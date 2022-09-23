В Узбекистане временно приостановили обслуживание некоторых карт «Мир» Статьи редакции
По техническим причинам, но сколько продлится приостановка — неизвестно.
- С 23 сентября платёжная система Узбекистана Uzcard приостановила обслуживание карт «Мир». Причина — «необходимые технические процедуры на стороне участника платёжной системы Uzcard». Как долго они продлятся, не уточняется.
- Ограничения касаются карт «Мир», выпущенных международными банками, а также работы кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за границей. Кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме.
- 19 сентября 2022 года Reuters и «РИА Новости» сообщили, что обслуживание карт «Мир» приостановили турецкие İşbank и DenizBank. В службе поддержки последнего связали решение с санкциями США и Великобритании против России. В Турции карты «Мир» также принимали Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. 21 сентября «Известия» сообщили, что работу с картами «Мир» приостановил вьетнамский BIDV.
- В ЦБ и НСПК (оператор платёжной системы «Мир») поясняли, что зарубежные банки могут принимать подобные решения в одностороннем порядке. ЦБ Армении также заявлял, что банки страны сами выбирают условия работы с «Миром».
- 15 сентября Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России.
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Знаем мы это «временно»Внимание! С 7 утра 26 мая 2014 аэропорт "Донецк" временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно.
Как же жутко
И "по техническим причинам", да.
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Почему такое происходит?
А вы сами как думаете?
Если серьезно, то взаимодействие с РФ нынче - очень токсичная штука.
Пару дней назад даже КНДР официально опроверг поставки оружия
https://www.kommersant.ru/doc/5572002
Вы только вдумайтесь: cтрана, которая под санкциями кучу лет, давно причислена к оси зла, предпочла официально откреститься от взаимодействия с РФ.
Потому что может.
Взвесили все плюсы и минусы, выбрали наименьшее зло. Штош...
После референдумов ещё тактическое ядерное оружие применят в Украине и здравствуй полная изоляция России, если не ядерная война
Тактическое ядерное оружие никто не применит, не факт что оно вообще есть.
И запомни главное: никто в мире, вообще никто, не навредит России больше, чем сама Россия.
Странная страшилка. Белгородская область с Крымом в состав РФ не входит, получается?
Ну штош )) Россия превращается в максимально закрытую зону, русские везде нежелательны. Дожились
А когда мы были желательны? Мы на английском никто не говорим. Лень наше все 😁
Вот они где по тихоньку проявляются друзья товарищи.
Китай нам поможет. Да? Поможет же?
Представьте, что ваш друг сошел с ума, требует немедленной госпитализации, вы будете ему помогать скрываться от санитаров? Это точно по дружески?
Вы забыли, что у России только два друга - армия и флот? Кто из них Узбекистан?
Была времянка, стала постоянка
Да и хуй с ним.
Сделали бы, что б Все те иностранцы, которые тут в России работают, которые отправляют на родину бабло, что отправляли строго и МИРа на МИР, что б через другие банки бабло не переводилось и не снималось
Кричащий заголовок, словно звезда пришла, а на деле сисадмин забухал 😄
Чтобы долго не размазывать... США в край заебали! Всех, везде. Точка
очень прям технические проблемы, ага, да
Ну первое узкард это жизненная система для Узбекистана. 96 процентов говорят местных платежей в их валюте через нее проходит. Тут рисковать, даже и мысли такой не возникнет.
Второе карты Мир там были так сказать экзотика для гиков. Да оплатить можно было, но платеж был с дикой комиссией. Поэтому все брали с собой просто наличные рубли, которые с удовольствием банки меняют на местную валюту.
Да, закрытие страны идет полным ходом... ну или на наличку можно перейти , если будут границы открыты конечно)
Из Узбекистана в Россию приехали 2,1 млн, или 38%. Это каждый десятый житель Узбекистана трудоспособного возраста.
По данным Центробанка, в 2019 году физические лица отправили в страны ближнего зарубежья почти 13 млрд долларов денежных переводов.
Почти треть общей суммы отправили домой жители Узбекистана: 4,7 млрд долларов. Средняя сумма одного перевода — 377 $.
Шутка про удар в псину уже была?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Где временно, там и надолго
вовремя
Кому то дали в рот)) Так называемые соседи)
Нет ничего постояннее временного.
кто туда уехал, давно могли уже визу и мастеркард завести
В Узбекистане РАБОТАЮТ карты МИР!