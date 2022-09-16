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Источник: sub-cult.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 сентября: доллар — 59,66 рублей, евро — 59,61 рубль.

Курсы на Forex к 07:52 мск: доллар — 59,83 рубля, евро — 59,81 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,31 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,01 рублей, евро — по 66,29 рублей.

Мосбиржа в очередной раз расширила список бумаг, с которыми нерезиденты, подконтрольные россиянам, не смогут совершать сделки — с 65 до 71.

Кто и как адаптируется к изменениям

H&M начала поставлять в свои магазины в России новую коллекцию, рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству ритейлера. В Российском совете торговых центров сказали, что в точки бренда приходят свежие вещи. В самой компании заявили, что реализуют оставшийся сток.

Производитель пива «Велкопоповицкий Козел» AB InBev Efes начал антимонопольный спор с тверской пивоварней «Афанасий» из-за использования той обозначения «Тверской козел».

Глава «Сбера» Герман Греф предложил правительству запустить новый механизм поддержки крупных инвестиций в сфере импортозамещения и инфраструктуры, выяснил РБК. Суть в распределении льгот, исходя из приоритетности проектов.

ЦБ планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 годй и до 35 к 2030 году, узнали «Ведомости». Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах.

Крупный производитель свинины со штаб-квартирой в Дании Goodvalley продал российский бизнес — комплекс в Тамбовской области.

Какие есть проблемы и трудности

Пилоты жалуются на непрозрачную практику увольнений из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов: Шереметьевский профсоюз летного состава пожаловался Росавиации на «участившиеся случаи попыток увольнения членов экипажей при внеочередных летных проверках».

На фоне ухода из России киностудий-мейджоров и иностранных стриминговых сервисов в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом. «Яндекс» летом заблокировал на 42% больше ссылок, чем в прошлом году, а в «Газпром-медиа» сообщают о росте блокировок на 25% во втором квартале.

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