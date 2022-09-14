Сервис аренды электросамокатов Whoosh запланировал IPO на Мосбирже в 2022-2023 году — Forbes Статьи редакции
Компания хочет привлечь $100 млн с оценкой в $400 млн, говорит источник.
- Об подготовке Whoosh к первичному публичному размещению акций рассказали Forbes источник среди инвестбанкиров и один из частных инвесторов проектов на стадии pre-IPO. Информацию подтвердили ещё два источника — в компании, которая инвестирует в кикшеринг, и к сервису-конкуренту Whoosh.
- Последний источник утверждает, что Whoosh проведёт IPO в четвёртом квартале 2022 года, так как это «лучшее время, исходя из сезонности бизнеса». Информацию подтверждает частный инвестор на рынке pre-IPO. Источник в компании, которая инвестирует в кикшеринг, называет другой срок — конец 2023 года.
- Whoosh хочет привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей по курсу на 14 сентября) с оценкой $400 млн (около 24 млрд рублей), рассказал источник издания среди инвестбанкиров. Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что оценка Whoosh — от 16 до 24 млрд рублей, сервис может достичь верхней границы, если покажет выручку за 2022 год не менее 6 млрд рублей. Выручка Whoosh за 2021 год составила 4,1 млрд рублей, а в первом полугодии 2022-го — 3,2 млрд рублей, пишет издание.
- Публичным размещением Whoosh занимается «Сбербанк», говорит частный инвестор, вкладывающий в компании на стадии pre-IPO. В Whoosh не подтвердили, но и не опровергли возможные планы по IPO. В сервисе добавили, что «рассматривают разные стратегические варианты развития, включая возможности на рынках капитала». В «Сбербанке» не ответили на запрос.
- В июне 2022-го Whoosh разместил облигации на Московской бирже и закрыл книгу заявок на сумму 3,5 млрд рублей, планировал — на 3 млрд рублей. Деньги хотели потратить на погашение кредитов и удлинение долгового портфеля.
- В феврале 2021 года Whoosh привлёк 1,9 млрд рублей от структур ВТБ и «Открытия». «ВТБ Капитал Инвестиции» получил 13,7% проекта, 73,36% осталось у основателей (доли были в залоге у «Открытия»), 12,95% — у инвесткомпании Ultimate Capital. В начале 2022-го компания привлекла еще 3,8 млрд рублей в виде займа от «одной из банковских структур».
- Whoosh работает с апреля 2019 года, его запустили бывшие топ-менеджеры S7 Group Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.
- В начале 2022 года Whoosh планировал запуск в нескольких городах Европы, но в итоге продал актив гендиректору эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве.
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Это каких, российских долларов?
Таких
это ты не угадал, достаточно крепкий середнячок из африканских денег
Главное, дружественных!
Я бы добавил: знаменитых российских долларов!
Ну в этом году желающих инвестировать в акции, еще и IPO, будет просто пруд-пруди.
Теперь самокаты будут разбросаны ещё больше на тротуарах
Заебали эти говноповозки, да.
Хоть я сам пользуюсь ими периодически, но оставлять по средине дороги - это тот еще дебилизм
Отличные инвестиции, покупаешь акции зимой, продаёшь летом - надёжный план, как швейцарские часы
Хотят привлечь $100 млн, а получится то в рупии
В целом то успехов, хоть где-то и что-то
Ещё одно наИПО. Зачем им это, кончились деньги у ВТБ?
Надеюсь с выходом они обновят самокаты и уберут развалюхи, которые уже на добром слове работают.
Предполагаю крутой выход и пике вниз, в течении пары месяцев, после некий отскок и этак на - 65% лёгкое подписание. А с чего по другому, риск добавляет и отсутствие необходимого законодательства и другие риски - читай не перечитай в инет. Но после падения я бы взял, этакая Astra или Вижин по русски, новостные вбросы обеспечат не плохой приход трейдеру. Типа сегодня кто то кого то сбил и падение на 40, завтра мы все решили и взлет на 50)
Я ненавижу этих типов на самокатах,- в особенности с девушками, на два самоката ведь не накопили, - они портят обстановку на улицах.
Так еще и опасно так-то, вдвоем кататься на одном, умники, блин
Конечно опасно. И для них, и для окружающих.
Если бы не непредсказуемость российского законодательства то было бы интересно. Хочется или нет за шерингом и другим совместным потреблением будущее, а развитие блокчейна его будет только расширять. Где то читал как через блокчейн купили землю под город и децентрализированно принимают решение. Чем не демократия в чистом виде?
А где сейчас предсказуемость для инвестора с российскими корнями?
Предсказуемо деньги хранить дома в сейфе)
В какой валюте? В какой стране? Вопросов масса, а доходность печальна при любых раскладах.
В "вжуху" просмотрю в рамках диверсификации своих рисков. Да и сервис, мне как пользователю, симпатичен. Ещё бы ограничить парковки по центру тротуаров и совсем красота будет.
Дивы платить будут?
нет конечно, просто фаундеры по бырому кэшируются
Бесплатными минутами на самокате будут платить.
Минутами)
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Неудачное время для IPO
Катись, катись, IPO, только как бы не на дно.
Из всех трёх игроков на рынке у whoosh самые дурацкие условия аренды самокатов, плюс любимый приём неожиданно списать денег за продление подписки :)
Лайк! Я прикуплю немного
Всем инвесторам советую вкладываться - золотое дно! Вот вам на примере Яндекса (у них цены те же). Я недавно сравнил - по одному маршруту проехать на самокате дороже, чем на такси! При этом расходы на содержание таксопарка и кучки самокатов, как вы понимаете, несоизмеримы.
Гореть им всем в аду с их самокатами.
Я премиальный клиент Тинькофф, который вещает на каждом углу, что они экосистема, но при этом у них нет собственного самокатного сервиса или дажче доступа к провайдерам, в частности к Whoosh
Даже вип-кассы в пятерочке нет…
И вип кабинок в туалетах «весело и точка»…
И правда, хреноватая экосистема
Смешно глядеть на юмористов, которым нравится жить в дерьме
Транспорт ключевая потребность, уж точно должна быть частью экосистемы
Здравствуйте. Whoosh - это наш партнер. С подключенной подпиской Tinkoff Pro или Premium вы получаете повышенный кэшбэк и дополнительные бонусы за аренду.
А каком кэшбек может идти речь, если премиальные клиенты Тинкофф не имеют возможности воспользоваться сервисом Whoosh? Доступа то нет.
Доступа нет, а повышенный кэшбэк есть! Магия.
Совок, пиздеж и барыги
В нашем приложении есть отдельная недельная и месячная подписка на этот сервис, в рамках которой мы будем начислять кэшбэк на стоимость этой подписки и вы получите дополнительные бонусы. Если у вас подключена подписка Premium, то в мобильном приложении, на странице "Главная", сверху, нажмите на ваше имя. После вы увидите полоску с названием Premium, нажмите на нее и попадете на панель управления подписками и сервисами. Там вы увидите, какие еще подписки можете подключить. Одной из них и будет Whoosh.
Научитесь читать, прежде чем отвечать. У вас платные примеальные клиенты не имеют доступ к приложению Whoosh, какие нахер подписки