ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян Статьи редакции
Регулятор предложил обратиться в банки за отсрочкой платежей или уменьшением их размера по всем видам кредитов.
Банк России рекомендовал банкам, МФО и другим кредиторам разработать специальные кредитные каникулы для тех, кого призовут по мобилизации.
- Также рекомендовано не начислять по договорам штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья. Регулятор рекомендует не выселять из ипотечного жилья, если до этого на него обратили взыскание.
- Такое же право на кредитные каникулы предоставляется близким родственникам (супругам, родителям, детям, родным братьям и сёстрам, дедушке и бабушке) мобилизованных, если они находятся на иждивении.
- Кредиторы не должны за счёт реструктуризации ухудшать кредитную историю заемщика. Позже такие кредитные каникулы могут закрепить в законе.
- 21 сентября в ответ на вопрос издания Shot глава комитета Госдумы по обороне ответил, что мобилизованные будут «продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая».
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Ну теперь можно со спокойной душой.
На каникулы!
🥁😂
Помирать?
Еще надо обратиться к могильщикам за выделение могил, чтоб заранее
Так братских могил на всех хватит, зачем могильщики?
А я хочу чтобы меня кримировали
А если не вернулся с СВО, каникулы для близких родственников пожизненно теперь?
Веселее будет, если зарплата была условные 200+ тысяч рублей до призыва, да ипотека с платежом в районе 100 тысяч рублей. Призвали, отслужил и вернулся каким-нибудь контуженным. На работу никуда не берут, 200+ тысяч в месяц не светит, а «каникулы» закончились…
Интересно, распространяется ли страховка на СВО.
Ага... До первой даты платежа... 🤬
рекомендовал, карл, РЕКОМЕНДОВАЛ!
Война войной, а капитализм по расписанию!
Не о таких осенних каникулах мужчины мечтали
Хм...
- Кредитные каникулы, говорите? А за это на передовую? Ну, не знаю... Подумать можно? Как, за мной уже выехали? Тогда согласен.
Еще сказали, что повестка = увольнение с работы.
То есть либо на контракт, либо безработный.
Если и так не канает то на десяточку.
Это пасхалка или совпадение? (главная страница)
Деменция – она такая (-:
Мы прекрасно знаем, как банки выполняют рекомендации ЦБ.
Тут другое интересно. Ну вот вручили тебе повестку: через 24 часа быть на вокзале и выдвигаться к полигону на обучение. А ЦБ говорит, что для каникул надо идти в банк и писать заявление :)
Цирк блеать))) Как будто можно было бы иначе. Типа уходишь на фронт, мало того, что твоя жена остается дома в одну харю с (до трех детей включительно), так еще и кредит за тебя каждый месяц должна платить, и зарабатывать, как вывод)))) Вы еще разрешите не увольнять таких людей на время "апирации", тогда тооочно все пойдем))))
а за счет гробовых можно часть ипотеки закрыть!)
Выяснится, что погиб на территории "новой" россии из-за неудачного курения. Поэтому никаких выплат
Какие такие гробовые?) Четверти страны платить - денег столько нет)
Страховки жизни и здоровья не действуют для мобилизованных. Сложная ситуация будет, особенно с инвалидами, пленными и пропавшими без вести.
А с пленными всё просто - до 15 лет на гособеспечении
Спасибо
Огромное спасибо! Все для народа, все на благо россиян!
Самое главное в написанном - это: рекомендуют! А это уже проходили в пандемию - рекомендации носят не обязательный характер!
Люди, вот каждый третий это пишет. Вы че, реально пойдете, если это будет не рекомендация, а указ, а то и целый законопроект?
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Ключевое слово "рекомендовал"! Клали банки на рекомендации цб с высокой колокольни!🤪🤣
Жильте подешевеет, а аренда подорожает.
Объяснитесь пожалуйста
Справку сначала принесу что на войне был
На какой войне? Ты был на операции. А это не уважительная причина)) А вообще, вернись сначала))
Какая обыденность...
С новой ПОЛУЧКИ…
Рекомендовал. Ясно.
Рекомендация естественно не указ.
А ты бы пошел, если бы это был указ?)))
«Продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая».
это намек на закредитованность населения и то что на гражданке нищие зарплаты?
У всех будет новая получка.
При короновирусе тоже рекомендовали.... по итогу..... хуй
Кто кого - рекомендации кого-то там или жадность банкиров?
"Рекомендовал" - как много в этом слове!
Кстати, кто знает, а в случае плена (пропажи без вести), зарплата остается?
И повысить ставки для немобилизованных. Бадум-тц.
Вот пуля пролетела, и товарищ мой не платит.
Зачем им отсрочка, если платят кучу денег, да еще и на полном довольствии держат, а в случае могилизации 12 лимонов выплачивают?