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Завод Mazda во Владивостоке, фото РИА PrimaMedia

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 сентября и выходные: доллар — 58,01 рубля, евро — 56,47 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,1 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,8 рубля, евро — по 63,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Mazda ведёт переговоры с «Соллерс Авто» о прекращении производства в России, выяснила газета Nikkei. Завод по производству автомобилей Mazda Sollers открылся во Владивостоке в 2012 году.

Контекст

Негативный информационный фон прошлой недели привел к угнетению потребительских настроений, пишет «Ъ». Трафик в торговых центрах снизился, это поставило на паузу часть переговоров по аренде площадей, говорят аналитики. При этом выросли продажи в табачных лавках. А на рынке офисной недвижимости предлагают скидки.

Распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары. Из-за нестабильности и эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, но чаще ходили за продуктами, пишет РБК со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

Новости предыдущего дня, 24 сентября — здесь.