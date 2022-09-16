Финансы
Скучный цвет

Акции Adobe упали на 17% на фоне объявления о покупке Figma Статьи редакции

Накануне разработчик договорился о сделке на $20 млрд.

  • 15 сентября 2022 года Adobe объявила о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma. На фоне этой новости акции компании падали на 17% — это крупнейшее падение с 2010 года, отмечает CNBC.
  • На закрытии торгов на Nasdaq бумаги Adobe подешевели на 16,79% — до $309,13 за штуку. WSJ замечает, что акции падали на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив сделки и того, что Adobe всерьёз переживает насчёт высокой конкуренции.
  • Одновременно с объявлением о сделке Adobe отчиталась за третий финансовый квартал, который завершился 2 сентября 2022 года. Выручка компании составила рекордные $4,43 млрд (+13% год к году), что совпало с ожиданиями аналитиков, пишет CNBC. Скорректированная прибыль превысила прогноз: $3,4 на акцию против $3,33.
  • Adobe и Figma планируют закрыть сделку в 2023 году после получения одобрений регуляторов. Сооснователь сервиса Дилан Филд останется его гендиректором и будет подчиняться Дэвиду Вадхвани, президенту подразделения цифровых медиа Adobe.

#новость #figma #adobe

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51 комментарий
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 Вадим Д.

Figma оказалась несколько дороже (-:
Надеюсь, резко и для всех теперь не отменят бесплатный доступ в целях покрытия дыры в бюджете.

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Zloy Marketolog

Прикрутят к общей подписке на Adobe

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Вася Пражкин

Ну вообще-то акции компании, которая покупает - почти всегда падают. Плюс еще весь рынок упал, поэтому продавили по полной. Ничего, отрастет, чай Фигма - не хер собачий.

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1 комментарий
Екатерина Сорокина

Ожидали что подростет оценка а вышло наоборот, печалька печалька

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2 комментария
Максим Мостовой

Какой дыры?) это стоимость компании на бирже, а не ее бюджет

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Igor Chimbur

Уровень современного vc — дилетантские рассуждения о эфемерных дырах в бюджете.

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Александр Антонов

Отменят конечно! Это же Adobe, включат в подписку и все. Хорошо если не будут удалять ранее созданные проекты без подписки.

Еще хуже если сделают из фигма что-то типо Adobe XD online.

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Skyray

Это насколько сообщество любит фигму, и понимает к чему приведет покупка

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Вадим Д.

Ну не прям приведёт, скорее – может привести. И вот этого "может", конечно, хотелось бы избежать.

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KK

И к чему? Я вообще мало себе представляю работу только с фигмой без использования illustrator/photoshop.

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4 комментария
Александр Антонов

Все понимают, что покупку нужно будет окупать и делать это будут за счет миллионной лояльной аудитории Figma. 100% этот инструмент уже не будет прежним и будет становится от политики открытости к политике закрытости.

Если Adobe не захочет сохранить Figma как отдельный бизнес, что врядли.

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Андрей Рядькин

да кто такой этот ваш фигма

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Ruslan Suleymanov

удобный Фотошоп для дизайнеров

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2 комментария
Вадим Д.

https://www.figma.com

Figma: the collaborative interface design tool.
Build better products as a team. Design, prototype, and gather feedback all in one place with Figma.
www.figma.com
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2 комментария
Fedor Ko

Они купили что бы убить? Как Нокию Майкрософт?

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Igor Chimbur

Почему-то никто не вспоминает, что тот же GitHub при покровительстве MS живее всех живых.

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2 комментария
Артем М.

Нокия уже была мертва, её покупали из-за патентов

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3 комментария
Денис Фадеев

Неет, а вдруг платной сделают... Это будет ужасно

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Давид Муравьёв

скорее всего(

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Иван Майоров

Это еще Элон Маскович ничего не написал.
Как напишет, вот там и видно будет какая цена будет :)

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Артур Сальников

Если продраться через колючки паранойных воплей и посмотреть на новость объективно, то по сути Adobe забирает весь digital дизайн мира под свой контроль. Растр + вектор + интерфейсный дизайн (при допущении, что скетч проиграл фигме...но эт не точно).

Да, большие конторы неповоротливы, но если вдуматься, эдабчику надо на фоне 20 млрд вложить несколько млн дол в армию разработчиков, переписать ядро ФШ, Люстры, индизайна, премьера и аффтера под современные эвм и онлайн стек, добавить авангардную фигму и вот перед нами монстр. А вдруг получится?)

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Петр Вавилов

убрал пост

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Alex R

Почему не актуальна будет? Крупный бизнес минимум от 10 лет окупается.

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1 комментарий
Владимир Степану

то ли еще будет )

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Антон Монин

мне почему-то кажется, что акции как упали так и взлетят

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Тихон Устинов

"честная конкуренция" по-американски купить всех конкурентов

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F-117

Местный аналог ФАС разрешил - всё законно. Да и конкуренты никуда не исчезли.

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Sha Man

"Ждет одобрения регуляторов" - совсем похерили свободный рынок.

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Martin Prestone

поговаривают о https://penpot.app опенсоурс

Penpot | Design Freedom for Teams
The open-source solution for design and prototyping
penpot.app
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Воинский Никита

кто поговаривает? первый раз слышу

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2 комментария
Владимир Владимирович

Я думал акции как правило всегда падают сначала, когда кого-то выкупают

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Fedor Ko

Тот кто покупает - тратит деньги, его акции падают. У того кто продаёт акции дорожают, потому что покупают выше рынка, иначе нет смысла продавать.

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