для вида называют другими именами.
Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная.
https://www.youtube.com/watch?v=S8F414VIjr4&ab_channel=SuperPhotofly
Он не знает...
"Бояре хорошие" oh wait
А вы знаете, что тот не говорил этой фразы?)
Не важно, говорил ли тот, важно, чтобы сказал этот
прям как твой папка в детстве?
Зачем так грубо
I'm tired,I'm going away.
Camalla,keep America in safety
Ждёте повторения сценария февраля 1917?
Как поется в песне группы Пневмослон "никуда, никуда мне не деться - везде пизда"
"Скоро всё ёбнется - не успеешь опомниться" от Прохора и Пузо эпичней будет: https://www.youtube.com/watch?v=UncEN9Xkku0
200 прошли, хреново, а куда деваться?
Международный день вязания крючком — такой сегодня день. С праздником!
ЦБ хочет видеть отечественные банкоматы уже осенью. Тоже хотелось бы посмотреть.
В МСК рекордно и мощно плодятся коворкинги. В офисы никого не заманишь.
Игроки PlayStation судятся, а раньше просто играли.
Касперский запустил курс для программистов на базе своей ОС.
Всё больше противников принудительного лицензирования в сиране. Здравый смысл или «пятая колонна»?
РСПП критикует, но не предлагает.
Банки выдают больше 1 трлн ₽ в месяц и сколько ещё соберут!
ЦБ станет более сдержанным и будет учитывать рост расходов. Запомним этот день!
Фитнес встрепенулся, но слабо, жлём реального подъёма.
Хорошего дня и прекрасного настроения 🤘🏻
ЦБ представил «дорожную карту» по выводу на рынок отечественных банкоматов. По его плану, первые образцы для выдачи наличных поступят в крупнейшие банки для тестирования уже осенью.
хотелось бы посмотреть, это отечественное изготовление или сборка. корпус в России еще осилят, и какой-нибудь замок типа "эльбор". на счет всего что является основными компонентами, включая кассеты, скорее всего откуда угодно, но не из России.
За счёт чего такой рост коворкингов?
За счет спроса на них
Спасибо что ты есть, Кэп.
Это чтоб не мучались,выдумывая какую нибудь гадость
А я ищу заголовки "Стало хуже", "Стало лучше", а их нет
Слишком много было недовольных этими "стало лучше", "стало хуже". Вот по просьбам трудящихся, так сказать, и поменяли.
Сейчас нет "стало лучше" или "стало хуже".
Есть постоянный пи@дец
Теперь даже как-то непривычно
не знаю стало ли от этого лучше D
произошла перегруппировка слов
Самое время импортозаместить словосочетание "дорожная карта"
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
М,да,⭐ везде и огрооомная)))
А российские дочки Sony ещё не обанкротились? На счетах есть чо? А то можно хоть стотыщ судов выиграть, только откуда деньги взыскивать потом.
С активов компании. Сони это же не ООО с уставным капиталом 10000 рублей.
"Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России."-удачи потерпевшим
Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России.
Если подали иск в российский суд, то уже сейчас понятно, что оштрафуют на несколько миллионов рублей
А в этих банкоматах столько же своего, сколько и в белорусских компьютерах?
Почему? ведь уехали почти все динамичные и продвинутые как тут в комментах писали. Кто сидит в этих коворкингах теперь?