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В Узбекистане временно приостановили обслуживание некоторых карт «Мир» Статьи редакции

По техническим причинам, но сколько продлится приостановка — неизвестно.

  • С 23 сентября платёжная система Узбекистана Uzcard приостановила обслуживание карт «Мир». Причина — «необходимые технические процедуры на стороне участника платёжной системы Uzcard». Как долго они продлятся, не уточняется.
  • Ограничения касаются карт «Мир», выпущенных международными банками, а также работы кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за границей. Кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме.
  • 19 сентября 2022 года Reuters и «РИА Новости» сообщили, что обслуживание карт «Мир» приостановили турецкие İşbank и DenizBank. В службе поддержки последнего связали решение с санкциями США и Великобритании против России. В Турции карты «Мир» также принимали Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. 21 сентября «Известия» сообщили, что работу с картами «Мир» приостановил вьетнамский BIDV.
  • В ЦБ и НСПК (оператор платёжной системы «Мир») поясняли, что зарубежные банки могут принимать подобные решения в одностороннем порядке. ЦБ Армении также заявлял, что банки страны сами выбирают условия работы с «Миром».
  • 15 сентября Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России.

#новость #узбекистан #мир

4061 просмотров
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83 комментария
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 Михаил Романов

Знаем мы это «временно»

Внимание! С 7 утра 26 мая 2014 аэропорт "Донецк" временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно.
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Максим Неплох

Как же жутко

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4 комментария
Слегка Придурковатый

И "по техническим причинам", да.

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Дмитрий

Почему такое происходит?

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Начальник ботов

А вы сами как думаете?

Если серьезно, то взаимодействие с РФ нынче - очень токсичная штука.

Пару дней назад даже КНДР официально опроверг поставки оружия
https://www.kommersant.ru/doc/5572002

Вы только вдумайтесь: cтрана, которая под санкциями кучу лет, давно причислена к оси зла, предпочла официально откреститься от взаимодействия с РФ.

В КНДР опровергли поставки оружия России
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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6 комментариев
Слегка Придурковатый

Потому что может.

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3 комментария
Serge Tikhonenko

Взвесили все плюсы и минусы, выбрали наименьшее зло. Штош...

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Антон Петров

После референдумов ещё тактическое ядерное оружие применят в Украине и здравствуй полная изоляция России, если не ядерная война

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Tannim

Тактическое ядерное оружие никто не применит, не факт что оно вообще есть.

И запомни главное: никто в мире, вообще никто, не навредит России больше, чем сама Россия.

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3 комментария
Максим Неплох
после референдумов

Странная страшилка. Белгородская область с Крымом в состав РФ не входит, получается?

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3 комментария
дискотека 80-х

Ну штош )) Россия превращается в максимально закрытую зону, русские везде нежелательны. Дожились

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Lukas Dexter

А когда мы были желательны? Мы на английском никто не говорим. Лень наше все 😁

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19 комментариев
Gugumot

Вот они где по тихоньку проявляются друзья товарищи.

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Случайные фотографии

Китай нам поможет. Да? Поможет же?

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8 комментариев
Денис Демидов

Представьте, что ваш друг сошел с ума, требует немедленной госпитализации, вы будете ему помогать скрываться от санитаров? Это точно по дружески?

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дискотека 80-х

Вы забыли, что у России только два друга - армия и флот? Кто из них Узбекистан?

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4 комментария
ROME

Была времянка, стала постоянка

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Дмитрий Дмитриевич

Да и хуй с ним.

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Gugumot

Сделали бы, что б Все те иностранцы, которые тут в России работают, которые отправляют на родину бабло, что отправляли строго и МИРа на МИР, что б через другие банки бабло не переводилось и не снималось

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Айрат Галиуллин

Кричащий заголовок, словно звезда пришла, а на деле сисадмин забухал 😄

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Ed Qeana

Чтобы долго не размазывать... США в край заебали! Всех, везде. Точка

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Никита Ярунин

очень прям технические проблемы, ага, да

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Петр Вавилов

Ну первое узкард это жизненная система для Узбекистана. 96 процентов говорят местных платежей в их валюте через нее проходит. Тут рисковать, даже и мысли такой не возникнет.

Второе карты Мир там были так сказать экзотика для гиков. Да оплатить можно было, но платеж был с дикой комиссией. Поэтому все брали с собой просто наличные рубли, которые с удовольствием банки меняют на местную валюту.

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Андрей Бесполов

Да, закрытие страны идет полным ходом... ну или на наличку можно перейти , если будут границы открыты конечно)

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Vladimir Gitan

Из Узбекистана в Россию приехали 2,1 млн, или 38%. Это каждый десятый житель Узбекистана трудоспособного возраста.
По данным Центробанка, в 2019 году физические лица отправили в страны ближнего зарубежья почти 13 млрд долларов денежных переводов.
Почти треть общей суммы отправили домой жители Узбекистана: 4,7 млрд долларов. Средняя сумма одного перевода — 377 $.

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Не рожала

Шутка про удар в псину уже была?

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Аккаунт

Нет ничего более постоянного, чем временное.

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Шишмарев

Где временно, там и надолго

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Никита Ярунин

вовремя

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Yan

Кому то дали в рот)) Так называемые соседи)

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Александр Рюмин

Нет ничего постояннее временного.

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AntropFedorov

кто туда уехал, давно могли уже визу и мастеркард завести

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V K

В Узбекистане РАБОТАЮТ карты МИР!

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