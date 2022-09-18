Новости и тексты на фоне 207 дня «спецоперации»: количество брендов напитков со вкусом колы выросло на 10% с начала года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17-18 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,94 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,3 рублей, евро — по 68,66 рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордных 24,8 тысяч рублей, говорится в исследовании Unicom, которое приводят «РИА Новости». Россияне стали запрашивать в МФО на 1,5% больше, чем месяцем ранее. При этом близкие к текущим уровни были зафиксированы в мае 2021 года — 24,45 тысяч.
Банки могут притормозить с улучшением условий по ипотеке, считают в ВТБ. Причина — изменившаяся риторика ЦБ, который объявил о скором конце цикла смягчения политики и даже допустил рост ключевой ставки.
Контекст
Вице-премьер Австралии исключил запрет на въезд для граждан России.
За семь месяцев 2022 года количество марок, под которыми в магазинах продавались напитки со вкусом колы, выросло на 10%, выяснили исследователи NielsenIQ. Аналитики подсчитали, что в январе-июле 2021 года в торговых сетях продавалось 169 марок газировки, а в 2022-м — 186. Какие аналоги Coca-Cola и Pepsi можно увидеть на полках магазинов — обзор РБК.
Новости предыдущего дня, 17 сентября — здесь.
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Молокосодержащий продукт со вкусом сыра.
Идентичный натуральному.
Без ГМО.
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СТРАНА-ФЕЙК.
То есть Кока-Кола - эталон колы? Всё остальное это вкус колы, верно?
Фейк со вкусом опг
Появляется десяток копий продукта, чтобы удовлетворить спрос
А никто по коле и не плачет. Естественно, что если освободилась часть рынка она будет заниматься конкурентами и аналогами.
Предельно же ясно написано: напитки со вкусом колы. Т.е. попытки заменить оригинальный напиток. Это не то что бы плохо, просто на кой ляд верещать что кола нам не нужна, если все понимают, что ее популярность не дутая? И вот пруф.
А вы вот все ту же песенку поете :)
Ок. Давайте я по другому скажу. Кока и пепси вложили большие бабки в раскрутку бренда в мире и в России в частности за счёт чего им и удалось отхватить большой кусок рынка. Но я бы не сказал, что это то без чего люди не могут жить. Если они уйдут придёт 10 других с похожими вкусами. А без маркетинга и рекламы через 5 лет о них никто и не вспомнит (утрирую конечно). Например Dr.Pepper у нас не очень популярен, потому что не было его такой же бешеной рекламы как кока-колы.
Проще говоря аналоги появляются только потому, что кока раскрученный бренд и за счёт рекламы имеет свою аудиторию, к чему пока можно примазаться. Без рекламы её доля очевидно будет снижаться.
Мне нравится доктор пеппер, как и кола, и пепси, да даже не раскрученных брендов. Но почему то по вкусу российское всегда пытается копировать, что получается плохо.
А кто говорил, что кола нам не нужна?
Сами придумали тезис, сами его опровергли. Классика русских нео либералов.
А при чем тут либералы? Как вы умудрились впендюрить тут это ключевое слово?
Из них со вкусом колы - ноль целых ноль десятых. Какие-то димедрольно-витаминные аналоги
Импотортозамещение. Колу заметить не могут, что удивляться успехам ВПК)
Напиток кола и кола это абсолютно разные вещи. И напиток со вкусом колы это как напиток со вкусом ванили, в котором нет ванили.
Да в жопу все. Пойду хлебать кофе
О ла ла, русских теперь не боятся даже в Австралии )) А ведь в конце февраля у них была реальная паника, всерьез ждали третьей мировой ядерной.
Так речь не про боязнь, страны ЕС не по этой причине не выдают, а по "сначала у себя разберитесь, потом сюда отдыхать едте"
Да ладно Австралия. Тут Нуланд из США вчера заявила, что надо бы вернуть консулов и упростить выдачу виз россиянам. Вот уж точно нож в спину эстонцам и латышам из самого неожиданного места... :)
А можно пруф? А то интерпретировать можно как угодно, в силу собственных предпочтений. Например так: Американцы могут себе позволить сколько угодно российских туристов, а вот маленькая Эстония имеет вполне весомые причины для ограничений. Петров и Баширов , помните таких? :)
https://lenta.ru/news/2022/09/17/rosvizyy/
Мне, если что, пох. Не считаю это ни "стало лучше", ни "стало хуже". Просто забавно, когда восточноевропейцы, по команде из США, бегают как жучки выполняют поручения, а американцы делают какие-то противоположные движения...
Мне, если что пох что вам пох.
Просто американцы российских шпионов не боятся, а эстонцы видимо да.
Учитывая разницу возможностей разведок и конттразведок этих стран, для американцев российские туристы это источник информации, а для эстонцев- источник потенциальной угрозы. Все логично :)
Ну, наверное, да. Таллин - это же центр мира, где любому шпиону есть где развернуться. А теперь не удобно стало, шпиону приходится ехать в Хельсинки и оттуда на пароме до Таллина. Бензин нынче дорогой, бюджет СВР не тянет...
Тоже видела статью здесь вчера, а потом она..пропала?
Походу америкосы что-то знают. Готовятся к массовому исходу россиян из РФ?
Да не, на самом деле ничего там существенного. Просто все понимают, что никуда с этой планеты не денутся ни США, ни Россия и, так или иначе, придется взаимодействовать. Визовый вопрос, в данном случае - это просто самый элементарный и ни к чему не обязывающий способ послать сигнал:"Мы не хотим рвать все связи".
Когда уже полубандитские организации МФО позакрывают 🤔
ра си я
Са си я
При этом Австралия — одни из немногих, кто ограничил с Россией почтовый обмен:
https://www.pochta.ru/support/no-mail-exchange
В ту сторону посылки точно не проходят — проверено, соотечественники на обратной стороне земного шара страдают. К нам — почти наверняка тоже.
А какой сегодня день, ух: День работников леса! С праздником!
Страна рекордов — по микрозаймам обгоняем сами себя. Прорыв с подскоком!
Такая жизнь отличная, что не будут улучшать условия ипотеки.
В Австралию можно въезжать, отставить панику.
На 10% больше всяких кол, растём и процветаем!
Хорошего дня и отличного настроения 🤘🏻
Зашибись! Рывок! Прорыв! Смогли импортозамесить!
Примерно такое завуалированное содержание всех обзоров, статей и прочей "аналитики", которые касаются колы. Причем эти статьи и обзоры в последнее время регулярно с частотой примерно раз в две недели вылезают в достаточно серьезной прессе с последующим копирайтингом по всей стране. Это что, компания по подъему патриотического духа? Смотрите, мол, как у нас все зашибись! Ух!
Похоже кола стала оружием пропаганды.
Когда обозначалось - Стало лучше - Стало хуже. Как то понятней было.
Какие есть проблемы и трудности - кто эту байду придумал ? Верните лучше, хуже.
Лучший аналог кока-колы в России - это кока-кола из других стран, коих сегодня достаточно. Сейчас например пью кока-колу из Ирана, до этого пил польскую, грузинскую, германскую, узбекскую, да даже из США тут уже есть. По цене ненамного дороже наших аналоговнет
И не один не смог в оригинальный вкус. Попробовал Добрый кола, вкус тот же.
Да даже пепси кола не смогла в оригинальный вкус кока колы
А зачем аналоги?) Coca-Cola уже продаёт дальше свои напитки под брендом «Добрый» - и Cola, и Sprite, и Fanta.