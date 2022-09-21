Новости и тексты на фоне 210 дня «спецоперации»: российский рынок акций падал на 10% на фоне частичной мобилизации Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 сентября: доллар — 60,01 рубля, евро — 60,05 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 72,77 рублей, евро — по 73,14 рублей.
Вьетнамский BIDV и казахстанский Halyk Bank приостановили приём карт «Мир», передают «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в их кол-центрах. «РИА Новости» сообщают, что Halyk Bank не принимает карты в банкоматах, но их можно использовать для покупок.
Карты «Мир» работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Ханое. Банк BIDV перестал принимать эти карты, но второй уполномоченный банк — VRB, пока их обслуживает.
Кто и как адаптируется к изменениям
В августе объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем 2021 года и достиг $421 млн (25,4 млрд рублей по среднему курсу ЦБ за тот месяц), следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомился РБК. При этом количественно экспорт вырос до 2,9 млн штук в августе. Это в 4,8 раза выше по сравнению с мартом и на 40% больше по сравнению с январем.
ЦБ Армении заявил, что коммерческие банки страны должны сами принимать решения об обслуживании карт платёжной системы «Мир».
Ограничения со стороны онлайн-магазинов компьютерных игр привели к росту интереса в России к играм на физических носителях. За восемь месяцев 2022 года рынок коробочных игр для консолей и ПК вырос на 10% — до 1,1 млн штук.
При этом российские геймеры с марта по август вдвое снизили число покупок компьютерных и мобильных игр год к году. А трафик на стриминговых платформах вырос на 30%.
Власти Москвы выделили 71 кинотеатру в городе 300 млн рублей — при условии, что те не закроют кинотеатры минимум три месяца после получения поддержки.
В «Аэрофлоте», S7 и РЖД заявили, что не вводят ограничения на покупку билетов на фоне объявления частичной мобилизации в России.
Какие есть проблемы и трудности
Минэкономразвития отправило на доработку проект стратегии развития автопрома до 2035 года, который подготовил Минпромторг. Основными целями ведомство выбрало удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома. Минэкономразвития же посчитало, что реалии автопрома — нарушение производственно-логистических цепочек и падение спроса — не отражены в документе.
Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство «Сколтеха» и МТС. Идея альянса — в совместной разработке оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры.
В Латвии заявили, что «в целях безопасности» не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто уклоняется от мобилизации в России. Запрет на въезд отменять тоже не будут.
По закону повестку о призыве по мобилизации могут вручить и по месту работы, рассказал руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. При этом закон возлагает на работодателей обязанность оказывать содействие военным комиссариатам.
Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о частичной мобилизации, ссылаясь только на «информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти». Иначе им грозит блокировка.
Контекст
На фоне новостей об ограничении приёма карт «Мир» может увеличиться спрос на туры за зарубежными картами, говорится в исследовании B2B.Ostrovok.ru. Сейчас запросы на «карточные туры» получают 53% российских турагентов: 35% участников рынка продают их, 18% — нет. У 36% компаний обращений нет.
На фоне объявления Путиным частичной мобилизации российский фондовый рынок рухнул на 10%, пишет Forbes. Индекс Мосбиржи падал на 9,5%.
Новости предыдущего дня, 20 сентября — здесь.
С мобилизацией вас! Так и вижу, как недоумки, наклеившие туалетную бумагу на свои прокуренные корыта, бегут паковать рюкзаки))) Карма в действии
многие наверняка не годны в силу отсутствия мозга
Как это всегда и бывает, пострадают невиновные. А те, кто клеил наклейки, по состоянию здоровья служить не могут ( очень хотят, но нельзя).
Шойгу: ⚡️5937 человек погибли в ВС РФ с начала СВО — Шойгу
Шойгу: Потери Украины — более 100 тысяч, 61 тысяча погибшими. Половина армии страны.
Если всё так гладко стелится, зачем нужна мобилизация?
Так цель же не не убить как можно больше солдат противника.
Цели операции давно обьявлены-изучите их.
Врут - понятно. Хоть немного бы поправдоподобнее. Может больше народу поверило бы.
Если все так, как говорит Шойгу, то по логике тогда кол-во отказников там зашкаливает.
Умножить на 10, я думаю, надо
На все эти вопросы вам ответит замполит на построении.
Это значит есть резерв, не более.
Ну там получается что один бравый славянин уничтожает 17 нацистов, а если взять 300 тысяч - получится 5 миллионов, такими темпами можно истребить всех нацистов на земном шаре одной волной мобилизации получается.
И это против генно модифицированных, а представь что будет с обычныим!
Но там вроде дополнительно мобилизовали ещё 1 млн. На эту цифру можно ориентироваться при оценке степени мобилизации в РФ.
И это ещё если европейские страны не задействуют свои армии.
Ждём выступление солнцеликого.
Повангую, что там будет сказано:
1. Посконные земли направляются в родную гавань.
2. Всеобщей мобилизации, как я и говорил раньше, не будет (лёгкая, чуть незаметная ухмылка). Границы на выезд пока тоже закрывать в планах нет.
3. Вводим частичное военное положение в граничащих с Украиной регионах. Список регионов, ясно дело, скоро увеличится.
4. Срочники, после того, как референдумы состоятся, вполне законно будут направлены в новые регионы страны для службы (можно будет неплохо сэкономить на гробовых и вообще контрактниках).
Хотя 4-й пункт наверное вслух сказан не будет.
Приходи на поля сражений в Вар Тиндэр
Он уже вчера выступил.
Это было лучшее его выступление.
Уже выступил. Привет санкции и мобилизация. валим
Он выступал, но я такое не смотрю.
Ща новых земель и законов добавят — будет ясно что вещал.
Ну вот: только что верховный объявил частичную мобилизацию.
Пара-пара-пам, товарищи.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html
пиздец
И автоматом резво начал падать рубль.
Меня волнует, что считается подготвкой... Если я заканчивал военную кафедру и проходил сборы - считается?
Допишите ещё там, ну так невзначай, что Саурон мобилизацию объявил, на фоне остальных новостей она конечно не такая уж но тоже немного важная, тем более, где частичная мобилизация, там и полная, чувак 7 месяцев тужился пообещав что справится, а потом просто упал и пёрнул, в общем кто не успел загран получить да собрать сумки, соболезную
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А про «денацификацию» и «демилитаризацию» - сглотнул володенька, ох, сглотнул…
Про вьетнамский BIDV удивлён, самая лояльная страна к РФ была
Что удивительного? Очередные пидорасы с короткой памятью. Если бы не СССР - их США бы очень быстро в порошок стёрли. Кстати, интересно а насколько та война была похожа на СВО на Украине? Она ведь тоже, получается, была гибридной? Мы воевали с США руками вьетнамцев - поддерживали их оружием и инструкторами. Самая очевидная разница - против США воевал Вьетнам и СССР, а на Украине мы противостоим всему НАТО.
Да что тут удивляться то. Звонят, поди, менеджеры из американских банков-корреспондентов и просят "побытьсукраиной". Скорее всего, пока все отрубят, но, постепенно, в разных местах будут появляться локальные банки, ориентированные на обслуживание рублёвых платежных систем...
Так многие были лояльны. Но сейчас они смотрят на всё это, офигевают... И понимают, что как-то уже и не хочется поддерживать. Что начиналось всё, по геополитическим меркам, довольно безобидно. А развивается в полный беспредел.
Это с одной стороны. А с другой - санкции. Смотрят они и понимают, что поддерживать - себе дороже выйдет.
Сюрпризы и удары в спину еще впереди
Международный день мира, с праздником! 210-й пошёл.
Вьетнам вслед за турками не хочет нашего «мира».
Минэкономразвития видит какую-то стратегию развития автопрома. А автопрома не видно.
Телекоммуникационный альянс изгнал Сколтех и МТС, не хотят, чтобы был у нас свой 5Г.
Не принимают «Мир», так люди могут устремиться за чужеземными картами.
Прекрасного дня и великолепного настроения 🤘🏻
Прошу прощения, новость не моя, не я придумал, но вот:
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html
Ну, думаю что можно с уверенностью сказать, что День Мира не удался
прошу прощения, но на фоне всех событий великолепного настроения не будет(
Главная новость мобилизация.
Когда там гарант выступает?
Ждет, когда кто-то влиятельный на Дальнем Востоке проснется.
Уже выступил, анонсировал частичную мобилизацию Выступал по РЕН-ТВ. Это не шутка.
Это консерва записанная
Уже вроде было...
Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Классическая история. которую периодически рассказывают последние пол-года ))
Надо вставить про то, как он задумчиво курил папиросу...
дел
Начались: скидки на продукты и туры по РФ
Вопрос к знающим. Покинуть страну мужчинам ещё можно? Или солнцеликий всех терпил опять переиграл?
Мужчинам нельзя-трусам можно
Ч. 2 статьи 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» звучит так:
Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
Официально запретов не было.
Кажется, что такой альянс должен быть про технологии, а не про политику.
Там просто МТС и Сколково не собо добавляют технологичности, вот их и выбросили
Как и спорт, к примеру, и многое другое. Однако ж...
Правительство же заявляло, что внедрения 5G нецелесообразно. Соответственно, зачем альянсу такие члены?
"При этом российские геймеры с марта по август вдвое снизили число покупок компьютерных и мобильных игр год к году."
Как всегда перепутана причинно-следственная связь.
Сложно покупать игры в стиме, где покупать игры невозможно. Сложно покупать игры в макете гугл, если оплатить их невозможно. А если есть способы, платишь ты не через банки РФ и ни как российский гражданин. Поэтому в статистику ты не войдёшь.
Поэтому это не геймеры снизили покупки, а геймеров ограничили в покупках.
Ну что, объявляю перепись "мобиков" на VC. Плюсуйте те, кто попадает под мобилизацию, минусуйте, кто нет. Интересно будет.
хорошая попытка трщ военком - но нет!
Оооооо частичная мобилизация. Дотерпелись
да сон это. скоро проснемся (нет)
Кто-нибудь видел текст указа? Покинуть страну еще можно?
Никогда не поздно. Ищущие выход да обрящут
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В телеге уже есть, про запрет выезда прямо не указано
Через границу с Венгрией вам самое надежное
Объясните, пожалуйста, зачем кинотеатрам деньги если нет фильмов?
Как зачем? Это же деньги из воздуха...
Это точно все новости? :)
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Комментарий удален модератором
на счет увеличения экспорта китайский смартфонов вообще не удивительно
Пора запускать новый цикл: на фоне N-дня мобилизации.