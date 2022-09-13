Мишустин поручил Минфину, ЦБ и другим ведомствам согласовать позиции по регулированию майнинга в России до 19 декабря Статьи редакции
Они должны решить, как контролировать выпуск криптоактивов, владение, налогообложение и международные сделки с ними.
- К 19 декабря профильные ведомства и ЦБ должны согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга и использованию цифровых валют в международных расчётах, сообщает «Интерфакс».
- «Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов», — приводит издание сообщение правительства.
- В апреле 2022 года законопроект «О майнинге в РФ» внесли на рассмотрение Госдумы, но в мае сняли — в нём не была описана процедура налогообложения, требования к дата-центрам и операторам майнинга.
- Документ не поддержали Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, Минюст и Росфинмониторинг. Минфин согласился с идей регулирования оборота криптовалют, но добавил замечания к законопрокту.
- План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ. В мае он поменял позицию по майнингу в России — регулятор по-прежнему считает, что использование криптовалют внутри России несёт риски, но не против их применения в международных сделках. За несколько дней до этого Минфин доработал законопроект по регулированию криптовалюты — теперь он предлагает использовать её для оплаты по внешнеторговым контрактам.
1192 просмотров
У России два союзника: Алиэкспресс и майнинг (с) Александр 2
И два врага)
Дураки и дороги
Судя по происходящему как раз это наши союзники
Дороги то при чем
Только Михаил I, а не Александр II
Как паразиты, за любой ресурс цепляются, не оценивая его, не смотря на риски. Главное, что быстрым баблом запахло.
Быстрым и непонятным! Которое ещё и никак не регулируется пока. Значит что? Значит, надо срочно придумать правила регулирования и косить всё, куда додянутся!
Я думаю они видят переток бабла с москухни и банков в крипту, вот и суетятся.
Ликуют криптоинвесторы! И невдомёк им ещё, что это не им на благо, а «доходов государства для» 👆🏻
Ща биток в небо улетит
Ага, а потом Маск напишет, что у него чёт с утра пятка левая чесалась не как обычно и 3,14зда битку опять 😊
Весь этот квартирногаражный майнинг до первого пожара с десятком жертв просуществует
А потом (или сразу) создадут нац. агенство страхования майнеров и мегананогоскорпорацию по защите всего майнинга от здравого смысла.
Вы что, там пилить и пилить ещё...
"не была описана процедура налогообложения"
"ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию"
Интересно, а ФСБ тут каким боком? )))
Так ведь "крипто" – это ФСБ, "валюта" – это ФНС. Хотя и валюта скоро тоже будет ФСБ.
Все верно, ФСБ вставит свои пять копеек
Скорее заберёт свои пять процентов.. ой копеек конечно...
Расстрелять!
В отставку
Крипта уже давно превратилась в то, чем она изначально не должна была быть. Поэтому похуй, пляшем.
Повангую:
Майнинг по паспорту через пул ростелека, который за 20млрд бюджетных денег будет разработан к 2025му году 🤣
Опережающими темпами на чипах, выковыриваемых сбером из карт!