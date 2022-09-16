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Финансы
Скучный цвет

ЦБ снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% Статьи редакции

Это шестое снижение подряд после резкого повышения ставки в конце февраля до рекордных 20%.

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  • Банк России снизил ставку на 50 б.п. Регулятор объяснил, что текущие темпы роста потребительских цен остаются низкими — это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.
  • ЦБ ожидает, что в 2022 году годовая инфляция составит 11-13%, снизится до 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.
  • С учётом ситуации в экономике ВВП может снизиться по итогам 2022 года ближе к верхней границе июльского прогноза — (-6,0)—(-4,0)%.
Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года
  • Аналитики тоже выступали за снижение ставки на 50 б.п. Однако сейчас важно не то, насколько ЦБ снизит ставку, а что скажет о дальнейшей политике, отмечалдиректор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал» Владимир Брагин.
  • В конце февраля 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%. Это было нужно, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал постепенное снижение ставки: последний раз в июле — до 8%.
  • Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 28 октября 2022 года. Регулятор будет принимать решение с учётом динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики и рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Что будет с процентами по вкладам и кредитам

  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

  • Опрошенные «Ведомостями» участники рынка и аналитики отмечали, что снижение ключевой ставки поможет оживить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Но быстрее всего отреагируют ставки по накопительным счетам.
  • По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, процентные ставки по ипотеке могут понизиться ещё на 0,5-1,5 п.п., примерно на такую же величину упадут ставки по потребкредитам.
  • Курс рубля вряд ли в моменте отреагирует на снижение ключевой ставки, предполагали аналитики: на него больше давят контроль за движением капитала и санкции.
Финансы
Frank Media
Сюрпризы от ЦБ: почему ключевую ставку так сложно предсказать

Прогнозировать решения Банка России — плохая затея. ЦБ РФ не раз признавали самым непредсказуемым центробанком в мире. Так, действующая ключевая ставка в 8% стала сюрпризом как для аналитиков, так и для рынка. В ЦБ объяснили, почему никто не может предугадать его решения.

#новость #цб #ключеваяставка

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55 комментариев
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 Таир Бакиев

ЦБ РФ и ФРС идут встречными курсами, интересно встретятся ли

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Вадим Д.

Вот и свела судьба, вот и свела судьба нас.

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Невкусно и грустно

След 2-3 недели вангую миллиард постов про то, что недвижимость всегда дорожает и сейчас самое время купить, особенно с понизившейся ставкой!

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Слегка Придурковатый

Здравствуйте, я представляю организацию свидетелей вечно дорожающей недвижимости. Вы хотите поговорить о ценах на трёшку в Москве?

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3 комментария
Сидор

А понижения ставок не будет. ВТБ и Сбер уже в августе осторожно говорили, что нынешние условия нельготной ипотеки - оптимальные и чуть ли не самые лучшие.
А на льготную вчера дали 35 млрд рублей до конца года. Там тоже понижать ставки не будут - бюджет не резиновый.

Недвижимость и так не падает. Куда еще расти то?

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6 комментариев
Эмиль Муратов

Вчера был пост о новой помощи социальной ипотеке

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Василий Петров

Интересно как повлияла бы мобилизация, о которой сейчас говорят власти, на цены на недвижимость? Наверное цены только вверх

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Антон piter

Ниже, чем до СВО. Что-то пошло не так с коллапсом экономики...

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Мурад Муртазалиев

С экономикой все огонь. Цены на продукты питания, запчасти и т.д. выросли всего-то на 30-100%.

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5 комментариев
Igor Gorbenko

и курс доллара ниже чем до СВО, вообще зае**сь житуха

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switch

Телевизор не надо смотреть.

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3 комментария
Acupuncture USA

"Разорвана фклочья" (с) Обама.
Oh, wait...

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Никита Михайлов

Ну да, ведь ключевая ставка ЦБ - это единственный показатель состояния экономики.

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1 комментарий
Вадим Д.

Как и ожидалось.
Но куда уж оживлять потреб. кредитование? Население закредитовано по самое некуда.

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Martin Prestone

"мы еще не начинали"(с)

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1 комментарий
Михаил Желтухин

Есть куда, реальные ставки по потреб ща около 20

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roboto

Потреб сейчас мертво

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Leha Shum

Круто! Такими темпами скоро смогу сделать рефинансирование!

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Сексорцист Милфхантерович

Тоже жду :-)

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Ivelevit

Самое время брать 10й кредит

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Константин Низамов

Ура, теперь можно взять последний айфон в кредит дешевле!

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Александр Соколов

Эх, сейчас бы кредит на авто взять, но з/ч нифига нет, так что обождем-с...

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Алексей

А как же ПИ? Для вашей машины не завозят?

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3 комментария
Zloy Marketolog

Акции застройщиков при этом упали, хотя должны расти из-за дешёвой ипотеки

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Acupuncture USA

Застройщики в РФ торгуются на фондовом рынке? Интересно

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3 комментария
Сидор

Дешевле 7% льготную вряд ли сделают. А акции щас мойщиков падают, потому что застройщикам глубоко по… , то есть все равно, что там с продажами. У них другие источники финансирования.

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Михаил Желтухин

-был избыточный спрос за последние два года из-за короны и льготной ипотеки
-реальные доходы у населения падают
-цены на новостройки конские
- цены на отделку,мебель,технику выросли

поэтому спрос на первичку очень сильно упал

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неформат

темпы роста потребительских цен остаются низкими - что то я не очень заметил, ну а ежели надо привесть к целевому уровню целый росстат на то есть

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Сидор

Термы роста низкие , а не цены. )))

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Армен Арзуманян

Все предсказуемо. Плюсы думаю будут в виде снижения процентных ставок по кредитам, поднимут чуток ставки по депозитам, как минимум на 0,5. Надеюсь все идёт по плану.

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