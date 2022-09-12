Заметно ограничили возможности иностранцев в получении пластиковых карт два банка — «Капитал» и «Ипак Йули».

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Узбекистанские банки «Капитал» и «Ипак Йули» ужесточили условия для нерезидентов на открытие счета, указано на их сайтах.

Банк «Капитал» ввел новые требования к иностранным клиентам, которые начали действовать с 12 сентября 2022 года. Теперь для того, чтобы открыть в нем счет нерезиденту необходимо выполнить одно из этих условий:

Пробыть на территории Узбекистана более 15 дней перед обращением в банк.

Если это студент, то нужно предоставить документ, который подтверждает статус обучающего.

Предоставить документ с места трудоустройства в Узбекистане.

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А «Ипак Йули» принял решение обслуживать иностранных клиентов (в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении) только в операционном управлении при головном офисе банка. Во всех остальных филиалах банка заявки от нерезидентов приниматься не будут.

Ранее сообщалось, что, по оценке предправления Центрального банка Узбекистана Мармаризо Нурмуратов, количество банковских счетов, открываемых нерезидентами, с начала 2022 года росло на 15-20% каждый квартал, и к концу полугодия достигло 169 тысяч. Общую сумму средств, которую перевели нерезиденты в банки страны, он не называл, но пояснил, кто составлял львиную долю новых клиентов узбекских банков. «Наш анализ показал, что их [счетов] основная часть приходится на граждан Украины, России и Белоруссии», — заявил он. По данным Нурмуратова, на 1 июля на счетах россиян в Узбекистане осело $115 млн.