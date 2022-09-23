Финансы
Frank Media

Спрос россиян на наличные за сутки подскочил в девять раз на фоне новостей о мобилизации Статьи редакции

За 22 сентября объём вырос до 132,1 млрд рублей — это максимум с марта 2022 года.

  • Центробанк зафиксировал повышенный спрос у россиян на наличные деньги 22 сентября. По сравнению с 21 сентября он подскочил в девять раз, следует из статистики регулятора. За один день — 22 сентября — объём обращающихся наличных денег вырос до 132,1 млрд рублей, тогда как, например, в предыдущий день этот показатель был на уровне 14,2 млрд. Эксперты связывают такую реакцию россиян с новостями о начале частичной мобилизации на территории России.
  • Значение в 132,1 млрд рублей наличных в обращении сопоставим с мартовским уровнем: 4 марта этот показатель достигал 151,5 млрд рублей. Однако скачок 22 сентября не побил рекордов обращения наличных денег после начала спецоперации, когда 25 февраля их объем вырос до 1,4 трлн рублей за сутки.
  • По словам экспертов, опрошенных РБК, технически данные ЦБ демонстрируют весь объем наличности, которая выпущена через кассы и банкоматы кредитных организаций, однако эти цифры близки к величине снятия наличных денег россиянами и предприятиями, так как банки заполняют кассы с оглядкой на изменения в спросе клиентов.
  • В целом, отмечает издание, в начале кризиса население активно снимало средства с банковских депозитов и счетов: чуть больше чем за неделю с 24 февраля объем наличных повысился на 2,9 трлн рублей, но их отток из банков остановился, когда ЦБ увеличил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В связи с повышением ставки регулятора увеличились и ставки депозитов в банковском секторе. Также ЦБ 9 марта ввел запрет на продажу банками любой иностранной валюты.
  • Всплеск спроса на наличные деньги связан с началом частичной мобилизации, указ о которой был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября.
  • С 18 апреля ЦБ в рамках смягчения валютного контроля разрешил продажу валюты физлицам, ограничив ее той, которая поступила в кассы банков от физлиц после 9 апреля. А уже с 20 мая он снял все ограничения по продаже гражданам валютного «кэша», оставив лишь прежние ограничения для долларов и евро, которые действовали до 9 сентября. В начале августа эти ограничения были продлены до 9 марта 2023 года.

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#новость #наличные #банки

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Потому что такого напряжения не было с конца февраля. И как дальше планируют поступать с вкладами населения – непонятно. Понятно одно – хранить деньги безопаснее дома.

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Forgotten Games

Адресочек не подскажите? :-) Безопаснее всего там, где согласно нетленке можно потрогать руками, но нельзя унести. Нынешний век довел это до совершенной формулировки: абсолютно своим человек может считать только то, что он недавно съел.

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Oleg Samoil

Та ну не факт, а то отберут и то что недавно сьел и в Бурятии применят

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Дмитрий Перепродажный

«Не подскажете».

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Igor.Drobin

Там деда наделили властью блокировать средства в банках в течении нескольких часов (возможно минут) еще в самом начале СВО. Интересно зачем? Некоторые утверждали что это будет сделано при всеобщей мобилизации как подстраховка. И так как любое слово любого человека весит выше чем слово деда, то на всякий случай лучше снять средства.

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Антон piter

Ссылку можно?

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Igor.Drobin

гуглится по ссылке "путину разрешили замораживать счета"

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Антон piter

Спасибо. Это чтобы недружественные нерезиденты с заморозки не спрыгнули через местных прокси.

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Igor.Drobin

верим😅

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Alexander Klimanskiy

Ну так скупать валюту и валить куда глаза глядят.

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Андрей Рядькин

в свердловской области в приказе уже запасникам нельзя выезд за границу

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Alexander Klimanskiy

ну или валить к родственникам перекантоваться.

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Андрей Рядькин

вопрос в том, что будет после референдума

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Alexander Klimanskiy

я могу только спланировать ужин на вечер, остальное как получится

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Андрей Рядькин

сними денег побольше на ужин

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Друз Фаруэл

В рнд та же хрень. Но пока это хотелки военкоматов. Не подкрепленные реальными мерами.

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Nikolay Kenig

Не дома хранить а перевести в металл

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Многолетний Петя

На пули.
Метро 2033 ну же

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Elena Sloik

В озимые!

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Электронный татарин

Все средства хороши, но наличные лучше

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Forgotten Games

Ага: https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/economics/23/06/2022/62b426e89a7947019b71137b

Британцам дали 100 дней на трату последних…
Банкноты заменят на полимерные: пластиковые купюры других номиналов выпускаются в стране с 2016…
rbc-ru.turbopages.org
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