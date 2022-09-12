Правительство бессрочно продлило право брокеров продавать иностранные бумаги лицам из «недружественных» стран Статьи редакции
Такие сделки были ограничены с марта, а в июне выдали разрешение — но оно действовало до сентября.
- Правительственная комиссия продлила разрешение продавать иностранные ценные бумаги лицам из «недружественных» стран, сообщила НАУФОР (в неё входят «Тинькофф инвестиции», «ВТБ Капитал», БКС и другие). Оно будет действовать бессрочно.
- Изначально комиссия выдала разрешение в середине июня, оно действовало до 1 сентября. При этом оно касалось только бумаг, которые на 22 февраля 2022 года принадлежали российским компаниям и их клиентам из числа российских резидентов. Деньги, полученные от сделок, нужно было зачислять на российские счета.
- В августе НАУФОР попросила ЦБ продлить разрешение до 1 января 2023 года. За это были все участники ассоциации. По мнению НАУФОР, разрешение «обеспечивает дополнительную ликвидность на финансовом рынке, поддерживая устойчивость финансовых организаций и возможность исполнения ими обязательств перед клиентами».
- Операции с лицами из «недружественных» стран ограничены мартовским указом Путина. Для проведения сделок по ценным бумагами, недвижимости и кредитам нужно было разрешение правкомиссии по контролю иностранных инвестиций. В апреле сделки разрешили проводить для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
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То есть если ты россиянин, то должен быть квалифицированным инвестором.
Но если ты "недруг", то можно.
Очередное справедливое и мудрое решение, понял.
Да вы не поняли, это ради вашего же блага!
(ЭТО САРКАЗМ ШЕЛДОН
Помечаю специально!!!!!)
Мне наверное зелёный свет дадут за все оплаченные штрафы)
Ну,а как?, не друг же, учитывая, что большинство штрафы за митинги😂
Скорее всего, не дадут. И там вы не нужны, и здесь вас не оценят, штраф будет греть только вашу гражданскую позицию (читатай как совесть).
Тут о том, что наши резиденты могут продать свои бумаги недружественным нерезидентам, а вернее через их инфраструктуру (скажем если брокер (наш) торгует бумагами напрямую в Нью Йорке)
Крылатые, блин, качели: продавайте/не продавайте. Устроили «ромашку».
Когда разморозить акцию который заморозили
Тупо горизонт планирования чего-либо в России.
Российское планирование, горизонты, измеряются в петухах, петух клюёт в жопу - горизонт! Ещё раз клюнул следующий! Так и живём. Импровизируем.