Финансы
Маша Цепелева

В Финляндии арестовали активы «Яндекса» из-за санкций в отношении Аркадия Воложа — Helsingin Sanomat Статьи редакции

Компания развивает в Финляндии такси-сервис Yango и управляет дата-центром.

  • Власти Финляндии арестовали местные активы «Яндекса» в конце августа — начале сентября, пишет газета Helsingin Sanomat.
  • По информации издания, арест коснулся акций финской «дочки» «Яндекса». «Вероятно, это не окажет прямого влияния на деятельность компании», — уточняет издание. «Яндекс» отказался от комментариев.
  • В 2022 году «Яндекс» изменил название своей «дочки» в Финляндии на Global DC Oy — заявку подали в феврале, одобрение получили в апреле. Компания развивает в стране сервис Yango и управляет дата-центром в Мянтсяля. В мае местные компании отказались поставлять ему электричество.
  • Также финские власти заморозили компанию по управлению курортной недвижимостью братьев Ротенбергов, пишет издание.
  • Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС в июне 2022 года из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России. После этого он покинул все посты в компании и вышел из совета директоров.
  • Источники The Bell рассказали, что Волож хочет обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу. А провести сделку ему может помочь Алексей Кудрин. Но в Кремле и в «Яндексе» опровергли информацию.

#новость #яндекс

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99 комментариев
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Вот вам и хваленое европейское право

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KillPenyaPLS

Это называется санкции, к праву они не имеют никакого отношения. Санкции это наказание, наказуемые не имеют никакого отношения к европейскому праву, европейское право работает для европейцев. Доступно объяснил?

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31 комментарий
Виктор Д.

после призывов не давать нам визы уже ничему не удивляюсь

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Лысый криптоинвестор

А с каких пор европейское право должно одобрять разжигание хм.. СВО? А именно этим Яндекс и занимался всю дорогу своими «новостями».

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4 комментария
Денис Демидов

Волож годами строил для путина машину для пропаганды в интернете, логично его преследование...

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22 комментария
Приёмная Палпатина

Он попал под санкции, изымают его активы
При чём тут европейское право

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Андрей Рядькин

Военное положение

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1 комментарий
Александр

Яндекс контора сама к своим клиентам относится как к кормушке....
Это яндекс правду блокирует на своих ресурсах, обманывает клиентов и партнёров...
Это яндекс безпринципно рекламирует за деньги мошенников.....

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1 комментарий
Nikolay Umnov

Волож: Буду делать бизнес!
Яндекс Новости: Путин красавчик
Волож: 🗿🗿🗿🗿

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Евгений Захаров

Доделался с бизнесом

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Александр Капустин

Санкции - это беспредел чинуш.
Просто красивое слово, которым заменяется грабеж, разбой и, иногда, государственный терроризм, творимый чиновниками. Да, и европейскими чиновниками тоже.

Вот работал человек честно. Заработал деньги. А чинуши бац, и наложили на них лапу! Что это, как не разбой?

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KillPenyaPLS

В России нельзя разбогатеть честно, весь крупный бизнес это бизнес силовиков, а топ менеджеры это просто управляющие. Камон, западом не дурачки управляют, поэтому они этот кризис переживут, а вот мы вряд-ли

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2 комментария
Игорь Зайцев

В России, разумеется, такое невозможно…

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Александр

Яндекс честно не работает! Примеров полно....

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KillPenyaPLS

Лол, почему так долго ждали?

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Andrey Zykov
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Andrey Zykov

Европейская бюрократия

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Георгий Чесноков

Видимо давали шанс скинуть Путина. Или как то по другому насолить русским. Время вышло. Западу не важно почему их шестерки не успели или не смогли.

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Вадим Д.

А вот это уже плохо. Пусть и дочка, пусть и финская.

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Никита Иванов

Так там дата центр Яндекса целую финскую деревню топил мощностями пк.
На ютубе есть обзор этого центра - пушка (была)…

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5 комментариев
Вася Пражкин

Yango away

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Владимир Zosim

мне нравилась это страна, мне нравилось в финке встречать новый год.. но увы... может лет через надцать

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Бесплатный файл

Какие проблемы встречать новый год в Мурманске?
Вы что, не патриот?

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6 комментариев
Александр Вербицкий

Ой-вей, что делается!

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Kwil

"Надёжные западные партнёры"

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Роковой историк

А самого Воложа почему не арестовали?

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Ivan Off

Пиздец шагает по планете...

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mr. Tyrazz

и начался он с 24 февраля

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2 комментария
Артём Подгорный

Долго думали, явно не из-за санкций, тем более, что он покинул пост

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Михаил Легин

Арестович подкрался незаметно🤣

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