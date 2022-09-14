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Садовый ключ

«Яндекс» представил цифровую дебетовую карту с дополнительным кэшбеком для подписчиков «Плюса» Статьи редакции

Это следующий шаг в развитии «Счёта», который компания запустила весной для оплаты своих сервисов.

  • Открыть карту платёжной системы «Мир» можно бесплатно в приложениях «Яндекс Go», «Маркет» и «Драйв», объявила компания. Для этого нужно зайти в способы оплаты, выбрать «Карту Плюса» и подтвердить номер телефона. Пополнить её можно без комиссии через Систему быстрых платежей.
  • Подписчики «Плюса» получат дополнительный кэшбек баллами — 3% за покупки в сервисах «Яндекса» и 1,5% за остальные. Карта работает в интернет- и офлайн-магазинах с помощью приложения Mir Pay на Android.
  • Пользователи без подписки при открытии карты бесплатно получат 90 дней «Плюс Мульти», затем её можно будет продлить за 299 рублей в месяц. Если подписку не продлевать, картой можно будет пользоваться, но потратить кэшбек не получится.
  • Начисленный кэшбек баллами можно тратить на покупки в «Лавке», «Заправках» и других сервисах «Яндекса». Баллы «Карты» будут суммироваться с баллами «Плюса». Например, кэшбек за поездку на такси в «Комфорте» при оплате «Картой Плюса» составит 13%.
  • Карту также можно подключить к программе лояльности «Мира», чтобы получать дополнительный кэшбек от партнёров в рублях.
  • Пользователи по умолчанию смогут тратить по карте не больше 15 тысяч рублей за раз и до 40 тысяч рублей в месяц. Уровень можно повысить до «Именного» с лимитом в 60 тысяч рублей для единоразовых трат и до 200 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно ввести паспортные данные и ИНН.
  • «Карта Плюса» — следующий шаг в развитии «Счёта», который «Яндекс» запустил весной 2022 года, отметили в компании. Он позволял оплачивать её сервисы с дополнительным кэшбеком. Пользователи, у которых уже есть «Счёт», получат «Карту Плюса» автоматически в течение недели, ничего подтверждать заново не нужно. Если «Счёта» не было, открывается сразу «Карта».
  • У «Яндекса» уже были карты «Яндекс.Плюс» с «Альфа-банком» и «Тинькофф». Последний закрыл программу лояльности в начале 2022 года, «Альфа-банк» перестал выпускать новые карты в феврале.

#новость #яндекс #яндексплюс

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66 комментариев
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 Вадим Д.

Что-то все предыдущие карты Яндекса прекратили существование.
Привет, попытка №3?

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Влад

Условия то ставили до этого другие банки...

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Иван Серик

Сейчас попробую!

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2 комментария
Protein Wars

Ха, у меня до сих пор валяется, ей лет 6 наверное )

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Копил и Верил

Потому что Яндекс не умеет оказывать сервис, а при любом вопросе отвечает "это не мы, мы всего лишь платформа"

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1 комментарий
Anton Katerin

бог любит троицу, может в этот раз повезет

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Павел Лебедев

Яндекс: Ох как намаялась я с тобой, моя попытка #5

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Деда Миша

Кэшбек то мы вам отсыпем, но сначала 299 за плюс, да?)
Иначе баллы плюса это всего лишь фантики, которые без подписки не списываются

А норм вы это придумали, кстати 🤡
* Первые 3 месяца бесплатно

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Олег

Логичная логика, хочешь иметь баллы системы – будь подключён к системе, тут и придумывать ничего не нужно было

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6 комментариев
Александр Волков

Все херня, давай по новой

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Fedor Ko

1,5% кешбека на все траты это неплохо.

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Виктор Пугай

ну так-то уныленькие условия...

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3 комментария
Ияза Гара

Это фантики, а не живые рубли. Поэтому такое себе предложение, на фоне кэшбэков 1,5-2% в других банках

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2 комментария
Alexey V

Ага, только Яндекс тихой сапой поднял стоимость подписки Я+. Неделю назад в личном кабинете была указана одна цена за год, сейчас уже другая — выше. Никаких уведомлений о том, что подписка дорожает, Яндекс прислать не потрудился.

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Деда Миша

Через полгода скажут, что была рассылка пушами, но это проблема на вашей стороне, а плату на год вперед уже списали для вашего удобства, всего хорошего)

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4 комментария
Олег

Ну вообще везде в новостях было и если не ошибаюсь, повышения будет с ноября только. Я на год оплатил, там меньше 2К вышло, а это сильно дешевле, чем раньше

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Михаил Мохорев

Не то что бы дороже, просто всем навялили Плюс Мульти. Обычного плюса больше нет. Подключай маму, бабушку, дедушку, пусть кинопоиск смотрят. По этому поводу был посев в ТГ каналах, мол, смотрите, как круто!

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2 комментария
СвяТой_ТапоК

Похуй.

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Там Ток

больно

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Александр Зайцев

Мир пэй - неработающее говно, 2 раза пришлось переустанавливать приложение и 3 раза перепривязывать карту. Проще по куаркоду платить

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Fedor Ko

А какой у вас телефон? У меня ксаоми проблема была только добавить карту, а теперь работает без сбоев.

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3 комментария
Дмитрий Дьяченко

Когда ЯЕда слила данные клиентов штраф был 60000 руб. Интересно, какой штраф будет когда эта ЯДыра сольет деньги клиентов?

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Alexey V

Они скажут «надеемся на понимание».

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Grandzlo

В телеге, в коментах, уже были скрины о блокировках счётов.

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Sokol

Хороша была карта с альфой которая. Очень приятный кешбэк, активно начал пользоваться тогда сервисами яндекса

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ляг, отдохни

а пластиковые когда будут?

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Олег

А нафига тебе пластик? Подкарточница лежит без дела?

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6 комментариев
Protein Wars

ага, щазззззззз

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ЯжПрограммист

Насколько дороже всё будет для счастливых обладателей карт? А вместо платы за обслуживание опять мульти впаривают. Таки Яндекс в своём стиле.

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Александр Кудин

Опять эти разводы с +)

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Yaroslava Markova

Мне как -то Яндекс вообще не зашел (

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Копил и Верил

Плюс нужен только тем, кто на такси часто ездит и то Яндекс их наебывает, тарифы поднимает

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Fedor Ko

Плюс нужен для владельцев яндекс станции

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2 комментария
Ияза Гара

1,5% кэшбэка фантиками - разве это может мотивировать заводить у них карту?

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Александр Трухачев

Самое нормальное было бы если оформляешь эту карту,то подписка на плюс 200₽ и скидосы в такси на все тарифы.

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