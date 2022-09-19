Новости и тексты на фоне 208 дня «спецоперации»: автобизнес просит ввести мораторий на штрафы за просроченный ремонт Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 19 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,31 рублей, евро — по 66,44 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
Российские туристы после закрытия некоторых европейских направлений переориентировались на путешествия в страны Персидского залива, Азии и Африки. В 2022 году рекордное количество туров было продано в ОАЭ и Египет, рассказали опрошенные РБК туроператоры.
Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил параллельный импорт в Россию к концу 2022 года в $20 млрд.
После долгого дефицита приставок PlayStation 5 ритейлеры увеличили запасы устройств на складе, рассказал РБК один из участников рынка, а некоторые и подтвердили новые поставки. По словам источника, большая поставка по параллельному импорту была в августе, но ажиотажного спроса на приставки сейчас нет.
Российская структура Heineken задумалась о запуске собственной линейки газированных напитков со вкусами колы, апельсина и лимона.
Какие есть проблемы и трудности
Минэкономики в начале сентября направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложение Ассоциации европейского бизнеса о введении моратория на взыскание штрафов из-за несоблюдения сроков гарантийного ремонта автомобилей. Закон требует от производителей машин проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней, но на практике это часто невозможно из-за дефицита комплектующих.
С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу для россиян — в том числе и тех, у кого есть выданная третьими государствами шенгенская виза.
С января по август 2022 года российские инвестиционные фонды заключили всего 31 сделку с ИТ-стартапами против 121 сделки за аналогичный период прошлого года, посчитали в A.Partners. Если исключить выбивающиеся из выборки особенно крупные сделки, упал и нижний порог инвестиций — в 2021 году средний чек на проект составлял 300-500 млн рублей, а в 2022-м опустился до 20-30 млн рублей.
Контекст
30 августа на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина обсуждались сценарии новых санкций, узнали «Ведомости». Власти ожидают усиления санкционного давления и перечисляют пять основных угроз — ограничения международной мобильности граждан, расширение списка «недружественных» стран, усиление вторичных санкций, дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и расширение списка подсанкционных компаний и запрещённых к поставке товаров и технологий.
Как растёт экспорт в Россию из стран ближнего зарубежья — в инфографике РБК. Самый большой рост — у Киргизии, почти в два раза увеличились поставки из Белоруссии, Узбекистана и Грузии.
Автомобильные запчасти с начала 2022 года подорожали на 40-60%. На какие именно детали выросли цены, что труднее найти и как будет меняться стоимость запчастей — в разборе Autonews.
Новости предыдущего дня, 18 сентября — здесь.
но ажиотажного спроса на приставки сейчас нет
10 марта PlayStation ушел из России
Помоги Даше расставить эти события в правильном порядке и ты узнаешь все, что нужно знать о российском ритейле.
Не нужон этот пластешон - наиграются в свои игры и идут убивать и донбить бомбас. Пора уже всех пользователей приставок и сайта DTF мобилизовать на заводы оборонные. И большую надпись в каждом цеху - "Игры вне политики"
Иди на хутор, болезный
Вчера в мвидео видел за 76к японскую версию без eu вилки. Тут даже будь ажиотаж, все равно не призадумаешься о покупке.
Зачем? А главное нахуа?
Вот и я хз.
50к в Калининграде на авито с дисководом, новая, серая из Польши/Литвы.
Красивое и дорогое украшение серванта. Вместо чешского фарфора.
я не особо разбираюсь, ибо не играю, но покупают карты турции или тп, в общем пишут, что особых проблем играть нет.
Это с хбокс работает. Для ПС надо еще впн поднимать на роутере, а это уже сложнее...
тем более с дисководом.
Да,вчера впервые увидел ps5 в свободной продаже. Кажется из оаэ . Стоила 77 тыр и лежала скромно в углу ,никому не нужная
даже не у Китая, а чего так, они же друзья?
Когда пишут "в ДВА раза" - это величина относительная. Увеличить в ДВА раза 10 рублей гораздо проще, чем увеличить в ДВА раза 100 рублей.
А я сейчас вам расскажу, откуда готовились поставки )))
Китай друг, но осторожный. Поэтому через посредников, а это и есть посредники
а, ну да, с нынешним новоязом друзьями называются те кто поимеет неплохой гешефт, просто надо кого-то влиятельного другом назвать))
А карта будет?
В Киргизии есть какой то огромный рынок где по моему беспошлино с Китая все ввозится или как то обходят неофициально.Он там чуть ли не 5 % ВВП дает
"Продукты заявлены под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон»
Хейнекен, прекращайте. Этих аналогов кол уже хоть жопой ешь. Если уж решили называться "Роял", тогда логичнее вернуться к недавнему прошлому и запилить спирт "Рояль". Население спасибо скажет.
Означают ли «достижения» наших инвестфондов признание полного краха инвестиций или вера нерушима?
День рождения «Смайлика» — с праздником!
Персидский залив манит российских туристов, почти как военных США.
Мантуров оценил параллельный импорт в 20 гигабаксов. Царь оценщиков.
PS5снова есть на складах, ликуют жаждущие!
Теперь и Heineken будет разливать колу и прочее.
Минэкономики поддерживает мораторий на штрафы по срывам сроков ремонта авто — дефицит не позволяет.
Прибалтика и Польша не ждут с наше стороны никого вообще.
Кратко — инвестициям в стране карут.
Власти ждут новых санкций, народ готовится к здецу.
Автозапчасти подорожали, оно и неудивительно.
Прекрасного дня и расчудесного настроения 🤘🏻
Как-то не очень хорошо звучит, когда они заранее нам говорят о новых санкциях
Разговоры про санкции до их введения добавляет пессимизма.
Да уж,несладко европейцам придется.
нормальная такая смена маршрута: из Европы в Африку ...
А эти приставки работать будут в россии?
С выпуском колы, уже похоже на 90.
Такое же количество непонятных кол. Почему еще херши колу не возродили?
Лучше бы пепер восстановили