Банки Узбекистана начали ужесточать условия для «карточных туристов» Статьи редакции
Заметно ограничили возможности иностранцев в получении пластиковых карт два банка — «Капитал» и «Ипак Йули».
Узбекистанские банки «Капитал» и «Ипак Йули» ужесточили условия для нерезидентов на открытие счета, указано на их сайтах.
Банк «Капитал» ввел новые требования к иностранным клиентам, которые начали действовать с 12 сентября 2022 года. Теперь для того, чтобы открыть в нем счет нерезиденту необходимо выполнить одно из этих условий:
- Пробыть на территории Узбекистана более 15 дней перед обращением в банк.
- Если это студент, то нужно предоставить документ, который подтверждает статус обучающего.
- Предоставить документ с места трудоустройства в Узбекистане.
А «Ипак Йули» принял решение обслуживать иностранных клиентов (в том числе пластиковых карт и идентификация в мобильном приложении) только в операционном управлении при головном офисе банка. Во всех остальных филиалах банка заявки от нерезидентов приниматься не будут.
Ранее сообщалось, что, по оценке предправления Центрального банка Узбекистана Мармаризо Нурмуратов, количество банковских счетов, открываемых нерезидентами, с начала 2022 года росло на 15-20% каждый квартал, и к концу полугодия достигло 169 тысяч. Общую сумму средств, которую перевели нерезиденты в банки страны, он не называл, но пояснил, кто составлял львиную долю новых клиентов узбекских банков. «Наш анализ показал, что их [счетов] основная часть приходится на граждан Украины, России и Белоруссии», — заявил он. По данным Нурмуратова, на 1 июля на счетах россиян в Узбекистане осело $115 млн.
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Сейчас как российские предприниматели перестанут в ответ Брать узбеков на работу, начнут с удовольствием карты выдавать, ещё и домой привозить будут
А с чего они перестанут то?
А кого вместо них?
Самая смешная шутка за последние сутки :)
не перестанут.
А что дорогие россияне пойдут сами себе клубнику собирать и дома строить? Ага, так и вижу очередь длиннее, чем в военкоматы
Анекдот дня
Жду когда перед обращением попросят жениться, родить сына и посадить дерево.
Забыли про построить дом
Накой им вторичные санкции при том, что прибыли от россиян кот наплакал?
Верное решение.
Спорный комментарий
просто представь, что российские банки сделают тоже самое по отношению к гражданам этих стран.
Какой для них минус от новых клиентов, кто деньги начнёт приносить и тратить с карт?
Блокировка Свифта
ну плюсов точно нет
Пора бы в России ужесточать условия для "туристов" из Узбекистана
Нет. Я с ними разговаривал, с некоторыми. Мне врезалось "Вы отлично живете, у вас БАТАРЕИ ГОРЯЧИЕ дома", вот. Батареи. Это лучший гражданин - дай ему паспорт, горячие батареи и он проголосует за кого надо. Это - будущий электорат. Никакого ужесточения, я бы вообще сразу паспорт на границе выдавал.
В казахстане тоже везде требуют теперь, чтобы был трудовой договор и регистрация. Раньше только в некоторых банках требовали.
Далёко не все
Фридом финанс, каспи точно делают. Фф можно на нашу симку
Вот прям везде? В Каспи банке вроде не так жестко. https://kaspi.kz/guide/ru/deposit/legal/q548/
ептыть, а куда ж теперь податься из окрестных стран, где с повсеместным завинчиванием гаек проще? жена планировала поездку на середину осени в Узбекистан, но 2 недели тусовать там + открытие карты чёт перебор кмк.
у нас хорошо и не сильно затратно. Но лучше ехать мужу - у нас за пару недель гарантированно набирается 3-5 лишних кило. У всех.
А туризм? Самарканд
Бухара, как раз 2 недели
Киргизия? В Армении юнибанк открывает ещё. Беларусь как вариант, емнип тут статья уже была.
В Киргизии сегодня получил карту. Потребовался паспорт РФ и справка из гостиницы, что живу у них
Это какая программа поддержки тур отрасли
Карточный туризм... кто бы мог подумать.
Комментарий удален модератором
Надуть рынок бабками у них получилось, теперь они будут думать как не выпускать деньги из страны. Это экономика здорового человека
Закрыть вывод для нерезидентов получается здоровое решение ?
Им что, тоже санкциями угрожают?
А если у меня родственница из Армении. Живёт в россии.она может открыть себе счёт в банке.
Вас зовут Эльмира. У вас есть родственница из Армении, которая живет в России и которая хочет открыть счёт в Узбекистане?
интересны причины таких нововведений. зная какие узбеки гостеприимные вообще удивлен
Я не уловил, с чего они вводят дополнительные условия, если прирост обусловлен именно нерезидентами?