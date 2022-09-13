Новости и тексты на фоне 202 дня «спецоперации»: россияне стали больше брать кредиток, бизнес — сокращать валютные счета Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13 сентября: доллар — 60,45 рублей, евро — 61,31 рубль.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,81 рубль.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,61 рублей, евро — по 67,29 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
С начала кризиса клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты — китайские юани, индийские рупии и другие.
Минпромторг подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, выяснил «Ъ». В документе чиновники признают серьёзное технологическое отставание, зависимость от зарубежных технологий, острый кадровый дефицит. Участники рынка и эксперты подчёркивают: прямо сейчас отрасли нужна не красивая стратегия, а экстренная помощь.
Основатель и основной владелец «Эксмо-АСТ» (входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и другие) Олег Новиков приобрел Можайский полиграфический комбинат, сообщили «Ведомости». Доля в 88% обошлась в 500 млн рублей. Покупка типографий поможет группе решить проблему с дефицитом производственных мощностей по выпуску книг.
Минфин обсуждает концепцию ИИС третьего типа. С его помощью министерство планирует вернуть доверие инвесторов.
Какие есть проблемы и трудности
Рынок лизинга в России в первом полугодии сократился на 19% год к году и составил 770 млрд рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленном при участии Объединенной лизинговой ассоциации. Данные приводит РБК.
Российские авиакомпании в августе перевезли почти 11,3 млн пассажиров — на 19% меньше по сравнению с августом 2021 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные статистики, которые видел источник «Ведомостей», близкий к Минтрансу. Статистику подкосили закрытые аэропорты юга страны и невозможность поехать за рубеж в отпуск.
Контекст
Интерес россиян к аппаратным криптокошелькам, резко взлетевший на фоне «операции» и активной релокации, снижается. Объём продаж устройств на крупнейших маркетплейсах упал почти вдвое, некоторые участники рынка говорят об избытке предложения, пишет «Ъ».
Выдачи кредитных карт в августе подскочили более чем на четверть, сообщили РБК в двух бюро кредитных историй. На спрос повлияли восстановление рынка, падение реальных доходов и сборы детей в школу, говорят эксперты.
Новости предыдущего дня, 12 сентября — здесь.
Собирать в школу детей в кредит - это безусловный прорыв.
Уже который год наблюдаю рекламу кредитования под сборы в школу. Это 3,14здец какой-то товарищи, иначе не сказать. Недопустимо в наше время в потенциально небедной стране такое положение дел.
Не стоит путать кредиты и кредитные карты. Можно собрать ребенка с кредитки деньгами банка, пока твои эти 110 дней без % лежат на накопительном счету и зарабатывают процентик. Потом погашается кредитка и без переплат имеешь профит
"Министерство предлагает участникам рынка координировать «исследования в области передовых технологий», увеличить мощности «в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами», создать (фактически с нуля) отрасль электронного машиностроения и, наконец, отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники... Все это, по замыслу Минпромторга, произойдет до 2030 года, а дальше переродившаяся российская микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки»"
С нуля. Микроэлектроника. До 2030-го года. Удачи ребятам.
Нормально всё у нас будет с микроэлектроникой. Вот у меня сосед Петя Батон недавно с кичи откинулся, так он своими руками электрокипятильник из проводов и лезвий для бритвы за пять минут сделать может! Это что, разве не микроэлектроника?
Ну не могут же они сказать "Продаст ASML литографы - будет микроэлектроника, не продадут - не будет, авось продадут в 2030-ом"
С Днём программиста и парикмахера! День один, праздники разные.
«Удивительно», но клиенты Сбера не держат на счетах валюту (которую имеет смысл держать).
Минпромторг признал-таки серьёзную отсталость страны в микроэлектронике и кадровый дефицит. Понадобилось потрясение, чтобы это осознать.
У Эксмо-АСТ теперь есть свой полиграфический комбинат — для решения проблем с выпуском книг.
ИИС третьего типа обсуждает Минфин. Как диабет, только ИИС и третьего.
РФ сокращает лизинг. Зато, извините, жопинг усиливается ежедневно
Авиаперевозки пассажиров падают, что неудивительно. Хорошо, что летают.
Физические криптокошельки уже не так интересны любопытным россиянам, наигрались, видимо.
Бедность и школа толкают людей в окна выдачи кредитных карт. Круговая финансовая кабала.
У меня всё. Великолепного всем дня и прекрасного настроения 🤘🏻
Госсссподяяя. Ну есть те, кто собирал детей в кредит. Кредиткой. Ну из года в год это обсасывают. Ну кому это интересно без точных цифр. Ну это же блять ну какой то шлак уже а не новость. Про какого то коня в вакууме. Число любителей кредиток оно одно и тоже +-5%. Это же число равно людям не умеющим планировать или не любящим это делать. Долбаёбам уже не дают (надеюсь) Остальные люди при первой же возможность закрывают это дело с подтверждающими документами.
Ёптать ну бедные бледнеют, богатые богатеют. Рождённые ползать летать не смогут. Кто не работает тот ест. Воровать надо по крупному.
КТО ТУТ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ?)) 🤢
Все кто дисят, это люди набравшие кредитов? Обидно стало да? КРИЗИС - ЭТО отсутствие иллюзий. Поздравляю вас)
Покупка типографий поможет группе решить проблему с дефицитом производственных мощностей по выпуску книг.
Чел, который убил практически всю современную художественную литературу в 2013 и печатающий низкопробный шлак, наращивает мощности по воспитанию безвкусных читателей.
Движемся дальше...
Прививать привычку к хорошим книгам должны родители, а не книгоиздатели. Они просто печатают то, что пользуется спросом. Это все равно, что сказать:"Телевизор плохо воспитывает наших детей".
Кто-нибудь держит сбережения в китайских юанях? 🤣
Китайцы.
Только в индийских рупиях 😎
"Российские авиакомпании в августе перевезли почти 11,3 млн пассажиров — на 19% меньше по сравнению с августом 2021 года."-всего на 19? мне казалось этот процент должен быть больше
ну условный Вася поехал не на Итальянский пляж, как в 2021, а в Турцию в этом году.
А те 19% - это совсем бедные и те, кто боится сейчас высовываться куда-то.
В регионах еще за прошлые «сборы в школу садик не отдали», пандемийные кредиты, а тут новые, на базовые вещи, школа, одежда. К НГ еще микро наберут, чтоб голодными не остаться. Причино-следственная связь потихоньку начнет набирать обороты 😅
- Мам, дай денег на песочницу в столовой
- Сын, вот тебе кредитка Тинькофф Джуниор
Это получается, чтоб собрать ребенка в школу нужно оформлять кредит?
Как кредитная карта поможет при падении доходов, я не понимаю? Кредитная карта становится актуальной при росте дохода, когда открываются возможности откладывать деньги.