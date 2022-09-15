Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России Статьи редакции
В частности — потому что так они помогают России обходить введённые санкции.
- США ввели санкции против гендиректора НСПК (оператора платёжной системы «Мир») Владимира Комлева, предправления НРД Виктора Жидкова, бывшего предправления НРД Эдди Астанина и ещё 17 человек и двух компаний.
- Также Минфин США выпустил разъяснение, в котором заявил, что не вводил санкций против НСПК, но готов вводить их против тех, кто сотрудничает с оператором.
- В документе говорится, что компании, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют уже существующие, «рискуют оказаться в списке тех, кто помогает России обходить санкции США» — так как они помогают расширять использование системы «Мир» за пределами России.
- Минфин поясняет, что НСПК и «Мир» обрабатывают «транзакции для определённых российских банков (многие из которых под санкциями — vc.ru), а также их могут использовать для обработки транзакций с участием других лиц под санкциями.
- Картами системы «Мир» кроме России можно пользоваться в 11 странах мира — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Планы их внедрения есть у Нигерии, Мьянмы, Бахрейна, Таиланда, Кубы, Малайзии, Ирана.
- 15 сентября The Financial Times сообщила, что США и ЕС усилили давление на Турцию и потребовали отключить турецкие банки от системы «Мир».
5108 просмотров
Я не пойму, почему США указывает всему миру как жить?
Потому что может, очевидно
Комментарий удален модератором
почему они указывают то? предупреждают, те кто хотят работать с Мир не смогут работать с американскими сервисами, имя собственно выбирать
Старая добрая недобросовестная конкуренция.
Ну а вообще, ты в бункере чтоли был? Они этой хуйней уже с момента развала СССР занимаются. Поздно удивляться.
Потому что самая мощная армия и очень здоровья экономика.
если у тебя большая бицуха а кругом дрыщи, ты уже не чувствуешь что вы имеете равные права
Потому что они могут. Любая крупная держава хочет править миром, так делали британцы, так делал и СССР, сейчас так пытается сделать Китай. Их всех этих верхних вариантов, мне лично США самым адекватным кажется.
Комментарий удален модератором
Потому что весь их мир у них работает на принципе, что весь остальной мир их содержит, а они живут в шоколаде.
Благодаря СМИ, широкому внедрению их соц. сетей и поисковиков они диктуют всем свои принципы.
Не США, а конкретно демократическая партия, которая превратилась в ещё более худшую версию КПСС. Демократы узурпировали СМИ, подделали выборы, а теперь ведут США прямиком в бездну
Ну ты не слушайся какие проблемы. Живи под санкциями хлебай щи лаптем
указывайте всему миру в ответ😂
Россия же имеет право диктовать как жить соседним странам.... А другие чем хуже...
Такая вот интересная страна
Сорос сказал, что Развал СССР это его проект, развал России тоже его.
Вся поскудная пидорастократия во главе с тыблаком, хавальным и всеми другими ржевласыми авторами прихватизации получали финансирование из его фондов :)
Так что поскольку все у них берут, а они легко дают… свои трежери, они могут заморозить любые свои долговые обязательства, и не отдавать :) пока на их поле не начнут расти большие грибы, а как начнут расти … так всем уже на их три буквы будет положительно…
Потому что
Какая у тебя любопытная дата регистрации, соответствующая интенту коммента
Потому что США сейчас, это как Османская империя в лучшие ее времена. В любую эпоху была правящая империя, очевидно, что сейчас это не Северная Корея..
Они предлагают выбрать - или не помогать обходить их санкции (наложенные не просто так) или быть под ними же
Во первых не США, а правительство США. Народ и правительство это две разные группы.
Во вторых не указывает, стоит прочитать статью повнимательнее и все станет ясно.
В третьих, правительству США ещё далеко до нашего нынешнего, которое сделало существование многих иностранных компаний, не только США но и других стран максимально геморройным
Добро пожаловать в заслуженную гегемонию
Да! Негодяи...
Я бы тебе сказал почему ты никак это не поймёшь, но на виси за это банят.
По приколу
Те самые имперские замашки
Комментарий недоступен
Потому же, почему РФ может начать СВО на территории другой страны.
Могущество, скажут одни, долг, скажут другие
По той же причине, по которой кремлевская шваль указывает как тебе жить. считай что США - это мировая полиция.
А в общности - потому что так Россия рублевую зону расширяет и убирает бакс как посредник. Теперь любая попытка строить свою инфраструктуру будет обзываться попыткой обойти санкции. Выгодное положение, конечно)
А в чем там строительство своей инфраструктуры выражается, если обход санкций только для того, чтобы и дальше продолжать покупать то, что теперь под запретом для России?
Старина Байден:
Интересно, иранские карты как я знаю в ОАЭ работают втихую и никто не банит. Впервые вижу такое закручивание гаек, на долгую изоляцию не похоже
а на что похоже?
- «Запретим всех, кто помогает миру», сказали американцы.
Ибо нехуй!
Объясните, как карточные транзакции хотя бы косвенно могут помогать войне? Типа Алмаз-Антей такой: ну всё, не оплатить теперь 1000 тепловизоров на турецком ebay, капитулируем?
Проведение платежей через санкционные банки нарушает собственные санкции сша.
демократичненько
Все эти игры в санкции закончатся Третьей Мировой.
Скорее бы уже. Ато годного контента в телеге не хватает...
или Перл-Харбором
Вот скорей бы, да. В Большой Каньон на экскурсию можно будет ездить по внутреннему российскому паспорту.
Мировой полицейский негодуэ
О, вот это уже интересно. Особенно интересно будет посмотреть на реакцию союзника США по блоку НАТО Турцию.
Карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности в случае оплаты картами подсанкционных банков.
....
Он сообщил со ссылкой на одну из сетей гостиниц, что обслуживать их перестал банк Vakif из-за указания Центробанка Турции. Представитель сети Titanic, в свою очередь, сказал порталу, что платежи с картами «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank из-за угрозы санкций.
США не боится того, что само может оказаться в изоляции? В конце концов, рано или поздно тех, кто не захочет подчиняться, может стать всё больше и больше.
Это с самой "заряженной" армией мира?)
забавно как моська гавкает на слона. раньше надо было думать и вкладывать триллионы нефтегазобаксов в свою страну, а не на запад вывозить. теперь получаем закономерный итог, так что не рвись, просто сиди и обтекай.
Ох они негодяи!
«Миру» - нет! - сказали американцы
Т.е все?
Теперь ни на узбекскую карту не закинуть рубли, ни в Турции расплатиться. Только-только россияне приспособились, как опять жопа надвигается..
Для оплаты карточкой МИР останутся Иран, Венесуэла и Мьянма..
Ты реально думаешь что турки такие «слушаюсь и повинуюсь, белый господин, готов обнищать лишь бы твою прихоть исполнить»? У штатов нет никаких прав тебе указывать, тебя контролировать и прочее. А если уж очень хочется, то никто не запрещает зарегать ещё один бизнес чисто для России. Никто в здравом уме не будет отказываться от бабок ради США
Санкционные банки заблочат, как многие и так уже сделали, и продолжат спокойно себе работать, нет большого повода для беспокойства. США ведь не о наличии альтернатив Visa и Mastercard беспокоятся (как помним, те ушли без санкций абсолютно добровольно, да и какое-либо закулисное давление на бизнес в такой свободной стране представить очень сложно), а только о соблюдении санкционного законодательства.
Дубль
Комментарий удален модератором
Это уже попахивает перебором, мы конечно понимаем, что не правы, и вы имеете право отозвать свои лицензии, отключить от свифтов и т.д., что там положено делать в этом случае, но указывать другим, что можно что нельзя, по-моему, только подкидывает дровишек в печь российской пропаганды и любителей теорий заговоров.
а кто-то кроме россиян ведется на российскую пропаганду ? а на них уже давно рукой махнули. а турецкие банки это же коммерческие структуры, пусть сами решат, кто им важнее – мир-овцы или западные контрагенты
Это решается элементарной регистрацией дополнительного юрлица, предназначенного для работы чисто с Россией
созданием отдельного банка вы хотели сказать. но непонятно чего делать с терминалами...
Не решается.
Будут транзакции-мосты между основными и такими юрлицами.
Аффилированность не трудно определить, когда они все проходят через тебя.
Тема: "Горящие пуканы" часть...
Лучшее признание успешности и потенциала "Мира"
Сегодня снимал кеш в Турции в is bank и halk bank. Но тенденция напрягает.
через крипту будешь переводить курсы выгодней чем в банках и обменниках
Интересно как карта мир помогает обойти санкции ?
Тим Кок, верни Apple Pay!
по факту США на эти страны санкции что так что так накладывают, либо с США не работают и другими странами под темиже угрозами, либо лишаются туристов, которые их кормят и из бывших стран СНГ в РФ куча народу работает и деньги домой посылает.
но когда США нужны удобрения они делают исключение это другое.