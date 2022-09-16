Владелец TikTok выкупит часть акций у инвесторов при оценке компании в $300 млрд — Reuters Статьи редакции
Оценка почти в два раза больше, чем в 2020 году.
- ByteDance потратит до $3 млрд на выкуп акций, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы для инвесторов. Так компания планирует увеличить ликвидность активов, рассказал знакомый с планами источник издания.
- Правление представит акционерам предложение о выкупе акций по $176,9 за штуку в конце сентября и планирует закончить процедуру за два-три месяца, добавил источник.
- ByteDance, кроме TikTok, владеет его китайским аналогом Douyin и агрегатором новостей Jinri Toutiao.
- В ноябре 2020 года источники Bloomberg говорили, что ByteDance планирует привлечь инвестиции при оценке в $180 млрд,. Оценка впервые превысила $100 млрд в мае того же года.
- ByteDance рассматривала возможность IPO на Гонконгской бирже, но теперь размещения нет в планах, пишет Reuters.
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