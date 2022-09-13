{"id":13624,"url":"\/distributions\/13624\/click?bit=1&hash=6666e0ce9e1890c7a4fdeabb96bb0608389aa5cf338ca2d0d5a311d7df759191","title":"\u0420\u0430\u0437\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430\u043c, \u043d\u0430\u0436\u0438\u043c\u0430\u044f \u043e\u0434\u043d\u0443 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443","buttonText":"\u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e?","imageUuid":"827651f3-e3dc-5acf-9f6c-584f9a9de708","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Излишний калькулятор

Новости и тексты на фоне 202 дня «спецоперации»: россияне стали больше брать кредиток, бизнес — сокращать валютные счета Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2776 просмотров
Источник: brobank.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 сентября: доллар — 60,45 рублей, евро — 61,31 рубль.

Курсы валют на Forex к 07:32 мск: доллар — 60,32 рубля, евро — 61,10 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,81 рубль.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,61 рублей, евро — по 67,29 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

С начала кризиса клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты — китайские юани, индийские рупии и другие.

Минпромторг подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, выяснил «Ъ». В документе чиновники признают серьёзное технологическое отставание, зависимость от зарубежных технологий, острый кадровый дефицит. Участники рынка и эксперты подчёркивают: прямо сейчас отрасли нужна не красивая стратегия, а экстренная помощь.

Основатель и основной владелец «Эксмо-АСТ» (входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и другие) Олег Новиков приобрел Можайский полиграфический комбинат, сообщили «Ведомости». Доля в 88% обошлась в 500 млн рублей. Покупка типографий поможет группе решить проблему с дефицитом производственных мощностей по выпуску книг.

Минфин обсуждает концепцию ИИС третьего типа. С его помощью министерство планирует вернуть доверие инвесторов.

Купить рекламу Отключить

Какие есть проблемы и трудности

Рынок лизинга в России в первом полугодии сократился на 19% год к году и составил 770 млрд рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленном при участии Объединенной лизинговой ассоциации. Данные приводит РБК.

Российские авиакомпании в августе перевезли почти 11,3 млн пассажиров — на 19% меньше по сравнению с августом 2021 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные статистики, которые видел источник «Ведомостей», близкий к Минтрансу. Статистику подкосили закрытые аэропорты юга страны и невозможность поехать за рубеж в отпуск.

Контекст

Интерес россиян к аппаратным криптокошелькам, резко взлетевший на фоне «операции» и активной релокации, снижается. Объём продаж устройств на крупнейших маркетплейсах упал почти вдвое, некоторые участники рынка говорят об избытке предложения, пишет «Ъ».

Выдачи кредитных карт в августе подскочили более чем на четверть, сообщили РБК в двух бюро кредитных историй. На спрос повлияли восстановление рынка, падение реальных доходов и сборы детей в школу, говорят эксперты.

Новости предыдущего дня, 12 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
70 комментариев
Написать комментарий...
 nkmstudio

Собирать в школу детей в кредит - это безусловный прорыв.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Уже который год наблюдаю рекламу кредитования под сборы в школу. Это 3,14здец какой-то товарищи, иначе не сказать. Недопустимо в наше время в потенциально небедной стране такое положение дел.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Крокодил Крокодилович

Не стоит путать кредиты и кредитные карты. Можно собрать ребенка с кредитки деньгами банка, пока твои эти 110 дней без % лежат на накопительном счету и зарабатывают процентик. Потом погашается кредитка и без переплат имеешь профит

Ответить
Развернуть ветку
27 комментариев
Слегка Придурковатый

"Министерство предлагает участникам рынка координировать «исследования в области передовых технологий», увеличить мощности «в том числе за счет освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами», создать (фактически с нуля) отрасль электронного машиностроения и, наконец, отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники... Все это, по замыслу Минпромторга, произойдет до 2030 года, а дальше переродившаяся российская микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки»"

С нуля. Микроэлектроника. До 2030-го года. Удачи ребятам.

Ответить
Развернуть ветку
Равный татарин

Нормально всё у нас будет с микроэлектроникой. Вот у меня сосед Петя Батон недавно с кичи откинулся, так он своими руками электрокипятильник из проводов и лезвий для бритвы за пять минут сделать может! Это что, разве не микроэлектроника?

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Иван

Ну не могут же они сказать "Продаст ASML литографы - будет микроэлектроника, не продадут - не будет, авось продадут в 2030-ом"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

С Днём программиста и парикмахера! День один, праздники разные.

«Удивительно», но клиенты Сбера не держат на счетах валюту (которую имеет смысл держать).
Минпромторг признал-таки серьёзную отсталость страны в микроэлектронике и кадровый дефицит. Понадобилось потрясение, чтобы это осознать.
У Эксмо-АСТ теперь есть свой полиграфический комбинат — для решения проблем с выпуском книг.
ИИС третьего типа обсуждает Минфин. Как диабет, только ИИС и третьего.
РФ сокращает лизинг. Зато, извините, жопинг усиливается ежедневно
Авиаперевозки пассажиров падают, что неудивительно. Хорошо, что летают.
Физические криптокошельки уже не так интересны любопытным россиянам, наигрались, видимо.
Бедность и школа толкают людей в окна выдачи кредитных карт. Круговая финансовая кабала.

У меня всё. Великолепного всем дня и прекрасного настроения 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
морда наглая

Госсссподяяя. Ну есть те, кто собирал детей в кредит. Кредиткой. Ну из года в год это обсасывают. Ну кому это интересно без точных цифр. Ну это же блять ну какой то шлак уже а не новость. Про какого то коня в вакууме. Число любителей кредиток оно одно и тоже +-5%. Это же число равно людям не умеющим планировать или не любящим это делать. Долбаёбам уже не дают (надеюсь) Остальные люди при первой же возможность закрывают это дело с подтверждающими документами.

Ёптать ну бедные бледнеют, богатые богатеют. Рождённые ползать летать не смогут. Кто не работает тот ест. Воровать надо по крупному.
КТО ТУТ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ?)) 🤢

Ответить
Развернуть ветку
морда наглая

Все кто дисят, это люди набравшие кредитов? Обидно стало да? КРИЗИС - ЭТО отсутствие иллюзий. Поздравляю вас)

Ответить
Развернуть ветку
Bloody Kalash

Покупка типографий поможет группе решить проблему с дефицитом производственных мощностей по выпуску книг.

Чел, который убил практически всю современную художественную литературу в 2013 и печатающий низкопробный шлак, наращивает мощности по воспитанию безвкусных читателей.

Движемся дальше...

Ответить
Развернуть ветку
Yy Kk

Прививать привычку к хорошим книгам должны родители, а не книгоиздатели. Они просто печатают то, что пользуется спросом. Это все равно, что сказать:"Телевизор плохо воспитывает наших детей".

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Bloody Kalash

Кто-нибудь держит сбережения в китайских юанях? 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Китайцы.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Draxler

Только в индийских рупиях 😎

Ответить
Развернуть ветку
Айдар Каримов

"Российские авиакомпании в августе перевезли почти 11,3 млн пассажиров — на 19% меньше по сравнению с августом 2021 года."-всего на 19? мне казалось этот процент должен быть больше

Ответить
Развернуть ветку
красивое

ну условный Вася поехал не на Итальянский пляж, как в 2021, а в Турцию в этом году.
А те 19% - это совсем бедные и те, кто боится сейчас высовываться куда-то.

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Багратуни

В регионах еще за прошлые «сборы в школу садик не отдали», пандемийные кредиты, а тут новые, на базовые вещи, школа, одежда. К НГ еще микро наберут, чтоб голодными не остаться. Причино-следственная связь потихоньку начнет набирать обороты 😅

Ответить
Развернуть ветку
ED BARANOV

- Мам, дай денег на песочницу в столовой
- Сын, вот тебе кредитка Тинькофф Джуниор

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Ratkin

Это получается, чтоб собрать ребенка в школу нужно оформлять кредит?

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Ko

Как кредитная карта поможет при падении доходов, я не понимаю? Кредитная карта становится актуальной при росте дохода, когда открываются возможности откладывать деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 70 комментариев
null