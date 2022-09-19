Финансы
Последовательный дебаркадер

Porsche проведёт IPO в конце сентября при оценке до $75,1 млрд Статьи редакции

Акции автопроизводителя начнут торговаться на Франкфуртской бирже 29 сентября.

  • Volkswagen планирует провести IPO производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche с оценкой от $70,1 млрд (€70 млрд) до $75,1 млрд (€75 млрд), сообщила компания.
  • Volkswagen оценит привилегированные акции Porsche по цене от €76,50 до €82,50 за акцию. IPO по верхней границе диапазона может стать вторым по величине в истории Германии и третьим — в истории Европы, пишет CNBC.
  • Porsche разместится на Франкфуртской бирже, торги начнутся 29 сентября. В рамках листинга 911 млн акций компании разделят на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций.
  • В соответствии с соглашением Volkswagen c Porsche, 25% плюс одна обыкновенная акция перейдут к Porsche по цене привилегированных акций плюс 7,5% премии.
  • Volkswagen объявила о планах провести IPO производителя автомобилей Porsche в феврале 2022 года. Так компания решила упросить корпоративную структуру, чтобы конкурировать с Tesla.

#новость #volkswagen #porsche

1467 просмотров
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26 комментариев
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 Антон Сергеев

911 455.5 455.5 как модно четко классно придумали

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Rabbit Rabbin
911 455.5 455.5

Проще позвонить, чем у кого-то занимать

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Антон Сергеев

Ахахах

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Загородный житель

Вот ты наблюдательный. Я б даже и не подумал. Молодец

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Антон Сергеев

Бывает

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Вадим Д.

Отечественным инвесторам отведены места в зрительном зале?

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ВетеранВзятияЖепы

Туда уйдет только их очко

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roboto

Чел тебе на работе совсем делать нечего? В каждой новости твои остроумные замечания.

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Вадим Д.

Как и твои ещё более остроумные минусы. Ты ведь тоже эти новости не пропускаешь.
Чем я на работе занимаюсь – точно тебя не касается.

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Мария Бессонова
roboto

Слыш, роботать

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Мурад Муртазалиев

Почему вата такие нытики?)

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Rabbit Rabbin

"Ну как вы там, потомки?"

компания решила упросить корпоративную структуру, чтобы конкурировать с Tesla
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Serge Tikhonenko

Очень интересно, но в моем портфеле уже есть PAH3, т.е. акции Porsche Automobil Holding SE

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Никита Корнеев

Они не владеют акциями немецкого Porsche - это spv. После IPO у них будет доля 25%. По сути эти акции будут АДР Porsche.

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Никита Корнеев

Вот тут все же подробнее расписал - https://vc.ru/503376

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Марат Булатов

В данных экономических реалиях, судьба европейского автопрома весьма туманна.

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Viktor Reznov

Угу, то ли дело радужные перспективы татарской автосборочной промышленности...

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Алекс

10 лет назад такие аналитеши тоже смеялись про китайский автопром. а тесла на 99% зависит от китая тк там ставка на аккум. любой человек понимает что электро не работало тк аккум это хуже бензобака - маск просто всех прокинул байкой нелепой и разгоном до 100. талантливый маркетолог мог дизель продать не хуже

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Fedor Ko

Энергоемкие производства европы уже впали в кому. И не очухаются пока не будет достаточно дешевой энергии, т.е. никогда.

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Никита Корнеев
IPO Porsche — Финансы на vc.ru
Предстоящее публичное размещение акций немецкого производителя спортивных автомобилей стало одной…
vc.ru
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High Stakes

Красивое

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Айдар Каримов

"В рамках листинга 911 млн акций компании разделят на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций."-почему?

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Никита Корнеев

Половина голосующие, половина - обыкновенные. Так все делают, упрощение корпоративной структуры.

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Вася Пражкин

Да уж, выбрали самое неподходящее время для IPO. Чем там у них топы думают-то?

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Dohn Joe

эх, надо было нанимать экспертов с виси для помощи в подготовке к выходу на IPO! лохи

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Кирилл Широлапов

Новость как то криво написана. Порш стоит как четыре Miro?

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