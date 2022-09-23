Спрос россиян на наличные за сутки подскочил в девять раз на фоне новостей о мобилизации Статьи редакции
За 22 сентября объём вырос до 132,1 млрд рублей — это максимум с марта 2022 года.
- Центробанк зафиксировал повышенный спрос у россиян на наличные деньги 22 сентября. По сравнению с 21 сентября он подскочил в девять раз, следует из статистики регулятора. За один день — 22 сентября — объём обращающихся наличных денег вырос до 132,1 млрд рублей, тогда как, например, в предыдущий день этот показатель был на уровне 14,2 млрд. Эксперты связывают такую реакцию россиян с новостями о начале частичной мобилизации на территории России.
- Значение в 132,1 млрд рублей наличных в обращении сопоставим с мартовским уровнем: 4 марта этот показатель достигал 151,5 млрд рублей. Однако скачок 22 сентября не побил рекордов обращения наличных денег после начала спецоперации, когда 25 февраля их объем вырос до 1,4 трлн рублей за сутки.
- По словам экспертов, опрошенных РБК, технически данные ЦБ демонстрируют весь объем наличности, которая выпущена через кассы и банкоматы кредитных организаций, однако эти цифры близки к величине снятия наличных денег россиянами и предприятиями, так как банки заполняют кассы с оглядкой на изменения в спросе клиентов.
- В целом, отмечает издание, в начале кризиса население активно снимало средства с банковских депозитов и счетов: чуть больше чем за неделю с 24 февраля объем наличных повысился на 2,9 трлн рублей, но их отток из банков остановился, когда ЦБ увеличил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В связи с повышением ставки регулятора увеличились и ставки депозитов в банковском секторе. Также ЦБ 9 марта ввел запрет на продажу банками любой иностранной валюты.
- Всплеск спроса на наличные деньги связан с началом частичной мобилизации, указ о которой был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября.
- С 18 апреля ЦБ в рамках смягчения валютного контроля разрешил продажу валюты физлицам, ограничив ее той, которая поступила в кассы банков от физлиц после 9 апреля. А уже с 20 мая он снял все ограничения по продаже гражданам валютного «кэша», оставив лишь прежние ограничения для долларов и евро, которые действовали до 9 сентября. В начале августа эти ограничения были продлены до 9 марта 2023 года.
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Потому что такого напряжения не было с конца февраля. И как дальше планируют поступать с вкладами населения – непонятно. Понятно одно – хранить деньги безопаснее дома.
Адресочек не подскажите? :-) Безопаснее всего там, где согласно нетленке можно потрогать руками, но нельзя унести. Нынешний век довел это до совершенной формулировки: абсолютно своим человек может считать только то, что он недавно съел.
Та ну не факт, а то отберут и то что недавно сьел и в Бурятии применят
«Не подскажете».
Там деда наделили властью блокировать средства в банках в течении нескольких часов (возможно минут) еще в самом начале СВО. Интересно зачем? Некоторые утверждали что это будет сделано при всеобщей мобилизации как подстраховка. И так как любое слово любого человека весит выше чем слово деда, то на всякий случай лучше снять средства.
Ссылку можно?
гуглится по ссылке "путину разрешили замораживать счета"
Спасибо. Это чтобы недружественные нерезиденты с заморозки не спрыгнули через местных прокси.
верим😅
Ну так скупать валюту и валить куда глаза глядят.
в свердловской области в приказе уже запасникам нельзя выезд за границу
ну или валить к родственникам перекантоваться.
вопрос в том, что будет после референдума
я могу только спланировать ужин на вечер, остальное как получится
сними денег побольше на ужин
В рнд та же хрень. Но пока это хотелки военкоматов. Не подкрепленные реальными мерами.
Не дома хранить а перевести в металл
На пули.
Метро 2033 ну же
В озимые!
Все средства хороши, но наличные лучше
Ага: https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/economics/23/06/2022/62b426e89a7947019b71137b