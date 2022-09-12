Финансы
Frank Media

Банкоматы российского производства поступят в банки на тесты осенью 2022 года Статьи редакции

Серийные партии отечественных устройств кредиторы получат в первом квартале 2023 года.

  • В Центробанке разработали «дорожную карту» по поставке российских банкоматов на рынок. По ней, первые образцы для тестирования банки получат уже осенью 2022-го, а серийные партии — в первом квартале 2023 года, рассказал «Ъ» близкий к ЦБ источник. Но даже после выхода АТМ на рынок будет продолжаться локализация устройств — полное импортозамещение всех частей. Банкоматы предоставят два крупнейших российских производителя БФС и САГА.

  • Заседание по наличному денежному обращению при ЦБ, где продемонстрировали «дорожную карту», прошло 9 сентября, пишет издание. Участвовали компании-производители и покупатели оборудования, они обсуждали проблемы импортозамещения — потребность в счетно-сортировальных машинах, банкоматах, валидаторах, а также технические требования к ним.

  • «В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Но уточнил, что даже после вывода на рынок серийных партий банкоматов, ближайшие два года будет продолжаться их локализация.
  • Как замечает «Ъ», это важная оговорка, так как, банкомат, полностью состоящий из российских запчастей и содержимого произвести невозможно. В России могут создать корпус и механические части устройства, но электронная начинка «по большей части в России не производится и вряд ли скоро будет», заявил изданию один из собеседников. Поэтому производство отечественных АТМ будет похоже на метод отверточной сборки — отечественный корпус с импортным содержимым с варьирующейся локализацией.
  • Ранее директор департамента «Центр управления наличным денежным обращением» «Сбербанка» Алексей Пономаренко отмечал, что для участников банковской отрасли техническое обслуживание банкоматов стало дороже и дольше. Поставка оборудования также занимает больше времени после того, как иностранные вендоры ушли из России.
  • В июле 2022 года Минпромторг внёс в реестр отечественного оборудования первый российской банкомат — САГА С-200АТМ.
САГА С-200АТМ

Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.

#новость #импортозамещение

1601 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Написать комментарий...
 Иван Ждакаев

по одной купюре вставлять, я правильно понимаю?

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

На самом деле это очень дальновидное решение.
Судя по тенденции у людей больше и не будет :)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Гуляев

ахах,тогда еще дальновиднее было бы не ставить банкоматы вообще

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Если банкомат сочтёт Вас достойным для совершения такой сложной операции – да, но не больше 1 купюры в сутки.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Пинчук

И еще по любому придется как сто лет назад стоять и разглаживать купюры об угол банкомата, чтобы он ее принял

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

А от куда у вас больше одной?

Ответить
Развернуть ветку
Grandzlo

Нужно наличку запретить и всё.

Ответить
Развернуть ветку
Seneka

Выглядит стильно, главное чтобы не из картона в единственном экземпляре на стенде.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Маринин

Это будет банкомат Фёдор тогда)

Ответить
Развернуть ветку
Константин Рогов

говно.

Ответить
Развернуть ветку
Ice Mario

Это интернет, здесь не обязательно представляться

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
первый российской банкомат — САГА С-200АТМ

.
А что в нЁм "российского" кроме коробки?

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Недзвецкий

Сильный дух и широкая душа

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Скрепы забыли.

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

Вы наверное хотели сказать - исконность и посконность.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

сука, почему название как у пзрк?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

Тот ЗРК совсем не П.

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

Ну так наверняка это поделие нашей "оборонной промышленности".
Это ещё ИКЕА ушла, а то могли взять название "оттуда" . . .

Ответить
Развернуть ветку
Сергей А

Буквы

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

Хм . . .

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

ждем

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

Этот маскарад там не пройдЁт - купюроприЁмники там бдут стоять буржуинские. Инфа 146%

Ответить
Развернуть ветку
Артем Светличный

Надеюсь работать они будут не как автоваз

Ответить
Развернуть ветку
hctrkkt

Надейся

Ответить
Развернуть ветку
Tarzan Army

Отвечаю : Внутри железо чистокровный "китайфаб", софт и прошивка boot наши - линуксоподобная. Графика оболочки - наша.
Так что в целом можно сказать что "наш" банкомет, ибо ни один в мире банкомат не является уникально чей то :)
Сборка на заводе в Китае. Кстати завод по сборке банкоматов Dors который был в Калининграде - закрыли - производство перенесли на завод во Фрязино. Компоненты крупные (счетчики, приемники, экраны) тащут с китая уже собранные.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Vasilev

Типично заместили, фасад свой, суть чужая

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не сидит ли там внутри «робот» Василий с мятыми купюрами, зажатыми в потной ладошке?
Сей чУдный аппарат с божественным наименованием САГА С-200АТМ (С-200 радует особо) кроме показа красочных презентаций будет уметь делать что-либо ещё?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

Ничего, потом поднатужатся и С-300 смогут!

Ответить
Развернуть ветку
Valentin G

Вспомнил фильм 'Копейка'
Эпизод с карточными каталами.

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Непонятно, что будет принципиально новым по сравнению с текущим положением дел? Насколько я знаю, отвёрточная сборка банкоматов и так уже существует в России.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Gitan
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов
метод отверточной сборки — отечественный корпус с импортным содержимым

Поправьте, если я ошибаюсь, но изготовление на месте корпуса уже исключает понятие "отверточная сборка".

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Я думаю, эту цитату стоит читать так: "то, что у нас делается, продолжит делаться, а что не делалось — скоре всего речь про купюроприёмники — мы не сможем локализовать"

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
скоре всего речь про купюроприёмники — мы не сможем локализовать

.
https://youtu.be/0L6Xy3s5V78

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
Поправьте, если я ошибаюсь, но изготовление на месте корпуса уже исключает понятие "отверточная сборка".

.
А если для сборки этого корпуса - требуется отвЁртка, то как?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

О, так это наши банкоматы
Видел такой, в принципе удобный
Только здоровенный экран конечно сбивает с толку, стоишь головой вертишь)
Но для старшего поколения, думаю, удобно

Ответить
Развернуть ветку
Кто-то такой

А ещё всем будет удобно видеть, какую сумму ты снимаешь или кладёшь на счёт. В нормальных банкоматах экран прикрыт стенками, а тут прям всё так прозрачно и открыто, аж глаз радуется

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

Товарища майора пожалейте, он же иначе зрение повредит

Ответить
Развернуть ветку
Артур Федосеев

вангую что сломаются через недельку D

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Возможно, лучше срок работы измерять не временем, а купюрами, которые он принял/выдал. Тогда... Ровно 3 купюры (-:

Ответить
Развернуть ветку
Классический фитиль

Сейчас в России 187,5 тыс банкоматов, доля американских компаний Diebold Nixdorf и NCR, составляла порядка 60–70%. Импортозамещение превратится в САГУ.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Рогов

говнище какое. планшет на тумбочке.
кто нибудь им рассказал зачем в банкоматах экран и клавиатура прикрыты от взглядов все улицы?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

После "российского линукса" подобные заявления воспринимаются исключительно как очередной акт клоунского балета.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Назаров

Купюру сожрет и заглохнет

Ответить
Развернуть ветку
Герман Хибберт

Зато внутри никто не сидит.

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Шабалин

И где снимали деньги, там и вносите.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 46 комментариев
null