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Финансы
Чудовищный ихтиандр

Новости и тексты на фоне 206 дня «операции»: цены на краткосрочную аренду растут, Шри-Ланка думает ввести карты «Мир» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: traveller-eu.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-18 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,40 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,3 рублей, евро — по 68,66 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

«АвтоВАЗ» разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, они уже прошли несколько испытаний.

Минтруд предложил не повышать размер пособия по безработице в 2023 году. Ведомство планирует оставить минимальную и максимальную планки величины пособия — от 1,5 тысяч до 12,79 тысяч рублей.

Министр транспорта Шри-Ланки рассказал о планах восстановить авиасообщение с Россией: рейсы могут запустить уже в октябре. Кроме того, Шри-Ланка обсуждает введение платежной системы «Мир».

Какие есть проблемы и трудности

Рестораторы сообщили «Прайму» о стабилизации цен на импортные продукты в России, но дорогими остаются рыба и морепродукты, мясо и молочная бакалея, а доступнее заведениям стали сыры и сезонные овощи.

Тайвань исключил Россию из программы безвизового въезда, которую власти ввели в 2018 года как эксперимент. С началом пандемии действие программы приостановили, она так и не была реализована.

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Средняя стоимость краткосрочной аренды в популярных туристических городах России за год увеличилась на 24%, достигнув в сентябре 3150 рублей за ночь, говорится в исследовании «Суточно.ру». Динамику аналитики связывают с восстановлением рынка после пандемии и ростом числа туристических поездок внутри страны.

Контекст

Несмотря на то что оператор платёжной системы «Мир» не попал под санкции США, последствия для владельцев российских карт за рубежом могут быть заметными — банки будут опасаться сотрудничать с «токсичным» контрагентом после разъяснений американского Минфина, считают опрошенные Forbes юристы.

У ЦБ вызывают опасения околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков — они вводят заемщиков в заблуждение, заявила Эльвира Набиуллина. РБК разбирался, какие риски несут такие акции и как на них могут повлиять финансовые власти.

Общая венчурная активность в России остается низкой, пишет Forbes. На этой неделе публично анонсировали лишь одни инвестиции с участием российского стартапа — Think24. Он занимается профориентацией школьников, их подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в вузы.

Новости предыдущего дня, 16 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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37 комментариев
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 Иван Серик

Минтруд - ничего не изменится!

Кстати получить пособие можно только в том регионе, в котором гражданин имеет постоянную регистрацию, потому что пособие платят из регионального бюджета, а не федерального.
И много таких?!
Для остальных с временной регистрацией или без неë, можно получить, только статус "ищущий работу"!
Именно поэтому отечественная статистика по безработице не имеет ничего общего с реальностью!

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BLVCK SQUARE

как и реальные зарплаты по статистике пиздежь, полрынка в серую работают

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Птеро Дактиль

Некоторые даже в чёрную.

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Crusty krab

А, то есть средняя ЗП по вашей логике ещё выше? Сколько там люди в среднем получают по стране?

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BLVCK SQUARE

Я думаю, что да, но т.к. такую стату хер где возьмешь, остается только прикидывать.

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Александр Виннер

Как то стоял на бирже. Платили 1 500р в месяц) 4 года назад

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роман долгополов

Ну раскройте же обжыгающую правду!

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Птеро Дактиль

безработицы нет, потому что мало кто регистрируется.

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Максим Ростокин

И даже зарегистрировавшихся упорно пытаются снять хоть через 2 недели.

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MT Advanced

В новости о прототипах на базе Лады Гранта всё прекрасно. Кроме числа 25.

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Свежерег Июньский

25 оттенков серого

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Dmitry Ulitin

Коричневого

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Илья Ефимов

пахнущего

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Птеро Дактиль

Несуществующего.

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Вася Пражкин
Кроме числа 25.

Ручку расписывали, решили не выкидывать листы.

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Prosto Zurab

Пособие по безработице кстати около 1500р,если стаж меньше 6 месяцев, и то, тебе их дают всего три месяца, а потом ты должен ждать год. После стажа дают около 12к, но тут тоже три месяца и опять ждать год. Они наоборот все понижают, а не не повышают

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Andre Macareno

Новости коротко:

Пластмассовый мир победил,
Макет оказался сильней

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Светлана Завацкая

Удивительно, но факт: США не ввели санкции против «МИР» но люди всё равно будут страдать.

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Птеро Дактиль

Всё идёт по плану!
Иван-дурак на лихом коне с Жар-Птицей за пазухой спешит освободить нас!

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Вася Пражкин
По данным Титова, икра разделилась на два фронта: черная выросла на 10%, а красная стала дешевле и продается в ценовом коридоре 2017 года.

Эксперты VC, +10% к черной икре переживем?

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Геологический меч

Я из тех (возможно немногих) людей, кому не нравится чёрная икра.

Считай я уже выживший ))

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Вася Пражкин
Я из тех (возможно немногих) людей, кому не нравится чёрная икра.

Надо себя заставлять, братан )

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Геологический меч

Ну нет, ты икру сам ешь, а мне пожалуйста саму рыбу от неё: белугу, осетрину, севрюгу…

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Птеро Дактиль

Я уже забыл когда её ел. Даже у браконьеров последняя озвученная мне цена была штука зелени за килограмм.
А когда то покупали по восемь рубасов пол-литровую банку...

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Илья Ефимов

Делаем 25 прототипов нового вида Лады Гранты...Итог: Добавим ка пластиковую накладку и добавим к стоимости 50к. Профит

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Птеро Дактиль

К чему такие сложности! Напишем 25 прототипов и срубим 250 лямов единовременно!

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Саша Антипов

Министр транспорта Шри-Ланки рассказал о планах восстановить авиасообщение с Россией: Всем сходить за малиновым пиджаком с отливом и на Шри-Ланку!

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Птеро Дактиль

Шорты с отливом.

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Вадим Д.

Минтруд, мы всё понимаем. По оф. статистике ведь безработица практически ликвидирована, поэтому нахрена пособие повышать? Молодцы какие!

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Крупный самолет

* Автоваз
Даже удивительно, почему они до сих пор не лидеры мирового рынка.
За 6 месяцев 25 прототипов!

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Ярослав Артемьев

Да пусть хоть прототипы делают, чем вообще ничего.

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Птеро Дактиль

Их прототипы на бумаге.
И даже не в эскизах.

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Птеро Дактиль

Знаком с колоссальным количеством людей которые работают в чёрную. Либо налево имея какой-нибудь официальный минимум от 20 и до 70 тыров.

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Crusty krab

Знаком с колоссальным количеством людей, которые работают в белую. И?

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Вадим Д.

25 лад-гранат? На автоваз подвезли новую партию наркоты?

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Оля Янко

Соглашусь с комментаторами ,которые ранее писали, пособие по безработице то 1500 руб в месяц)))) А большую сумму ты только во "влажных снах "получишь.

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Инокентий Смирнов

В общем продолжается мировая колонизация, с одной стороны милых и средних народов на своем материке, с другой стороны на разных материках, выстраиванье внутри тех и других своих законов, стандартов, культуры. Все переливается в центры исчезают народы, культуры, идут вечные разборки мира сего, такова природа и ее эволюция, так было, так будет.

Но планета земля, наш дом, для всех один и жалко что человечество это начинает не понимать :(.

Личное мнение!

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