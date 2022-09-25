Новости и тексты на фоне 214 дня «спецоперации»: Mazda начала переговоры о выходе из российского бизнеса Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 24 сентября и выходные: доллар — 58,01 рубля, евро — 56,47 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,1 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,8 рубля, евро — по 63,35 рубля.
Кто и как адаптируется
Mazda ведёт переговоры с «Соллерс Авто» о прекращении производства в России, выяснила газета Nikkei. Завод по производству автомобилей Mazda Sollers открылся во Владивостоке в 2012 году.
Контекст
Негативный информационный фон прошлой недели привел к угнетению потребительских настроений, пишет «Ъ». Трафик в торговых центрах снизился, это поставило на паузу часть переговоров по аренде площадей, говорят аналитики. При этом выросли продажи в табачных лавках. А на рынке офисной недвижимости предлагают скидки.
Распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары. Из-за нестабильности и эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, но чаще ходили за продуктами, пишет РБК со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».
Новости предыдущего дня, 24 сентября — здесь.
Много куда. Кого-то из русских солдат(их трупы) собаки сьели. Можете погуглить видео
Ну что уж поделать, если противник состоит в том числе из скотов, которые такие видео снимают и говноедов, которые такие видео обсасывают и облизываются...
а доблестные ребята православне, которые противника скаблят и видео снимают это кто?
Они же визжали в экстазе когда сжигали людей в Одессе, жареные колорады их топовый комментарий.
Своих же не бросаем или собака православная попалась?
Есть видео где трупы ВСУ едят свинья, можешь погуглить если ты любитель некрофилии.
500-ые, те кто не продлили контракты.
Доходы тюк-тюк-тюк-тюк
Занятость тюк-тюк-тюк-тюк
Ассортимент всего пук-пук-пук-пук
С алкоголем, наверняка, та же ситуация
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Упущенная возможность, на vc, вроде, только в похоронных стартапах усмотрели рост и процветание :)
Хорошо бы если б цены на лады снизили до 600000 хотябы
Хорошо бы зп у людей подросли хотя бы до 200к. А то получается на мобилизованных деньги есть, а на простых граждан нет.
Мобилизованным платить не потребуется
Все же есть "везунчики", которые смогли получить более 500к за 3 месяца нахождения там...
А кто в России покупает новые авто? Читаешь комментарии в автоблогах и каждый второй "за такую же цену" себе крузака 20 летней давности берет. Дорага бахато и как у серьезных дядек.
Цены космические потому что машин практически нет. Тут даже дело не в том кто покупает, а в том что купить то нечего.
главное айтишников отстоять