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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 214 дня «спецоперации»: Mazda начала переговоры о выходе из российского бизнеса Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Завод Mazda во Владивостоке, фото РИА PrimaMedia

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 сентября и выходные: доллар — 58,01 рубля, евро — 56,47 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,1 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,8 рубля, евро — по 63,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Mazda ведёт переговоры с «Соллерс Авто» о прекращении производства в России, выяснила газета Nikkei. Завод по производству автомобилей Mazda Sollers открылся во Владивостоке в 2012 году.

Контекст

Негативный информационный фон прошлой недели привел к угнетению потребительских настроений, пишет «Ъ». Трафик в торговых центрах снизился, это поставило на паузу часть переговоров по аренде площадей, говорят аналитики. При этом выросли продажи в табачных лавках. А на рынке офисной недвижимости предлагают скидки.

Распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары. Из-за нестабильности и эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, но чаще ходили за продуктами, пишет РБК со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

Новости предыдущего дня, 24 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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18 комментариев
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 Андрей Волхонский
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Pavel Malinovskiy

Много куда. Кого-то из русских солдат(их трупы) собаки сьели. Можете погуглить видео

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Антон piter

Ну что уж поделать, если противник состоит в том числе из скотов, которые такие видео снимают и говноедов, которые такие видео обсасывают и облизываются...

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LUw FYI N

а доблестные ребята православне, которые противника скаблят и видео снимают это кто?

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Gustav Calder

Они же визжали в экстазе когда сжигали людей в Одессе, жареные колорады их топовый комментарий.

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user_90123129312

Своих же не бросаем или собака православная попалась?

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Gustav Calder

Есть видео где трупы ВСУ едят свинья, можешь погуглить если ты любитель некрофилии.

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Gustav Calder

500-ые, те кто не продлили контракты.

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Саша G

Доходы тюк-тюк-тюк-тюк
Занятость тюк-тюк-тюк-тюк
Ассортимент всего пук-пук-пук-пук

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Кто-то такой
При этом выросли продажи в табачных лавках

С алкоголем, наверняка, та же ситуация

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user_90123129312
При этом выросли продажи в табачных лавках.

Упущенная возможность, на vc, вроде, только в похоронных стартапах усмотрели рост и процветание :)

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Darkinfinyti

Хорошо бы если б цены на лады снизили до 600000 хотябы

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Виктор

Хорошо бы зп у людей подросли хотя бы до 200к. А то получается на мобилизованных деньги есть, а на простых граждан нет.

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Alexander Quartz

Мобилизованным платить не потребуется

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Виктор

Все же есть "везунчики", которые смогли получить более 500к за 3 месяца нахождения там...

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Gustav Calder

А кто в России покупает новые авто? Читаешь комментарии в автоблогах и каждый второй "за такую же цену" себе крузака 20 летней давности берет. Дорага бахато и как у серьезных дядек.

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Dimitri

Цены космические потому что машин практически нет. Тут даже дело не в том кто покупает, а в том что купить то нечего.

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LUw FYI N

главное айтишников отстоять

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