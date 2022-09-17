Новости и тексты на фоне 206 дня «операции»: цены на краткосрочную аренду растут, Шри-Ланка думает ввести карты «Мир» Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17-18 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,40 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,3 рублей, евро — по 68,66 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
«АвтоВАЗ» разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, они уже прошли несколько испытаний.
Минтруд предложил не повышать размер пособия по безработице в 2023 году. Ведомство планирует оставить минимальную и максимальную планки величины пособия — от 1,5 тысяч до 12,79 тысяч рублей.
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал о планах восстановить авиасообщение с Россией: рейсы могут запустить уже в октябре. Кроме того, Шри-Ланка обсуждает введение платежной системы «Мир».
Какие есть проблемы и трудности
Рестораторы сообщили «Прайму» о стабилизации цен на импортные продукты в России, но дорогими остаются рыба и морепродукты, мясо и молочная бакалея, а доступнее заведениям стали сыры и сезонные овощи.
Тайвань исключил Россию из программы безвизового въезда, которую власти ввели в 2018 года как эксперимент. С началом пандемии действие программы приостановили, она так и не была реализована.
Средняя стоимость краткосрочной аренды в популярных туристических городах России за год увеличилась на 24%, достигнув в сентябре 3150 рублей за ночь, говорится в исследовании «Суточно.ру». Динамику аналитики связывают с восстановлением рынка после пандемии и ростом числа туристических поездок внутри страны.
Контекст
Несмотря на то что оператор платёжной системы «Мир» не попал под санкции США, последствия для владельцев российских карт за рубежом могут быть заметными — банки будут опасаться сотрудничать с «токсичным» контрагентом после разъяснений американского Минфина, считают опрошенные Forbes юристы.
У ЦБ вызывают опасения околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков — они вводят заемщиков в заблуждение, заявила Эльвира Набиуллина. РБК разбирался, какие риски несут такие акции и как на них могут повлиять финансовые власти.
Общая венчурная активность в России остается низкой, пишет Forbes. На этой неделе публично анонсировали лишь одни инвестиции с участием российского стартапа — Think24. Он занимается профориентацией школьников, их подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в вузы.
Новости предыдущего дня, 16 сентября — здесь.
Минтруд - ничего не изменится!
Кстати получить пособие можно только в том регионе, в котором гражданин имеет постоянную регистрацию, потому что пособие платят из регионального бюджета, а не федерального.
И много таких?!
Для остальных с временной регистрацией или без неë, можно получить, только статус "ищущий работу"!
Именно поэтому отечественная статистика по безработице не имеет ничего общего с реальностью!
как и реальные зарплаты по статистике пиздежь, полрынка в серую работают
Некоторые даже в чёрную.
А, то есть средняя ЗП по вашей логике ещё выше? Сколько там люди в среднем получают по стране?
Я думаю, что да, но т.к. такую стату хер где возьмешь, остается только прикидывать.
Как то стоял на бирже. Платили 1 500р в месяц) 4 года назад
Ну раскройте же обжыгающую правду!
безработицы нет, потому что мало кто регистрируется.
И даже зарегистрировавшихся упорно пытаются снять хоть через 2 недели.
В новости о прототипах на базе Лады Гранта всё прекрасно. Кроме числа 25.
25 оттенков серого
Коричневого
пахнущего
Несуществующего.
Ручку расписывали, решили не выкидывать листы.
Пособие по безработице кстати около 1500р,если стаж меньше 6 месяцев, и то, тебе их дают всего три месяца, а потом ты должен ждать год. После стажа дают около 12к, но тут тоже три месяца и опять ждать год. Они наоборот все понижают, а не не повышают
Новости коротко:
Пластмассовый мир победил,
Макет оказался сильней
Удивительно, но факт: США не ввели санкции против «МИР» но люди всё равно будут страдать.
Всё идёт по плану!
Иван-дурак на лихом коне с Жар-Птицей за пазухой спешит освободить нас!
Эксперты VC, +10% к черной икре переживем?
Я из тех (возможно немногих) людей, кому не нравится чёрная икра.
Считай я уже выживший ))
Надо себя заставлять, братан )
Ну нет, ты икру сам ешь, а мне пожалуйста саму рыбу от неё: белугу, осетрину, севрюгу…
Я уже забыл когда её ел. Даже у браконьеров последняя озвученная мне цена была штука зелени за килограмм.
А когда то покупали по восемь рубасов пол-литровую банку...
Делаем 25 прототипов нового вида Лады Гранты...Итог: Добавим ка пластиковую накладку и добавим к стоимости 50к. Профит
К чему такие сложности! Напишем 25 прототипов и срубим 250 лямов единовременно!
Министр транспорта Шри-Ланки рассказал о планах восстановить авиасообщение с Россией: Всем сходить за малиновым пиджаком с отливом и на Шри-Ланку!
Шорты с отливом.
Минтруд, мы всё понимаем. По оф. статистике ведь безработица практически ликвидирована, поэтому нахрена пособие повышать? Молодцы какие!
* Автоваз
Даже удивительно, почему они до сих пор не лидеры мирового рынка.
За 6 месяцев 25 прототипов!
Да пусть хоть прототипы делают, чем вообще ничего.
Их прототипы на бумаге.
И даже не в эскизах.
Знаком с колоссальным количеством людей которые работают в чёрную. Либо налево имея какой-нибудь официальный минимум от 20 и до 70 тыров.
Знаком с колоссальным количеством людей, которые работают в белую. И?
25 лад-гранат? На автоваз подвезли новую партию наркоты?
Соглашусь с комментаторами ,которые ранее писали, пособие по безработице то 1500 руб в месяц)))) А большую сумму ты только во "влажных снах "получишь.
В общем продолжается мировая колонизация, с одной стороны милых и средних народов на своем материке, с другой стороны на разных материках, выстраиванье внутри тех и других своих законов, стандартов, культуры. Все переливается в центры исчезают народы, культуры, идут вечные разборки мира сего, такова природа и ее эволюция, так было, так будет.
Но планета земля, наш дом, для всех один и жалко что человечество это начинает не понимать :(.
Личное мнение!