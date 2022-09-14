Минфин России оценил потери финансового сектора от санкций в «сотни миллиардов» долларов — Bloomberg Статьи редакции
Замороженные резервы ЦБ — $300 млрд, евробонды — 4,6 трлн рублей. Под санкциями 80% банковской системы, которая отрезана от SWIFT, нужного оборудования и ПО.
- Российский финансовый сектор из-за санкций понёс только прямых убытков на «сотни миллиардов» долларов. Об этом говорится в презентации Минфина, с которой ознакомился Bloomberg. Документ ведомство представило на прошедшем 30 августа закрытом правительственном совещании, его подлинность подтвердили участники встречи.
- Оценка Минфина включает потери фондового рынка, банковского и финансового секторов. Согласно документу, сумма замороженных международных резервов ЦБ — $300 млрд, замороженных евробондов — 4,6 трлн рублей. Ещё 563 млрд рублей — замороженные розничные активы и активы в депозитариях. Из-за санкций капитализация фондового рынка упала на 40%, банковский капитал — на 10%. Полную сумму ущерба от санкций Минфин не приводит.
- Также ведомство подсчитало другие последствия для финансовой инфраструктуры: 80% активов банковского сектора под санкциями, также он отрезан от SWIFT и потерял доступ к необходимому оборудованию и ПО. А такие инструменты, как хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций «практически исчезли».
- За полмесяца с совещания некоторые показатели улучшились, но не принципиально, отмечает Bloomberg: например, индекс Мосбиржи сейчас на 20% ниже показателей до «спецоперации», в июле падение доходило до 33%.
- 5 сентября Bloomberg рассказал о другом отчёте, представленном на этом же совещании — в нём говорится о влиянии санкций на экономику и рассматриваются сценарии сокращения экономического сектора. Согласно двум из трёх прогнозных сценариев, экономический спад ускорится в 2023 году. А на уровень 2021 года экономика вернётся лишь в конце десятилетия или позже.
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И сколько ещё слили на войну + человеческий ресурс + утёкшие мозги за границу = просто загубили наше будущее и будущее детей.
зато можно в Крыму сесть на 15 суток за неправильную песню
Думаю надо любить свою страну, а не бесконечно писать «все плохо, все плохо». Да, есть трудности, но все можно пройти. И мы тоже пройдём.
А новость эта вообще подлежит сомнению, ссылка на Блумберг и минфин. Первый вообще иноземный ресурс, второй - либеральный российский.
Я не бот. Я так думаю. Верить нужно не всему, что пишут. Я не думаю, что в России плохо и я не думаю, что нас ждёт страшное будущее. Я думаю те, кто думают головой всегда себя найдут.
Либеральный
Найдите себе другую работу, а то кремлеботы еще сильнее деградировали
"Есть трудности"? ТРУДНОСТИ? Это какое извращённое мироощущение надо иметь, чтобы не понимать, что это не трудности, а катастрофа, и что она не есть, а созданна человеком (или группой лиц по сговору), узурпировавшем власть в стране с 140мл населения и ядерным оружием. По каким причинами он (они) это сделал - уже без разницы.
Любить свою страну - можно когда она делает чтото хорошее. А не безоговорочно.
Сейчас страна занимается геноцидом Украинского населения и получает за это пиздов от всего мира. Продолжаем любить? Ну да, решили немножко поиграть в нацистскую германию 39-х годов, но зато мы страну ЛЮБИМ!!!
Так чтоли?
Либеральный ресурс😂 вот так незадача, когда по методичке -обосрать нельзя, но придать негативную окраску нужно
То-есть минфину не известно - сколько денег есть и сколько просрали?
Чувак, так по этому либеральному ресурсу политика и строится! А из твоих речей, значит какой вывод об устройстве системы? Не идеальна, мягко говоря, да?
Так толсто, что даже тонко 😂
И это мы ещё ничего не начинали
Как там у нас с отстранением Великого Кормчего, проср...шего, кроме всего прочего, и эти миллиарды?
нет времени на раскачку. Нато у границ. Нужно сплотиться. В 2050 все будет хорошо и база на луне
А толку то? Уйдет кормчий, придет другой кормчий, который будет против запада но, с топ демократией? Думаете санкции снимут? :)
Не раскачивай лодку))
Это тот самый рывок!
Отрицательный)
P.S. Хотя то ли плакать, то ли смеяться
Перегруппировка!
Прорыв!
Это ковыР
У минфина в голове странно сформированы причинно-следственные связи. Убытки из-за санкций. А вот из-за чего санкции, минфин как-то не размышляет.
Нельзя
а из-за чего санкции вы размышляете или у вас в методичке все написано?
Очередной всёпропальский топик будет? :)
Надо бы определиться: если 300млрд. всё ж таки спёрли , а не заморозили, то почему их до сих пор учитывают в публикуемых новостях? И где телодвижения в судах заграничных, нам же тут в уши день за днем льют какая там честная судебная система :)
З.Ы. падение фонды - это же бумажный убыток? американская просела , норвеги 100+млрд. своего ФНБ потеряли без всякой войны - неужто там тоже плачь стоит в комментах?
Где это вам в уши льют про честную судебную систему? У нас в России нам в уши льют про нашу честную систему))
"На проекте с 26 фев 2022"
ну ясно.
Ну вообще да, плач везде стоит, он так-то естественным образом в любом государстве появляется при экономических проблемах. Просто он громче, когда эти проблемы (или их величина) связаны напрямую с действиями избранных (формально) лиц.
Судебная система между государствами ни с какой позиции в теории не может быть честной, кто-то про это вообще когда-то говорил? Слышал, когда говорили о частных исках, о внутренних делах
Где то убыло, где то прибыло. Круговорот , ничего не меняется в природе ....
А вы точно финансовый эксперт?
хорошо делай, плохо не делай
Отрицательный рост - в порядке вещей
Отрицательное наступление ✅
Отрицательный рост✅
Ждём новых слов)))
Болгары в растерянности..
Восхищаться или нет, непонятная ситуация.
И ведь, что интересно, ВСЕ, ну или практически ВСЕ, кто стонет, что в России плохо, все с мужскими Никами. Стонотикиииии, может стоит пойти поработать, а не в сети плакаться??
Во-первых, от работы кони дохнут.
Во-вторых, не всем же так повезло, что можно одновременно в сети быть и получать за камент 15 рублей, отрицая реальность.
Там ботов больше, чем людей. Особенно посмотри какие аккаунты их лайкают, а какие дизлайкают посты в поддержку РФ.
Там полно аккаунтов существующих только для того чтобы лайкать и дизлайкать по требованию.
VC к сожалению после tj превращается в помойку с ботами. На фриланс биржах спокойно продают накрутки лайков и дизлайков, сделают столько сколько нужно, а у определенных лиц на форумах и в Телеграм (не буду называть в основном из какой страны) подготовка и продажа аккаунтов на vc идет промышленными масштабами под продажу, до этого и на tj.
Я не удивлюсь, что из 100 лайков и дизлайков на верхних коментах будут реальные от силы 10. Про коменты думаю похожая картина. На 10 пользователей реальный один будет наверно.
Информация открыта, бьется и в яндексе и гугле, особенно если на правильном языке написать.
"Документ ведомство представило на прошедшем 30 августа закрытом правительственном совещании" как же он стал общедоступен? Хорошо хоть ведомство не подсказало врагам каких санкции мы более всего не хотим видеть... Вот бред... Если заседание называется закрытым, то оно ещё более быстро становиться доступно всем)
Ну достаточно вспомнить, что о начале спецоперации америка знала заранее, то ясно, какое все закрытое.
Я очень удивлюсь, если вражеские спецслужбы не держат за яйца родителей тех деток, которые живут на западе
Это все не важно!!! Главное скажите ? Мы же вернули Донбасс ? Ведь правда вернули?!!!
Кому вернули? Он же никогда в составе РФ не был.
А так-то да, отрицательное наступление идёт по плану.
Ещё не вернули но если так дело пойдёт то через пару месяцев придётся вернуть Донбасс а через три месяца Крым.
Закопать деньги в землю и удивляться, что они сгнили
Ну, кстати, если бы буквально закопали в землю эти сотни миллиардов, то большая часть из них сейчас была бы цела.
Только на пользу.
Правитеьство спонтнанно, с бадуна решила СВО провести, или это плановая операция была? Если плановая, то чего баблос не забрали?
Это плановая, но СЕКРЕТНАЯ! Если бы бабло забрали, то у вражин возникли бы вопросы: "а чо эт они миллиарды внезапно забирают? Тут что-то не чисто!". И тут же бы набежали ЦРУ, ФСБ, МИ-5, МИ-6, ЦАХАЛ, АНБ и прочие аббревиатуры. Плюс активизировались тайные внедрённые шпионы, которые бы все планы по СВО врагу бы сразу сообщили.
Чо ты как маленький, таких элементарных вещей не сечёшь.
План делали на 3 дня. Потом чистая импровизация.
Да
А что случилось?!
Дождь пошел ...
Если отрубить голову Блумбергу он еще полгода будет бегать и рассказывать о секретных совещаниях в правительстве РФ
только выиграли
Бухгалтерия не полная, пока не озвучено, сколько денег нерезидентов заморожено в России, сколько допдоходов экономика получит от экспорта и того, что можно теперь спокойно не платить по внешнему долгу России в $470 млрд, который, по большей части, предоставили резиденты недружественных стран.... Вот кто подбил бы блумберг баланс, цены не было бы...
А теперь можно взять в долг у дружественных, а потом провести у них сво, если сил хватит. И списать и долги новым недружественным. Удобно.
Вас надо в министры.
Про неплатить по долгу это сильно.
Правда потом все равно придется договариваться и платить.
Проверено на царском золоте и ленд лизе
Это что же получается, фраза сами знаете кого "санкции пошли нам на пользу" отменяется?
Большинство потерь, это имещество олигархов и чиновников
Отрицательный успех - тоже успех ☝🏼
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
Что и требовалась доказать. У Гитлера тоже кукуха поехала под конец войны. Советские войска уже в Берлин заходили а он всё верил что можно победить.
Похоже минфину выдали не ту методичку, ведь по версии цб эти активы не потерянны, а «временно» обособлены