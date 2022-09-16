ЦБ снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% Статьи редакции
Это шестое снижение подряд после резкого повышения ставки в конце февраля до рекордных 20%.
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- Банк России снизил ставку на 50 б.п. Регулятор объяснил, что текущие темпы роста потребительских цен остаются низкими — это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.
- ЦБ ожидает, что в 2022 году годовая инфляция составит 11-13%, снизится до 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.
- С учётом ситуации в экономике ВВП может снизиться по итогам 2022 года ближе к верхней границе июльского прогноза — (-6,0)—(-4,0)%.
- Аналитики тоже выступали за снижение ставки на 50 б.п. Однако сейчас важно не то, насколько ЦБ снизит ставку, а что скажет о дальнейшей политике, отмечалдиректор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал» Владимир Брагин.
- В конце февраля 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%. Это было нужно, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал постепенное снижение ставки: последний раз в июле — до 8%.
- Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 28 октября 2022 года. Регулятор будет принимать решение с учётом динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики и рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Что будет с процентами по вкладам и кредитам
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
- Опрошенные «Ведомостями» участники рынка и аналитики отмечали, что снижение ключевой ставки поможет оживить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Но быстрее всего отреагируют ставки по накопительным счетам.
- По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, процентные ставки по ипотеке могут понизиться ещё на 0,5-1,5 п.п., примерно на такую же величину упадут ставки по потребкредитам.
- Курс рубля вряд ли в моменте отреагирует на снижение ключевой ставки, предполагали аналитики: на него больше давят контроль за движением капитала и санкции.
Статья дополняется
ЦБ РФ и ФРС идут встречными курсами, интересно встретятся ли
Вот и свела судьба, вот и свела судьба нас.
След 2-3 недели вангую миллиард постов про то, что недвижимость всегда дорожает и сейчас самое время купить, особенно с понизившейся ставкой!
Здравствуйте, я представляю организацию свидетелей вечно дорожающей недвижимости. Вы хотите поговорить о ценах на трёшку в Москве?
А понижения ставок не будет. ВТБ и Сбер уже в августе осторожно говорили, что нынешние условия нельготной ипотеки - оптимальные и чуть ли не самые лучшие.
А на льготную вчера дали 35 млрд рублей до конца года. Там тоже понижать ставки не будут - бюджет не резиновый.
Недвижимость и так не падает. Куда еще расти то?
Вчера был пост о новой помощи социальной ипотеке
Интересно как повлияла бы мобилизация, о которой сейчас говорят власти, на цены на недвижимость? Наверное цены только вверх
Ниже, чем до СВО. Что-то пошло не так с коллапсом экономики...
С экономикой все огонь. Цены на продукты питания, запчасти и т.д. выросли всего-то на 30-100%.
и курс доллара ниже чем до СВО, вообще зае**сь житуха
Телевизор не надо смотреть.
"Разорвана фклочья" (с) Обама.
Oh, wait...
Ну да, ведь ключевая ставка ЦБ - это единственный показатель состояния экономики.
Как и ожидалось.
Но куда уж оживлять потреб. кредитование? Население закредитовано по самое некуда.
"мы еще не начинали"(с)
Есть куда, реальные ставки по потреб ща около 20
Потреб сейчас мертво
Круто! Такими темпами скоро смогу сделать рефинансирование!
Тоже жду :-)
Самое время брать 10й кредит
Ура, теперь можно взять последний айфон в кредит дешевле!
Эх, сейчас бы кредит на авто взять, но з/ч нифига нет, так что обождем-с...
А как же ПИ? Для вашей машины не завозят?
Акции застройщиков при этом упали, хотя должны расти из-за дешёвой ипотеки
Застройщики в РФ торгуются на фондовом рынке? Интересно
Дешевле 7% льготную вряд ли сделают. А акции щас мойщиков падают, потому что застройщикам глубоко по… , то есть все равно, что там с продажами. У них другие источники финансирования.
-был избыточный спрос за последние два года из-за короны и льготной ипотеки
-реальные доходы у населения падают
-цены на новостройки конские
- цены на отделку,мебель,технику выросли
поэтому спрос на первичку очень сильно упал
темпы роста потребительских цен остаются низкими - что то я не очень заметил, ну а ежели надо привесть к целевому уровню целый росстат на то есть
Термы роста низкие , а не цены. )))
Все предсказуемо. Плюсы думаю будут в виде снижения процентных ставок по кредитам, поднимут чуток ставки по депозитам, как минимум на 0,5. Надеюсь все идёт по плану.