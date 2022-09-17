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Источник: traveller-eu.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-18 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,40 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,3 рублей, евро — по 68,66 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

«АвтоВАЗ» разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, они уже прошли несколько испытаний.

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Минтруд предложил не повышать размер пособия по безработице в 2023 году. Ведомство планирует оставить минимальную и максимальную планки величины пособия — от 1,5 тысяч до 12,79 тысяч рублей.

Министр транспорта Шри-Ланки рассказал о планах восстановить авиасообщение с Россией: рейсы могут запустить уже в октябре. Кроме того, Шри-Ланка обсуждает введение платежной системы «Мир».

Какие есть проблемы и трудности

Рестораторы сообщили «Прайму» о стабилизации цен на импортные продукты в России, но дорогими остаются рыба и морепродукты, мясо и молочная бакалея, а доступнее заведениям стали сыры и сезонные овощи.

Тайвань исключил Россию из программы безвизового въезда, которую власти ввели в 2018 года как эксперимент. С началом пандемии действие программы приостановили, она так и не была реализована.

Средняя стоимость краткосрочной аренды в популярных туристических городах России за год увеличилась на 24%, достигнув в сентябре 3150 рублей за ночь, говорится в исследовании «Суточно.ру». Динамику аналитики связывают с восстановлением рынка после пандемии и ростом числа туристических поездок внутри страны.

Контекст

Несмотря на то что оператор платёжной системы «Мир» не попал под санкции США, последствия для владельцев российских карт за рубежом могут быть заметными — банки будут опасаться сотрудничать с «токсичным» контрагентом после разъяснений американского Минфина, считают опрошенные Forbes юристы.

У ЦБ вызывают опасения околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков — они вводят заемщиков в заблуждение, заявила Эльвира Набиуллина. РБК разбирался, какие риски несут такие акции и как на них могут повлиять финансовые власти.

Общая венчурная активность в России остается низкой, пишет Forbes. На этой неделе публично анонсировали лишь одни инвестиции с участием российского стартапа — Think24. Он занимается профориентацией школьников, их подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в вузы.

Новости предыдущего дня, 16 сентября — здесь.