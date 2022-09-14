«Яндекс» представил цифровую дебетовую карту с дополнительным кэшбеком для подписчиков «Плюса» Статьи редакции
Это следующий шаг в развитии «Счёта», который компания запустила весной для оплаты своих сервисов.
- Открыть карту платёжной системы «Мир» можно бесплатно в приложениях «Яндекс Go», «Маркет» и «Драйв», объявила компания. Для этого нужно зайти в способы оплаты, выбрать «Карту Плюса» и подтвердить номер телефона. Пополнить её можно без комиссии через Систему быстрых платежей.
- Подписчики «Плюса» получат дополнительный кэшбек баллами — 3% за покупки в сервисах «Яндекса» и 1,5% за остальные. Карта работает в интернет- и офлайн-магазинах с помощью приложения Mir Pay на Android.
- Пользователи без подписки при открытии карты бесплатно получат 90 дней «Плюс Мульти», затем её можно будет продлить за 299 рублей в месяц. Если подписку не продлевать, картой можно будет пользоваться, но потратить кэшбек не получится.
- Начисленный кэшбек баллами можно тратить на покупки в «Лавке», «Заправках» и других сервисах «Яндекса». Баллы «Карты» будут суммироваться с баллами «Плюса». Например, кэшбек за поездку на такси в «Комфорте» при оплате «Картой Плюса» составит 13%.
- Карту также можно подключить к программе лояльности «Мира», чтобы получать дополнительный кэшбек от партнёров в рублях.
- Пользователи по умолчанию смогут тратить по карте не больше 15 тысяч рублей за раз и до 40 тысяч рублей в месяц. Уровень можно повысить до «Именного» с лимитом в 60 тысяч рублей для единоразовых трат и до 200 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно ввести паспортные данные и ИНН.
- «Карта Плюса» — следующий шаг в развитии «Счёта», который «Яндекс» запустил весной 2022 года, отметили в компании. Он позволял оплачивать её сервисы с дополнительным кэшбеком. Пользователи, у которых уже есть «Счёт», получат «Карту Плюса» автоматически в течение недели, ничего подтверждать заново не нужно. Если «Счёта» не было, открывается сразу «Карта».
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Что-то все предыдущие карты Яндекса прекратили существование.
Привет, попытка №3?
Условия то ставили до этого другие банки...
Сейчас попробую!
Ха, у меня до сих пор валяется, ей лет 6 наверное )
Потому что Яндекс не умеет оказывать сервис, а при любом вопросе отвечает "это не мы, мы всего лишь платформа"
бог любит троицу, может в этот раз повезет
Яндекс: Ох как намаялась я с тобой, моя попытка #5
Кэшбек то мы вам отсыпем, но сначала 299 за плюс, да?)
Иначе баллы плюса это всего лишь фантики, которые без подписки не списываются
А норм вы это придумали, кстати 🤡
* Первые 3 месяца бесплатно
Логичная логика, хочешь иметь баллы системы – будь подключён к системе, тут и придумывать ничего не нужно было
Все херня, давай по новой
1,5% кешбека на все траты это неплохо.
ну так-то уныленькие условия...
Это фантики, а не живые рубли. Поэтому такое себе предложение, на фоне кэшбэков 1,5-2% в других банках
Ага, только Яндекс тихой сапой поднял стоимость подписки Я+. Неделю назад в личном кабинете была указана одна цена за год, сейчас уже другая — выше. Никаких уведомлений о том, что подписка дорожает, Яндекс прислать не потрудился.
Через полгода скажут, что была рассылка пушами, но это проблема на вашей стороне, а плату на год вперед уже списали для вашего удобства, всего хорошего)
Ну вообще везде в новостях было и если не ошибаюсь, повышения будет с ноября только. Я на год оплатил, там меньше 2К вышло, а это сильно дешевле, чем раньше
Не то что бы дороже, просто всем навялили Плюс Мульти. Обычного плюса больше нет. Подключай маму, бабушку, дедушку, пусть кинопоиск смотрят. По этому поводу был посев в ТГ каналах, мол, смотрите, как круто!
Похуй.
больно
Мир пэй - неработающее говно, 2 раза пришлось переустанавливать приложение и 3 раза перепривязывать карту. Проще по куаркоду платить
А какой у вас телефон? У меня ксаоми проблема была только добавить карту, а теперь работает без сбоев.
Когда ЯЕда слила данные клиентов штраф был 60000 руб. Интересно, какой штраф будет когда эта ЯДыра сольет деньги клиентов?
Они скажут «надеемся на понимание».
В телеге, в коментах, уже были скрины о блокировках счётов.
Хороша была карта с альфой которая. Очень приятный кешбэк, активно начал пользоваться тогда сервисами яндекса
а пластиковые когда будут?
А нафига тебе пластик? Подкарточница лежит без дела?
ага, щазззззззз
Насколько дороже всё будет для счастливых обладателей карт? А вместо платы за обслуживание опять мульти впаривают. Таки Яндекс в своём стиле.
Опять эти разводы с +)
Мне как -то Яндекс вообще не зашел (
Плюс нужен только тем, кто на такси часто ездит и то Яндекс их наебывает, тарифы поднимает
Плюс нужен для владельцев яндекс станции
1,5% кэшбэка фантиками - разве это может мотивировать заводить у них карту?
Самое нормальное было бы если оформляешь эту карту,то подписка на плюс 200₽ и скидосы в такси на все тарифы.