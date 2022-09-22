В Финляндии арестовали активы «Яндекса» из-за санкций в отношении Аркадия Воложа — Helsingin Sanomat Статьи редакции
Компания развивает в Финляндии такси-сервис Yango и управляет дата-центром.
- Власти Финляндии арестовали местные активы «Яндекса» в конце августа — начале сентября, пишет газета Helsingin Sanomat.
- По информации издания, арест коснулся акций финской «дочки» «Яндекса». «Вероятно, это не окажет прямого влияния на деятельность компании», — уточняет издание. «Яндекс» отказался от комментариев.
- В 2022 году «Яндекс» изменил название своей «дочки» в Финляндии на Global DC Oy — заявку подали в феврале, одобрение получили в апреле. Компания развивает в стране сервис Yango и управляет дата-центром в Мянтсяля. В мае местные компании отказались поставлять ему электричество.
- Также финские власти заморозили компанию по управлению курортной недвижимостью братьев Ротенбергов, пишет издание.
- Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС в июне 2022 года из-за «продвижения государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и косвенного финансирования правительства России. После этого он покинул все посты в компании и вышел из совета директоров.
- Источники The Bell рассказали, что Волож хочет обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу. А провести сделку ему может помочь Алексей Кудрин. Но в Кремле и в «Яндексе» опровергли информацию.
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Вот вам и хваленое европейское право
Это называется санкции, к праву они не имеют никакого отношения. Санкции это наказание, наказуемые не имеют никакого отношения к европейскому праву, европейское право работает для европейцев. Доступно объяснил?
после призывов не давать нам визы уже ничему не удивляюсь
А с каких пор европейское право должно одобрять разжигание хм.. СВО? А именно этим Яндекс и занимался всю дорогу своими «новостями».
Волож годами строил для путина машину для пропаганды в интернете, логично его преследование...
Он попал под санкции, изымают его активы
При чём тут европейское право
Военное положение
Яндекс контора сама к своим клиентам относится как к кормушке....
Это яндекс правду блокирует на своих ресурсах, обманывает клиентов и партнёров...
Это яндекс безпринципно рекламирует за деньги мошенников.....
Волож: Буду делать бизнес!
Яндекс Новости: Путин красавчик
Волож: 🗿🗿🗿🗿
Доделался с бизнесом
Санкции - это беспредел чинуш.
Просто красивое слово, которым заменяется грабеж, разбой и, иногда, государственный терроризм, творимый чиновниками. Да, и европейскими чиновниками тоже.
Вот работал человек честно. Заработал деньги. А чинуши бац, и наложили на них лапу! Что это, как не разбой?
В России нельзя разбогатеть честно, весь крупный бизнес это бизнес силовиков, а топ менеджеры это просто управляющие. Камон, западом не дурачки управляют, поэтому они этот кризис переживут, а вот мы вряд-ли
В России, разумеется, такое невозможно…
Яндекс честно не работает! Примеров полно....
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Лол, почему так долго ждали?
Европейская бюрократия
Видимо давали шанс скинуть Путина. Или как то по другому насолить русским. Время вышло. Западу не важно почему их шестерки не успели или не смогли.
А вот это уже плохо. Пусть и дочка, пусть и финская.
Так там дата центр Яндекса целую финскую деревню топил мощностями пк.
На ютубе есть обзор этого центра - пушка (была)…
Yango away
мне нравилась это страна, мне нравилось в финке встречать новый год.. но увы... может лет через надцать
Какие проблемы встречать новый год в Мурманске?
Вы что, не патриот?
Ой-вей, что делается!
"Надёжные западные партнёры"
А самого Воложа почему не арестовали?
Пиздец шагает по планете...
и начался он с 24 февраля
Долго думали, явно не из-за санкций, тем более, что он покинул пост
Арестович подкрался незаметно🤣