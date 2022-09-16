Финансы
Маша Цепелева

Владелец TikTok выкупит часть акций у инвесторов при оценке компании в $300 млрд — Reuters Статьи редакции

Оценка почти в два раза больше, чем в 2020 году.

  • ByteDance потратит до $3 млрд на выкуп акций, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы для инвесторов. Так компания планирует увеличить ликвидность активов, рассказал знакомый с планами источник издания.
  • Правление представит акционерам предложение о выкупе акций по $176,9 за штуку в конце сентября и планирует закончить процедуру за два-три месяца, добавил источник.
  • ByteDance, кроме TikTok, владеет его китайским аналогом Douyin и агрегатором новостей Jinri Toutiao.
  • В ноябре 2020 года источники Bloomberg говорили, что ByteDance планирует привлечь инвестиции при оценке в $180 млрд,. Оценка впервые превысила $100 млрд в мае того же года.
  • ByteDance рассматривала возможность IPO на Гонконгской бирже, но теперь размещения нет в планах, пишет Reuters.

#новость #bytedance #tiktok

1264 просмотров
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7 комментариев
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 Ivan Lyubarskiy

Господи как же пофиг на это! Лучше скажите когда его разбанят

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Юрий Коршев

Когда закончатся инфоповоды по СВО

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Птеро Дактиль

Всех калек вернувшихся из Украины живыми, казнят?

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Екатерина Сорокина

Тоже скучаете?

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Дмитрий Алтунин

"..Остров удовольствий - проклятый остров, который появляется в фильме 1940 года "Пиноккио". Он занимает парк развлечений, возглавляемый Кучером, который предназначен для превращения озорных маленьких мальчиков в ослов"

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Eduard Mirchev

Всегда был Послом тиктока, еще когда был Musical.ly

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Vitaly Ya

Ребята с вайна такую поляну потеряли.

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