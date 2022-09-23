Волож предложил Кудрину 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов компании — Forbes Статьи редакции
Топ-менеджер якобы планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотников и развивать его за рубежом, говорит источник.
- Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счётной палаты Алексею Кудрину 5% акций за переход в компанию и помощь в разделении российского и международного бизнеса. Об этом Forbes рассказал близкий к «Яндексу» источник и собеседник, близкий к Кудрину.
- По словам второго, глава Счётной палаты получит долю в «Яндексе» через опционы. В «Яндексе» отказались от комментариев, представитель Кудрина не ответил на запрос.
- Первый собеседник утверждает, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, остальные активы якобы останутся в России. Он добавил, что Кудрин якобы пообещал помочь с разделением, вопрос обсуждался в Тель-Авиве.
- О том, что в руководство «Яндекса» хотят пригласить Кудрина, в июне 2022 года говорили источники «Медузы». Но в самой компании утверждали, что ей неизвестно о таких планах. В июле источники The Bell сообщили, что Волож хочет вывести часть активов «Яндекса» за рубеж, и помогает ему Кудрин.
- В конце того же месяца собеседники заявили о переговорах внутри компании о её будущем — в результате их, Волож якобы может перестать контролировать бизнес в России. Уже в сентябре «Медуза» сообщила, что Путин одобрил переход Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс». Но пресс-секретарь президента опроверг эту информацию.
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Брин предложил Камале Харрис 5% Гугла за помощь в разделении компании.
за помощь в разделении компании по гендерно-рассовому признаку
Они и сами справляются без всякой Харрис
но ведь есть только два...
за помощь в разделении компании Яндекс
Наоборот, чтобы не разделять :) Конгресс хотел разделением уменьшить монопольное положение Гугла
Фигасе О_о
А так можно было? Очень любопытные схемы, смотрю, могут реализовывать товарищи с некоторыми фамилиями.
Хватит ли 5% Яндекса чтобы достроить отель в Геленджике
Как можно верить этому Кудрину если у него даже кудрей нет
Также как и Газманову. Он же не владеет газпромом 😅
Ну может газы пускает так, что оправдывает фамилию
Действительно
- Привет, коллеги! Ну как вы там, искуственный интеллект изобрели уже?
По вашему запросу ничего найти не получилось (с) Алиса
Может быть уже лучше где-то в открытом доступе цены чиновников разместить? Сейчас все хотят знать, сколько стоит военком?
На ближайшие лет 30 нужны беспилотные уазики, нивы и камазы для езды по бездорожью.
Возможно вырастет спрос на специалистов по ремонту карбюраторов у этих самых беспилотников.
Лучше валить подальше из этого песдорожья
А где мои проценты ?
Миша 2, Алексей 5. Ну вы поняли)
Ахахахахах. Взятка? Серьезно????
Взятка кому?
Там же написано, главе Счётной палаты Алексею Кудрину. Президент Путин разрешил брать
https://vc.ru/hr/485563-putin-odobril-perehod-alekseya-kudrina-iz-schetnoy-palaty-v-yandeks-meduza
А каким образом отдельное юрлицо на Западе может избежать санкций, наложенных на российский филиал условно говоря?
Никаким, но по крайней мере им дадут вывезти мозги и технологии, которые будут развиваться отдельно от России. А российскую морду продали ВКонтакте и хрен с ней
Вот куда пошли отменённые опционы работников Яндекса
А это точно разные люди?)
Интересно, слово "якобы" спасает от исков? На сколько это эффективно с юридической точки зрения? 🤔