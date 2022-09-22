Новости и тексты на фоне 211 дня «операции»: у ритейлеров заканчивается импортный алкоголь, России грозят новые санкции Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22 сентября: доллар — 60,86 рубля, евро — 60,21 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,06 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,24 рублей, евро — по 66,43 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
В Госдуме предложили ввести мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для добровольцев и граждан, которые подпадают под частичную мобилизацию, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма с этой инициативой.
Какие есть проблемы и трудности
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. Санкции планируют ввести как можно скорее.
Крупные ритейлеры торгуют остатками импортного алкоголя: за июнь-август его ассортимент в федеральных сетях сократился на 40-95% год к году в зависимости от категории, а в ближайшие три месяца может уменьшиться ещё на 40-50%, говорят в АКОРТ. Импорт алкогольных напитков у крупных сетей за этот период снизился на 60-100%.
По итогам первой половины 2022 года доля крупнейших банков из топ-15 по активам снизилась на 1,3 п.п., до 84,6% — это первое снижение рыночной доли за десять лет.
Япония собирается расширить экспортные санкции против российских компаний. Под новые ограничения попадут российские компании, которые связаны с военной и оборонной сферой.
По прогнозам НРА, рынок лизинга покажет по итогам 2022 года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. Объём нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%.
Контекст
Мобилизация, которая должна затронуть до 300 тысяч россиян, вряд ли сильно скажется на российском рынке труда в целом, считает «Коммерсантъ». При полном исполнении указа с рынка труда в ближайшие месяцы уйдут до 0,4% рабочей силы и 0,7% работников-мужчин. Большая часть из них заняты в обрабатывающих производствах (6,4 млн), на транспорте (4,9 млн), в строительстве (4,3 млн) и торговле (4,3 млн).
Новости предыдущего дня, 21 сентября — здесь.
у всей страны только одна плешивая проблема и трудность
Чуть больше, чем одна, но все эти проблемы находятся в телефонной книжке (бумажной, ясень пень) у этого плешивого упыря.
300 тысяч на защиту новых никому не нужных территорий
Не на защиту. А на завоевание. На нас никто не нападал
300 тысяч на защиту дворца и старого деда
Жизнь за пыньзулла
Присоединение земель, как может быть защитой? Завоевание может быть правильнее?
300 тысяч это только начало.
Это позволяет количественно уравновесить украинские ВС.
Но качество принципиально другое. Как у солдат, которые свою страну защищают, в отличие от мобилизованных. Так и у техники.
Тут нужен очень большой численный перевес (но и он вряд ли поможет).
300 тысяч это на словах. На деле количество засекретили в указе
нагребут столько, сколько потребуется, никто не будет считать. Мотематику потерь мы уже видели. По этой же логике потребуется 3 млн человек в ближ год
Вангую, что они имели ввиду, что 300к на передовой, по мере потерь будут донабирать.
А за попытки посчитать реальное количество дадут какое-нибудь разглашение гостайны.
Их словам еще кто-то верит? Там говорят о 5000 убитых со стороны России, кто верит в эти сказки
-300 тысяч кадров,ну да вообще никак не скажутся на рынок труда
Вчера столько космонатов бегало со щитами и касками - вот и гнали бы их подыхать на фронт, зачем простых людей то мобилизовывать
Кого сегодня интересуют кадры, если работают не на оборону?
Пора вводить новый отсчёт: на фоне 2-го дня мобилизации.
Всем привет и с Всемирным днём носорога!
Госдума расщедрилась на неначисление пеней за ЖКХ мобилизованным.
Новые санкции анонсирует ЕС. Кто-то разве сомневался, что они будут?
Последние бутылки импортного алкоголя уходят, ассортимент упал местами на 95%. Здравствуй, спирт Рояль?
Доля банков по активам стремительно тает.
И Япония расширит санкции. Ожидаемо.
Рынок лизинга в падении, пока не вертикальном, но всё же.
Коммерсант считает, что мобильзация ну никак не повлияет на рынок труда.
Спокойного дня всем и благодушного настроя 🤘🏻
Да, в заголовок статьи реально неплохо бы добавить и отсчет со дня мобилизации. Началось новое время.
Попа и Пора - минуту думал, что тут не так
Со своей стороны скажу, что "не надо паники" =))))
На самом деле это пока шутка, ситуация относительно терпимая, хоть и стало гораздо хуже, чем было в февраг, но что дальше будет...да буквально завтра - хз.
Мне вот интересно, плешивый вообще не отдупляет, что продолжает себе рыть яму каждым своим высером или ему уже просто пох6й?
В шахматах такая ситуация называется цугцванг: делаешь что-нибудь или ничего не делаешь - всё равно тебе п@да.
С вашей точки здения выглядит так, а с его получается, что можно двадцать два года яму рыть и не вырыть. Видимо, всё устраивает
От фразы по ссылке про ЖКХ "Власти всегда уделяли особое внимание гражданам, решающим госзадачи" у меня в крови резко повысился уровень патриотизма. Ещё несколько таких фраз - и побегу занимать очередь в военкомат.
Госзадача по удобрению окрестных степей и территорий
Там нет очередей, старичок, будешь первым.
«— Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!»
Мультфильм «В некотором царстве»
да гоните самогон, что за проблема.
Скажем прямо, это сильно на любителя. Меня вся эта возня не прикалывает. Я хочу просто достать и выпить.
Правильно, гнать его!
Так и делаю и никаких проблем
Где новость о том , что Финляндия начинает подготовку к закрытию границы для туристов из РФ ?
Держи: https://www.kommersant.ru/doc/5571922
80% россиян против всего это
80% (ну или чуть меньше) россиян до вчерашнего дня были за всё это. Просто вы с ними не знакомы. А сегодня да, 80% уже против. Только кого их мнение интересует?
Референдум в России проведите на вопрос хочет народ присоединить .... Или не хочет
Ой, я Вас умоляю!
Сидит ворона, сыр держит, внизу лисица бежит и орёт, Ворона, ты на референдум летишь?
- НЕТ!
Сыр падает, лисица уносит, ворона сидит и думает, гля, а если бы я сказала ДА! Чо-то бы поменялось?
Если просуммировать указанные значения, то получается, около 20 млн людей. В стране, официально проживают, около 140 млн, т.е. 15% от общей численности населения страны могут попасть под мобилизацию. Что-то 15% и >0.4% не очень сходятся между собой
население кстати считали те же люди у которых нет потерь. по индексу потребления зерна получается около 80 миллионов. так что население россии где-то от 80 миллионов сытых, до 140 миллионов сильно недоедающих.
Очевидно, миллионы - это общая занятость в отрасли, а не 0,4 процента от неё
А то что сегодня еще 400 Химарсов уничтожено почему не сказали?
О, это интересно. А можно ссылку на источник новости?
Всем, кто <чего-то ждал>.
Алкоголь это наше все😁 Люди выйдут на улицы. Нет бухла , нет жизни 😂😂😂
Промахнулся веткой.