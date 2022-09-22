Минфин не поддержал идею ЦБ создать фонд для выплат компенсаций инвесторам с замороженными активами Статьи редакции
Ведомство считает более приоритетным обмен замороженными активами между россиянами и нерезидентами.
- О позиции министерства сказал замглавы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — ХХI век». Его слова приводит «Сам ты инвестор!».
- «Нам кажется одним из приоритетных направлений то, о чем говорил [первый зампред «Сбера» Александр] Ведяхин на предыдущей панели, ВТБ тоже об этом говорил. Чтобы каким-то образом использовать замороженные средства в виде какого-то обмена», — добавил Моисеев. Он отметил, что финансовые власти должны быть очень аккуратными, «чтобы не было никаких конфискаций».
- Глава ВТБ Андрей Костин предлагал разрешить нерезидентам выкупать у россиян заблокированные активы на счета типа «С» (например, средства с него можно тратить ограниченно).
- О том, что ЦБ обсуждает создание фонда для выплат компенсаций инвесторам с замороженными активами, в начале сентября 2022 года рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что это позволит «вернуть доверие инвесторов».
- По плану источником формирования фонда могут стать доходы от инвестирования Агентства по страхованию вкладов средств «недружественных» нерезидентов на банковских счетах типа «С». Объём прав нерезидентов на сами средства не изменится.
1125 просмотров
ЦБ: Минфин, ну что, поможем инвесторам, выплатим хоть что-то?
Минфин:
Почему-то мне кажется, что «вернуть доверие инвесторов» немножко не получилось.
Почему-то мне кажется, что они особо и не пытались
Как следует из опыта, слово заморозка означает - спиздили. Как с нашими пенсиями.
Минфин сейчас будут интересовать совсем иные фонды.
через повестку
Логичнее, если им будут помогать те страны куда они эти деньги вкладывали.