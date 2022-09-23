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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 сентября: доллар — 59,83 рубля, евро — 58,93 рублей.

Курсы на Forex к 07:50 мск: доллар — 59,62 рублей, евро — 58,21 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,7 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,8 рублей, евро — по 64,92 рублей.

Кто и как адаптируется

Россия вышла на третье место в мире по платежам в юанях за пределами Китая, следует из отчёта системы SWIFT. Первое место в мире занимает Гонконг, второе — Великобритания. На их долю пришлось 71,14% и 5,75% соответственно, у России — 4,3%.

Россияне, не получившие повестку, могут путешествовать по России и отправляться в туристические поездки за рубеж в условиях частичной мобилизации, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» обратилась в Минцифры с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам ИТ-компаний на время их работы в этих организациях.

Сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы, узнал «Ъ». Они составляют списки «на бронь», но непонятно, куда их лучше передавать. По оценкам источников, мобилизовать могут 50-80% сотрудников авиакомпаний, не только пилотов, но и ИТ-специалистов и диспетчеров, без которых полёты просто остановятся.

На билетных витринах МТС (МТС Live и Ticketland) 21 сентября продажи билетов на мероприятия упали почти на 30% по сравнению с 20 сентября или со средними продажами по средам.

Контекст

The Bell подводит итоги второго дня мобилизации: кого забирают и кого могут забрать, что с выездом за границу и что делать с деньгами.

На казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику россиян, отметили в погранслужбе Казахстана. Очередь есть и на границе с Грузией, а также Монголией и Финляндией.

Новости предыдущего дня, 22 сентября — здесь.