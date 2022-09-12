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Финансы
Frank Media

Банки Узбекистана начали ужесточать условия для «карточных туристов» Статьи редакции

Заметно ограничили возможности иностранцев в получении пластиковых карт два банка — «Капитал» и «Ипак Йули».

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Узбекистанские банки «Капитал» и «Ипак Йули» ужесточили условия для нерезидентов на открытие счета, указано на их сайтах.

Банк «Капитал» ввел новые требования к иностранным клиентам, которые начали действовать с 12 сентября 2022 года. Теперь для того, чтобы открыть в нем счет нерезиденту необходимо выполнить одно из этих условий:

  • Пробыть на территории Узбекистана более 15 дней перед обращением в банк.
  • Если это студент, то нужно предоставить документ, который подтверждает статус обучающего.
  • Предоставить документ с места трудоустройства в Узбекистане.

А «Ипак Йули» принял решение обслуживать иностранных клиентов (в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении) только в операционном управлении при головном офисе банка. Во всех остальных филиалах банка заявки от нерезидентов приниматься не будут.

Ранее сообщалось, что, по оценке предправления Центрального банка Узбекистана Мармаризо Нурмуратов, количество банковских счетов, открываемых нерезидентами, с начала 2022 года росло на 15-20% каждый квартал, и к концу полугодия достигло 169 тысяч. Общую сумму средств, которую перевели нерезиденты в банки страны, он не называл, но пояснил, кто составлял львиную долю новых клиентов узбекских банков. «Наш анализ показал, что их [счетов] основная часть приходится на граждан Украины, России и Белоруссии», — заявил он. По данным Нурмуратова, на 1 июля на счетах россиян в Узбекистане осело $115 млн.

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#новость #узбекистан #банки

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71 комментарий
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 Александр RazzOne

Сейчас как российские предприниматели перестанут в ответ Брать узбеков на работу, начнут с удовольствием карты выдавать, ещё и домой привозить будут

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Тимур Султанов

А с чего они перестанут то?

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Архаров Петр

А кого вместо них?

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3 комментария
Я никто и звать меня никак
перестанут в ответ Брать узбеков на работу

Самая смешная шутка за последние сутки :)

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Alexander Voynov

не перестанут.

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Саша Прохоренко

А что дорогие россияне пойдут сами себе клубнику собирать и дома строить? Ага, так и вижу очередь длиннее, чем в военкоматы

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Печенька

Анекдот дня

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Вася Пражкин
Пробыть на территории Узбекистана более 15 дней перед обращением в банк.

Жду когда перед обращением попросят жениться, родить сына и посадить дерево.

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Тимур Султанов

Забыли про построить дом

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1 комментарий
Денис Демидов

Накой им вторичные санкции при том, что прибыли от россиян кот наплакал?

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5 комментариев
p.marc

Верное решение.

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Алеоп

Спорный комментарий

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Marat Nigametzianov

просто представь, что российские банки сделают тоже самое по отношению к гражданам этих стран.

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8 комментариев
Прекрасный фонарь

Какой для них минус от новых клиентов, кто деньги начнёт приносить и тратить с карт?

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Максим Мостовой

Блокировка Свифта

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4 комментария
Anton Ilabanau

ну плюсов точно нет

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3 комментария
Александр Пустовалов

Пора бы в России ужесточать условия для "туристов" из Узбекистана

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Иван

Нет. Я с ними разговаривал, с некоторыми. Мне врезалось "Вы отлично живете, у вас БАТАРЕИ ГОРЯЧИЕ дома", вот. Батареи. Это лучший гражданин - дай ему паспорт, горячие батареи и он проголосует за кого надо. Это - будущий электорат. Никакого ужесточения, я бы вообще сразу паспорт на границе выдавал.

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3 комментария
Sergey

В казахстане тоже везде требуют теперь, чтобы был трудовой договор и регистрация. Раньше только в некоторых банках требовали.

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Denis

Далёко не все
Фридом финанс, каспи точно делают. Фф можно на нашу симку

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2 комментария
Иван Булочкин

Вот прям везде? В Каспи банке вроде не так жестко. https://kaspi.kz/guide/ru/deposit/legal/q548/

Kaspi Гид
Kaspi Гид
kaspi.kz
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3 комментария
Мимопрохожий

ептыть, а куда ж теперь податься из окрестных стран, где с повсеместным завинчиванием гаек проще? жена планировала поездку на середину осени в Узбекистан, но 2 недели тусовать там + открытие карты чёт перебор кмк.

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Alexander Voynov

у нас хорошо и не сильно затратно. Но лучше ехать мужу - у нас за пару недель гарантированно набирается 3-5 лишних кило. У всех.

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Chtototam

А туризм? Самарканд
Бухара, как раз 2 недели

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1 комментарий
Igor Chimbur

Киргизия? В Армении юнибанк открывает ещё. Беларусь как вариант, емнип тут статья уже была.

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Алеоп

В Киргизии сегодня получил карту. Потребовался паспорт РФ и справка из гостиницы, что живу у них

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Андрей Рядькин

Это какая программа поддержки тур отрасли

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Экспертный щит

Карточный туризм... кто бы мог подумать.

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Комментарий удален модератором

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Айрат Султан

Надуть рынок бабками у них получилось, теперь они будут думать как не выпускать деньги из страны. Это экономика здорового человека

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Бип-блоп

Закрыть вывод для нерезидентов получается здоровое решение ?

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2 комментария
Владимир

Им что, тоже санкциями угрожают?

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Elmira Mirzoan

А если у меня родственница из Армении. Живёт в россии.она может открыть себе счёт в банке.

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ВК

Вас зовут Эльмира. У вас есть родственница из Армении, которая живет в России и которая хочет открыть счёт в Узбекистане?

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1 комментарий
unknown

интересны причины таких нововведений. зная какие узбеки гостеприимные вообще удивлен

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Семён Горбунков

Я не уловил, с чего они вводят дополнительные условия, если прирост обусловлен именно нерезидентами?

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