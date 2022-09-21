Финансы
Маша Цепелева

ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных россиян Статьи редакции

Регулятор предложил обратиться в банки за отсрочкой платежей или уменьшением их размера по всем видам кредитов.

  • Банк России рекомендовал банкам, МФО и другим кредиторам разработать специальные кредитные каникулы для тех, кого призовут по мобилизации.

  • Также рекомендовано не начислять по договорам штрафы и пени и приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья. Регулятор рекомендует не выселять из ипотечного жилья, если до этого на него обратили взыскание.
  • Такое же право на кредитные каникулы предоставляется близким родственникам (супругам, родителям, детям, родным братьям и сёстрам, дедушке и бабушке) мобилизованных, если они находятся на иждивении.
  • Кредиторы не должны за счёт реструктуризации ухудшать кредитную историю заемщика. Позже такие кредитные каникулы могут закрепить в законе.
  • 21 сентября в ответ на вопрос издания Shot глава комитета Госдумы по обороне ответил, что мобилизованные будут «продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая».

#новость #кредиты #мобилизация

5885 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
74 комментария
Написать комментарий...
 Alex Shokhin
Ответить
Развернуть ветку
Denis
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
За что нам это

Ну теперь можно со спокойной душой.

Ответить
Развернуть ветку
Специфический кубок

На каникулы!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Медведев

🥁😂

Ответить
Развернуть ветку
Птеро Дактиль

Помирать?

Ответить
Развернуть ветку
Макс Смирнов

Еще надо обратиться к могильщикам за выделение могил, чтоб заранее

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bychkov

Так братских могил на всех хватит, зачем могильщики?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Tok Allen

А я хочу чтобы меня кримировали

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
SimpleGuy

А если не вернулся с СВО, каникулы для близких родственников пожизненно теперь?

Ответить
Развернуть ветку
k3rch

Веселее будет, если зарплата была условные 200+ тысяч рублей до призыва, да ипотека с платежом в районе 100 тысяч рублей. Призвали, отслужил и вернулся каким-нибудь контуженным. На работу никуда не берут, 200+ тысяч в месяц не светит, а «каникулы» закончились…

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Valentin Dombrovsky

Интересно, распространяется ли страховка на СВО.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Медведев

Ага... До первой даты платежа... 🤬

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

рекомендовал, карл, РЕКОМЕНДОВАЛ!

Ответить
Развернуть ветку
Егор

Война войной, а капитализм по расписанию!

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Vorobyev

Не о таких осенних каникулах мужчины мечтали

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хм...
- Кредитные каникулы, говорите? А за это на передовую? Ну, не знаю... Подумать можно? Как, за мной уже выехали? Тогда согласен.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Еще сказали, что повестка = увольнение с работы.
То есть либо на контракт, либо безработный.
Если и так не канает то на десяточку.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ware Wow

Это пасхалка или совпадение? (главная страница)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Деменция – она такая (-:

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Романов
ЦБ рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы

Мы прекрасно знаем, как банки выполняют рекомендации ЦБ.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Тут другое интересно. Ну вот вручили тебе повестку: через 24 часа быть на вокзале и выдвигаться к полигону на обучение. А ЦБ говорит, что для каникул надо идти в банк и писать заявление :)

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Цирк блеать))) Как будто можно было бы иначе. Типа уходишь на фронт, мало того, что твоя жена остается дома в одну харю с (до трех детей включительно), так еще и кредит за тебя каждый месяц должна платить, и зарабатывать, как вывод)))) Вы еще разрешите не увольнять таких людей на время "апирации", тогда тооочно все пойдем))))

Ответить
Развернуть ветку
Drunkenmaasta

а за счет гробовых можно часть ипотеки закрыть!)

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Выяснится, что погиб на территории "новой" россии из-за неудачного курения. Поэтому никаких выплат

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Стерлядка Вяленая

Какие такие гробовые?) Четверти страны платить - денег столько нет)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дарья Смолякова

Страховки жизни и здоровья не действуют для мобилизованных. Сложная ситуация будет, особенно с инвалидами, пленными и пропавшими без вести.

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

А с пленными всё просто - до 15 лет на гособеспечении

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kirill Vorobyev

Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kuznetsov

Огромное спасибо! Все для народа, все на благо россиян!

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Самое главное в написанном - это: рекомендуют! А это уже проходили в пандемию - рекомендации носят не обязательный характер!

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Люди, вот каждый третий это пишет. Вы че, реально пойдете, если это будет не рекомендация, а указ, а то и целый законопроект?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Saladin Tagiev

Ключевое слово "рекомендовал"! Клали банки на рекомендации цб с высокой колокольни!🤪🤣

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Жильте подешевеет, а аренда подорожает.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Feiler

Объяснитесь пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
николай

Справку сначала принесу что на войне был

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

На какой войне? Ты был на операции. А это не уважительная причина)) А вообще, вернись сначала))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Какая обыденность...

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Юдин

С новой ПОЛУЧКИ…

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Рекомендовал. Ясно.
Рекомендация естественно не указ.

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

А ты бы пошел, если бы это был указ?)))

Ответить
Развернуть ветку
Vasek Romanov

«Продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая».

это намек на закредитованность населения и то что на гражданке нищие зарплаты?

Ответить
Развернуть ветку
Analtoy Wasserschlang

У всех будет новая получка.

Ответить
Развернуть ветку
николай

При короновирусе тоже рекомендовали.... по итогу..... хуй

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Регулятор рекомендует не выселять

Кто кого - рекомендации кого-то там или жадность банкиров?

Ответить
Развернуть ветку
osernovsky

"Рекомендовал" - как много в этом слове!

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Кстати, кто знает, а в случае плена (пропажи без вести), зарплата остается?

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

И повысить ставки для немобилизованных. Бадум-тц.

Ответить
Развернуть ветку
Silverjohn
«продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая».

Вот пуля пролетела, и товарищ мой не платит.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Светлый

Зачем им отсрочка, если платят кучу денег, да еще и на полном довольствии держат, а в случае могилизации 12 лимонов выплачивают?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 74 комментария
null