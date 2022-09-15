Новости и тексты на фоне 204 дня «спецоперации»: бизнес просит продлить мораторий на банкротство, россияне экономят Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 сентября: доллар — 59,77 рублей, евро — 59,83 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,55 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,08 рублей, евро — по 65,89 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
Официально не поставляемая в Россию техника Apple пользуется повышенным спросом у российских ритейлеров, рассказали они «Ъ».
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру добровольного закрытия малого бизнеса. При отсутствии обязательств перед кредиторами и бюджетом закрыть недействующее юрлицо можно будет за три-четыре месяца, подав в ФНС заявление об исключении юрлица из ЕГРЮЛ и не прибегая к сложным процедурам ликвидации.
Ассоциация компаний интернет-торговли (объединяет Wildberries, Ozon, DNS, «М.Видео—Эльдорадо» и других) попросила продлить действие моратория на банкротство до марта 2023 года и дополнительно разъяснить его применение.
Клиенты брокеров рвутся в квалифицированные инвесторы. Новые правила тестирования для неквалифицированных инвесторов не вызвали особых сложностей у клиентов брокеров, пишет «Ъ».
«Известия» узнали о возможном возобновлении работы Samsung в России.
Структура Lamb Weston Meijer продала 74,9% в крупнейшем российском производителе замороженного картофеля фри «ЛВМ рус» (поставляла картошку McDonald’s). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», теперь эта доля принадлежит самой «ЛВМ рус», 25,1% остается у члена совета директоров «Белой дачи» Владимира Цыганова. Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что по закону Цыганов, несмотря на миноритарную долю, считается основным владельцем юрлица, по крайней мере пока.
Какие есть проблемы и трудности
Роскомнадзор будет запрещать российским компаниям передавать персональные данные граждан за рубеж, если те соберутся направлять их организациям, деятельность которых в России запрещена, узнал «Ъ».
Минфин предложил ведомствам урезать на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, рассказали источники «Ведомостей».
Представители фитнес-индустрии попросили правительство о помощи. Они жалуются, что не могут погасить льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, которые брали в 2021 году.
Контекст
После мартовского бума спроса потребительская активность россиян стала заметно сокращаться. При этом на её восстановление в своих макроэкономических прогнозах рассчитывает кабмин. Население снижает траты на фоне высокой неопределённости и снижения импорта, говорят опрошенные Forbes экономисты.
Гендиректор Positive Technologies Денис Баранов об особенностях кибератак 2022 года — интервью «Ведомостям».
Новости предыдущего дня, 14 сентября — здесь.
Я читаю уведомления о новостях, и выглядит как уведомления в стратегии: «россияне беднеют, милорд»
Нужно построить зиккурат
Или самое высокое колесо обозрения в Европе.
Ещё один? Хотя так-то я за, было бы кого в него положить.
Объявлено столетие снижения потребительской активности, но наш кабмин верит!
Это вы про повышенный спрос на технику apple?
Нужно больше золота
"Клиенты брокеров рвутся". Так лучше.
Квалы рвут неквалов.
Че-то напомнило
Россияне экономят < Техника Эппл пользуется повышенным спросом
Кто куда, а Минфин опять "резать расходы". Алё, у нас и так профицит.
Иногда появляется мысль что тамошний министр и ко ничего кроме как складировать излишки выручки нефтегазовой в евробакс и не умеют епт. Проекты развития инфраструктуры и прочие стопорятся очень часто именно из-за этих жадных счетоводов.
На мой скромный взгляд жадность тут не при чем. Просто кто-то очень хорошо освоил экономикс и небезосновательно (с освоенной точки зрения) считает, что любая инфляция лечится ужесточением денежно-кредитной политики.
Так речь не про напечатать денег под проекты, а хотя бы потратить то что опять будут складывать в кубышку только уже в юанях/рупиях. Сколько можно - нужны репрессии там среди последователей Кудрина и Чубайса :)
С Днём работников санитарно-эпидемиологической службы России! Ещё сегодня Международный день демократии, но за неё — не чокаясь.
Технику Apple не поставляют, но она популярна. запретный плод сладок.
Теперь юрлица можно закрывать быстро-быстро, запущен новый конвейер.
АКИТ за мораторий на банкротство, но не понимает, как это работает.
Неквалы рвутся в квалы и это не так сложно сделать.
Производитель замороженной картошки фри для макдака теперь совсем отечественный. Вернёт ли это картошку?
РКН снова будет запрещать. И снова про перс. данные граждан. Трепещите, нарушители!
Минфин покусился на святое для чиновников - предлагает урезать часть бюджетов аж на 10%.
потребители снижают активность, возможна голодная спячка. Но кабмин верит в нас, ребята! Так что встали и купили всё.
Доброго дня всем и роскошного настроения 🤘🏻
Что будешь делать когда эта вся история закончится?
Эта история закончится, начнется другая «поднимаемся с колен»🙃 а темы новостей останутся такими же))
Новости никуда не денутся, СОКР будет!
Фитнес просит помощи у тех, кто организовал льготные кредиты, из-за которых они просят помощи 🧐
3-4 месяца на закрытие бизнеса все равно многовато считаю
Почему? А если к компании в будущем появятся иски вскоре после ликвидации?
Ахахха, на чё покупать то? Если ты потерял работу в Москве, то твоя новая ЗП 60к милорд...
в прошлом году разве такое не принимали? правда только для упрощенщиков.