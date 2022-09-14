Финансы
Тактический файл

Минфин России оценил потери финансового сектора от санкций в «сотни миллиардов» долларов — Bloomberg Статьи редакции

Замороженные резервы ЦБ — $300 млрд, евробонды — 4,6 трлн рублей. Под санкциями 80% банковской системы, которая отрезана от SWIFT, нужного оборудования и ПО.

  • Российский финансовый сектор из-за санкций понёс только прямых убытков на «сотни миллиардов» долларов. Об этом говорится в презентации Минфина, с которой ознакомился Bloomberg. Документ ведомство представило на прошедшем 30 августа закрытом правительственном совещании, его подлинность подтвердили участники встречи.
  • Оценка Минфина включает потери фондового рынка, банковского и финансового секторов. Согласно документу, сумма замороженных международных резервов ЦБ — $300 млрд, замороженных евробондов — 4,6 трлн рублей. Ещё 563 млрд рублей — замороженные розничные активы и активы в депозитариях. Из-за санкций капитализация фондового рынка упала на 40%, банковский капитал — на 10%. Полную сумму ущерба от санкций Минфин не приводит.
  • Также ведомство подсчитало другие последствия для финансовой инфраструктуры: 80% активов банковского сектора под санкциями, также он отрезан от SWIFT и потерял доступ к необходимому оборудованию и ПО. А такие инструменты, как хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций «практически исчезли».
  • За полмесяца с совещания некоторые показатели улучшились, но не принципиально, отмечает Bloomberg: например, индекс Мосбиржи сейчас на 20% ниже показателей до «спецоперации», в июле падение доходило до 33%.
  • 5 сентября Bloomberg рассказал о другом отчёте, представленном на этом же совещании — в нём говорится о влиянии санкций на экономику и рассматриваются сценарии сокращения экономического сектора. Согласно двум из трёх прогнозных сценариев, экономический спад ускорится в 2023 году. А на уровень 2021 года экономика вернётся лишь в конце десятилетия или позже.

#новость #санкции #минфин

3618 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
129 комментариев
Написать комментарий...
 Egor Ignatiev

И сколько ещё слили на войну + человеческий ресурс + утёкшие мозги за границу = просто загубили наше будущее и будущее детей.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gorbenko

зато можно в Крыму сесть на 15 суток за неправильную песню

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Konstantin Apostolov

Думаю надо любить свою страну, а не бесконечно писать «все плохо, все плохо». Да, есть трудности, но все можно пройти. И мы тоже пройдём.
А новость эта вообще подлежит сомнению, ссылка на Блумберг и минфин. Первый вообще иноземный ресурс, второй - либеральный российский.

Я не бот. Я так думаю. Верить нужно не всему, что пишут. Я не думаю, что в России плохо и я не думаю, что нас ждёт страшное будущее. Я думаю те, кто думают головой всегда себя найдут.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei
Минфин
Либеральный

Найдите себе другую работу, а то кремлеботы еще сильнее деградировали

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Lowen

"Есть трудности"? ТРУДНОСТИ? Это какое извращённое мироощущение надо иметь, чтобы не понимать, что это не трудности, а катастрофа, и что она не есть, а созданна человеком (или группой лиц по сговору), узурпировавшем власть в стране с 140мл населения и ядерным оружием. По каким причинами он (они) это сделал - уже без разницы.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Martin Prestone
Ответить
Развернуть ветку
Nick
Ответить
Развернуть ветку
Хан Котян

Любить свою страну - можно когда она делает чтото хорошее. А не безоговорочно.

Сейчас страна занимается геноцидом Украинского населения и получает за это пиздов от всего мира. Продолжаем любить? Ну да, решили немножко поиграть в нацистскую германию 39-х годов, но зато мы страну ЛЮБИМ!!!
Так чтоли?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Ivelevit

Либеральный ресурс😂 вот так незадача, когда по методичке -обосрать нельзя, но придать негативную окраску нужно

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

То-есть минфину не известно - сколько денег есть и сколько просрали?

Ответить
Развернуть ветку
Andvart

Чувак, так по этому либеральному ресурсу политика и строится! А из твоих речей, значит какой вывод об устройстве системы? Не идеальна, мягко говоря, да?

Ответить
Развернуть ветку
Розарио Агро

Так толсто, что даже тонко 😂

Ответить
Развернуть ветку
Константин Лазаренко

И это мы ещё ничего не начинали

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Off

Как там у нас с отстранением Великого Кормчего, проср...шего, кроме всего прочего, и эти миллиарды?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

нет времени на раскачку. Нато у границ. Нужно сплотиться. В 2050 все будет хорошо и база на луне

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Sergey

А толку то? Уйдет кормчий, придет другой кормчий, который будет против запада но, с топ демократией? Думаете санкции снимут? :)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Леонид Гнездилов

Не раскачивай лодку))

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Корниенко

Это тот самый рывок!

Ответить
Развернуть ветку
Ежегодный микрофон

Отрицательный)
P.S. Хотя то ли плакать, то ли смеяться

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Перегруппировка!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Леонид Гнездилов

Прорыв!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
jonewayne

Это ковыР

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

У минфина в голове странно сформированы причинно-следственные связи. Убытки из-за санкций. А вот из-за чего санкции, минфин как-то не размышляет.

Ответить
Развернуть ветку
Artur K

Нельзя

Ответить
Развернуть ветку
Alex

а из-за чего санкции вы размышляете или у вас в методичке все написано?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Мимопрохожий

Очередной всёпропальский топик будет? :)
Надо бы определиться: если 300млрд. всё ж таки спёрли , а не заморозили, то почему их до сих пор учитывают в публикуемых новостях? И где телодвижения в судах заграничных, нам же тут в уши день за днем льют какая там честная судебная система :)
З.Ы. падение фонды - это же бумажный убыток? американская просела , норвеги 100+млрд. своего ФНБ потеряли без всякой войны - неужто там тоже плачь стоит в комментах?

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Где это вам в уши льют про честную судебную систему? У нас в России нам в уши льют про нашу честную систему))

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Denisio

"На проекте с 26 фев 2022"

ну ясно.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Gollut

Ну вообще да, плач везде стоит, он так-то естественным образом в любом государстве появляется при экономических проблемах. Просто он громче, когда эти проблемы (или их величина) связаны напрямую с действиями избранных (формально) лиц.
Судебная система между государствами ни с какой позиции в теории не может быть честной, кто-то про это вообще когда-то говорил? Слышал, когда говорили о частных исках, о внутренних делах

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Lukas Dexter

Где то убыло, где то прибыло. Круговорот , ничего не меняется в природе ....

Ответить
Развернуть ветку
Дрюс Уилис

А вы точно финансовый эксперт?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Андрей Рядькин

хорошо делай, плохо не делай

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Майоров

Отрицательный рост - в порядке вещей

Ответить
Развернуть ветку
Romakov

Отрицательное наступление ✅
Отрицательный рост✅
Ждём новых слов)))

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Живой меч

Болгары в растерянности..
Восхищаться или нет, непонятная ситуация.

Ответить
Развернуть ветку
Gugumot

И ведь, что интересно, ВСЕ, ну или практически ВСЕ, кто стонет, что в России плохо, все с мужскими Никами. Стонотикиииии, может стоит пойти поработать, а не в сети плакаться??

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Во-первых, от работы кони дохнут.
Во-вторых, не всем же так повезло, что можно одновременно в сети быть и получать за камент 15 рублей, отрицая реальность.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Александр Антонов

Там ботов больше, чем людей. Особенно посмотри какие аккаунты их лайкают, а какие дизлайкают посты в поддержку РФ.

Там полно аккаунтов существующих только для того чтобы лайкать и дизлайкать по требованию.

VC к сожалению после tj превращается в помойку с ботами. На фриланс биржах спокойно продают накрутки лайков и дизлайков, сделают столько сколько нужно, а у определенных лиц на форумах и в Телеграм (не буду называть в основном из какой страны) подготовка и продажа аккаунтов на vc идет промышленными масштабами под продажу, до этого и на tj.

Я не удивлюсь, что из 100 лайков и дизлайков на верхних коментах будут реальные от силы 10. Про коменты думаю похожая картина. На 10 пользователей реальный один будет наверно.

Информация открыта, бьется и в яндексе и гугле, особенно если на правильном языке написать.

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

"Документ ведомство представило на прошедшем 30 августа закрытом правительственном совещании" как же он стал общедоступен? Хорошо хоть ведомство не подсказало врагам каких санкции мы более всего не хотим видеть... Вот бред... Если заседание называется закрытым, то оно ещё более быстро становиться доступно всем)

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Ну достаточно вспомнить, что о начале спецоперации америка знала заранее, то ясно, какое все закрытое.
Я очень удивлюсь, если вражеские спецслужбы не держат за яйца родителей тех деток, которые живут на западе

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Gugumot
Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлов

Это все не важно!!! Главное скажите ? Мы же вернули Донбасс ? Ведь правда вернули?!!!

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Кому вернули? Он же никогда в составе РФ не был.
А так-то да, отрицательное наступление идёт по плану.

Ответить
Развернуть ветку
Тесла-канадец

Ещё не вернули но если так дело пойдёт то через пару месяцев придётся вернуть Донбасс а через три месяца Крым.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Копил и Верил

Закопать деньги в землю и удивляться, что они сгнили

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну, кстати, если бы буквально закопали в землю эти сотни миллиардов, то большая часть из них сейчас была бы цела.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Андрей Волхонский

Только на пользу.

Ответить
Развернуть ветку
Копил и Верил

Правитеьство спонтнанно, с бадуна решила СВО провести, или это плановая операция была? Если плановая, то чего баблос не забрали?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Это плановая, но СЕКРЕТНАЯ! Если бы бабло забрали, то у вражин возникли бы вопросы: "а чо эт они миллиарды внезапно забирают? Тут что-то не чисто!". И тут же бы набежали ЦРУ, ФСБ, МИ-5, МИ-6, ЦАХАЛ, АНБ и прочие аббревиатуры. Плюс активизировались тайные внедрённые шпионы, которые бы все планы по СВО врагу бы сразу сообщили.

Чо ты как маленький, таких элементарных вещей не сечёшь.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Тесла-канадец

План делали на 3 дня. Потом чистая импровизация.

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Да

Ответить
Развернуть ветку
Romakov

А что случилось?!

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

Дождь пошел ...

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Если отрубить голову Блумбергу он еще полгода будет бегать и рассказывать о секретных совещаниях в правительстве РФ

Ответить
Развернуть ветку
Roman Turkin

только выиграли

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Бухгалтерия не полная, пока не озвучено, сколько денег нерезидентов заморожено в России, сколько допдоходов экономика получит от экспорта и того, что можно теперь спокойно не платить по внешнему долгу России в $470 млрд, который, по большей части, предоставили резиденты недружественных стран.... Вот кто подбил бы блумберг баланс, цены не было бы...

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

А теперь можно взять в долг у дружественных, а потом провести у них сво, если сил хватит. И списать и долги новым недружественным. Удобно.
Вас надо в министры.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Игорь Протасов

Про неплатить по долгу это сильно.
Правда потом все равно придется договариваться и платить.
Проверено на царском золоте и ленд лизе

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

Это что же получается, фраза сами знаете кого "санкции пошли нам на пользу" отменяется?

Ответить
Развернуть ветку
Копил и Верил

Большинство потерь, это имещество олигархов и чиновников

Ответить
Развернуть ветку
Daniel de Rost

Отрицательный успех - тоже успех ☝🏼

Ответить
Развернуть ветку
Yola

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

Ответить
Развернуть ветку
Тесла-канадец

Что и требовалась доказать. У Гитлера тоже кукуха поехала под конец войны. Советские войска уже в Берлин заходили а он всё верил что можно победить.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Романов

Похоже минфину выдали не ту методичку, ведь по версии цб эти активы не потерянны, а «временно» обособлены

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 129 комментариев
null