Финансы
Романтический паркур

Один из двух уполномоченных банков Вьетнама приостановил работу с картами «Мир» Статьи редакции

Трудности с картами российской платёжной системы также есть в Казахстане и Турции.

  • Вьетнамский BIDV и казахстанский «Халык Банк» приостановили приём карт «Мир», сообщили «Известия» со ссылкой на их колл-центры.
  • В контакт-центре банка Казахстана позже уточнили «РИА Новостям», что временно приостановили обслуживание карт «Мир» в банкоматах, но обслуживают их при оплате покупок и услуг.
  • В российском посольстве в Ханое подтвердили, что банк BIDV перестал принимать «Мир», но карты пока продолжает обслуживать второй уполномоченный банк во Вьетнаме — VRB. «РИА Новости» уточняют, что половина этой компании принадлежит BIDV, вторая половина — российскому ВТБ (находится под блокирующими санкциями США).
  • 19 сентября 2022 года Reuters и «РИА Новости» сообщили, что обслуживание карт «Мир» приостановили турецкие İşbank и DenizBank. В службе поддержки последнего связали решение с санкциями США и Великобритании против России. В Турции карты «Мир» также принимали Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.
  • В ЦБ и НСПК (оператор платёжной системы «Мир») поясняли, что зарубежные банки могут принимать подобные решения в одностороннем порядке. ЦБ Армении также заявлял, что банки страны сами выбирают условия работы с «Миром».
  • 15 сентября Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России.

#новость #мир #банки

1615 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Alexey QuQu

Дружественные страны говорили они

Ответить
Развернуть ветку
nkmstudio

Только Талибан или еще какие-нибудь кактусы будут с нами дружить, да и то, вряд-ли это дружбой можно будет назвать.

Ща, мы еще 4 новых региона присоединим и... Алилуя, как же мы жили без них все это время.

Думаю, будет полный разрыв отношений.

Великий геополитик и стратег всех времен и народов.

Блять, у меня истерика.

Ответить
Развернуть ветку
And

Мир сложная и не предсказуемая штука. Еще и опасная. Если подумать то человечество кажется воевало всегда. Просто именно у нас давно не было военных действий. Точнее были, но не касались лично нас.

Это не плохо и не хорошо, просто жизнь

Ответить
Развернуть ветку
Roman Moskovskiy
Если подумать то человечество кажется воевало всегда.

И от холеры с чумой умирало всегда. Но, кажется, что-то мы в прошлом веке прошли и выяснили что наверное больше не стоит

Ответить
Развернуть ветку
And

Выяснили только на маленьком кусочке мира, я про Европу, да и то положив перед этим милионы людей. Весь остальной мир, как воевал так и воюет.

От США до Индии с арабами.

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Дружественный удар в псину

Ответить
Развернуть ветку
sles

В дружественной стране рюкзаки не тырят, я про Вьетнам.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Мир будет работать эксклюзивно в РФ, ну максимум еще в Эритреи, Сирии и КНДР.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В Корее на что можно менять их? На портреты вождя?

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Только местного вождя.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Уже есть вождь вождёвее.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Как и вся банковская система.

Ответить
Развернуть ветку
Eli

Хм, в какую же из этих стран свалить пока не поздно? Выбор не простой.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Тут проблема уже не куда свалить, а как выехать из страны.

Ответить
Развернуть ветку
sles

Кубу и Венесуелу забыли.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Куба еще не настолько изгой. С Венесуэлой тоже вроде переговоры насчёт нефти идут.

Ответить
Развернуть ветку
sles

Достаточно изгои чтобы не арестовывать самолёты нордвинда :-)
Значит и для мира сгодятся.

Ответить
Развернуть ветку
Andvart

Не будет, но это не из-за удара, а отсутствия терминалов. Равные партнеры, а терминалы сделаем из кипятильников. Кроме Кореи, конечно

Ответить
Развернуть ветку
And

В Иране думаю будет работать.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Да, там скорее всего будет.

Ответить
Развернуть ветку
And

Я давно хотел в Тегеране побывать. :-)

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kuznetsov

РФ хотела декоммунизации? Будет ей декоммунизация в глобальном масштабе! А обычных людей жалко.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Чёртовы гуки!"

Ответить
Развернуть ветку
sles

Именно, индустар жалко.

Ответить
Развернуть ветку
Генерал Ермолов

Тут уже не о Мире надо думать, а том, как сьебаться из страны. Сдохнуть где-нибудь в безымянном селе Донецкой области - не об этом я мечтал.

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Очередная победа.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Петров

Все это приведет к экспансии Российского эквайринга

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Krolikov

Тропа Хошемина

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Krolikov
Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Stroev

Ну хватит уже, на псине живого места не осталось!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null