{"id":13623,"url":"\/distributions\/13623\/click?bit=1&hash=626bd36534dece213f1f26a8750e63de3e475c69d0d206ab93e2c56faa7fda23","title":"\u0418\u0449\u0435\u043c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0432 \u00ab\u041a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u00bb. \u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u044b?","buttonText":"\u042f!","imageUuid":"1be73235-8504-513d-b994-f0b41ec0f080","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Последовательный дебаркадер

Новости и тексты на фоне 208 дня «спецоперации»: автобизнес просит ввести мораторий на штрафы за просроченный ремонт Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2156 просмотров
Фото: Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 сентября: доллар — 60,03 рубля, евро — 59,87 рублей.

Курсы на Forex к 08:00 мск: доллар — 60,19 рублей, евро — 60,06 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,31 рублей, евро — по 66,44 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

Российские туристы после закрытия некоторых европейских направлений переориентировались на путешествия в страны Персидского залива, Азии и Африки. В 2022 году рекордное количество туров было продано в ОАЭ и Египет, рассказали опрошенные РБК туроператоры.

Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил параллельный импорт в Россию к концу 2022 года в $20 млрд.

После долгого дефицита приставок PlayStation 5 ритейлеры увеличили запасы устройств на складе, рассказал РБК один из участников рынка, а некоторые и подтвердили новые поставки. По словам источника, большая поставка по параллельному импорту была в августе, но ажиотажного спроса на приставки сейчас нет.

Российская структура Heineken задумалась о запуске собственной линейки газированных напитков со вкусами колы, апельсина и лимона.

Какие есть проблемы и трудности

Минэкономики в начале сентября направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложение Ассоциации европейского бизнеса о введении моратория на взыскание штрафов из-за несоблюдения сроков гарантийного ремонта автомобилей. Закон требует от производителей машин проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней, но на практике это часто невозможно из-за дефицита комплектующих.

Купить рекламу Отключить

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу для россиян — в том числе и тех, у кого есть выданная третьими государствами шенгенская виза.

С января по август 2022 года российские инвестиционные фонды заключили всего 31 сделку с ИТ-стартапами против 121 сделки за аналогичный период прошлого года, посчитали в A.Partners. Если исключить выбивающиеся из выборки особенно крупные сделки, упал и нижний порог инвестиций — в 2021 году средний чек на проект составлял 300-500 млн рублей, а в 2022-м опустился до 20-30 млн рублей.

Контекст

30 августа на стратегической сессии в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина обсуждались сценарии новых санкций, узнали «Ведомости». Власти ожидают усиления санкционного давления и перечисляют пять основных угроз — ограничения международной мобильности граждан, расширение списка «недружественных» стран, усиление вторичных санкций, дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и расширение списка подсанкционных компаний и запрещённых к поставке товаров и технологий.

Как растёт экспорт в Россию из стран ближнего зарубежья — в инфографике РБК. Самый большой рост — у Киргизии, почти в два раза увеличились поставки из Белоруссии, Узбекистана и Грузии.

Автомобильные запчасти с начала 2022 года подорожали на 40-60%. На какие именно детали выросли цены, что труднее найти и как будет меняться стоимость запчастей — в разборе Autonews.

Новости предыдущего дня, 18 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Написать комментарий...
 Rabbit Rabbin
После долгого дефицита приставок PlayStation 5 ритейлеры увеличили запасы устройств на складе.
но ажиотажного спроса на приставки сейчас нет
10 марта PlayStation ушел из России

Помоги Даше расставить эти события в правильном порядке и ты узнаешь все, что нужно знать о российском ритейле.

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Не нужон этот пластешон - наиграются в свои игры и идут убивать и донбить бомбас. Пора уже всех пользователей приставок и сайта DTF мобилизовать на заводы оборонные. И большую надпись в каждом цеху - "Игры вне политики"

Ответить
Развернуть ветку
ЕНОТ

Иди на хутор, болезный

Ответить
Развернуть ветку
Poul Komar'

Вчера в мвидео видел за 76к японскую версию без eu вилки. Тут даже будь ажиотаж, все равно не призадумаешься о покупке.

Ответить
Развернуть ветку
ВетеранВзятияЖепы

Зачем? А главное нахуа?

Ответить
Развернуть ветку
Poul Komar'

Вот и я хз.

Ответить
Развернуть ветку
Проходивший мимо

50к в Калининграде на авито с дисководом, новая, серая из Польши/Литвы.

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Красивое и дорогое украшение серванта. Вместо чешского фарфора.

Ответить
Развернуть ветку
Проходивший мимо

я не особо разбираюсь, ибо не играю, но покупают карты турции или тп, в общем пишут, что особых проблем играть нет.

Ответить
Развернуть ветку
KK

Это с хбокс работает. Для ПС надо еще впн поднимать на роутере, а это уже сложнее...

Ответить
Развернуть ветку
Проходивший мимо

тем более с дисководом.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

Да,вчера впервые увидел ps5 в свободной продаже. Кажется из оаэ . Стоила 77 тыр и лежала скромно в углу ,никому не нужная

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone
Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов
Самый большой рост — у Киргизии, почти в два раза увеличились поставки из Белоруссии, Узбекистана и Грузии.

даже не у Китая, а чего так, они же друзья?

Ответить
Развернуть ветку
EHF

Когда пишут "в ДВА раза" - это величина относительная. Увеличить в ДВА раза 10 рублей гораздо проще, чем увеличить в ДВА раза 100 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Экономический мангал

А я сейчас вам расскажу, откуда готовились поставки )))
Китай друг, но осторожный. Поэтому через посредников, а это и есть посредники

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов

а, ну да, с нынешним новоязом друзьями называются те кто поимеет неплохой гешефт, просто надо кого-то влиятельного другом назвать))

Ответить
Развернуть ветку
Lehman Brothers

А карта будет?

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

В Киргизии есть какой то огромный рынок где по моему беспошлино с Китая все ввозится или как то обходят неофициально.Он там чуть ли не 5 % ВВП дает

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Продукты заявлены под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон»

Хейнекен, прекращайте. Этих аналогов кол уже хоть жопой ешь. Если уж решили называться "Роял", тогда логичнее вернуться к недавнему прошлому и запилить спирт "Рояль". Население спасибо скажет.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Означают ли «достижения» наших инвестфондов признание полного краха инвестиций или вера нерушима?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

День рождения «Смайлика» — с праздником!

Персидский залив манит российских туристов, почти как военных США.
Мантуров оценил параллельный импорт в 20 гигабаксов. Царь оценщиков.
PS5снова есть на складах, ликуют жаждущие!
Теперь и Heineken будет разливать колу и прочее.
Минэкономики поддерживает мораторий на штрафы по срывам сроков ремонта авто — дефицит не позволяет.
Прибалтика и Польша не ждут с наше стороны никого вообще.
Кратко — инвестициям в стране карут.
Власти ждут новых санкций, народ готовится к здецу.
Автозапчасти подорожали, оно и неудивительно.

Прекрасного дня и расчудесного настроения 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Василий Кокорин

Как-то не очень хорошо звучит, когда они заранее нам говорят о новых санкциях

Ответить
Развернуть ветку
Илон Макс

Разговоры про санкции до их введения добавляет пессимизма.

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Да уж,несладко европейцам придется.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Славутин

нормальная такая смена маршрута: из Европы в Африку ...

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

А эти приставки работать будут в россии?
С выпуском колы, уже похоже на 90.
Такое же количество непонятных кол. Почему еще херши колу не возродили?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Михалков

Лучше бы пепер восстановили

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
null