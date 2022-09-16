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Финансы
Скучный цвет

Новости и тексты на фоне 205 дня «спецоперации»: AB InBev Efes начала спор из-за бренда, пиратского кино стало больше Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: sub-cult.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 сентября: доллар — 59,66 рублей, евро — 59,61 рубль.

Курсы на Forex к 07:52 мск: доллар — 59,83 рубля, евро — 59,81 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,31 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,01 рублей, евро — по 66,29 рублей.

Мосбиржа в очередной раз расширила список бумаг, с которыми нерезиденты, подконтрольные россиянам, не смогут совершать сделки — с 65 до 71.

Кто и как адаптируется к изменениям

H&M начала поставлять в свои магазины в России новую коллекцию, рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству ритейлера. В Российском совете торговых центров сказали, что в точки бренда приходят свежие вещи. В самой компании заявили, что реализуют оставшийся сток.

Производитель пива «Велкопоповицкий Козел» AB InBev Efes начал антимонопольный спор с тверской пивоварней «Афанасий» из-за использования той обозначения «Тверской козел».

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Глава «Сбера» Герман Греф предложил правительству запустить новый механизм поддержки крупных инвестиций в сфере импортозамещения и инфраструктуры, выяснил РБК. Суть в распределении льгот, исходя из приоритетности проектов.

ЦБ планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 годй и до 35 к 2030 году, узнали «Ведомости». Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах.

Крупный производитель свинины со штаб-квартирой в Дании Goodvalley продал российский бизнес — комплекс в Тамбовской области.

Какие есть проблемы и трудности

Пилоты жалуются на непрозрачную практику увольнений из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов: Шереметьевский профсоюз летного состава пожаловался Росавиации на «участившиеся случаи попыток увольнения членов экипажей при внеочередных летных проверках».

На фоне ухода из России киностудий-мейджоров и иностранных стриминговых сервисов в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом. «Яндекс» летом заблокировал на 42% больше ссылок, чем в прошлом году, а в «Газпром-медиа» сообщают о росте блокировок на 25% во втором квартале.

Новости предыдущего дня, 15 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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32 комментария
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 Atara Inc

Новости хорошо, но тут свежее фото котика есть!

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Никита Климанов

Масик какой

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Gugumot

Деточка ☺️👍👍👍

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Саша G

Woof

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Вадим Д.

И пятница, и День секретаря в России, с праздником!

H&M поставляет в РФ старьё под видом новинок. Или это такой ход, чтобы подольше задержаться?
Ефес против Афанасия из-за козла. Пусть победит достойный козла!
СберГреф хочет больше поддержки крупным инвесторам, среди которых, конечно, СберГреф.
В «мир» войдёт аж 20 стран, пока только 11.
Датская свинина продана - целый комплекс на Тамбовщине.
Пилотов увольняют почём зря и с нарушениями, естественно, они недовольны.
Оказывается, в рунете есть не только параллельный, но и пиратский контент! Так его ещё и больше становится.

Желаю всем отойти от новости про fugma, отличного дня и чудесного настроения 🤘🏻

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Андрей Мельник

ЦБ планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 годй и до 35 к 2030 году, узнали «Ведомости». Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах.
Интересно новость смотрится на фоне вчерашней новости от Минфина США про те же карты МИР.

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Слегка Придурковатый

Вообще, AB InBev охуел, я считаю. Визуально там сходства нет. Но учитывая то, что "Афанасию" уже прилетало по шапке от бренда "Охота" (Heineken) за пиво "Охота нашего! Крепкое", думаю, прилетит и в этот раз.

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Слегка Придурковатый

И вообще, у AB InBev не козЁл, а кОзел. Я так в рекламе слышал.

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Саша G

Лошки, всех делов то было ё вместо е нарисовать.

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Johann Janzen

Нифига себе сходства нет! Даже копыта так же сложены. На мой взгляд сходство налицо, про полную аналогию в названии я вообще молчу.

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Слегка Придурковатый

Козёл - он что в Твери козёл, что в Вельке-Поповице. И копыта они при определённых движениях одинаково складывают. К тому же "тверской козёл" - это, насколько я понимаю, устойчивое выражение в Твери ("Выражение "тверской козёл" (или "тверские козлы") восходит к первой половине XIX века. Изначально "козлами" стали называть кимряков, то есть жителей села Кимры Корчевского уезда Тверской губернии (ныне город, райцентр Тверской области), которые делали крепкую обувь из козлиной кожи...).

Так что я бы на месте "Афанасия" нанял хорошего юриста и пободался бы с АБ Инбев.

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Коренной татарин

А у тверского «козел» или «козёл»?

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Слегка Придурковатый

Козёл. Кстати, судя по описанию, "Афанасий" неплохую схему придумал с этим "Тверским козлом" ("Ниппель") - это пиво изначально, в момент продажи, безалкогольное. Но есть нюанс - в нём есть дрожжи.

То есть ты купил безалкогольное пиво, принёс домой, поставил бутылку в тёплое место - дрожжи начали бродить и вуаля - у тебя уже алкогольное пиво.

Я так понимаю, они и акциз не платят как с алкогольного пива, и его по ходу дела можно даже доставлять на дом.

P.S. Сам не пил, не видел его в магазинах.

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Dr. Smith

вот это они хитрюги, мне даже интересно стало, вечером буду проводить эксперимент))

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Ilya ZLodei

Хде купить???

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Следующий корабль

Где почитать?
Мне кажется это из области домыслов. Дрожжам не прикажешь, типа когда клиент купит, тогда и начинайте работать. Все, что выше 0° и есть, что покушать, дрожжи уже работают.
Все повзрывается на прилавках.

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Слегка Придурковатый

https://www.afanasy.ru/novosti/nashi-novosti/novinka-b-a-pivo-nippel-s-vozmozhnostyu-dobrazhivaniya-vsego-25-rub-za-kruzhku/?sphrase_id=20025

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Слегка Придурковатый

Точнее даже вот здесь: https://www.afanasy.ru/novosti/pressa-o-nas/sam-sebe-pivovar-afanasiy-predstavil-korporativnuyu-novinku-pivo-nippel/?sphrase_id=20025

"На фуршете сотрудникам представили и угостили сразу тремя сортами крафтового "Ниппеля" - "четверкой", "шестеркой" и "девяткой". Нетрудно догадаться, что цифра на этикетке новинки обозначает, до каких показателей можно "раскочегарить" новое пиво. Покупаете безалкогольным, протыкаете ниппель на пробке, ставите на несколько (хватит 2-2,5) часов в холодильник, пиво дображивает и как только специальный знак на этикетке становится ярким - продукт готов к употреблению. 4,6 или 9 "оборотов" - выбирайте бутылку сами."

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Nikolay Ionov

Щас молодняк просечет эту фишку ))))

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Дмитрий Терехов

Да, и по отзывам получается нечто абсолютно не вкусное, после которого и голова болит...

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Слегка Придурковатый

Ну тут нужно только дегустировать.

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Evil Pechenka
«спецоперации»

https://twitter.com/politica_media/status/1546055953866539009

Популярная политика @politica_media

Нижегородского активиста оштрафовали из-за кавычек в слове «спецоперация»

Алексей Поднебесный опубликовал пост, заключив слово «спецоперация» в кавычки.

Суд оштрафовал активиста на 30 тысяч рублей, посчитав, что кавычки используют в ироническом и пренебрежительном значении.

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Anton Rozhkov

На дворе уже сентябрь. Ну я незнаю, ты там календарь переверни, методичку смени или проснись чтоле

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Алексей Жданов

"H&M поставляет в РФ старьё под видом новинок. "-серьёзно?давно там не был,прочитав новость все равно обрадовался,а тут ваш коммент

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Платон Щукин

Этому есть подтверждение?

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Территориальный Филипп

Вот по поводу 11 стран принимают карты МИР - это дают возможность снять в банкомате лишь в некоторых местах или прям везде у вас получится ей оплатить? Думаю, скорее первое. Неплохо бы в статье дописать конкретику, ну и что за страны.

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Андрей Пушнин

мда,для пилотов сейчас непростое время

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Alexander Egorin

У них то как раз все понятно - уезжать не задумываясь. Или пересесть в какое нибудь НЕ гражданское ведро и отрицательно родится.

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Nikolay Ionov

В каком положении H&M? Вроде хотели сворачивать все и распродавать остатки, а сейчас новые коллекции завозят, остаются в итоге или чего?

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Sokol

Найти пиратские видео чего угодно в гугле не проблема, даже скорость удаления не помогает копирайту.

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Вадим Д.

Хорошая попытка, но не.

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Александр Рюмин

Качественное инфоцыганство, мы вышли на новый уровень мозгоеbstva.
infocygane-baron..ru

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