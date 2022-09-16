Акции Adobe упали на 17% на фоне объявления о покупке Figma Статьи редакции
Накануне разработчик договорился о сделке на $20 млрд.
- 15 сентября 2022 года Adobe объявила о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma. На фоне этой новости акции компании падали на 17% — это крупнейшее падение с 2010 года, отмечает CNBC.
- На закрытии торгов на Nasdaq бумаги Adobe подешевели на 16,79% — до $309,13 за штуку. WSJ замечает, что акции падали на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив сделки и того, что Adobe всерьёз переживает насчёт высокой конкуренции.
- Одновременно с объявлением о сделке Adobe отчиталась за третий финансовый квартал, который завершился 2 сентября 2022 года. Выручка компании составила рекордные $4,43 млрд (+13% год к году), что совпало с ожиданиями аналитиков, пишет CNBC. Скорректированная прибыль превысила прогноз: $3,4 на акцию против $3,33.
- Adobe и Figma планируют закрыть сделку в 2023 году после получения одобрений регуляторов. Сооснователь сервиса Дилан Филд останется его гендиректором и будет подчиняться Дэвиду Вадхвани, президенту подразделения цифровых медиа Adobe.
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Figma оказалась несколько дороже (-:
Надеюсь, резко и для всех теперь не отменят бесплатный доступ в целях покрытия дыры в бюджете.
Прикрутят к общей подписке на Adobe
Ну вообще-то акции компании, которая покупает - почти всегда падают. Плюс еще весь рынок упал, поэтому продавили по полной. Ничего, отрастет, чай Фигма - не хер собачий.
Ожидали что подростет оценка а вышло наоборот, печалька печалька
Какой дыры?) это стоимость компании на бирже, а не ее бюджет
Уровень современного vc — дилетантские рассуждения о эфемерных дырах в бюджете.
Отменят конечно! Это же Adobe, включат в подписку и все. Хорошо если не будут удалять ранее созданные проекты без подписки.
Еще хуже если сделают из фигма что-то типо Adobe XD online.
Это насколько сообщество любит фигму, и понимает к чему приведет покупка
Ну не прям приведёт, скорее – может привести. И вот этого "может", конечно, хотелось бы избежать.
И к чему? Я вообще мало себе представляю работу только с фигмой без использования illustrator/photoshop.
Все понимают, что покупку нужно будет окупать и делать это будут за счет миллионной лояльной аудитории Figma. 100% этот инструмент уже не будет прежним и будет становится от политики открытости к политике закрытости.
Если Adobe не захочет сохранить Figma как отдельный бизнес, что врядли.
да кто такой этот ваш фигма
удобный Фотошоп для дизайнеров
https://www.figma.com
Они купили что бы убить? Как Нокию Майкрософт?
Почему-то никто не вспоминает, что тот же GitHub при покровительстве MS живее всех живых.
Нокия уже была мертва, её покупали из-за патентов
Неет, а вдруг платной сделают... Это будет ужасно
скорее всего(
Это еще Элон Маскович ничего не написал.
Как напишет, вот там и видно будет какая цена будет :)
Если продраться через колючки паранойных воплей и посмотреть на новость объективно, то по сути Adobe забирает весь digital дизайн мира под свой контроль. Растр + вектор + интерфейсный дизайн (при допущении, что скетч проиграл фигме...но эт не точно).
Да, большие конторы неповоротливы, но если вдуматься, эдабчику надо на фоне 20 млрд вложить несколько млн дол в армию разработчиков, переписать ядро ФШ, Люстры, индизайна, премьера и аффтера под современные эвм и онлайн стек, добавить авангардную фигму и вот перед нами монстр. А вдруг получится?)
убрал пост
Почему не актуальна будет? Крупный бизнес минимум от 10 лет окупается.
то ли еще будет )
мне почему-то кажется, что акции как упали так и взлетят
"честная конкуренция" по-американски купить всех конкурентов
Местный аналог ФАС разрешил - всё законно. Да и конкуренты никуда не исчезли.
"Ждет одобрения регуляторов" - совсем похерили свободный рынок.
поговаривают о https://penpot.app опенсоурс
кто поговаривает? первый раз слышу
Я думал акции как правило всегда падают сначала, когда кого-то выкупают
Тот кто покупает - тратит деньги, его акции падают. У того кто продаёт акции дорожают, потому что покупают выше рынка, иначе нет смысла продавать.