Финансы
Полина Лааксо

«Ъ»: банки не спешат подключать «СБПэй», хотя должны были сделать это до 1 июля Статьи редакции

Они не понимают, какую выгоду могут получить, и потому считают, что проще заплатить штраф.

  • Подключиться к «СБПэй» все кредитные организации с универсальной лицензией были обязаны до 1 июля 2022 года. Однако на 14 сентября приложение работает не у всех: его нет у «Альфа-банка», «Открытия» и «Тинькофф». В списке также «Газпромбанк» и «Сбер», которые занимаются подключением уже больше месяца. Об этом рассказал «Коммерсантъ».
  • «СБПэй» — приложение ЦБ на базе системы быстрых платежей. Оно разработано «Национальной системой платёжных карт» — оператором системы «Мир». Его запустили в 2021 году, но вопрос об обязательном подключении встал после приостановки в России работы Apple Pay и Google Play.
  • Изначально банки должны были подключить «СБПэй» до 1 апреля 2022 года, но срок перенесли на 1 июля, поскольку организации не успевали. Теперь ЦБ утверждает, что времени на подключение было предостаточно, поэтому тех, кто игнорирует требования, могут ждать «надзорные меры».
  • По словам экспертов, причина медлительности банков в их скептическом отношении к получению прибыли при оплате через СБП. Они сомневаются, что «СБПэй» увеличит активность клиентов, поскольку «само подключение не предполагает инвестиций в продвижение сервиса». И считают, что комиссия с карт принесёт больше доходов. По этой причине им проще заплатить штрафы, чем тратить время и деньги на внедрение и развитие системы.
  • Не особо рады платежам через СБП также некоторые магазины и покупатели. Первые отмечают, что при оплате по QR-кодам увеличивается время обслуживания клиентов на кассе. Вторые — что нет «значимых бонусов» (скорее всего, речь о том, что с таких платежей не начисляется кешбэк, — vc.ru).
Источник: ФЭБ

#новость #сбпэй

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76 комментариев
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 Вадим Д.

«Они не понимают, какую выгоду могут получить, и потому считают, что проще заплатить штраф» – просто гениально и снимает массу вопросов по многим направлениям сразу! 🤝🏻
Сливы данных – туда же, отлично подходят к этой модели.

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Иван Серик

Даёшь оборотные штрафы!

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1 комментарий
Макс

Ну при оплате картой я получаю кэшбэк. А при оплате СБП я не вижу выгоды, поэтому мне как покупателю тоже СБП не интересен.. Разве что в редкие моменты, когда забыл карту..

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1 комментарий
Andrey S

Банки не понимают, почему они должны создавать альтернативу эквайрингу с комиссией в 3% и терминалом по подписке

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2 комментария
Sendero

Если цена товара за обычный эквайринг и СБП одинакова, зачем покупателям отказываться от кэшбека. А разную цену запрещает делать закон.

Более-менее хороший обходной путь нашёл Красное-Белое - начислять больше бонусов при оплате по QR-коду.

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TbMA

Красное и белое кажется дает дополнительную скидку в 1 процент при оплате через спб, а не бонусы. Но реально, этот способ замедляет обслуживание на кассе.

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4 комментария
Вася Пражкин
Если цена товара за обычный эквайринг и СБП одинакова, зачем покупателям отказываться от кэшбека.

В этом, кстати, и основная проблема для покупателей. Хоть бы кэшбэк сделали такой же, как и с оплатой картой. А лучше - чуть больше, тогда пойдут платить.

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Ярослав Яшин
> А разную цену запрещает делать закон.

Какой? Уточните, что нарушает, например Озон - где явно указана, что цена по их карте одна, для остальных другая.

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11 комментариев
Александр Соколов

хм, вот почему все хотят через СБП, чтоб я оплачивал....

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1 комментарий
Ксения Евсюкова

Я в упор не понимаю зачем мне, как покупателю этот сбп пей, карту достать не дольше, чем телефон и открыть приложение с камерой, а при этом кэша нет, в той же Альфе это просто минус тупо 1,5% для меня

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Egor Chusov

СБПэй это система для оплаты без карты. Списание происходит напрямую со счёта в российском банке.

В данный момент многие продавцы предлагают скидки или повышенные бонусы за оплату через СБП, так как для них эквайринг при такой оплате существенно ниже чем при оплате картами.

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2 комментария
Bezoblachno

Оплата по qr коду прижилась в Южной Корее, во времена когда телефоны соседствовали с бумажными медиа и QR код для заказа и оплаты был единственным быстрым способом что-то купить. Например заказать домой ланч из меню на стенде на выходе из метро.

А вот на кассе супермаркета это ужасно долго - замечание магазинов справедливы. Проще картой, раз наши NFC телефоны осиротели.

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Олежка

Чем оно лучше и быстрее того же Google Pay и Apple Pay? У НСПК же уже есть "достойная альтернатива" в лице Mir Pay, который работает на всех устройствах почти во всех терминалах (разве что на Android 13 не завезли). Зачем эта деградация с QR-кодами?

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Данил Соколов

Mir pay до сих пор адекватно не работает. Оплата проходит через раз или два. Постоянная ошибка в терминалах. Нет никакого вибро отклика после оплаты. Это кал, а не приложение

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14 комментариев
Egor Chusov

Mir Pay - это для оплаты картой МИР.

СБПей - это система, которая подключается напрямую к счёту в российском банке и списывает деньги напрямую со счёта. Никакие карты при этом не нужны, только участие банка в системе СБПей.

Вроде какая-то планируется функциональность даже с NFC

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Д Хб

На iPhone работает?

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2 комментария
Alexey Dymov

Оно дешевле для магазина

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Максим Рыков

13 уже пашет. Pixel 4a

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1 комментарий
Иван

Платить долго и неудобно, кэшбэка нет, повышенных процентов по вкладам нет. Да пусть идут лесом со своим СБП

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Alexey Dymov

Думаю, что на подключение СБПэй требуется 1,5-2 месяца работы, включая тестирование и отладку. Стоить это должно не больше 1 млн рублей ФОТ.
Сомневаюсь, что банкам проще платить штрафы, чем подключить СБПэй.

Скорее, банки не хотят становиться просто бэком по обеспечению работы приложения ЦБ. Им нужно, чтобы клиент пользовался их собственным приложением.

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Слегка Придурковатый

Стопудова. Это как ситуация с СБП, когда Сбер до последнего тянул его внедрение.

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1 комментарий
МГ

1 млн рублей ФОТ на 1,5-2 месяца, вы считаете, что новый механизм оплаты в банке 2 человека внедрять будут?

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2 комментария
Eozvarit

Это вы про бэк-энд только говорите. А нужно еще обновить терминальное ПО - qr-код генерируется на карточном терминале, обучить всех мерчантатов и обновить им раздатку.
Коллега, проект завершается, когда им начинают полноценно пользоваться функциональные пользователи, а не когда пулреквест шипнул

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1 комментарий
Roll Null

Очень долго стою в очереди и жду пока впереди меня люди оплатят по куар коду)) пока я и сам не вижу смысла в нем)

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Национальный коктейль

А можно было заказать с доставкой в ближайший пункт выдачи ...

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Nikita Frontend Developer

Подскажите, оплата по QR расходует месячный лимит по СБП переводам?

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Галя Перидол

Да

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Ростислав Максимов

Пока они тестируют работу с NFC, особого смысла в приложении нет, в будущем только как альтернатива Миру, хотя приложение Мир работает более менее нормально. В связи с последними событиями, у нас быстро перевели все на данную систему, так что ещё одно приложение не обязательно, только при наличии карт других систем.

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Dmitry Kr

Очень нужна поддержка NFC

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Владимир

Приложение должно быть одно на все банки и должно быть легковесным и простым. Иначе кто в лес, кто по дрова. Особенно это касается вледльцев техники apple

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Alexey Dymov

Как владельцы техники apple влияют на приложение?

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Вячеслав Пономарёв

Лучше бы обязали все банки к каждому карточному продукту иметь версию с системой МИР.

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Павел

у яблочников спросите

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