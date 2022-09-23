Ozon предварительно согласовал условия реструктуризации конвертируемых облигаций на $750 млн Статьи редакции
Выплаты можно получить в долларах или рублях — по желанию держателя, но для владельцев из США — только в местной валюте.
- Компания предложила досрочно погасить облигации в рублях или долларах из собственных средств и получила разрешение на перевод денег от российских структур в кипрскую материнскую Ozon Holdings у российского Минфина.
- Если держатель выберет рубли, получит до 85% от номинала бумаг. Если доллары — до 67%. В обоих случаях выплаты будут включать начисленные до 24 августа проценты, а также вознаграждение в размере 1,0625% от номинала за участие в соглашении о неотчуждении, к которому всё ещё можно присоединиться.
- Чтобы решение вступило в силу, сперва его должно одобрить не менее 75% всех владельцев бумаг — голосование состоится 17 октября. После этого компания обязана согласовать изменения с санкционными органами Великобритании и Кипра. Как только они дадут разрешение, держатели, согласно плану, должны получить выплаты в течение двух недель.
- 28 февраля Nasdaq приостановила торги акциями Ozon, после чего держатели бумаг получили право требовать досрочного погашения долга. 30 мая компания сообщила, что не сможет выполнить обязательства из-за регуляторных ограничений. 1 июня договорилась с держателями о приостановке выплат — чтобы провести реструктуризацию.
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@Жалоба на Ozon @Озон селлер тех поддержка друзья вы мне не даёте зайти в личный кабинет уде неделю, я не могу акции настроить, продать товар и так далее, после ваших каких то обновлений , доступ в личный кабинет закрыт почему то, мой телефон для связи 89858890999 , почта [email protected]
Переписку веду с вашей поддержкой по почте уде неделю и они просто ничего не делают, максимально ужасная ситуация, помогите ее решить оперативно
Орхан, здравствуйте! Не можем найти вас по этим данным. Подскажите, пожалуйста, номер обращения в поддержку.
Как он вам обратится в поддержку, если не может зайти в аккаунт
Так в этом и прикол ). В саппорте озона с юморком люди.
Можно ли людей, которые купили эти облигации называть инвесторами?
Переведите на русский..
Инвесторов кинули?
Если да - разве кидать должны были не сначала владельцев акций, и только потом облигаций?