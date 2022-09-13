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Источник: brobank.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 сентября: доллар — 60,45 рублей, евро — 61,31 рубль.

Курсы валют на Forex к 07:32 мск: доллар — 60,32 рубля, евро — 61,10 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,81 рубль.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,61 рублей, евро — по 67,29 рублей.

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Кто и как адаптируется к изменениям

С начала кризиса клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты — китайские юани, индийские рупии и другие.

Минпромторг подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, выяснил «Ъ». В документе чиновники признают серьёзное технологическое отставание, зависимость от зарубежных технологий, острый кадровый дефицит. Участники рынка и эксперты подчёркивают: прямо сейчас отрасли нужна не красивая стратегия, а экстренная помощь.

Основатель и основной владелец «Эксмо-АСТ» (входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и другие) Олег Новиков приобрел Можайский полиграфический комбинат, сообщили «Ведомости». Доля в 88% обошлась в 500 млн рублей. Покупка типографий поможет группе решить проблему с дефицитом производственных мощностей по выпуску книг.

Минфин обсуждает концепцию ИИС третьего типа. С его помощью министерство планирует вернуть доверие инвесторов.

Какие есть проблемы и трудности

Рынок лизинга в России в первом полугодии сократился на 19% год к году и составил 770 млрд рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленном при участии Объединенной лизинговой ассоциации. Данные приводит РБК.

Российские авиакомпании в августе перевезли почти 11,3 млн пассажиров — на 19% меньше по сравнению с августом 2021 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные статистики, которые видел источник «Ведомостей», близкий к Минтрансу. Статистику подкосили закрытые аэропорты юга страны и невозможность поехать за рубеж в отпуск.

Контекст

Интерес россиян к аппаратным криптокошелькам, резко взлетевший на фоне «операции» и активной релокации, снижается. Объём продаж устройств на крупнейших маркетплейсах упал почти вдвое, некоторые участники рынка говорят об избытке предложения, пишет «Ъ».

Выдачи кредитных карт в августе подскочили более чем на четверть, сообщили РБК в двух бюро кредитных историй. На спрос повлияли восстановление рынка, падение реальных доходов и сборы детей в школу, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 12 сентября — здесь.