Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":503928,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":503928,"gtm":null} 1333 просмотров

Источник: strana.today

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-18 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,94 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,3 рублей, евро — по 68,66 рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла в России рекордных 24,8 тысяч рублей, говорится в исследовании Unicom, которое приводят «РИА Новости». Россияне стали запрашивать в МФО на 1,5% больше, чем месяцем ранее. При этом близкие к текущим уровни были зафиксированы в мае 2021 года — 24,45 тысяч.

Банки могут притормозить с улучшением условий по ипотеке, считают в ВТБ. Причина — изменившаяся риторика ЦБ, который объявил о скором конце цикла смягчения политики и даже допустил рост ключевой ставки.

Контекст

Вице-премьер Австралии исключил запрет на въезд для граждан России.

За семь месяцев 2022 года количество марок, под которыми в магазинах продавались напитки со вкусом колы, выросло на 10%, выяснили исследователи NielsenIQ. Аналитики подсчитали, что в январе-июле 2021 года в торговых сетях продавалось 169 марок газировки, а в 2022-м — 186. Какие аналоги Coca-Cola и Pepsi можно увидеть на полках магазинов — обзор РБК.

Новости предыдущего дня, 17 сентября — здесь.