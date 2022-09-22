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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 сентября: доллар — 60,86 рубля, евро — 60,21 рублей.

Курсы на Forex к 07:50 мск: доллар — 61,05 рублей, евро — 60,15 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,06 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,24 рублей, евро — по 66,43 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

В Госдуме предложили ввести мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для добровольцев и граждан, которые подпадают под частичную мобилизацию, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма с этой инициативой.

Какие есть проблемы и трудности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. Санкции планируют ввести как можно скорее.

Крупные ритейлеры торгуют остатками импортного алкоголя: за июнь-август его ассортимент в федеральных сетях сократился на 40-95% год к году в зависимости от категории, а в ближайшие три месяца может уменьшиться ещё на 40-50%, говорят в АКОРТ. Импорт алкогольных напитков у крупных сетей за этот период снизился на 60-100%.

По итогам первой половины 2022 года доля крупнейших банков из топ-15 по активам снизилась на 1,3 п.п., до 84,6% — это первое снижение рыночной доли за десять лет.

Япония собирается расширить экспортные санкции против российских компаний. Под новые ограничения попадут российские компании, которые связаны с военной и оборонной сферой.

По прогнозам НРА, рынок лизинга покажет по итогам 2022 года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. Объём нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%.

Контекст

Мобилизация, которая должна затронуть до 300 тысяч россиян, вряд ли сильно скажется на российском рынке труда в целом, считает «Коммерсантъ». При полном исполнении указа с рынка труда в ближайшие месяцы уйдут до 0,4% рабочей силы и 0,7% работников-мужчин. Большая часть из них заняты в обрабатывающих производствах (6,4 млн), на транспорте (4,9 млн), в строительстве (4,3 млн) и торговле (4,3 млн).

Новости предыдущего дня, 21 сентября — здесь.