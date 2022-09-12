Банкоматы российского производства поступят в банки на тесты осенью 2022 года Статьи редакции
Серийные партии отечественных устройств кредиторы получат в первом квартале 2023 года.
- В Центробанке разработали «дорожную карту» по поставке российских банкоматов на рынок. По ней, первые образцы для тестирования банки получат уже осенью 2022-го, а серийные партии — в первом квартале 2023 года, рассказал «Ъ» близкий к ЦБ источник. Но даже после выхода АТМ на рынок будет продолжаться локализация устройств — полное импортозамещение всех частей. Банкоматы предоставят два крупнейших российских производителя БФС и САГА.
Заседание по наличному денежному обращению при ЦБ, где продемонстрировали «дорожную карту», прошло 9 сентября, пишет издание. Участвовали компании-производители и покупатели оборудования, они обсуждали проблемы импортозамещения — потребность в счетно-сортировальных машинах, банкоматах, валидаторах, а также технические требования к ним.
- «В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Но уточнил, что даже после вывода на рынок серийных партий банкоматов, ближайшие два года будет продолжаться их локализация.
- Как замечает «Ъ», это важная оговорка, так как, банкомат, полностью состоящий из российских запчастей и содержимого произвести невозможно. В России могут создать корпус и механические части устройства, но электронная начинка «по большей части в России не производится и вряд ли скоро будет», заявил изданию один из собеседников. Поэтому производство отечественных АТМ будет похоже на метод отверточной сборки — отечественный корпус с импортным содержимым с варьирующейся локализацией.
- Ранее директор департамента «Центр управления наличным денежным обращением» «Сбербанка» Алексей Пономаренко отмечал, что для участников банковской отрасли техническое обслуживание банкоматов стало дороже и дольше. Поставка оборудования также занимает больше времени после того, как иностранные вендоры ушли из России.
- В июле 2022 года Минпромторг внёс в реестр отечественного оборудования первый российской банкомат — САГА С-200АТМ.
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по одной купюре вставлять, я правильно понимаю?
На самом деле это очень дальновидное решение.
Судя по тенденции у людей больше и не будет :)
ахах,тогда еще дальновиднее было бы не ставить банкоматы вообще
Если банкомат сочтёт Вас достойным для совершения такой сложной операции – да, но не больше 1 купюры в сутки.
И еще по любому придется как сто лет назад стоять и разглаживать купюры об угол банкомата, чтобы он ее принял
А от куда у вас больше одной?
Нужно наличку запретить и всё.
Выглядит стильно, главное чтобы не из картона в единственном экземпляре на стенде.
Это будет банкомат Фёдор тогда)
говно.
Это интернет, здесь не обязательно представляться
.
А что в нЁм "российского" кроме коробки?
Сильный дух и широкая душа
Скрепы забыли.
Вы наверное хотели сказать - исконность и посконность.
сука, почему название как у пзрк?
Тот ЗРК совсем не П.
Ну так наверняка это поделие нашей "оборонной промышленности".
Это ещё ИКЕА ушла, а то могли взять название "оттуда" . . .
Буквы
Хм . . .
ждем
Этот маскарад там не пройдЁт - купюроприЁмники там бдут стоять буржуинские. Инфа 146%
Надеюсь работать они будут не как автоваз
Надейся
Отвечаю : Внутри железо чистокровный "китайфаб", софт и прошивка boot наши - линуксоподобная. Графика оболочки - наша.
Так что в целом можно сказать что "наш" банкомет, ибо ни один в мире банкомат не является уникально чей то :)
Сборка на заводе в Китае. Кстати завод по сборке банкоматов Dors который был в Калининграде - закрыли - производство перенесли на завод во Фрязино. Компоненты крупные (счетчики, приемники, экраны) тащут с китая уже собранные.
Типично заместили, фасад свой, суть чужая
Не сидит ли там внутри «робот» Василий с мятыми купюрами, зажатыми в потной ладошке?
Сей чУдный аппарат с божественным наименованием САГА С-200АТМ (С-200 радует особо) кроме показа красочных презентаций будет уметь делать что-либо ещё?
Ничего, потом поднатужатся и С-300 смогут!
Вспомнил фильм 'Копейка'
Эпизод с карточными каталами.
Непонятно, что будет принципиально новым по сравнению с текущим положением дел? Насколько я знаю, отвёрточная сборка банкоматов и так уже существует в России.
Поправьте, если я ошибаюсь, но изготовление на месте корпуса уже исключает понятие "отверточная сборка".
Я думаю, эту цитату стоит читать так: "то, что у нас делается, продолжит делаться, а что не делалось — скоре всего речь про купюроприёмники — мы не сможем локализовать"
.
https://youtu.be/0L6Xy3s5V78
.
А если для сборки этого корпуса - требуется отвЁртка, то как?
О, так это наши банкоматы
Видел такой, в принципе удобный
Только здоровенный экран конечно сбивает с толку, стоишь головой вертишь)
Но для старшего поколения, думаю, удобно
А ещё всем будет удобно видеть, какую сумму ты снимаешь или кладёшь на счёт. В нормальных банкоматах экран прикрыт стенками, а тут прям всё так прозрачно и открыто, аж глаз радуется
Товарища майора пожалейте, он же иначе зрение повредит
вангую что сломаются через недельку D
Возможно, лучше срок работы измерять не временем, а купюрами, которые он принял/выдал. Тогда... Ровно 3 купюры (-:
Сейчас в России 187,5 тыс банкоматов, доля американских компаний Diebold Nixdorf и NCR, составляла порядка 60–70%. Импортозамещение превратится в САГУ.
говнище какое. планшет на тумбочке.
кто нибудь им рассказал зачем в банкоматах экран и клавиатура прикрыты от взглядов все улицы?
После "российского линукса" подобные заявления воспринимаются исключительно как очередной акт клоунского балета.
Купюру сожрет и заглохнет
Зато внутри никто не сидит.
И где снимали деньги, там и вносите.