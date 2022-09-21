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Финансы
Населенный корабль

Новости и тексты на фоне 210 дня «спецоперации»: российский рынок акций падал на 10% на фоне частичной мобилизации Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

11 050 просмотров

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 сентября: доллар — 60,01 рубля, евро — 60,05 рублей.

Курсы на Forex к 07:50 мск: доллар — 60,73 рублей, евро — 60,5 рублей.

Курсы на Мосбирже к 11:34 мск: доллар — 60,85 рублей, евро — 60,16 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,15 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 72,77 рублей, евро — по 73,14 рублей.

Вьетнамский BIDV и казахстанский Halyk Bank приостановили приём карт «Мир», передают «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в их кол-центрах. «РИА Новости» сообщают, что Halyk Bank не принимает карты в банкоматах, но их можно использовать для покупок.

Карты «Мир» работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Ханое. Банк BIDV перестал принимать эти карты, но второй уполномоченный банк — VRB, пока их обслуживает.

Кто и как адаптируется к изменениям

В августе объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая в Россию вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем 2021 года и достиг $421 млн (25,4 млрд рублей по среднему курсу ЦБ за тот месяц), следует из данных китайской таможни, с которыми ознакомился РБК. При этом количественно экспорт вырос до 2,9 млн штук в августе. Это в 4,8 раза выше по сравнению с мартом и на 40% больше по сравнению с январем.

ЦБ Армении заявил, что коммерческие банки страны должны сами принимать решения об обслуживании карт платёжной системы «Мир».

Ограничения со стороны онлайн-магазинов компьютерных игр привели к росту интереса в России к играм на физических носителях. За восемь месяцев 2022 года рынок коробочных игр для консолей и ПК вырос на 10% — до 1,1 млн штук.

При этом российские геймеры с марта по август вдвое снизили число покупок компьютерных и мобильных игр год к году. А трафик на стриминговых платформах вырос на 30%.

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Власти Москвы выделили 71 кинотеатру в городе 300 млн рублей — при условии, что те не закроют кинотеатры минимум три месяца после получения поддержки.

В «Аэрофлоте», S7 и РЖД заявили, что не вводят ограничения на покупку билетов на фоне объявления частичной мобилизации в России.

Какие есть проблемы и трудности

Минэкономразвития отправило на доработку проект стратегии развития автопрома до 2035 года, который подготовил Минпромторг. Основными целями ведомство выбрало удовлетворение потребностей российского рынка в локализованных не менее чем на 80% машинах и обеспечение технологического суверенитета отечественного автопрома. Минэкономразвития же посчитало, что реалии автопрома — нарушение производственно-логистических цепочек и падение спроса — не отражены в документе.

Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN приостановил членство «Сколтеха» и МТС. Идея альянса — в совместной разработке оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры.

В Латвии заявили, что «в целях безопасности» не будут выдавать гуманитарные визы тем, кто уклоняется от мобилизации в России. Запрет на въезд отменять тоже не будут.

По закону повестку о призыве по мобилизации могут вручить и по месту работы, рассказал руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. При этом закон возлагает на работодателей обязанность оказывать содействие военным комиссариатам.

Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о частичной мобилизации, ссылаясь только на «информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти». Иначе им грозит блокировка.

Контекст

На фоне новостей об ограничении приёма карт «Мир» может увеличиться спрос на туры за зарубежными картами, говорится в исследовании B2B.Ostrovok.ru. Сейчас запросы на «карточные туры» получают 53% российских турагентов: 35% участников рынка продают их, 18% — нет. У 36% компаний обращений нет.

На фоне объявления Путиным частичной мобилизации российский фондовый рынок рухнул на 10%, пишет Forbes. Индекс Мосбиржи падал на 9,5%.

Котировки акций российских компаний на 12:00 мск

Новости предыдущего дня, 20 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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237 комментариев
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 Vladimir Kadalashvili

С мобилизацией вас! Так и вижу, как недоумки, наклеившие туалетную бумагу на свои прокуренные корыта, бегут паковать рюкзаки))) Карма в действии

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Валдислав
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7 комментариев
Александр Соколов

многие наверняка не годны в силу отсутствия мозга

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4 комментария
Alexander Bobylev

Как это всегда и бывает, пострадают невиновные. А те, кто клеил наклейки, по состоянию здоровья служить не могут ( очень хотят, но нельзя).

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3 комментария
Feduard Klimkin

Шойгу: ⚡️5937 человек погибли в ВС РФ с начала СВО — Шойгу
Шойгу: Потери Украины — более 100 тысяч, 61 тысяча погибшими. Половина армии страны.

Если всё так гладко стелится, зачем нужна мобилизация?

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роман долгополов

Так цель же не не убить как можно больше солдат противника.
Цели операции давно обьявлены-изучите их.

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22 комментария
Олег Ш.

Врут - понятно. Хоть немного бы поправдоподобнее. Может больше народу поверило бы.

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Вася Пражкин

Если все так, как говорит Шойгу, то по логике тогда кол-во отказников там зашкаливает.

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1 комментарий
Леонид Гнездилов

Умножить на 10, я думаю, надо

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Alexander Klimanskiy

На все эти вопросы вам ответит замполит на построении.

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Levithan

Это значит есть резерв, не более.

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Никита Смирнов
Если всё так гладко стелится, зачем нужна мобилизация

Ну там получается что один бравый славянин уничтожает 17 нацистов, а если взять 300 тысяч - получится 5 миллионов, такими темпами можно истребить всех нацистов на земном шаре одной волной мобилизации получается.

И это против генно модифицированных, а представь что будет с обычныим!

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Поджог Сараев
Потери Украины — более 100 тысяч

Но там вроде дополнительно мобилизовали ещё 1 млн. На эту цифру можно ориентироваться при оценке степени мобилизации в РФ.
И это ещё если европейские страны не задействуют свои армии.

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Roman Missetskiy

Ждём выступление солнцеликого.

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Слегка Придурковатый

Повангую, что там будет сказано:

1. Посконные земли направляются в родную гавань.
2. Всеобщей мобилизации, как я и говорил раньше, не будет (лёгкая, чуть незаметная ухмылка). Границы на выезд пока тоже закрывать в планах нет.
3. Вводим частичное военное положение в граничащих с Украиной регионах. Список регионов, ясно дело, скоро увеличится.
4. Срочники, после того, как референдумы состоятся, вполне законно будут направлены в новые регионы страны для службы (можно будет неплохо сэкономить на гробовых и вообще контрактниках).

Хотя 4-й пункт наверное вслух сказан не будет.

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15 комментариев
Timur Gaziev

Приходи на поля сражений в Вар Тиндэр

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4 комментария
Valentin G

Он уже вчера выступил.
Это было лучшее его выступление.

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Vlad

Уже выступил. Привет санкции и мобилизация. валим

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2 комментария
Вадим Д.

Он выступал, но я такое не смотрю.
Ща новых земель и законов добавят — будет ясно что вещал.

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1 комментарий
Вадим Д.

Ну вот: только что верховный объявил частичную мобилизацию.
Пара-пара-пам, товарищи.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html

Путин объявил о частичной мобилизации
РИА Новости. ПУТИН: ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОССИИ, ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТА И ЦЕЛОСТНОСТИ СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ ПОДДЕРЖАТЬ…
ria.ru
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Александр Соколов

пиздец

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22 комментария
MT Advanced

И автоматом резво начал падать рубль.

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4 комментария
Александр Соколов

Меня волнует, что считается подготвкой... Если я заканчивал военную кафедру и проходил сборы - считается?

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23 комментария
15 сантиметров в обхвате

Допишите ещё там, ну так невзначай, что Саурон мобилизацию объявил, на фоне остальных новостей она конечно не такая уж но тоже немного важная, тем более, где частичная мобилизация, там и полная, чувак 7 месяцев тужился пообещав что справится, а потом просто упал и пёрнул, в общем кто не успел загран получить да собрать сумки, соболезную

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Андрей Волхонский

А про «денацификацию» и «демилитаризацию» - сглотнул володенька, ох, сглотнул…

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Artem B.

Про вьетнамский BIDV удивлён, самая лояльная страна к РФ была

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Иван Грозный

Что удивительного? Очередные пидорасы с короткой памятью. Если бы не СССР - их США бы очень быстро в порошок стёрли. Кстати, интересно а насколько та война была похожа на СВО на Украине? Она ведь тоже, получается, была гибридной? Мы воевали с США руками вьетнамцев - поддерживали их оружием и инструкторами. Самая очевидная разница - против США воевал Вьетнам и СССР, а на Украине мы противостоим всему НАТО.

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8 комментариев
Антон piter

Да что тут удивляться то. Звонят, поди, менеджеры из американских банков-корреспондентов и просят "побытьсукраиной". Скорее всего, пока все отрубят, но, постепенно, в разных местах будут появляться локальные банки, ориентированные на обслуживание рублёвых платежных систем...

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13 комментариев
Олег Ш.

Так многие были лояльны. Но сейчас они смотрят на всё это, офигевают... И понимают, что как-то уже и не хочется поддерживать. Что начиналось всё, по геополитическим меркам, довольно безобидно. А развивается в полный беспредел.
Это с одной стороны. А с другой - санкции. Смотрят они и понимают, что поддерживать - себе дороже выйдет.

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Vladimir Kadalashvili

Сюрпризы и удары в спину еще впереди

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1 комментарий
Вадим Д.

Международный день мира, с праздником! 210-й пошёл.

Вьетнам вслед за турками не хочет нашего «мира».
Минэкономразвития видит какую-то стратегию развития автопрома. А автопрома не видно.
Телекоммуникационный альянс изгнал Сколтех и МТС, не хотят, чтобы был у нас свой 5Г.
Не принимают «Мир», так люди могут устремиться за чужеземными картами.

Прекрасного дня и великолепного настроения 🤘🏻

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Вадим Д.

Прошу прощения, новость не моя, не я придумал, но вот:
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html

Путин объявил о частичной мобилизации
РИА Новости. ПУТИН: ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОССИИ, ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТА И ЦЕЛОСТНОСТИ СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ ПОДДЕРЖАТЬ…
ria.ru
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1 комментарий
Ян Мухин

Ну, думаю что можно с уверенностью сказать, что День Мира не удался

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1 комментарий
Стас Батурин

прошу прощения, но на фоне всех событий великолепного настроения не будет(

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1 комментарий
Pavel Petel

Главная новость мобилизация.

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Андрей Рядькин

Когда там гарант выступает?

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Вася Пражкин

Ждет, когда кто-то влиятельный на Дальнем Востоке проснется.

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13 комментариев
Sunlighthell

Уже выступил, анонсировал частичную мобилизацию Выступал по РЕН-ТВ. Это не шутка.

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Elendiar

Это консерва записанная

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Провинциальный Никита

Уже вроде было...

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Екатерина Продавцова

Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

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дискотека 80-х

Классическая история. которую периодически рассказывают последние пол-года ))

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3 комментария
Антон piter

Надо вставить про то, как он задумчиво курил папиросу...

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Oleg Ast

дел

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2 комментария
Дон Гарсия Де Ля Пас

Начались: скидки на продукты и туры по РФ

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Оля Янко

Вопрос к знающим. Покинуть страну мужчинам ещё можно? Или солнцеликий всех терпил опять переиграл?

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роман долгополов

Мужчинам нельзя-трусам можно

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21 комментарий
Вадим Д.

Ч. 2 статьи 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» звучит так:

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

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Роман Величкин

Официально запретов не было.

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5 комментариев
Николай Петров

Кажется, что такой альянс должен быть про технологии, а не про политику.

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RomanAno

Там просто МТС и Сколково не собо добавляют технологичности, вот их и выбросили

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7 комментариев
Вадим Д.

Как и спорт, к примеру, и многое другое. Однако ж...

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Пабы старой Руси

Правительство же заявляло, что внедрения 5G нецелесообразно. Соответственно, зачем альянсу такие члены?

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Rax034

"При этом российские геймеры с марта по август вдвое снизили число покупок компьютерных и мобильных игр год к году."

Как всегда перепутана причинно-следственная связь.
Сложно покупать игры в стиме, где покупать игры невозможно. Сложно покупать игры в макете гугл, если оплатить их невозможно. А если есть способы, платишь ты не через банки РФ и ни как российский гражданин. Поэтому в статистику ты не войдёшь.

Поэтому это не геймеры снизили покупки, а геймеров ограничили в покупках.

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MT Advanced

Ну что, объявляю перепись "мобиков" на VC. Плюсуйте те, кто попадает под мобилизацию, минусуйте, кто нет. Интересно будет.

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Oleg Ast

хорошая попытка трщ военком - но нет!

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4 комментария
Оля Янко

Оооооо частичная мобилизация. Дотерпелись

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Инга Русланова

да сон это. скоро проснемся (нет)

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Иван

Кто-нибудь видел текст указа? Покинуть страну еще можно?

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Vlad

Никогда не поздно. Ищущие выход да обрящут

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Blackrock

В телеге уже есть, про запрет выезда прямо не указано

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5 комментариев
роман долгополов

Через границу с Венгрией вам самое надежное

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Валдислав

Объясните, пожалуйста, зачем кинотеатрам деньги если нет фильмов?

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Провинциальный Никита

Как зачем? Это же деньги из воздуха...

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Никита Ярунин

Это точно все новости? :)

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Murfan

на счет увеличения экспорта китайский смартфонов вообще не удивительно

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Егор

Пора запускать новый цикл: на фоне N-дня мобилизации.

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