Новости и тексты на фоне 212 дня «операции»: авиация боится потерь специалистов, ИТ-фирмы просят отсрочку от мобилизации Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23 сентября: доллар — 59,83 рубля, евро — 58,93 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,7 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,8 рублей, евро — по 64,92 рублей.
Кто и как адаптируется
Россия вышла на третье место в мире по платежам в юанях за пределами Китая, следует из отчёта системы SWIFT. Первое место в мире занимает Гонконг, второе — Великобритания. На их долю пришлось 71,14% и 5,75% соответственно, у России — 4,3%.
Россияне, не получившие повестку, могут путешествовать по России и отправляться в туристические поездки за рубеж в условиях частичной мобилизации, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Какие есть проблемы и трудности
Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» обратилась в Минцифры с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам ИТ-компаний на время их работы в этих организациях.
Сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы, узнал «Ъ». Они составляют списки «на бронь», но непонятно, куда их лучше передавать. По оценкам источников, мобилизовать могут 50-80% сотрудников авиакомпаний, не только пилотов, но и ИТ-специалистов и диспетчеров, без которых полёты просто остановятся.
На билетных витринах МТС (МТС Live и Ticketland) 21 сентября продажи билетов на мероприятия упали почти на 30% по сравнению с 20 сентября или со средними продажами по средам.
Контекст
The Bell подводит итоги второго дня мобилизации: кого забирают и кого могут забрать, что с выездом за границу и что делать с деньгами.
На казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику россиян, отметили в погранслужбе Казахстана. Очередь есть и на границе с Грузией, а также Монголией и Финляндией.
Новости предыдущего дня, 22 сентября — здесь.
А Соловьеву повестку вручат? А то он больше всех воевать хочет
И старшему сыну его, он давно призывного возраста, и не понятно, почему до сих пор не в окопах
Круто было бы всем ватникам вручить повестки - они же так любят в интернетах бороться с западом - пусть едут получают химмарсом по башке.
Особым шиком будет, если DTF-ерам будут приходить повестки с золотой окантовкой надписью: игры вне политики
вся частичность мобилизации заключается в том, что не заберут только госчиновников, пропагандистов и их детей
да, чтоб он пару раз по телевизору ее показал, но воевать он точно не будет
У Николая 2, дочки (великие княгини) в первую мировую обычными медсестрами работали. Владим Владимыч не хочет своих дочурок отправить на Украину поработать медсестрами? Ну там раны перевязать, утку принести...
Вообще проблема мобилизации была бы легко решена если всех с DTF забрать - там столько было рашистов и zигистов, что можно было все 300 тыс с сайта мобилизовать да и по возрасту там все пройдут.
Давайте может петицию создадим, чтобы следующий указ о мобилизации был именно для пользователей DTF - они очень благонадежны и всегда поддерживали спецоперацию и выступали против русофобии
В след за пикабушниками, там видимо ура-патриотов тоже навалом.
Надо призывать любителей Украины. Пусть салопоклонники убивают салопоклонников. Это хорошо и правильно.
На всяких Пикабу не меньше. Можете их тоже в петицию включить.
Как же Вас бомбит от DTF-ников сегодня. Уже третий комментарий. Что-то личное?
ФСБ: 350.000
Росгвардия: 340.000
Прокуратура: 51.319
Полиция: 746.859
Вот уже практически 1,5 млн
Всей ветке посоветую валерьяночки выпить, а то реально хочется леща каждому дать, чтоб истеричить перестали.
Ой Ольгинцев еще! Вот где высокомотивированных бойцов можно набрать, просто орду.
"...с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам ИТ-компаний"
Ещё недавно они выбивали ипотечные и иные льготы, а теперь отсрочку от частичной мобилизации. Того гляди, завтра будут выбивать бесплатные участки на кладбище. Распоясались совсем, лол.
А ответ от Минцифры, думаю, будет примерно такой: "Ну ладно, ладно, господа айтишники. Будет вам отсрочка. Но с одним условием: придётся вам погромировать Царь-бомбу в территориальной обороне своего региона. К каждому специалисту будет представлен товарищ маёр с функцией политрука".
В то же время и отсрочку давали, если я правильно помню
Будут брать, кого смогут и гарантии не спасут.
Приставлен.
А вообще - как бы «защищённые» от призыва и прочих страстей аналоги «шарашек» не начали собирать.
Спасибо, блеванул с утра)
какая-то уродина эта мать
Я б в новости добавил о первом дне голосования в Лднрах и херсонах с запорожьями. Как ни как это то из-за чего все. Ну и результаты голосования тоже бы добавил)
Результаты можно было добавить в тот день, когда объявили о референдумах. Они прекрасно известны заранее.
Что за привычка написать 2-3 новости и потом весь день «Статья дополняется»? Каждое утро так, никакой нормальной сводки...
Вечером к нам приходите - все новости скопом за день и тоже на vc. В профиле у меня посмотрите.
По новой системе летоисчисления — день 3-й.
День осеннего равноденствия — с праздником!
Прорыв и отрыв — Россия третья в мире по платежам в юанях без учёта Китая. И первая по ₽.
Баре разрешают ездить по стране и за рубеж, повесику привезут куда угодно.
ИТ-компании хотят отсрочку сотрудникам, что логично. Дадут ли им её?
До 80% сотрудников авиакомпаний могут мобилизовать. То есть признали официально: Россия — нелетающая страна?
Продажи билетов на мероприятия у МТС падают. Оно и не удивительно — страну захватил один на всех «флешмоб».
В Казахстан вьезжает больше россиян. Что очень похоже на Грузию, Финляндию и, внимание, Монголию.
Всем спокойного дня и приподнятого настроения 🤘🏻
"ИТ-компании хотят отсрочку сотрудникам, что логично. Дадут ли им её?" Они еще и будут взывать к голосу разума, объяснять что на гражданке принесут больше пользы чем в армии, что айти это стратегически важная сфера деятельности и её надо развивать. Но проблема в том, что военком вполне вероятно даже не знает что такое это ваше IT. У военкома ЗП и план на призыв людей и будут грести всех подряд. А дальше разбирайтесь как хотите, военкому главное повесток навыдавать.
тамада хороший и "флешмоб" интересный
Давно удалился из всех соцсетей. Но вот сейчас прям распирает зайти в инсту и выложить какой-нибудь рецепт, или фото цветочков с дачи.
Там же всегда все были ну такие аполитичные.
Поэтому сижу на vc, где есть личные блоги, возможность подписываться на других людей, лайки. Не то что эти ваши соцсети
Не все, у меня большинство знакомых выложили пару сторис за мир в конце февраля, ну что бы в течении 24 часов удалились и товарищ майор их случайно не увидел, после чего пошли дальше постить фото со сказачноебали, но уже в ленту
Может лучше рецепт безе?
С каждым днем VC всё больше превращается в TJ
мнение олда VC подъехало)
Из-за мобилизации началась могилизация VC.
Сука, «лучше» ))
В Спортлото, как обычно в таких случаях
нужно как то остановить этот ппп, хватит, Давайте жить дружно!
С каждым днем VC все больше превращается в TJ
Что в итоге получается с мобилизацией. IT, авиация и проч., жители больших городов с деньгами будут отмазываться как могут (лично, через взятки, с помощью работодателей или ещё как). В результате будут массово выгребать людей из глубинки, где и возможностей откосить меньше, и протестный потенциал никакой.
Да и так выгребают из глубинок. Сегодня по местным чатам разошлось видео со сборов мобилизованных с вояками в ДК соседнего небольшого города. Им там втирали, что они будут очень хорошо зарабатывать, как контрактники согласно имеющемуся званию, к этому будут дополнительно боевые и даже статус ветерана боевых действий! Все же в региональной столице много кто зарабатывает сильно больше контрактников и для них явно не будет мотивацией подыхать за копейки. А вот глубинке уже побольше аргумент, считай, если выжил, получил за каждый месяц по 2-4 своих обычных зарплаты, да еще и ветеранские льготы.
Как-то так в регионах
В Узбекистане по техническим причинам приостановлено обслуживание карт «Мир».
"По оценкам источников, мобилизовать могут 50-80% сотрудников авиакомпаний..."
По чьим оценкам? Какие источники? Кто вёл подсчёты, будет ссылка? И почему сразу не 110%?) Например я не поленился и пошёл погуглить, в интернете нет точных данных сколько сотрудников авиакомпаний в России в принципе, есть только какие-то приблизительные данные по отдельным компаниям.как можно было это посчитать и ещё и дать оценку, я не понимаю. У источника есть точные данные о призыве?
Давайте держаться объективных новостей с пруфами, а не "одна бабка нашептала". Я не утверждаю что такого не может быть, но без пруфов это больше похоже на нагнетание паники.
Возник вопрос, а что платежи в юанях тоже через SWIFT идут?