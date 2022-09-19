Porsche проведёт IPO в конце сентября при оценке до $75,1 млрд Статьи редакции
Акции автопроизводителя начнут торговаться на Франкфуртской бирже 29 сентября.
- Volkswagen планирует провести IPO производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche с оценкой от $70,1 млрд (€70 млрд) до $75,1 млрд (€75 млрд), сообщила компания.
- Volkswagen оценит привилегированные акции Porsche по цене от €76,50 до €82,50 за акцию. IPO по верхней границе диапазона может стать вторым по величине в истории Германии и третьим — в истории Европы, пишет CNBC.
- Porsche разместится на Франкфуртской бирже, торги начнутся 29 сентября. В рамках листинга 911 млн акций компании разделят на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций.
- В соответствии с соглашением Volkswagen c Porsche, 25% плюс одна обыкновенная акция перейдут к Porsche по цене привилегированных акций плюс 7,5% премии.
- Volkswagen объявила о планах провести IPO производителя автомобилей Porsche в феврале 2022 года. Так компания решила упросить корпоративную структуру, чтобы конкурировать с Tesla.
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911 455.5 455.5 как модно четко классно придумали
Проще позвонить, чем у кого-то занимать
Ахахах
Вот ты наблюдательный. Я б даже и не подумал. Молодец
Бывает
Отечественным инвесторам отведены места в зрительном зале?
Туда уйдет только их очко
Чел тебе на работе совсем делать нечего? В каждой новости твои остроумные замечания.
Как и твои ещё более остроумные минусы. Ты ведь тоже эти новости не пропускаешь.
Чем я на работе занимаюсь – точно тебя не касается.
Слыш, роботать
Почему вата такие нытики?)
"Ну как вы там, потомки?"компания решила упросить корпоративную структуру, чтобы конкурировать с Tesla
Очень интересно, но в моем портфеле уже есть PAH3, т.е. акции Porsche Automobil Holding SE
Они не владеют акциями немецкого Porsche - это spv. После IPO у них будет доля 25%. По сути эти акции будут АДР Porsche.
Вот тут все же подробнее расписал - https://vc.ru/503376
В данных экономических реалиях, судьба европейского автопрома весьма туманна.
Угу, то ли дело радужные перспективы татарской автосборочной промышленности...
10 лет назад такие аналитеши тоже смеялись про китайский автопром. а тесла на 99% зависит от китая тк там ставка на аккум. любой человек понимает что электро не работало тк аккум это хуже бензобака - маск просто всех прокинул байкой нелепой и разгоном до 100. талантливый маркетолог мог дизель продать не хуже
Энергоемкие производства европы уже впали в кому. И не очухаются пока не будет достаточно дешевой энергии, т.е. никогда.
Красивое
"В рамках листинга 911 млн акций компании разделят на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций."-почему?
Половина голосующие, половина - обыкновенные. Так все делают, упрощение корпоративной структуры.
Да уж, выбрали самое неподходящее время для IPO. Чем там у них топы думают-то?
эх, надо было нанимать экспертов с виси для помощи в подготовке к выходу на IPO! лохи
Новость как то криво написана. Порш стоит как четыре Miro?