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Новости и тексты на фоне 211 дня «операции»: у ритейлеров заканчивается импортный алкоголь, России грозят новые санкции Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 сентября: доллар — 60,86 рубля, евро — 60,21 рублей.

Курсы на Forex к 07:50 мск: доллар — 61,05 рублей, евро — 60,15 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,06 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,24 рублей, евро — по 66,43 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

В Госдуме предложили ввести мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для добровольцев и граждан, которые подпадают под частичную мобилизацию, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма с этой инициативой.

Какие есть проблемы и трудности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. Санкции планируют ввести как можно скорее.

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Крупные ритейлеры торгуют остатками импортного алкоголя: за июнь-август его ассортимент в федеральных сетях сократился на 40-95% год к году в зависимости от категории, а в ближайшие три месяца может уменьшиться ещё на 40-50%, говорят в АКОРТ. Импорт алкогольных напитков у крупных сетей за этот период снизился на 60-100%.

По итогам первой половины 2022 года доля крупнейших банков из топ-15 по активам снизилась на 1,3 п.п., до 84,6% — это первое снижение рыночной доли за десять лет.

Япония собирается расширить экспортные санкции против российских компаний. Под новые ограничения попадут российские компании, которые связаны с военной и оборонной сферой.

По прогнозам НРА, рынок лизинга покажет по итогам 2022 года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. Объём нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%.

Контекст

Мобилизация, которая должна затронуть до 300 тысяч россиян, вряд ли сильно скажется на российском рынке труда в целом, считает «Коммерсантъ». При полном исполнении указа с рынка труда в ближайшие месяцы уйдут до 0,4% рабочей силы и 0,7% работников-мужчин. Большая часть из них заняты в обрабатывающих производствах (6,4 млн), на транспорте (4,9 млн), в строительстве (4,3 млн) и торговле (4,3 млн).

Новости предыдущего дня, 21 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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76 комментариев
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 Vlad
Какие есть проблемы и трудности

у всей страны только одна плешивая проблема и трудность

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user_90123129312

Чуть больше, чем одна, но все эти проблемы находятся в телефонной книжке (бумажной, ясень пень) у этого плешивого упыря.

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Александр Резник

300 тысяч на защиту новых никому не нужных территорий

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Sato мать его Nakomura

Не на защиту. А на завоевание. На нас никто не нападал

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Vlad

300 тысяч на защиту дворца и старого деда

Жизнь за пыньзулла

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Timur Gaziev
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Виктор

Присоединение земель, как может быть защитой? Завоевание может быть правильнее?

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4 комментария
Олег Ш.

300 тысяч это только начало.
Это позволяет количественно уравновесить украинские ВС.
Но качество принципиально другое. Как у солдат, которые свою страну защищают, в отличие от мобилизованных. Так и у техники.
Тут нужен очень большой численный перевес (но и он вряд ли поможет).

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3 комментария
Alex R

300 тысяч это на словах. На деле количество засекретили в указе

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Vlad

нагребут столько, сколько потребуется, никто не будет считать. Мотематику потерь мы уже видели. По этой же логике потребуется 3 млн человек в ближ год

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user_90123129312

Вангую, что они имели ввиду, что 300к на передовой, по мере потерь будут донабирать.

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Дмитрий Иванов

А за попытки посчитать реальное количество дадут какое-нибудь разглашение гостайны.

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2 комментария
Виктория Шибакова

Их словам еще кто-то верит? Там говорят о 5000 убитых со стороны России, кто верит в эти сказки

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Kirill Zaytcev

-300 тысяч кадров,ну да вообще никак не скажутся на рынок труда

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Vlad

Вчера столько космонатов бегало со щитами и касками - вот и гнали бы их подыхать на фронт, зачем простых людей то мобилизовывать

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9 комментариев
Олег Ш.

Кого сегодня интересуют кадры, если работают не на оборону?

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Вадим Д.

Пора вводить новый отсчёт: на фоне 2-го дня мобилизации.

Всем привет и с Всемирным днём носорога!

Госдума расщедрилась на неначисление пеней за ЖКХ мобилизованным.
Новые санкции анонсирует ЕС. Кто-то разве сомневался, что они будут?
Последние бутылки импортного алкоголя уходят, ассортимент упал местами на 95%. Здравствуй, спирт Рояль?
Доля банков по активам стремительно тает.
И Япония расширит санкции. Ожидаемо.
Рынок лизинга в падении, пока не вертикальном, но всё же.
Коммерсант считает, что мобильзация ну никак не повлияет на рынок труда.

Спокойного дня всем и благодушного настроя 🤘🏻

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Олег Ш.

Да, в заголовок статьи реально неплохо бы добавить и отсчет со дня мобилизации. Началось новое время.

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1 комментарий
Александр

Попа и Пора - минуту думал, что тут не так

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2 комментария
Soulis
Последние бутылки импортного алкоголя уходят, ассортимент упал местами на 95%.

Со своей стороны скажу, что "не надо паники" =))))
На самом деле это пока шутка, ситуация относительно терпимая, хоть и стало гораздо хуже, чем было в февраг, но что дальше будет...да буквально завтра - хз.

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Александр Рюмин

Мне вот интересно, плешивый вообще не отдупляет, что продолжает себе рыть яму каждым своим высером или ему уже просто пох6й?

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MT Advanced

В шахматах такая ситуация называется цугцванг: делаешь что-нибудь или ничего не делаешь - всё равно тебе п@да.

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Пабы старой Руси

С вашей точки здения выглядит так, а с его получается, что можно двадцать два года яму рыть и не вырыть. Видимо, всё устраивает

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Слегка Придурковатый

От фразы по ссылке про ЖКХ "Власти всегда уделяли особое внимание гражданам, решающим госзадачи" у меня в крови резко повысился уровень патриотизма. Ещё несколько таких фраз - и побегу занимать очередь в военкомат.

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Vlad

Госзадача по удобрению окрестных степей и территорий

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Вася Пражкин

Там нет очередей, старичок, будешь первым.

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7 комментариев
Aleksei M

«— Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!»

Мультфильм «В некотором царстве»

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Светлана

да гоните самогон, что за проблема.

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Слегка Придурковатый

Скажем прямо, это сильно на любителя. Меня вся эта возня не прикалывает. Я хочу просто достать и выпить.

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1 комментарий
Вадим Д.

Правильно, гнать его!

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Alruv

Так и делаю и никаких проблем

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melkiyPadonok

Где новость о том , что Финляндия начинает подготовку к закрытию границы для туристов из РФ ?

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Слегка Придурковатый

Держи: https://www.kommersant.ru/doc/5571922

Финляндия начала процедуру по введению запрета…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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1 комментарий
Kazik Gadzhiev

80% россиян против всего это

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Олег Ш.

80% (ну или чуть меньше) россиян до вчерашнего дня были за всё это. Просто вы с ними не знакомы. А сегодня да, 80% уже против. Только кого их мнение интересует?

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Cidirw Cidirw

Референдум в России проведите на вопрос хочет народ присоединить .... Или не хочет

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Активный завод

Ой, я Вас умоляю!
Сидит ворона, сыр держит, внизу лисица бежит и орёт, Ворона, ты на референдум летишь?
- НЕТ!
Сыр падает, лисица уносит, ворона сидит и думает, гля, а если бы я сказала ДА! Чо-то бы поменялось?

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1 комментарий
Dmitry Polyanskiy
0,4% рабочей силы ... Большая часть из них заняты в обрабатывающих производствах (6,4 млн), на транспорте (4,9 млн), в строительстве (4,3 млн) и торговле (4,3 млн).

Если просуммировать указанные значения, то получается, около 20 млн людей. В стране, официально проживают, около 140 млн, т.е. 15% от общей численности населения страны могут попасть под мобилизацию. Что-то 15% и >0.4% не очень сходятся между собой

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Igor Gorbenko

население кстати считали те же люди у которых нет потерь. по индексу потребления зерна получается около 80 миллионов. так что население россии где-то от 80 миллионов сытых, до 140 миллионов сильно недоедающих.

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Пабы старой Руси

Очевидно, миллионы - это общая занятость в отрасли, а не 0,4 процента от неё

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николай

А то что сегодня еще 400 Химарсов уничтожено почему не сказали?

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Олег Ш.

О, это интересно. А можно ссылку на источник новости?

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Активный завод

Всем, кто <чего-то ждал>.

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Lukas Dexter

Алкоголь это наше все😁 Люди выйдут на улицы. Нет бухла , нет жизни 😂😂😂

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Олег Ш.

Промахнулся веткой.

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