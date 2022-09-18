БКС полностью запретит неквалифицированным инвесторам покупать бумаги «недружественных» стран с 1 октября Статьи редакции
ЦБ предписывал пока лишь ограничить продажу таких бумаг.
- Брокер БКС ограничит исполнение поручений от неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг из «недружественных» стран, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на рассылку клиентам.
- «Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, БКС принял решение исключить возможность покупать бумаги уже с 1 октября, чтобы обезопасить клиентов от возможных рисков», — говорится в письме.
- Согласно рассылке, неквалифицированные инвесторы смогут и дальше держать бумаги из «недружественных» стран, которые купили ранее, или закрыть позиции. Российских активов запрет не касается.
- 16 сентября 2022 года БКС сообщил об ограничениях с 1 октября и на своём сайте, однако не уточнил, что они будут сразу полными. В колл-центре компании подтвердили изданию, что запрет будет полным сразу: это не противоречит предписанию ЦБ — решение об этапности остаётся за брокерами.
- В начале сентября 2022 года ЦБ объявил, что постепенно будет ограничивать продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Полный запрет вступит в силу с 1 января 2023 года: брокеры будут приостанавливать любые поручения по покупкам таких бумаг.
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«Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, БКС принял решение исключить возможность покупать бумаги уже с 1 октября, чтобы обезопасить клиентов от возможных рисков», — ну какие все заботливые, аж слеза умиления по щеке покатилась.
А в реальности, очевидно, решили перекрыть инвесторам кран «на запад», чтобы оживить дохлый российский рынок и дать подножный корм дармоедам из управляющих компаний, которые будут зазывать любителей иностранных ценных бумаг в свои ПИФы.
У меня есть акции , мне их не продать теперь ?
Ну статью то почитайте
"Согласно рассылке, неквалифицированные инвесторы смогут и дальше держать бумаги из «недружественных» стран, которые купили ранее, или закрыть позиции"
Печально
Будем покупать иностранные ценные бумаги напрямую, расплачиваясь криптой.
БКС работает с опережением графика рекомендаций/запретов? Экие «мололцы».