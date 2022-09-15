Финансы
Принудительный дым

Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России Статьи редакции

В частности — потому что так они помогают России обходить введённые санкции.

  • США ввели санкции против гендиректора НСПК (оператора платёжной системы «Мир») Владимира Комлева, предправления НРД Виктора Жидкова, бывшего предправления НРД Эдди Астанина и ещё 17 человек и двух компаний.
  • Также Минфин США выпустил разъяснение, в котором заявил, что не вводил санкций против НСПК, но готов вводить их против тех, кто сотрудничает с оператором.
  • В документе говорится, что компании, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют уже существующие, «рискуют оказаться в списке тех, кто помогает России обходить санкции США» — так как они помогают расширять использование системы «Мир» за пределами России.
  • Минфин поясняет, что НСПК и «Мир» обрабатывают «транзакции для определённых российских банков (многие из которых под санкциями — vc.ru), а также их могут использовать для обработки транзакций с участием других лиц под санкциями.
  • Картами системы «Мир» кроме России можно пользоваться в 11 странах мира — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Планы их внедрения есть у Нигерии, Мьянмы, Бахрейна, Таиланда, Кубы, Малайзии, Ирана.
  • 15 сентября The Financial Times сообщила, что США и ЕС усилили давление на Турцию и потребовали отключить турецкие банки от системы «Мир».

#новость #сша #мир

5108 просмотров
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168 комментариев
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 СвяТой_ТапоК

Я не пойму, почему США указывает всему миру как жить?

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A B

Потому что может, очевидно

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1 комментарий

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25 комментариев
Берил Берилыч

почему они указывают то? предупреждают, те кто хотят работать с Мир не смогут работать с американскими сервисами, имя собственно выбирать

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6 комментариев
Silverjohn

Старая добрая недобросовестная конкуренция.
Ну а вообще, ты в бункере чтоли был? Они этой хуйней уже с момента развала СССР занимаются. Поздно удивляться.

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2 комментария
Anton FT

Потому что самая мощная армия и очень здоровья экономика.

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18 комментариев
AntropFedorov

если у тебя большая бицуха а кругом дрыщи, ты уже не чувствуешь что вы имеете равные права

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3 комментария
Dimitri

Потому что они могут. Любая крупная держава хочет править миром, так делали британцы, так делал и СССР, сейчас так пытается сделать Китай. Их всех этих верхних вариантов, мне лично США самым адекватным кажется.

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3 комментария

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Александр Антонов

Потому что весь их мир у них работает на принципе, что весь остальной мир их содержит, а они живут в шоколаде.

Благодаря СМИ, широкому внедрению их соц. сетей и поисковиков они диктуют всем свои принципы.

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9 комментариев
Павел Лебедев

Не США, а конкретно демократическая партия, которая превратилась в ещё более худшую версию КПСС. Демократы узурпировали СМИ, подделали выборы, а теперь ведут США прямиком в бездну

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3 комментария
Константин Рогов

Ну ты не слушайся какие проблемы. Живи под санкциями хлебай щи лаптем

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Aleksey Bobkov

указывайте всему миру в ответ😂

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Александр

Россия же имеет право диктовать как жить соседним странам.... А другие чем хуже...

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Веданта-крит дас

Такая вот интересная страна

Сорос сказал, что Развал СССР это его проект, развал России тоже его.
Вся поскудная пидорастократия во главе с тыблаком, хавальным и всеми другими ржевласыми авторами прихватизации получали финансирование из его фондов :)
Так что поскольку все у них берут, а они легко дают… свои трежери, они могут заморозить любые свои долговые обязательства, и не отдавать :) пока на их поле не начнут расти большие грибы, а как начнут расти … так всем уже на их три буквы будет положительно…

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9 комментариев
Я никто и звать меня никак

Потому что

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Antny Slmv

Какая у тебя любопытная дата регистрации, соответствующая интенту коммента

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Salena_ya

Потому что США сейчас, это как Османская империя в лучшие ее времена. В любую эпоху была правящая империя, очевидно, что сейчас это не Северная Корея..

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1 комментарий
Леонид Гнездилов

Они предлагают выбрать - или не помогать обходить их санкции (наложенные не просто так) или быть под ними же

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Евгений Широков

Во первых не США, а правительство США. Народ и правительство это две разные группы.
Во вторых не указывает, стоит прочитать статью повнимательнее и все станет ясно.
В третьих, правительству США ещё далеко до нашего нынешнего, которое сделало существование многих иностранных компаний, не только США но и других стран максимально геморройным

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1 комментарий
Печенька

Добро пожаловать в заслуженную гегемонию

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4 комментария
Удивленный диод

Да! Негодяи...

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3 комментария
Птеро Дактиль

Я бы тебе сказал почему ты никак это не поймёшь, но на виси за это банят.

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Андрей Коршунов

По приколу

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nobodyreally

Те самые имперские замашки

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Аккаунт заморожен

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Soviet Pooh

Потому же, почему РФ может начать СВО на территории другой страны.
Могущество, скажут одни, долг, скажут другие

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switch

По той же причине, по которой кремлевская шваль указывает как тебе жить. считай что США - это мировая полиция.

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Стас Иванов
В частности — потому что так они помогают России обходить введённые санкции

А в общности - потому что так Россия рублевую зону расширяет и убирает бакс как посредник. Теперь любая попытка строить свою инфраструктуру будет обзываться попыткой обойти санкции. Выгодное положение, конечно)

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Артем Сухенко

А в чем там строительство своей инфраструктуры выражается, если обход санкций только для того, чтобы и дальше продолжать покупать то, что теперь под запретом для России?

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2 комментария
Конечный инструмент

Старина Байден:

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Allestor Klei

Интересно, иранские карты как я знаю в ОАЭ работают втихую и никто не банит. Впервые вижу такое закручивание гаек, на долгую изоляцию не похоже

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Aleksey Bobkov

а на что похоже?

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4 комментария
Московский мангал

- «Запретим всех, кто помогает миру», сказали американцы.

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Птеро Дактиль

Ибо нехуй!

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Бомж

Объясните, как карточные транзакции хотя бы косвенно могут помогать войне? Типа Алмаз-Антей такой: ну всё, не оплатить теперь 1000 тепловизоров на турецком ebay, капитулируем?

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Viktor Ivanov

Проведение платежей через санкционные банки нарушает собственные санкции сша.

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Евгений

демократичненько

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Sla Va

Все эти игры в санкции закончатся Третьей Мировой.

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Антон piter

Скорее бы уже. Ато годного контента в телеге не хватает...

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Стас Иванов

или Перл-Харбором

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1 комментарий
Evgeny

Вот скорей бы, да. В Большой Каньон на экскурсию можно будет ездить по внутреннему российскому паспорту.

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1 комментарий
roboto

Мировой полицейский негодуэ

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Критический жар
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Слегка Придурковатый

О, вот это уже интересно. Особенно интересно будет посмотреть на реакцию союзника США по блоку НАТО Турцию.

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Алексей А.

Карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности в случае оплаты картами подсанкционных банков.
....
Он сообщил со ссылкой на одну из сетей гостиниц, что обслуживать их перестал банк Vakif из-за указания Центробанка Турции. Представитель сети Titanic, в свою очередь, сказал порталу, что платежи с картами «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank из-за угрозы санкций.

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3 комментария
Melissa Mata

США не боится того, что само может оказаться в изоляции? В конце концов, рано или поздно тех, кто не захочет подчиняться, может стать всё больше и больше.

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Стас Иванов
США не боится того, что само может оказаться в изоляции?

Это с самой "заряженной" армией мира?)

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switch

забавно как моська гавкает на слона. раньше надо было думать и вкладывать триллионы нефтегазобаксов в свою страну, а не на запад вывозить. теперь получаем закономерный итог, так что не рвись, просто сиди и обтекай.

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Удивленный диод

Ох они негодяи!

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Конечный инструмент

«Миру» - нет! - сказали американцы

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Известный бинокль

Т.е все?
Теперь ни на узбекскую карту не закинуть рубли, ни в Турции расплатиться. Только-только россияне приспособились, как опять жопа надвигается..
Для оплаты карточкой МИР останутся Иран, Венесуэла и Мьянма..

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Константин Шаров

Ты реально думаешь что турки такие «слушаюсь и повинуюсь, белый господин, готов обнищать лишь бы твою прихоть исполнить»? У штатов нет никаких прав тебе указывать, тебя контролировать и прочее. А если уж очень хочется, то никто не запрещает зарегать ещё один бизнес чисто для России. Никто в здравом уме не будет отказываться от бабок ради США

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3 комментария
Замир Исламов

Санкционные банки заблочат, как многие и так уже сделали, и продолжат спокойно себе работать, нет большого повода для беспокойства. США ведь не о наличии альтернатив Visa и Mastercard беспокоятся (как помним, те ушли без санкций абсолютно добровольно, да и какое-либо закулисное давление на бизнес в такой свободной стране представить очень сложно), а только о соблюдении санкционного законодательства.

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1 комментарий
Константин Шаров

Дубль

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Светлана Бакаева

Это уже попахивает перебором, мы конечно понимаем, что не правы, и вы имеете право отозвать свои лицензии, отключить от свифтов и т.д., что там положено делать в этом случае, но указывать другим, что можно что нельзя, по-моему, только подкидывает дровишек в печь российской пропаганды и любителей теорий заговоров.

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Скрытый Потанцевал

а кто-то кроме россиян ведется на российскую пропаганду ? а на них уже давно рукой махнули. а турецкие банки это же коммерческие структуры, пусть сами решат, кто им важнее – мир-овцы или западные контрагенты

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Константин Шаров

Это решается элементарной регистрацией дополнительного юрлица, предназначенного для работы чисто с Россией

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Алексей А.

созданием отдельного банка вы хотели сказать. но непонятно чего делать с терминалами...

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1 комментарий
Стас Иванов

Не решается.
Будут транзакции-мосты между основными и такими юрлицами.
Аффилированность не трудно определить, когда они все проходят через тебя.

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6 комментариев
Удивленный диод

Тема: "Горящие пуканы" часть...

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Pavel Sirotinkin

Лучшее признание успешности и потенциала "Мира"

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Igor Kachura

Сегодня снимал кеш в Турции в is bank и halk bank. Но тенденция напрягает.

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Научный микроскоп

через крипту будешь переводить курсы выгодней чем в банках и обменниках

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роман долгополов

Интересно как карта мир помогает обойти санкции ?

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Boyko

Тим Кок, верни Apple Pay!

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Научный микроскоп

по факту США на эти страны санкции что так что так накладывают, либо с США не работают и другими странами под темиже угрозами, либо лишаются туристов, которые их кормят и из бывших стран СНГ в РФ куча народу работает и деньги домой посылает.

но когда США нужны удобрения они делают исключение это другое.

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