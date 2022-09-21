Один из двух уполномоченных банков Вьетнама приостановил работу с картами «Мир» Статьи редакции
Трудности с картами российской платёжной системы также есть в Казахстане и Турции.
- Вьетнамский BIDV и казахстанский «Халык Банк» приостановили приём карт «Мир», сообщили «Известия» со ссылкой на их колл-центры.
- В контакт-центре банка Казахстана позже уточнили «РИА Новостям», что временно приостановили обслуживание карт «Мир» в банкоматах, но обслуживают их при оплате покупок и услуг.
- В российском посольстве в Ханое подтвердили, что банк BIDV перестал принимать «Мир», но карты пока продолжает обслуживать второй уполномоченный банк во Вьетнаме — VRB. «РИА Новости» уточняют, что половина этой компании принадлежит BIDV, вторая половина — российскому ВТБ (находится под блокирующими санкциями США).
- 19 сентября 2022 года Reuters и «РИА Новости» сообщили, что обслуживание карт «Мир» приостановили турецкие İşbank и DenizBank. В службе поддержки последнего связали решение с санкциями США и Великобритании против России. В Турции карты «Мир» также принимали Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.
- В ЦБ и НСПК (оператор платёжной системы «Мир») поясняли, что зарубежные банки могут принимать подобные решения в одностороннем порядке. ЦБ Армении также заявлял, что банки страны сами выбирают условия работы с «Миром».
- 15 сентября Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России.
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Дружественные страны говорили они
Только Талибан или еще какие-нибудь кактусы будут с нами дружить, да и то, вряд-ли это дружбой можно будет назвать.
Ща, мы еще 4 новых региона присоединим и... Алилуя, как же мы жили без них все это время.
Думаю, будет полный разрыв отношений.
Великий геополитик и стратег всех времен и народов.
Блять, у меня истерика.
Мир сложная и не предсказуемая штука. Еще и опасная. Если подумать то человечество кажется воевало всегда. Просто именно у нас давно не было военных действий. Точнее были, но не касались лично нас.
Это не плохо и не хорошо, просто жизнь
И от холеры с чумой умирало всегда. Но, кажется, что-то мы в прошлом веке прошли и выяснили что наверное больше не стоит
Выяснили только на маленьком кусочке мира, я про Европу, да и то положив перед этим милионы людей. Весь остальной мир, как воевал так и воюет.
От США до Индии с арабами.
Дружественный удар в псину
В дружественной стране рюкзаки не тырят, я про Вьетнам.
Мир будет работать эксклюзивно в РФ, ну максимум еще в Эритреи, Сирии и КНДР.
В Корее на что можно менять их? На портреты вождя?
Только местного вождя.
Уже есть вождь вождёвее.
Как и вся банковская система.
Хм, в какую же из этих стран свалить пока не поздно? Выбор не простой.
Тут проблема уже не куда свалить, а как выехать из страны.
Кубу и Венесуелу забыли.
Куба еще не настолько изгой. С Венесуэлой тоже вроде переговоры насчёт нефти идут.
Достаточно изгои чтобы не арестовывать самолёты нордвинда :-)
Значит и для мира сгодятся.
Не будет, но это не из-за удара, а отсутствия терминалов. Равные партнеры, а терминалы сделаем из кипятильников. Кроме Кореи, конечно
В Иране думаю будет работать.
Да, там скорее всего будет.
Я давно хотел в Тегеране побывать. :-)
РФ хотела декоммунизации? Будет ей декоммунизация в глобальном масштабе! А обычных людей жалко.
"Чёртовы гуки!"
Именно, индустар жалко.
Тут уже не о Мире надо думать, а том, как сьебаться из страны. Сдохнуть где-нибудь в безымянном селе Донецкой области - не об этом я мечтал.
Очередная победа.
Все это приведет к экспансии Российского эквайринга
Тропа Хошемина
Ну хватит уже, на псине живого места не осталось!