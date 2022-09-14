Финансы
Полина Лааксо

ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России Статьи редакции

Правда, это касается только организаций из «дружественных» стран.

  • Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на перечень инициатив по развитию финансового рынка от ЦБ и Минфина. Сейчас активность таких банков в России невысокая, поскольку открывать они могут только дочерние компании. К филиалам же требования ниже.
  • Эксперты полагают, что в основном филиалы будут только открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц — и то, скорее всего, с ограничениями по суммам остатков и объёмам операций. Привлекать их же средства во вклады, заниматься инкассацией, а также предлагать покупку и продажу валюты за пределами Мосбиржи они, вероятно, не смогут.
  • Зато, по словам экспертов, филиалы иностранных банков могли бы помочь России организовать валютные расчёты по внешнеторговым операциям и привлечь инвестиции в экономику. Особенно если учесть, что риски сотрудничества с ними невелики: уровни процентных ставок и норм резервирования в «дружественных» странах мало отличаются от российских.
  • Запрет на открытие филиалов иностранных банков был введён в 2013 году. Тогда правительство считало, что у зарубежных финансовых организаций могут возникнуть конкурентные преимущества перед российскими компаниями. Они не должны были отчитываться перед ЦБ и соблюдать нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования.

#банки #новость

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41 комментарий
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 Слегка Придурковатый

Говорят, ЦБ Эритреи (на фото) уже изъявил желание открыть филиал в России.

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Пришелец 13

Когда узнал, что ЦБ разрешил открыть филиал в России.

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Skyray

А что говорит Ваканда?

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Дмитрий Галыгин

Ну сразу видно, серьезная организация😂

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Sharik Sharikov

- поможет привлечь инвестиции

Хахахахаха , это самый смешной мем за сегодня , какие инвестиции ? Кто сюда пойдёт и понесёт свои деньги ? Конго ? Уганда ? Бурунди? Все инвесторы за копейки продают активы на миллионы долларов и валят из токсичной страны , какие инвестиции ? Забудьте лет на 50 это слово в принципе

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Anton Ryzhenko

Афганские героиновые деньги, северокорейские, нефтяные шариатные из ирана... Много какие можно выбрать, главное чтобы потом не сожалеть...

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Пришелец 13

С Северной Корее и Афганистане очень много денег же, не знают уже, куда их девать.

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arty

У партийных вождей и духовных лидеров, как всегда, должно быть много.

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Светлана

инвесторы, типа индусов в радостью забегут, Российские власти готовятся «распечатать» фонд открытых в советские времена месторождений, чтобы возродить добычу редкоземельных и стратегических металлов, производство которых было почти полностью утрачено после развала СССР. Только зачем они нужны. Опять все одно и тоже, кому продаться.

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Леонид Гнездилов

Убегут они с радостью, как тут работать? Не смешите

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Светлана

а зачем они нужны?

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Denis Nichik

Так как раз китайцы с индусами за копейки эти активы и купят

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Азиатский Таксист

Талиб Банк

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Цкуро Бесцветный

Ну не случайно же недавно пошли разговоры о принятии закона об исламском банкинге)))

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Светлана

Зачем они нужны? Речь похоже об иранских , турецких банках? Одних пиявок сменить на других.

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Skyray

Чтобы можно было заходить и говорить: "НИХУЯ СЕБЕ, СМОТРИТЕ, ИНДУСЫ!"

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Светлана

вот именно, одних погонял сменить на других. Все неймется прилечь под кого то.

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Alex Danry

Видимо карты Турецкие и казахские пополнять)

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Андрей Мельник

Скорее турецких, индусских, китайских и арабских. А зачем нужны? Так чтобы легче за параллельный импорт платить было.

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Alex

Судя по сообщениям Светлана не пользуется импортом в принципе.

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Андрей Мельник

Судя по комментариям - это застрявшая в СССР консерватора, якобы из Мюнхена

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Bezoblachno

Это удар по карточному туризму?

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Дмитрий Галыгин

А зачем мы им на таких условиях?

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Skyray

Вопрос один: нахуя, а главное зачем им международное сотрудничество в стране без доллара? :)

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Светлана

при чем здесь доллар, речь именно о без долларовых расчетах с этми банками.

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Леонид Гнездилов

А зачем им бездоллары?))

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Леонид Гнездилов

А зачем им бездоллары?))

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Азиатский Таксист
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M-S-R

Хоть так - предложение здравое

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Светлана

скупят немногие работающие предприятия и привет, опять все колониальное, только теперь у индусов - турков.

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badResistor

Это одно из условий сотрудничества с Китаем?
Я так понимаю у них очень жесткие монетарные политики для других государств и просто так с рф они не хотят вести дела и расчеты

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Светлана

Выгнали одних, пришли другие, еще хуже. И зачем это все?

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Salena_ya

Чтобы не ездить в Киргизстан за картами?

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Леонид Гнездилов

Затем, что никто никого не выгнал, а сами ушли, за копейки продав или бросив активы. А завлекали 30 лет, чтоб хоть что-то делалось

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Светлана

никого не завлекали, сами приперлись, с трудом выгнали, теперь очередные дармоеды лезут.

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Alex

Что значит «лезут» ? В заголовке новости написано «ЦБ предложил..» это Россия предложила!

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Светлана

индусы занесли чемоданчик в ЦБ, вот "Россия и предложила"

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Федор Завитухин

честно говоря все это выглядит как последние попытку удержаться на плаву

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Светлана

чушь, это хорошо продуманный, далеко идущий план по разделу мира.

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Цкуро Бесцветный

Интересно, а карты Виза/Мастеркард они смогут выдавать, ну чтобы в Беларусь и Казахстан не ездить?

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arty

— Мама, я вышла замуж за иностранца.
— Какая радость!
— Сарбуланд, заходи.

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