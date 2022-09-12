Заседание по наличному денежному обращению при ЦБ, где продемонстрировали «дорожную карту», прошло 9 сентября, пишет издание. Участвовали компании-производители и покупатели оборудования, они обсуждали проблемы импортозамещения — потребность в счетно-сортировальных машинах, банкоматах, валидаторах, а также технические требования к ним.

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