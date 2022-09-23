Финансы
Комсомольский паук например

Волож предложил Кудрину 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов компании — Forbes Статьи редакции

Топ-менеджер якобы планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотников и развивать его за рубежом, говорит источник.

  • Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счётной палаты Алексею Кудрину 5% акций за переход в компанию и помощь в разделении российского и международного бизнеса. Об этом Forbes рассказал близкий к «Яндексу» источник и собеседник, близкий к Кудрину.
  • По словам второго, глава Счётной палаты получит долю в «Яндексе» через опционы. В «Яндексе» отказались от комментариев, представитель Кудрина не ответил на запрос.
  • Первый собеседник утверждает, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за рубежом, остальные активы якобы останутся в России. Он добавил, что Кудрин якобы пообещал помочь с разделением, вопрос обсуждался в Тель-Авиве.
  • О том, что в руководство «Яндекса» хотят пригласить Кудрина, в июне 2022 года говорили источники «Медузы». Но в самой компании утверждали, что ей неизвестно о таких планах. В июле источники The Bell сообщили, что Волож хочет вывести часть активов «Яндекса» за рубеж, и помогает ему Кудрин.
  • В конце того же месяца собеседники заявили о переговорах внутри компании о её будущем — в результате их, Волож якобы может перестать контролировать бизнес в России. Уже в сентябре «Медуза» сообщила, что Путин одобрил переход Кудрина из Счётной палаты в «Яндекс». Но пресс-секретарь президента опроверг эту информацию.
Финансы
Гибкий ящик
Аркадий Волож снова готов обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу — The Bell Статьи редакции

В этом плане ему помогает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

#новость #яндекс #алексейкудрин #аркадийволож

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29 комментариев
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 Невкусно и грустно

Брин предложил Камале Харрис 5% Гугла за помощь в разделении компании.

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Контрольный чайник

за помощь в разделении компании по гендерно-рассовому признаку

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Бублик

Они и сами справляются без всякой Харрис

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Grigoriy Malyshev

но ведь есть только два...

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умный человек

за помощь в разделении компании Яндекс

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Антон Штадлер

Наоборот, чтобы не разделять :) Конгресс хотел разделением уменьшить монопольное положение Гугла

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Вадим Д.

Фигасе О_о
А так можно было? Очень любопытные схемы, смотрю, могут реализовывать товарищи с некоторыми фамилиями.

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Roman Moskovskiy

Хватит ли 5% Яндекса чтобы достроить отель в Геленджике

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segamega

Как можно верить этому Кудрину если у него даже кудрей нет

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Artur Zaripov

Также как и Газманову. Он же не владеет газпромом 😅

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Ренат Ренатович

Ну может газы пускает так, что оправдывает фамилию

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Леонид Гнездилов

Действительно

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Контрольный чайник

- Привет, коллеги! Ну как вы там, искуственный интеллект изобрели уже?

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умный человек

По вашему запросу ничего найти не получилось (с) Алиса

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Arseniy Iamke

Может быть уже лучше где-то в открытом доступе цены чиновников разместить? Сейчас все хотят знать, сколько стоит военком?

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Ренат Ренатович

На ближайшие лет 30 нужны беспилотные уазики, нивы и камазы для езды по бездорожью.

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Сергей Немчинов

Возможно вырастет спрос на специалистов по ремонту карбюраторов у этих самых беспилотников.

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Arseniy Iamke

Лучше валить подальше из этого песдорожья

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Your tears

А где мои проценты ?

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Zloy Marketolog
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Михаил Загоскин

Миша 2, Алексей 5. Ну вы поняли)

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Roman Moskovskiy

Ахахахахах. Взятка? Серьезно????

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Алеоп

Взятка кому?

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Arseniy Iamke

Там же написано, главе Счётной палаты Алексею Кудрину. Президент Путин разрешил брать
https://vc.ru/hr/485563-putin-odobril-perehod-alekseya-kudrina-iz-schetnoy-palaty-v-yandeks-meduza

Путин одобрил переход Алексея Кудрина из Счётной…
Он войдёт в совет директоров, говорят источники.
vc.ru
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MadRat96

А каким образом отдельное юрлицо на Западе может избежать санкций, наложенных на российский филиал условно говоря?

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Roman Moskovskiy

Никаким, но по крайней мере им дадут вывезти мозги и технологии, которые будут развиваться отдельно от России. А российскую морду продали ВКонтакте и хрен с ней

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Лист Мёбиуса

Вот куда пошли отменённые опционы работников Яндекса

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Электронный татарин
...близкий к «Яндексу» источник и собеседник, близкий к Кудрину

А это точно разные люди?)

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Pavel Ivanov

Интересно, слово "якобы" спасает от исков? На сколько это эффективно с юридической точки зрения? 🤔

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