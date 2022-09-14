ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России Статьи редакции
Правда, это касается только организаций из «дружественных» стран.
- Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на перечень инициатив по развитию финансового рынка от ЦБ и Минфина. Сейчас активность таких банков в России невысокая, поскольку открывать они могут только дочерние компании. К филиалам же требования ниже.
- Эксперты полагают, что в основном филиалы будут только открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц — и то, скорее всего, с ограничениями по суммам остатков и объёмам операций. Привлекать их же средства во вклады, заниматься инкассацией, а также предлагать покупку и продажу валюты за пределами Мосбиржи они, вероятно, не смогут.
- Зато, по словам экспертов, филиалы иностранных банков могли бы помочь России организовать валютные расчёты по внешнеторговым операциям и привлечь инвестиции в экономику. Особенно если учесть, что риски сотрудничества с ними невелики: уровни процентных ставок и норм резервирования в «дружественных» странах мало отличаются от российских.
- Запрет на открытие филиалов иностранных банков был введён в 2013 году. Тогда правительство считало, что у зарубежных финансовых организаций могут возникнуть конкурентные преимущества перед российскими компаниями. Они не должны были отчитываться перед ЦБ и соблюдать нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования.
2444 просмотров
Говорят, ЦБ Эритреи (на фото) уже изъявил желание открыть филиал в России.
Когда узнал, что ЦБ разрешил открыть филиал в России.
А что говорит Ваканда?
Ну сразу видно, серьезная организация😂
- поможет привлечь инвестиции
Хахахахаха , это самый смешной мем за сегодня , какие инвестиции ? Кто сюда пойдёт и понесёт свои деньги ? Конго ? Уганда ? Бурунди? Все инвесторы за копейки продают активы на миллионы долларов и валят из токсичной страны , какие инвестиции ? Забудьте лет на 50 это слово в принципе
Афганские героиновые деньги, северокорейские, нефтяные шариатные из ирана... Много какие можно выбрать, главное чтобы потом не сожалеть...
С Северной Корее и Афганистане очень много денег же, не знают уже, куда их девать.
У партийных вождей и духовных лидеров, как всегда, должно быть много.
инвесторы, типа индусов в радостью забегут, Российские власти готовятся «распечатать» фонд открытых в советские времена месторождений, чтобы возродить добычу редкоземельных и стратегических металлов, производство которых было почти полностью утрачено после развала СССР. Только зачем они нужны. Опять все одно и тоже, кому продаться.
Убегут они с радостью, как тут работать? Не смешите
а зачем они нужны?
Так как раз китайцы с индусами за копейки эти активы и купят
Талиб Банк
Ну не случайно же недавно пошли разговоры о принятии закона об исламском банкинге)))
Зачем они нужны? Речь похоже об иранских , турецких банках? Одних пиявок сменить на других.
Чтобы можно было заходить и говорить: "НИХУЯ СЕБЕ, СМОТРИТЕ, ИНДУСЫ!"
вот именно, одних погонял сменить на других. Все неймется прилечь под кого то.
Видимо карты Турецкие и казахские пополнять)
Скорее турецких, индусских, китайских и арабских. А зачем нужны? Так чтобы легче за параллельный импорт платить было.
Судя по сообщениям Светлана не пользуется импортом в принципе.
Судя по комментариям - это застрявшая в СССР консерватора, якобы из Мюнхена
Это удар по карточному туризму?
А зачем мы им на таких условиях?
Вопрос один: нахуя, а главное зачем им международное сотрудничество в стране без доллара? :)
при чем здесь доллар, речь именно о без долларовых расчетах с этми банками.
А зачем им бездоллары?))
А зачем им бездоллары?))
Хоть так - предложение здравое
скупят немногие работающие предприятия и привет, опять все колониальное, только теперь у индусов - турков.
Это одно из условий сотрудничества с Китаем?
Я так понимаю у них очень жесткие монетарные политики для других государств и просто так с рф они не хотят вести дела и расчеты
Выгнали одних, пришли другие, еще хуже. И зачем это все?
Чтобы не ездить в Киргизстан за картами?
Затем, что никто никого не выгнал, а сами ушли, за копейки продав или бросив активы. А завлекали 30 лет, чтоб хоть что-то делалось
никого не завлекали, сами приперлись, с трудом выгнали, теперь очередные дармоеды лезут.
Что значит «лезут» ? В заголовке новости написано «ЦБ предложил..» это Россия предложила!
индусы занесли чемоданчик в ЦБ, вот "Россия и предложила"
честно говоря все это выглядит как последние попытку удержаться на плаву
чушь, это хорошо продуманный, далеко идущий план по разделу мира.
Интересно, а карты Виза/Мастеркард они смогут выдавать, ну чтобы в Беларусь и Казахстан не ездить?
— Мама, я вышла замуж за иностранца.
— Какая радость!
— Сарбуланд, заходи.