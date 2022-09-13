Финансы
Маша Цепелева

Мишустин поручил Минфину, ЦБ и другим ведомствам согласовать позиции по регулированию майнинга в России до 19 декабря Статьи редакции

Они должны решить, как контролировать выпуск криптоактивов, владение, налогообложение и международные сделки с ними.

  • К 19 декабря профильные ведомства и ЦБ должны согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга и использованию цифровых валют в международных расчётах, сообщает «Интерфакс».
  • «Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов», — приводит издание сообщение правительства.
  • В апреле 2022 года законопроект «О майнинге в РФ» внесли на рассмотрение Госдумы, но в мае сняли — в нём не была описана процедура налогообложения, требования к дата-центрам и операторам майнинга.
  • Документ не поддержали Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, Минюст и Росфинмониторинг. Минфин согласился с идей регулирования оборота криптовалют, но добавил замечания к законопрокту.
  • План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ. В мае он поменял позицию по майнингу в России — регулятор по-прежнему считает, что использование криптовалют внутри России несёт риски, но не против их применения в международных сделках. За несколько дней до этого Минфин доработал законопроект по регулированию криптовалюты — теперь он предлагает использовать её для оплаты по внешнеторговым контрактам.

#новость #криптовалюта #цб #минфин

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23 комментария
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 Невкусно и грустно

У России два союзника: Алиэкспресс и майнинг (с) Александр 2

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Драматический Кирилл

И два врага)

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Rabbit Rabbin

Дураки и дороги

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Soulis

Судя по происходящему как раз это наши союзники

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Isla Bonita

Дороги то при чем

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Вадим Д.

Только Михаил I, а не Александр II

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Драматический Кирилл

Как паразиты, за любой ресурс цепляются, не оценивая его, не смотря на риски. Главное, что быстрым баблом запахло.

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Вадим Д.

Быстрым и непонятным! Которое ещё и никак не регулируется пока. Значит что? Значит, надо срочно придумать правила регулирования и косить всё, куда додянутся!

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Цкуро Бесцветный

Я думаю они видят переток бабла с москухни и банков в крипту, вот и суетятся.

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Вадим Д.

Ликуют криптоинвесторы! И невдомёк им ещё, что это не им на благо, а «доходов государства для» 👆🏻

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Алеоп

Ща биток в небо улетит

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Вадим Д.

Ага, а потом Маск напишет, что у него чёт с утра пятка левая чесалась не как обычно и 3,14зда битку опять 😊

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segamega

Весь этот квартирногаражный майнинг до первого пожара с десятком жертв просуществует

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Вадим Д.

А потом (или сразу) создадут нац. агенство страхования майнеров и мегананогоскорпорацию по защите всего майнинга от здравого смысла.
Вы что, там пилить и пилить ещё...

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Цкуро Бесцветный

"не была описана процедура налогообложения"
"ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию"
Интересно, а ФСБ тут каким боком? )))

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Вадим Д.

Так ведь "крипто" – это ФСБ, "валюта" – это ФНС. Хотя и валюта скоро тоже будет ФСБ.

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Alexey QuQu

Все верно, ФСБ вставит свои пять копеек

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EHF

Скорее заберёт свои пять процентов.. ой копеек конечно...

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Roman Missetskiy

Расстрелять!

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Антон Врублевский

В отставку

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Слегка Придурковатый

Крипта уже давно превратилась в то, чем она изначально не должна была быть. Поэтому похуй, пляшем.

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Anton Ryzhenko

Повангую:
Майнинг по паспорту через пул ростелека, который за 20млрд бюджетных денег будет разработан к 2025му году 🤣

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Вадим Д.

Опережающими темпами на чипах, выковыриваемых сбером из карт!

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