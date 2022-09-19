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Фото: Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.

Курсы на Forex к 08:00 мск: доллар — 60,19 рублей, евро — 60,06 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рублей. В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,31 рублей, евро — по 66,44 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

Российские туристы после закрытия некоторых европейских направлений переориентировались на путешествия в страны Персидского залива, Азии и Африки. В 2022 году рекордное количество туров было продано в ОАЭ и Египет, рассказали опрошенные РБК туроператоры.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил параллельный импорт в Россию к концу 2022 года в $20 млрд.

После долгого дефицита приставок PlayStation 5 ритейлеры увеличили запасы устройств на складе, рассказал РБК один из участников рынка, а некоторые и подтвердили новые поставки. По словам источника, большая поставка по параллельному импорту была в августе, но ажиотажного спроса на приставки сейчас нет.

Российская структура Heineken задумалась о запуске собственной линейки газированных напитков со вкусами колы, апельсина и лимона.

Какие есть проблемы и трудности

Минэкономики в начале сентября направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложение Ассоциации европейского бизнеса о введении моратория на взыскание штрафов из-за несоблюдения сроков гарантийного ремонта автомобилей. Закон требует от производителей машин проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней, но на практике это часто невозможно из-за дефицита комплектующих.

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу для россиян — в том числе и тех, у кого есть выданная третьими государствами шенгенская виза.

С января по август 2022 года российские инвестиционные фонды заключили всего 31 сделку с ИТ-стартапами против 121 сделки за аналогичный период прошлого года, посчитали в A.Partners. Если исключить выбивающиеся из выборки особенно крупные сделки, упал и нижний порог инвестиций — в 2021 году средний чек на проект составлял 300-500 млн рублей, а в 2022-м опустился до 20-30 млн рублей.

Контекст

30 августа на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина обсуждались сценарии новых санкций, узнали «Ведомости». Власти ожидают усиления санкционного давления и перечисляют пять основных угроз — ограничения международной мобильности граждан, расширение списка «недружественных» стран, усиление вторичных санкций, дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и расширение списка подсанкционных компаний и запрещённых к поставке товаров и технологий.

Как растёт экспорт в Россию из стран ближнего зарубежья — в инфографике РБК. Самый большой рост — у Киргизии, почти в два раза увеличились поставки из Белоруссии, Узбекистана и Грузии.

Автомобильные запчасти с начала 2022 года подорожали на 40-60%. На какие именно детали выросли цены, что труднее найти и как будет меняться стоимость запчастей — в разборе Autonews.

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