Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":502099,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":502099,"gtm":null} 1987 просмотров

Источник: viprusstroy.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 сентября: доллар — 59,77 рублей, евро — 59,83 рубля.

Курсы валют на Forex к 07:39 мск: доллар — 59,88 рублей, евро — 59,71 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,55 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,08 рублей, евро — по 65,89 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

Официально не поставляемая в Россию техника Apple пользуется повышенным спросом у российских ритейлеров, рассказали они «Ъ».

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру добровольного закрытия малого бизнеса. При отсутствии обязательств перед кредиторами и бюджетом закрыть недействующее юрлицо можно будет за три-четыре месяца, подав в ФНС заявление об исключении юрлица из ЕГРЮЛ и не прибегая к сложным процедурам ликвидации.

Ассоциация компаний интернет-торговли (объединяет Wildberries, Ozon, DNS, «М.Видео—Эльдорадо» и других) попросила продлить действие моратория на банкротство до марта 2023 года и дополнительно разъяснить его применение.

Клиенты брокеров рвутся в квалифицированные инвесторы. Новые правила тестирования для неквалифицированных инвесторов не вызвали особых сложностей у клиентов брокеров, пишет «Ъ».

«Известия» узнали о возможном возобновлении работы Samsung в России.

Структура Lamb Weston Meijer продала 74,9% в крупнейшем российском производителе замороженного картофеля фри «ЛВМ рус» (поставляла картошку McDonald’s). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», теперь эта доля принадлежит самой «ЛВМ рус», 25,1% остается у члена совета директоров «Белой дачи» Владимира Цыганова. Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что по закону Цыганов, несмотря на миноритарную долю, считается основным владельцем юрлица, по крайней мере пока.

Какие есть проблемы и трудности

Роскомнадзор будет запрещать российским компаниям передавать персональные данные граждан за рубеж, если те соберутся направлять их организациям, деятельность которых в России запрещена, узнал «Ъ».

Минфин предложил ведомствам урезать на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, рассказали источники «Ведомостей».

Представители фитнес-индустрии попросили правительство о помощи. Они жалуются, что не могут погасить льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, которые брали в 2021 году.

Контекст

После мартовского бума спроса потребительская активность россиян стала заметно сокращаться. При этом на её восстановление в своих макроэкономических прогнозах рассчитывает кабмин. Население снижает траты на фоне высокой неопределённости и снижения импорта, говорят опрошенные Forbes экономисты.

Гендиректор Positive Technologies Денис Баранов об особенностях кибератак 2022 года — интервью «Ведомостям».

Новости предыдущего дня, 14 сентября — здесь.